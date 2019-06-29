DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

1-BOĞAZ'DA FACİADAN DÖNÜLEN ANLARI GEMİDEKİLER GÖRÜNTÜLEDİ Özgür EREN - İstanbul,(DHA)- KABATAŞ açıklarında facianın eşiğinden dönülen kaza geminin içindekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda üniversiteye ait bir gemi, önünde manevra yapmaya çalışan Şehir Hatları vapuruna çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kaza gemidekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza dün öğle saatlerinde Kabataş açıklarında meydana geldi. İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan bir üniversiteye ait gemi ile Şehir Hatları'na ait vapuru arasında manevra yapıldığı sırada küçük çaplı çarpışma meydana geldi. Vapurun geri manevra yapmasıyla facia ucuz atlatıldı. Facianın eşiğinden dönülen o anlar üniversiteye ait gemidekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Görüntü Dökümü:

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-Gemidekilerin olay anını görüntülemesi

28.06.2019 - 19.07 Haber Kodu : 190628215

28.06.2019 - 19.15 Haber Kodu : 190628217

28.06.2019 - 19.35 Haber Kodu : 190628221

28.06.2019 - 20.39 Haber Kodu : 190628226

======================================= 2- BOĞAZDAKİ GEMİ KAZASIYLA İLGİLİ ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Boğazı'nda üniversiteye ait bir gemi, önünde manevra yapmaya çalışan Şehir Hatları vapuruna çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken üniversiteden kazayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisi saat 12.35'te Sarayburnu Limanı'na yanaşmak üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş 'Kılavuz Kaptan eşliğinde' seyir ediyor olduğu esnada "Şehit Sami Akbulut" isimli şehir hatları vapuru ile yakın düşmüştür. Yakın düşme durumu sonucu Kılavuz Kaptan eşliğinde seyreden eğitim gemimiz, yakın düşen vapur ile çatışmayı önlemek adına COLREG (Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü) uyarınca gerekli manevrayı yapmış olmasına rağmen, yakın düşen vapur ile gemimiz arasında çok küçük çapta bir temas gerçekleşmiştir. Her iki taraf da hasar beyan etmemiş olup, maddi ve manevi herhangi bir problem ve çevre kirliliği yaşanmamıştır. Bu konuda gerçeği yansıtmayan haberlerin dikkate alınmaması önemle duyurulur."

================= 3- SANCAKTEPE'DE YOL KENARINDA DEHŞET: KADINI BAŞINDAN VURDU -Eşini öldürüp kaçan adam Kocaeli'de polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi. Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Dinçer AKBİR/İSTANBUL DHA-SANCAKTEPE'de araçtan indirdiği eşini başından vurup öldüren, kişi otomobille Kocaeli'de polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sancaktepe, Şile-Kurtköy bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şile istikametine giden otomobilde bulunan Harun Oğan ile eşi Derya Oğan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobili durduran Harun Oğan eşini yol kenarında indirip, başından pompalı tüfekle vurdu. Harun Oğan otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri olay yerini şerit çekerek kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil aradı. Hayatını kaybeden Derya Oğan'ın cesedi incelemelerin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan polis olay yerinden otomobille kaçan Harun Oğan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli'ye kaçan Oğan, Kartepe ilçesinde polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son verdi. Olay yerinde savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Harun Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

28.06.2019 - 17.50 Haber Kodu : 190628196

28.06.2019 - 18.40 Haber Kodu : 190628205 ========================================= 4- ŞİLE'DE İKİ KATLI AHŞAP BİNA ÇÖKTÜ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Nurcan KIRCALI/İSTANBUL DHA

Şile'de 2 katlı metruk ahşap bina çöktü.

Çavuş Mahallesi, Çavuş Ahmet Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap bina saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemede içeride kimsenin olmadığını tespit etti. Zabıta ekipleri de, çevrede güvenlik önlemi aldı. Öte yandan çöken ahşap binanın yanında bulunan apartmanın alt katındaki balkona çökme sırasında enkazdan kopan parçalar düştü. Enkazdan kopan parçaların düştüğü binada hasar meydana geldi. Enkaz kaldırma çalışmalarının yarın sabah devam edeceği belirtildi. "BURADA OLSAYDIM HERHALDE ALTINDA KALMIŞTIM"

