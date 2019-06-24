DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN KESİN OLMAYAN RESMİ SONUÇLARI BELLİ OLDU Haber: Özden ATİK / İstanbul,(DHA)

23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868, AK Parti adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu 806 bin 415 oy farkla seçimi kazandı. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nün kapısına asıldı. Tutanağa göre 10 milyon 570 bin 354 seçmenden 8 milyon 925 bin 63 oy kullandı. Toplam 31 bin 186 sandıktan oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı. Oy dağılımına göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 oy alırken, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ise 47 bin 829, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ise 14 bin 545 oy aldı.

Bağımsız adaylar sırasıyla şöyle oy aldı:

Seçkin İlker: bin 557

Dursunali Bacıoğlu: bin 278

Lütfü Yılmaz: 577

Doğan Duman: 518

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu: 461

Vedat Öztürk: 353

Muhammet Ali Canca: 320

Ahmet Çördük: 274

Mehmet Yıldız: 242

Burak Kadıoğlu: 233

Özkan Mustafa Küçükkural: 202

Güldes Önkoyun: 196

Burhan Erol: 162

Ali Rıza Kansız: 121

Mehmet Ali Aydoğmuş: 94

Hasan Atasoy Torun: 92

Abdulcelil Gülap: 89 ============================== 2- EKREM İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE TOPLANAN KALABALIĞA SESLENDİ Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

RESMİ olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde toplanan kalabalığa seslendi. İmamoğlu, "Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız" dedi. "ATATÜRK CUMHURİYETİNİN BİR PROJESİYİM"

"Bu şehirde azınlık diye bir kavram yok, biz bu şehirde Rum'u, Ermeni'si, Süryani'si, Yahudi'si herkesi kucaklayacağız" diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti.

"Biz bu şehirde demokrasi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz veriyorum, geleceği inşa edeceğiz. Biz bu şehirde maneviyatını bilen, sahip çıkan, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, ama yanı sıra her yerde tam bağımsız Türkiye diyen, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz, ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız. İstanbullular, hepinize hepinizin huzurunda İstanbullu hemşerilerime şunu söyleyeceğim, ben bu şehrin insanlarının yurdumun, güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum, ben bir projeyim, ben Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk Cumhuriyetinin bir projesiyim. Siyaseti ahlakla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların gençlerin Ekrem Ağabeyi olmaya geliyorum. Çok güzel işler başaracağız, bu şehirde bugün demokrasi tamir ettiniz, yaşa İstanbul. O bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Artık gülelim" "SİZE LAYIK OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, "Size layık olmak için çok çalışacağız. Ben bütün İstanbul huzurunda, oğullarıma, ben İstanbul'un gençlerini evlatlarım kabul ediyorum. Her şey çok güzel olacak diyen Berkay'a, ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken, yine yanımda olacağını bildiğimi aileme, anneme, babama, kardeşime hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem, benim nefes almamı sağlayacak. Benim ailem bana güç katacak, ama sizin huzurunuzda söz veriyorum. Benim ailem siyasette ben koşarken, sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır, hizmet edeceğiz. Ben hepinizin huzurunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İttifakımız İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Her iki partinin il başkanlarına teşekkür ediyorum. Ben İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum, içinde herkes var, yol arkadaşlarım, gönüllüler var. HDP'li kardeşlerim var, AK Partili, MHP'li, Saadet Partili, Demokrat Partili, DSP'li, BBP'li kardeşlerim var. Partiler hizmet için araçtır, partilerin liderlerine farklı yerlere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya asla sokmayacağız. Her zaman söyledik, söylemeye devam edeceğiz, asıl olan millettir, milletimizdir. Her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız, hepinize söz veriyorum" şeklinde konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA VE SAYIN RAKİBİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız, bundan sonrada bırakmayın" diyen İmamoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'da seferberlik başlatacağız, İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Herkes selam söyleyin, herkesi kucaklayın, herkese Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarıda bırakmayın, ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın, artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlak var. Artık hak, hukuk, adalet var. Siyasette barışacağız, bu toplum özgürlüklerle buluşacak, bu toplum adaletsizlikleri tamir edecek. Ben milletimize ve demokrasi inancına inanıyorum. Beni kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve sayın rakibimize teşekkür ediyorum. Toplumu kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız. Bütün komşulara, hemşerilere, son mesajımızı hep beraber söyleyelim, her şey çok güzel olacak."

Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar 23.06.2019 - 23.53 Haber Kodu : 190623199 =========================== 3- İMAMOĞLU: 16 MİLYON İSTANBULLUYA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul DHA - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu,

"Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul'a bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun. Birazdan sizinle uzun bir metin paylaşacağım. İçinde duygularım var" dedi. CHP Seçim Koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bugün on binlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma günün kahramanlarına sandıklarda, okullarda, işçe seçim kurullarında hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı belirtmek istiyorum. Şu anda tümünün kalbini o güzel emeğini yanımda hissediyorum. İyi ki varlar. Onlar bugünün demokrasi kahramanlarıydı. Şunu da belirtmek isterim ki, bugün hali hazırda elimizdeki seçim verileri süreci netleştirmeye dönük olsa da biliyoruz ki, net sonuçlar tutanaklarla olur. Dolayısıyla sandık görevlisi arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma, sandık kurulu üyelerine ve hukuk sorumlularına sonuç netleşinceye kadar görevlerinin başında kalmalarını önemle rica ediyorum. Bu süreçler ciddi süreçlerdir. Asla sandıklarınızın, tutanaklarınızın, ilçe seçimdeki birleştirme tutanaklarının netleşmesine varıncaya kadar, asla sandıklarını terk etmemenizi hepinizden rica ediyorum. Bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir." diye konuştu,

"YAŞANAN HER ŞEYİ TÜM MİLLETİMİZ BİLİYOR"

Ekrem İmamoğlu, "Biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak, zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri de üzerini örterek, asla ve asla gizleyemezsiniz. Bugün sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra aynı zamanda bir de hesap pusulasının çıktığını tüm vatandaşlarıma duyurmak isterim. Vatandaş 31 Mart'tan bugüne bu ülkeye yaşatılanların, yapılan büyük haksızlığın hesabını, o tanımladığım gibi bir avuç insana kesmiştir. İstanbul'da bir sayfa kapandı, yeni bir sayfa açıldı anlamına gelmiyor. İstanbul'da herkesin yeni bir sayfa açması anlamına geliyor. Bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi olacak. İsraf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı adalete olan güvenimizi tazelemiştir. Bunu yalnız bana oy verenler değil, seçimleri büyük bir olgunluk ve sükûnet içinde geçiren ve bu şekilde gerçekleştiren tüm vatandaşlarımız sağlamıştır. Her birine yürekten, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"100 YILI AŞAN DEMOKRASİ GELENEĞİMİZE MİLLETÇE SAHİP ÇIKTINIZ"

Ekrem İmamoğlu, "Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz. Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. 100 yılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız. Başta sevgili eşime, oğullarıma, kızıma, bütün aileme, CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına, milletvekillerimize, yanımızda durun tüm partililere, HDP, MHP, AK Parti, Saadet Partisi seçmenlerine, bütün parti seçmenlerine, insanlarımıza, vatandaşlarımıza ister Türk, ister Kürt, Çerkez, ister Ermeni, Rum, Musevi yani kısacası bu şehrin ve bu milletin asil vatandaşlarına, en yakın yol arkadaşım olan İstanbul'un çocuklarına, dualarıyla beni ayakta tutan hanımefendilerine, tüm 16 milyon İstanbulluya yürekten teşekkür ediyorum. Seçimi bir kişi, bir parti, bir grup değil bütün İstanbullular bütün Türkiye kazandı. Göreceksiniz kısa sürede herkes böyle hissedecek. Bunu sağlamak içinde canla başla çalışacağım." şeklinde konuştu.

