DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 

1- İSTANBUL'DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI (1)
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00 itibariyle başladı. Seçmenler oylarını kullanıyor.
Beşiktaş'ta sandık görevlileri sabahın erken saatlerinde görevli oldukları okullara geldi. Beşiktaştaki özel bir okulda görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Yemin edilmesinin ardından ise oy pusulalarına mühür vuruldu. Hazırlıkların tamamlanmasından sonra saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı
2 - SANDIK GÖREVLİLERİ YEMİN ETTİ
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM- Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim"
Görüntü dökümü:
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-Sandık görevlilerinin yemin etmesi
-Yapılan hazırlıklar
-Genel ve detaylar
23.06.2019 - 07.30 Haber Kodu : 190623016
23.06.2019 - 07.40 Haber Kodu : 190623017
23.06.2019 - 07.48 Haber Kodu : 190623019
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2 - ÜSKÜDAR'DA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobilin çarptığı diğer motosikletteki iki kişi ise ağır yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Acıbadem mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine ilerleyen 34 RB 590 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ilerleyen bir motosiklet grubundaki Berkcan Karabulut'un kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, aynı gruptan 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Berkcan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosikletteki İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz kazada ağır yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet grubundaki bazı sürücüler kazanın ardından sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobil ve motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasından ardından Berkcan Karabulut'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-Motosikletlerden detay
-Yerde yatan ceset
-Olay yerinde bulunan arkadaşları ve sinir krizi geçirilenler
-Trafik polisi kaza yerinde güvenlik önlemi alması
-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması
-Berkcan Karabulut cansız bedeni cenaze aracına konulması
-D-100 karayolunda oluşan trafik
-Genel ve detaylar
23.06.2019 - 01.11 Haber Kodu : 190623007
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4 - TAKSİ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI
Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza saat 22:00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Selim G. idaresindeki 34 TFN 75 plakalı taksi, aynı istikamette giden Atalay Barış Y. idaresindeki 34 VL 4304 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken motosiklet sürücüsü Atalay Barış Y. ile arkasında bulunan arkadaşı Selim C. yaralandı. Taksi sürücüsü ve kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü:-
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-Yaralılardan detaylar
-Kazaya karışan araçlardan detaylar
-Olay yerinden detaylar
-Yaralıların ambulansa alınmasından detaylar
-Genel ve detaylar
23.06.2019 - 00.06 Haber Kodu : 190623002
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6- ENİS FOSFOROĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Haber: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi olan sanatçı ardından taburcu edilmişti. Fosforoğlu için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Pazartesi günü saat 11.00'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Fosforoğlu için İstanbul Moda Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.
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