Çöken binadan kopan parçalar nedeniyle balkonunda hasar oluşan Necip Atalay, "Ben de evin içerisinde lavabodaydım. Birden bire bir gürültü koptu. Çıkıp baktığımda zaten her şey olmuş, bitmişti. Ben normalde balkonda bir şeyler yapıyorum. Burada olsaydım herhalde altında kalmıştım. Ne olacağım belli olmazdı. Yıkılan ahşap bina bayağı eski bir binaydı. Ben binada hiç kimsenin yaşadığını görmedim. İçeride kimse yoktu. Evimin balkonunda binanın tahta parçaları çöktü. Altında kalan bisiklet ve eşyalarımız vardı. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Yarın enkaz kaldırıldıktan sonra bakacağım." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken binadan detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-Sağlık ve zabıta ekipleri

-Alınan güvenlik önlemi

-Balkonu zarar gören Necip Atalay ile röp

-Enkazdan detaylar

-Genel ve detaylar ====================================== 5- TRAFİK KAZASINA MÜDAHALE EDEN POLİSLERE OTOMOBİL ÇARPTI: 2'Sİ POLİS 8 YARALI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden polislerin bulunduğu araca, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil çarptı. Kazada, polis aracında bulunan 2 polis ile otomobildeki 5 kişi ve olay yerindeki 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu'nda Küçükyalı Mevkii'nde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen 34 TEC 83 plakalı taksi, 34 EF 8254 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücülerin kaza sonrası anlaşamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri maddi hasarlı trafik kazasına müdahale ettikleri sırada 35 ABP 413 plakalı otomobiliyle hızla ilerleyen sürücü, kazayı görünce aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bariyere çarptı sonra da takla attı. Takla atan otomobil polis aracına çaparak durabildi. Kazada, 2 polis ile olay yerindeki 1 kişi ve 35 ABP 413 plakalı otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Arkadaşlarının kazaya karıştığını öğrenen meslektaşları olay yerine akın etti. Kazada yaralanan polis memurlarının Hüseyin Bilir ve Mehmet Kaya olduğu öğrenilirken, yaralı polisler ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 6 yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, yolda geniş güvenlik önlemi alırken, Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerin polis memurlarına müdahalesi

-Polis memurların ambulansa bindirilmesi

-Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etmesi

-Ambulansa bindirilmesi

-Takla atan otomobilden detay

-Maddi trafik kazasına karışan otomobiller

-Trafik polisi kaza yerinde incelemeleri

-D-100 karayolu tek şeritle ilerlemesi

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması

-Genel ve detaylar ========================================= (ÖZEL)

6- ABD ASKERİ GEMİ BOĞAZ'DAN BÖYLE GEÇTİ - 103 metre uzunluğundaki askeri geminin geçişi sırasında Amerikan askerlerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

ABD Donanmasına ait gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması Askeri Deniz Taşımacılığı Komutanlığına bağlı T-EPF 8 Borda numaralı USNS 'Yuma' hızlı transfer gemisi, Marmara'dan saat 16.30 sıralarından İstanbul Boğazı'na girdi. Askeri geminin geçtiği sırada geminin ön bölümlerinde Amerikan askerlerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.

Arama, kurtarma ve savaş dışı operasyonlara da katılan geminin yaklaşık 312 personeli bulunuyor. 43 deniz mili hıza çıkabilen gemi yakın zamanda Kıbrıs'ta bazı ülkeler ile ortak tatbikata katıldı. 103 metre uzunluğundaki yüksek hızlı transfer gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Askeri gemiden detay görüntü

-Geminin 15 Temmuz ve FSM Köprülerinin altından geçişi

-Gemiden genel detaylar

-ABD askerlerinin silahlı nöbet tutması

-Sahil güvenlik botlarından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

28.06.2019 - 17.44 Haber Kodu : 190628194 ===================================== 7- KADIKÖY'DEKİ MAKASÇI ÇİFT MAHKEMEYE ÇIKARILDI *Makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin yurtdışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı. Yüksel KOÇ-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)- Kadıköy'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Şahin hakim karşısına çıktı. Makasçı çift yurtdışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda makas atarken zincirleme kazaya neden olan Ahmet ve Betül Şahin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Makasçı çift savcılıkta ifade verdi. Soruşturmayı yöneten savcı Betül Şahin, taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan, Ahmet Şahin ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Betül Şahin, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Şahin de yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza atmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin çekilen görüntüler ========================================== 8-İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da "Yeditepe Huzur-10" asayiş denetimi yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan 2019 yılının 10'uncu denetimine, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri denetimleri havadan kontrol etti. Denetimler kapsamında şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş'ta bulunan denetim noktalarında çok sayıda kişi genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, inceledi. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(BEŞİKTAŞ)