"BUGÜN BENİM İÇİN SANDIKTAN SEFER GÖREV EMRİ ÇIKMIŞTIR"

İmamoğlu, "Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'un işsizlik ve yoksullukla mücadele seferberliğini, İstanbul'u yeşil alanlarla donatma seferberliğini hızlı kaliteli ve ucuz ulaşım seferberliğini başlatmak ve sonuca ulaştırmak için kutsal bir görev vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli en gururlu en onurlu görevdir. Bu görevi çocuklarıma, eşime, aileme tüm İstanbullulara mahcup olmadan layıkıyla yapmaktan başka hiçbir gündemim, önceliğim yok ve olmayacaktır. Bu seçim İstanbul İttifakı, Türkiye için var olan pek çok önyargıyı da yok etmiştir. Çünkü biz hayat tarzı görünüşü, konuşması, siyasi düşüncesi birbirinden çok farklı insanlar olarak, sevgi ve saygı ortaklığında buluştuk. Bugünden sonra her kim giyimine bakarak, hayat tarzına bakarak bir başkası hakkında önyargı oluşturuyorsa İstanbul İttifakı aklına gelsin." ifadelerini kullandı. "MİLYONLARCA İNSANA MAHCUP OLMAMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

İmamoğlu, "Artık önyargı ve ayrıştırma dönemi bitmiştir. Kardeşlik ve sevgi dönemi başlamıştır. Ben bu kenti tek başına yönetecek değilim. Öyle bir deha dünyada da yok zaten. Her kesimden her insanımızdan en üst seviyede yararlanacağız. Siyasi görüşü ne olursa olsun liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir. Partiler kutsal yapılar değillerdir. Dünyaya farklı bir pencereden baksa da temel amacı milletinin kalkınması ve mutluluğu için çalışan yapılar olmasıdır. Partiler bir amaç değildir. Hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın bilmesini ve duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Bir parti başkanı bir belediye başkanı ya da bir cumhurbaşkanı fark etmez. Onları kutsallaştırmak milletin üzerinde bir yere konumlandırmak asla doğru değildir. Liderlerin yeri milletlerin üstü değil, içinde olmayı gerektirir. En büyük millettir. Çünkü 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Milyonlarca oy almak çok büyük sevgi gösterilerine mazhar olmak liderlerin ayaklarını asla yerden kesmemeli. Aksine mahcup etmeli. Ben kendim gösterilen bu ilgi ve büyük sevgi karşısında ancak boynumu bükerim. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım. Sorumluluğumuz var. Ama herkese duyurmak istiyoruz ki gençliğimiz var ve çalışkanlığımız var." dedi.

"23 Haziran seçiminde hem ittifak, hem parti adayı, hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime demokrasiye katkıları için bu süreçte İstanbul'da bulunan tüm adaylara teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini sürdüren İmamoğlu, "Şahsım adına seçim döneminde bana, aileme çalışma arkadaşlarıma yönelik, partime yönelik yapılan sistematik saldırıları ebetteki unutmak istiyorum. O dil bitsin. Artık asıl yeni sayfayı, olması gereken ilişkileri üslup düzeyinde yeni bir dönemi açmak ve başlatmak istiyorum. Bu süreçte bu tür davranışlarda bulunanların bence zaman içinde hak ettiği cevabı milletimizden alacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A DA SESLENMEK İSTİYORUM

İmamoğlu, "Özellikle devletin başı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı depreme hazırlık gibi, daha hızlı metro yapmak gibi, mülteci konuları gibi, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyumlu ve işbirliği içinde çalışmalı, çalışmasını sağlamasının önemi ortadadır. Bunu hepimiz görüyoruz. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Ben seçim öncesinde vatandaşa anlattığım ve ilkelere uygun olarak sizinle uyum içinde çalışmaya hazırım. Ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullular önünde duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın huzurundan, mutluluğundan işsizliğin yoksulluğun önlenmesinden vatandaşlarımıza yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sunulmasından, barıştan, huzurdan sevgi ve saygıdan asla ve asla önemli değildir. Bu çerçevede İstanbul'un acil çözüm bekleyen, merkezi ve yerel yönetimin ortak sorumluğundaki tüm konuları ele almak isterim. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatayı alıp, göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktararak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorum." diye konuştu.

