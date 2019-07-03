DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- BEYOĞLU'NDA ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ
Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)
Beyoğlu'nda, terzilik yapan bir kişinin, dükkanına çağırdığı 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan şüpheli, zırhı polis aracına konularak polis merkezine götürüldü.
Piyalepaşa Mahallesi, Kaan Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Sokak üzerinde yıllardır terzilik yaptığı öğrenilen Ali V. (60) sokakta oynayan 10 yaşındaki kız çocuğunu dükkanına çağırdı. İddiaya göre Ali V., burada, çocuğu sözle ve elle taciz etti. Olayın ardından ağlayarak, eve giden çocuk durumu annesine anlattı. Olayın duyulmasının ardından toplanan mahalleli terzi dükkanındaki Ali V.'yi darp etmeye kalkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, taciz şüphelisi terziyi, öfkeli kalabalığın elinden alarak, zırhlı araca bindirdi. Mahalleli bir süre polis aracının önünde durarak gitmesine izin vermedi. Polis, konuşarak mahalleliyi sakinleştirdi. Mahalleli bir süre sonra dağıldı. Mahallelinin dağılmasının ardından terzi Ali V., zırhlı araçla polis merkezine götürüldü.
"MAHALLEDE HERKES ÖFKELİ"
Mahalle sakini Aydın Ulaş Çantal,"Mahallemizde üzücü bir şekilde taciz olayı yaşanmıştır. 10 yaşındaki bir kız çocuğunu 60 yaşındaki insan sözlü ve cinsel şekilde taciz etmiştir. Mahallede herkes öfkeli, tepkili. Yapan kişi şu anda gözaltında terziciymiş" dedi.
Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Mahalle sakinlerinin terzi dükkanına girmeye çalışması
-Mahalle sakinlerinin toplanarak olaya tepki göstermesi
-Mahallelinin şüphelinin içinde bulunduğu polis aracının önünü kesmesi
(AKTÜEL)
-Zırhlı polis araçlarının gelişi
-Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi alması
-Mahalle sakiniyle röp
-Genel ve detaylar
02.07.2019 - 22.50 Haber Kodu : 190702248
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2- ÜNLÜ ŞAİR KÜÇÜK İSKENDER YAŞAMA VEDA ETTİ
Haber: Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)
Küçük İskender adıyla tanınan, gerçek adı Derman İskender Över olan ünlü şair, 55 yaşında hayata veda etti. Çağdaş şiirimizin önde gelen isimlerinden Küçük İskender'e geçen yılın haziran ayında kanser teşhisi konmuş ve tedavisi sürüyordu. Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren Küçük İskender gece saatlerinde hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.
Küçük İskender en son "İkinci Waliz" adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu. Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi "Ağır Roman" ile oyunculuk deneyimini de yaşayan Küçük İskender 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü, 2014'te Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü, 2017'de Necatigil Şiir Ödülü'nü almıştı.
Görüntü dökümü:
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-Arşiv
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3- BAKIRKÖY'DE OTOMOBİL MOBESE DİREĞİNE ÇARPTI
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
BAKIRKÖY'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki kamera direğine çarptı. Sürücünün kendi imkânlarıyla çıktığı araçta sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.
Olay, saat 06.30 sıralarında Florya Havuzlu Kavşak mevki Yenikapı istikametinde meydana geldi. Ahmet Söylemez, kullandığı 34 GV 8068 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjde bulunan Mobese direğine çarptı. Kazada, Ahmet Söylemez hafif şekilde yaralanırken annesi Serpil Söylemez araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, sürücü kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan Serpil Söylemez'i yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. 2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Araçtan görüntü
-Ekiplerin çalışmaları
-Diğer detaylar
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(Geniş Haber)
4- ÜSKÜDAR'DA YANGIN
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yenileme çalışması sırasında saat 18.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yükselen alevler nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.
Alev alev yanan çatı havadan da görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangının havadan görüntüleri
-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin çalışması
02.07.2019 -18.38 Haber Kodu : 190702206
02.07.2019 - 18.43 Haber Kodu : 190702207
02.07.2019 - 19.07 Haber Kodu : 190702216
02.07.2019 - 19.36 Haber Kodu : 190702229(aktüel)
02.07.2019 -19.44 Haber Kodu : 190702232 (Havadan)
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(Geniş haber)
5- MEHMET ALİ ERBİL TABURCU OLDU
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 235 gündür tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu. Erbil hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Erbil, hastane personeli ile hastalığı boyunca yanından ayrılmadıklarını belirttiği ilk eşi, kızı ve damadına teşekkür etti.
