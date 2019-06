DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

"BÖYLE BİR ADAYLIĞA BIRAKIN LAYIK OLMAK, BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ" Kurtulmuşun konuşmasından sonraya kürsüye Cumhurbaşkanı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, Ordu'da bu devletin, bu milletin valisine 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama? Sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun ve ona kalkıp bu ifadeyi kullanıyorsun. Sen, İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun. Şimdi ben buradan başta İstanbullu kardeşlerim olmak üzere tüm milletime sesleniyorum; Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere, özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." İfadelerini kullandı.

"ÖC ALMA, BİR HESAPLAŞMA SİYASETİ GÜDÜLMÜŞTÜR" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 günde bak neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır. Her şeyden önce 31 Mart seçiminde yaşananlar, CHP zihniyetinin İstanbul'u geri almak için neler yapabileceğini çok açık net göstermiştir. İstanbul'daki rövanşın geçmişini, Gezi olaylarında hatırlayın, ne diyorlardı '1453'e kadar götürdüklerini duvarlara yazmaktan, medyada açıkça ifade etmekten dahi çekinmediler, çekinmiyorlar'. Ne diyordu, 'Zulüm 1453'te başladı' CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir. Belediyenin verilerinin nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışılmasından, gönüllü kuruluşlarımıza yapılan yardımlara kadar her konuda adeta bir öc alma, bir hesaplaşma siyaseti güdülmüştür" şeklinde konuştu.

NARKOTİK KÖPEĞİ UYUŞTURUCU MADDEYİ BULDU

Narkotik köpeği de aramalar sırasında gecekondunun yatak odasında bir miktar uyuşturucu maddeyi buldu. Gecekondu da yaşayan 3 kişi gözaltına alınırken operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan İstanbul'da gece yarısı yapılan başka bir operasyonda da yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

5- OKMEYDANI'NDA LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de, önündeki otomobilin durması nedeniyle yavaşlayan cipe gerçekleştirilen silahlı saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi, cipin yavaşlamasına neden olan otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Anadolu Kahvesi Mevkii'nde dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 BGR 540 plakalı lüks cip sürücüsü, önündeki otomobilin durması nedeniyle yavaşladı. Bu sırada, yol kenarında bekleyen 2 kişi, cipe doğru koşmaya başladı. Cipe sağ taraftan yaklaşan kişiler, bellerinden çıkardıkları tabancalarla ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu, sürücünün yanında oturan Emre A., ağır yaralanırken, cipten inen Eser Ö. ile Yılmaz C. tabancalarını çıkararak karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar, cipin yavaşlamasına neden olan otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çatışmada, Eser Ö. ile Yılmaz C. hafif şekilde yaralanırken, seken kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen Rıza D. adlı vatandaşa isabet etti.

Yaralılardan, Emre A., Eser Ö. ve Yılmaz C., arkadan gelen bir otomobile bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasığından yaralandığı öğrenilen Rıza D. ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emre A. ile Rıza D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganların bulunması için çalışmalara başladı.

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, cip içinde saldırıya uğrayan kişilerin çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Saldırının, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir husumet nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.