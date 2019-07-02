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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan 3 katlı apartmana operasyon yaptı.

1- ARNAVUTKÖY'DE OPERASYON: 2 GÖZALTI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL(DHA)
Organize Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan 3 katlı apartmana operasyon yaptı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan önceden belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinden hareket eden ekipler, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Yaşar Apartmanı'na baskın yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda apartmanın kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi.
Polis, apartmanda ve apartman çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda apartmanın dış cephesinde bulunan banyo penceresine gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalar sonrasında evde bulunan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Polisten detaylar
-Kapının kırılmasından detaylar
-Operasyondan detaylar
-Genel ve detaylar

02.07.2019 - 07.56 Haber Kodu : 190702011

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2- SANCAKTEPE'DE RAF FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA
Sancaktepe'de bir raf üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Eyüp Sultan Mahallesi, İmam Rabbani Caddesi'nde raf üretimi yapan fabrikada saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada bir anda yükselen alevler korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangın, fabrikanın yan tarafında bulunan park halindeki minibüse de sıçradı.

YANGIN BİR SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Görüntü dökümü:
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-Yanan fabrikanın havadan görüntüsü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Fabrikanın duvarından açılan delikten itfaiye ekiplerinin içeri su sıkması
-Fabrika personelinin görüntüsü
-Fabrikanın yanında bulunan ve bir kısmı yanan minibüs
-Genel ve detay görüntüler

02.07.2019 - 03.42 Haber Kodu : 190702009

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3- FSM'DEKİ ÇALIŞMA İSTANBUL TRAFİĞİNİ ETKİLEDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şeridin trafiğe kapatılması yoğunluğa neden oldu. Toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanırken, yolcuların mağdur olmaması için metrobüslere 300 ek sefer konuldu.
FSM Köprüsü'nde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde, devam eden asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan çalışmalar boyunca ulaşım, diğer yönden, 2 şerit geliş 2 şerit gidiş olarak yapılacak. FSM Köprüsü'nde gidiş ve gelişteki şeritlerin azaltılmasının ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Köprüye gidişte, her iki yönde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, FSM Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu İstanbul'un geneline de etki etti.

MARMARAY'DA YOĞUNLUK
İstanbullular toplu ulaşım araçlarına yönelirken, Metrobüs ve Marmaray'da da yoğunluk oluştu. Gebze yönüne giden yolcular zaman zaman Marmaray'a binmekte zorluk yaşadı. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle oluşan trafiğin azaltılması için alınan tedbirler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacağını, Metrobüs sefer saatlerinin kış tarifesine çevrilerek, hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacağını açıkladı.

Görüntü Dökümü:
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-FSM'den detaylar
-FSM'deki çalışmalardan detaylar
-Marmaray'dan detaylar

01.07.2019 - 20.51 Haber Kodu : 190701209
01.07.2019 - 21.07 Haber Kodu : 190701210

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4- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ TEK TEKER GEÇEN TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

Buse PEHLİVAN - İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü "tek teker" kullandığı motosikletiyle geçen trafik magandası yakalandı.
İstanbul'da bir trafik magandası "tek teker" kullandığı motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmiş ve sürüş görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Polis, büyük tepki çeken trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri sürücü N.T.'yi yakaladı. N.T.'ye, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikten 108 lira, motosiklet yönetmelikte belirtilen güvenlik şartına uymamasından 235 lira olmak üzere toplamda 451 lira para cezası uygulandı. N.T. trafikte kişilerin hayat sağlığını tehlikeye atmaktan adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin emniyete getirilişi
-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

01.07.2019 - 18.58 Haber Kodu : 190701197

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