Ünlü showmen Mehmet Ali Erbil evinin banyosunda düşerek yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 235 gündür tedavi gören Erbil bugün taburcu oldu. Ünlü showmen için hastane çıkışında pasta kesildi. Erbil hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erbil, "İlginiz, alakanız ve dualarınızdan dolayı başta hastane personeline ve hepinize teşekkür ederim. Belki de eşi benzeri görülmeyecek bir tablo ile karşılarına geldim ama ellerine sağlık, beni bu günlere getirdiler. Askerlik bile 6 aya indi ama ben 8 buçuk ay kaldım. Beni hayata döndüren doktorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
"ALLAH'A ÇOK ŞÜKÜR 1 TANE BİLE ACIM OLMADI"
Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Erbil, "Normalde 'Mehmet Ali Bey' diyerek benden yardım isterlerdi, şimdi ise tam tersi oldu. Tedavi sürecinde 3 ayın sonucunda bu kez doktorum, 'Mehmet Ali Bey' diyerek beni uyandırdı. Tabi acıları hissetmemek için 3, 4 ay çok ilaç verildi. Hayatı kurtarmak önemli olduğu için o ilaçlarla biraz kaslar eridi. Nöropati oluştu, o süreci de fizik tedavi ile kurtardık. Doktorum bana 1 ay önce 'çık' dedi ama biz yine burada çok iyi bakıldığımız için yoksa 8 ay yatan hastanın çok büyük acılarla karşılaması mümkündür. O yüzden Allah'a çok şükür 1 tane bile acım olmadı." diye konuştu.
"BEN YÜRÜYEBİLECEĞİME İNANMIYORDUM"
"Ben yürüyebileceğime inanmıyordum." diyen Erbil şöyle devam etti:
"Hayatımda böyle bir şey başıma gelmedi. Doktor bir aileden gelmeme rağmen yakınlarımda da böyle bir şey olmadı. Hiçbir şekilde inanmıyordum ama kız kardeşim Yeşim, bir doktor getirdi. O doktor yaptığı testler sonucunda yüzde 99 yürüyebilecek dedi. İlk sol elim hareket etti ben normalde sağ elimi kullanıyordum. Benim için dünya sanki yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Onun için Allah'a dua ettim ve 'bana sol elimi bahşet' dedim. Şükür sol elim geldi ondan sonra sağ elim ve diğerleri geldi. Sonra da inşallah ayaklarıma gelecek. 3 kere üst üste kaburgalarım ameliyat edildi. 3 kere üst üste kaburgalarımı ameliyat etti hocam. Hastane personelimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle büyük kızıma çok teşekkür ediyorum. İlk eşime çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca başımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma bile girmeye çalıştılar. Damadım bana yeniden duaları öğretti. Ben gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum."
Erbil açıklama yaparken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.
Görüntü Dökümü:
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-Erbil'in hastaneden çıkışı
-Erbil'in açıklamaları
-Genel ve detaylar
02.07.2019 - 18.11 Haber Kodu : 190702201
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6- EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR EDEN İŞADAMI TURGAY CANTAŞ VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)
Başakşehir'de eşini vurup, intihar eden iş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş son yolculuğuna uğurlandı.
Başakşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşi Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle öldürüp, intihar etmişti. Olayda Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş hayatını kaybetmişti.
Turgay ve Şükran Cantaş için Edirnekapı'da bulunan Mihrimah Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Cantaş'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cantaş'ın yakınları ve komşuları katıldı. Cantaş ailesi için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Turgay ve Şükran Cantaş, Topkapı Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Turgay ve Şükran Cantaş'ın komşusu Oya Kaya, "Şükran hanımla, Turgay bey ikisi de son derece melek gibi insanlardı. Kendilerini 25 yıldır tanıyoruz. En ufak bir kavga, etrafınla, komşularınla, kafası önünde eğik giderdi. Şükran hanım herkese inanılmaz kibar ve insancıldı. Biz hepimiz şok olduk. İnanmadık. Bizim oturduğumuz bölgede en son düşünebileceğimiz çift. Böyle bir olaya şahit olmamız bizi derinden yaraladı. Şoktayız. İnanılır gibi bir şey değil. Evlatlarına çok üzüldük. Çok zor, çok acı. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.
Görüntü Dökümü:
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-Mihrimah Sultan Camisinden görüntü
-Cenazeye katılanlar
-Cenaze namazının kılınması
-Helallik alınması
-Tabutların omuzlanması
-Cenazelerinin cenaze nakil aracına yüklenmesi
-Genel ve detaylar
02.07.2019 - 19.20 Haber Kodu : 190702221
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7- TURİSTLERİ DOLANDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN TAKSİCİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST
Haber: Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da taksilerine binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 25 taksi şoförü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da taksilerine binen turistleri dolandırdıkları iddiasıyla taksicilere yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şüpheliler, "Serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler iki ayrı grup halinde, nöbetçi İstanbul 8. ve 9. Sulh Ceza Hakimlikleri'nce sorgulandı. Her iki mahkeme de, "delil durumu, şüphelilerin müdahalelerine açık delilin bulunmayışı, müştekilerin büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olmalarından kaynaklı mahkeme evresinde uzunca bir uluslararası istinabe sürecinin yaşanmasının muhtemel görülmesi, ikametgahlarının belirli olması ve kaçma şüphesinin izlenmeyişi" gerekçeleriyle savcılığın tutuklama talebini reddetti. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyularak haftada üç gün karakola imza vermek şartıyla adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmedildi.
Görüntü Dökümü:
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-ARŞİV
02.07.2019 - 18.49 Haber Kodu : 190702208
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