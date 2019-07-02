DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL(DHA) Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan 3 katlı apartmana operasyon yaptı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan önceden belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinden hareket eden ekipler, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Yaşar Apartmanı'na baskın yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda apartmanın kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi. Polis, apartmanda ve apartman çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda apartmanın dış cephesinde bulunan banyo penceresine gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalar sonrasında evde bulunan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Polisten detaylar

-Kapının kırılmasından detaylar

-Operasyondan detaylar

-Genel ve detaylar

02.07.2019 - 07.56 Haber Kodu : 190702011

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2- SANCAKTEPE'DE RAF FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA

Sancaktepe'de bir raf üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Eyüp Sultan Mahallesi, İmam Rabbani Caddesi'nde raf üretimi yapan fabrikada saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bir anda yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangın, fabrikanın yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.