"VATANDAŞ SİYASETÇİ KAVGALARINDAN BIKMIŞTIR"

İmamoğlu, "Vatandaş siyasetçi kavgalarından bıkmıştır. Hizmet, üretim ve çözüm beklemektedir. İBB Meclisi'nin tüm değerli üyelerine de yeniden başlayacağımız çalışma döneminde başarılar diliyorum. Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp, hayata geçireceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Millet adına yapılacak hizmetlerin parti farklılığı gerekçesiyle engellenmek istenmesi gibi bir durumla karşılaşırsak, engellemeyle ilgili bir takım siyasi çalışmalar yapıldığını görürsek, her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. İBB Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak, olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Ben artık gece gündüz demeden çok yoğun, tempolu bir çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar 23.06.2019 - 21.09 Haber Kodu : 190623190

23.06.2019 - 21.03 Haber Kodu : 190623189

23.06.2019 - 21.00 Haber Kodu : 190623188

================================= 4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKREM İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından mesaj paylaşarak, "Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."

==================================== 5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDEN AYRILDI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Seçimleri buradan takip eden Erdoğan, köşkte yaklaşık 4 saat kaldı. Ardından Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte buradan ayrıldı. Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

- Detayla 23.06.2019 - 23.04 Haber Kodu : 190623198

23.06.2019 - 22.25 Haber Kodu : 190623197

23.06.2019 - 22.16 Haber Kodu : 190623196 ============================== 6- BİNALİ YILDIRIM: ŞU AN İTİBARİYLE SEÇİMLERİ RAKİBİM EKREM İMAMOĞLU ÖNDE GÖTÜRMEKTEDİR Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum başarılar diliyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonrası yaptı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun şu an itibariyle seçimi önde götürdüğünü belirterek, "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, yoğun bir gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma ve bizi dinleyen, projelerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Sabaha oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde işlediği kusursuz bir şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabi ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbullu'muza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için; kadınlarımız, çocuklarımız, bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın açıklaması

-Detaylar 23.06.2019 - 19.43 Haber Kodu : 190623182

23.06.2019 - 19.29 Haber Kodu : 190623181 ==================================== 7- ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI Haber-Kamera:Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Tiyatro ve Sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen Kadıköy'de otomobiliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosikletliye çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bazı motosiklet sürücülerinin aynı noktadan geçmeleri kameraya yansıdı. MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

Kaza saat 19:30 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Cadde üzerinde ilerleyen tiyatro ve sinema oyuncusu Selahattin Taşdöğen iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli İbrahim Acun(45) ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan üç doktor yaptı. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aracında büyük hasar meydana gelen Taşdöğen ve yanında bulunan 5 yaşındaki kızı kazayı yara almadan atlattı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından Selahattin Taşdöğen polis aracında bekleyen kızıyla ilgilendi.

"KESTİRMEDEN BURADAN GİTMEK İSTERKEN BİRDEN BİRE ÖNÜME ÇIKINCA BEN DE DURAMADIM"

Kaza sonrası Selahattin Taşdöğen, "Normal seyir halindeyken, sağ taraftaki tali yoldan bir motosikletli önüme çıktı. Sağda arabalar var, bende onu göremedim. En soldan gidiyordum motosikleti son anda fark ettim. İşte o zaman çarpmış oldum. Karşı yoldan bu istikamete doğru, şurada küçük bir ara var, o aradan geçmek istiyorlarmış onlar. Yani burayı dolaşmadan kestirmeden buradan gitmek isterken birden bire önümde olunca bende duramadım fren yaptım. Hemen yardıma koşanlar oldu, onlar da doktormuş. Üç tane doktor vardı. Durumu hakkında herhangi bir sıkıntısı yok dediler" diye konuştu. Kazanın yaşandığı yerde bazı motosiklet sürücülerinin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeleri kameraya yansırken Taşdöğen bu duruma tepki gösterdi. Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Yaralının başında toplanan kalabalık

-Selahattin Taşdöğen'in kazaya karışan aracı

-Kazaya karışan motosiklet

-Taşdöğen'in polis aracında ki küçük kızı

-Selahattin Taşdöğen ile röp

-Kazanın olduğu noktadan yine benzer şekilde karşıya geçen motosikletliler

-Taşdöğen'in aynı yerden geçen motosikletliler için konuşması

-Selahattin Taşdöğen'in polis aracında ki 5 yaşındaki kızı ile ilgilenmesi

-Genel ve detay görüntüler