-Polislerden detaylar

-Arabalardan aramalardan detaylar

-Özel harekat polisi ve önlem alan polislerden detaylar

-Polis helikopteri detayları

-Aranan vatandaşlardan detaylar

-Araç aramaları

-Narkotik köpeğinin aramaları

-Genel ve detaylar

(KADIKÖY)

-Kadıköy denetim noktası

-Polislerin araçları durdurması

-Araçlarda arama yapılması

-GBT'ndan geçirilenlerin üzerlerinin aranması

-Özel Harekat polisleri

-Su isimli narkotik köpeği

-Genel bilgi taramasından detay

-Genel ve detaylar

28.06.2019 - 22.02 Haber Kodu : 190628239

28.06.2019 - 22.04 Haber Kodu : 190628240 ====================================== (havadan görüntüyle)

9- FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR İSTANBUL TRAFİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)-FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de yansırken, Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan bakım, onarım ve asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. FSM'de çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, yoğunluktan İstanbul trafiği de etkilendi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu noktalardan birisi de D-100 Karayolu oldu. Haliç Köprüsü'nden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Haliç-Mecidiyeköy yönünden trafik detayı

-Mecidiyeköy'de oluşan trafik

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü trafik detayı

-Genel ve detaylar

-Köprü girişinde oluşan trafik

-Havadan görüntüyle köprü ve çevresindeki yoğunluk 28.06.2019 - 20.38 Haber Kodu : 190628225 ====================================== 10 ABD'Lİ ÜNLÜ AKTÖR İSTANBUL'A GELDİ; CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK... Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

ABD'li aktör Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye ( TABA - AmCham )'nin davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan ünlü aktör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 16.00 sıralarında Moskova'dan İstanbul'a gelen Steven Seagal'i İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda, TABA - AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA - AmCham Başkanı Ali Osman Akat karşıladı.

"BU FİLMLE İLGİLİ OLARAK BİR ŞEY BİLMİYORUZ"

Aktör Seagal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılının ardından ikinci kez Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İstanbul'da yapacakları projenin kendisi açısından çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren Seagal, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin hayatını anlatacak film projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili bir soruya "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz. Konuşacağız" ifadelerini kullandı. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL EDECEK

Ali Bayramoğlu ise Seagal'ın aktörlüğünün yanı sıra Rusya'da insani elçi olarak özel görev alan birisi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'de yaşanan hadiseleri görmek ve bu doğrultuda çeşitil görüşmeler yapmak üzere şu anda İstanbul'da. Salı günü bunun bütün detaylarını bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Nasip olursa Çarşamba günü de sayın Cumhurbaşkanımıza bir ziyaret yapacağız. Biz kendisine Türkiye'ye hoş geldiniz diyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çektiren Seagal, daha sonra beraberindekilerle beraber bindiği özel araç ile konaklayacakları otele doğru hareket etti.

Öte yandan ünlü aktörün İstanbul programı kapsamında, Ailesiyle birlikte Suriye'deki iç savaştan kaçarak Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran Aylan Bebek'in hayatını anlatan film projesine ilişkin bazı görüşmeler yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Ünlü aktörün VIP'ten gelişi

-Aktöre çiçek verilmesi

-Basın mensuplarına açıklama

-Ali Bayramoğlu'nun konuşması

-ünlü oyuncunun konuşması

-Basın mensupları ile foto

-Aracına binişi

-Genel ve detaylar

28.06.2019 - 17.59 Haber Kodu : 190628197 ====================================================== 11- THY FİLOYA YENİ KATILAN BOEİNG 787-9 DREAMLİNER UÇAĞINA EREN BÜLBÜL ANISINA "MAÇKA" ADINI VERDİ Enver ALAS/ İSTANBUL(DHA)

Türk Hava Yolları (THY) filoya yeni katılan ve rüya uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner uçağına Şehit Eren Bülbül anısına "Maçka" adı verildi. Uçağın görüntüsü THY'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

THY, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı. THY'nin resmi Twitter hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle paylaşım yapıldı.