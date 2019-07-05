DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(havadan görüntüyle)

1- AVCILAR'DA YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ Haber-Ersan SAN / İstanbul, (DHA) - D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde bir yakıt tankeri devrildi. Kazada tankerin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevki Ankara istikametinde meydana geldi. 34 TB 5292 plakalı tankerin sürücüsü Enes Topçu, direksiyon hakimiyeti kaybederek önce bariyerlere çarptı ardından yola devrildi. Arkadan gelen 34 CBD 421 plakalı hafif ticari araç devrilen tankere çarptı. Sürücü devrilen araç sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan tankerin sürücü ağır yaralı olarak hastaneye Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Tankerin dolu olması nedeniyle kazanın olduğunun alanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alında. Trafik Ankara istikametine durduruldu. Ulaşım yan yoldan tek şeritten sağlandı Tankerden yola yakıt sızan yakıta karşı ise itfaiye ekipleri köpük sıktı.

4 BUÇUK SAATTE KALDIRILDI

Devrilen tanker, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik zorlu çalışması ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaldırılan tanker polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin eşliğinde vinçle Ambarlı Limanı'na çekildi. Belediye ekiplerinin yolda yaptıkları, temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın havadan görüntüleri

- Devrilen araçtan görüntüler

- Sürücünün kurtarılma çalışmaları (özel)

- Sürücünün ambulansa taşınması (özel)

- Hafif ticari aracın görüntüsü

- Trafikten görüntüler

-Tankerin kaldırılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Tankerin çekilmesi

-Yolun temizlenmesi

-Yolun araç geçişine açılması

-Genel ve detaylar ================================== 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ -Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ki toplantılarının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut karşıladı. Erdoğan buradan Kısıklı'da bulunan konutuna gitti. Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Havalimanı Devlet Konuk evine gelen araçlardan detay

-Cumhurbaşkanı konvoyunun çıkışı ===========================

3 - APARTMAN BOŞLUĞUNDAN EVİNE GİRMEK İSTERKEN ÖLDÜ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te anahtarını evinde unutan Mısır uyruklu 28 yaşındaki Mohammed M., apartman boşluğundan birinci kattaki evine girmek istedi. Merdiven boşluğundan mutfak penceresine uzanan genç adam, tırmandığı ahşap merdivenin kırılması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Anahtarını evinde unutan Momammed M., binanın bahçesinde bulduğu ahşap merdiveni alıp, apartman boşluğunun bulunduğu pencereden birinci kattaki evine girmek istedi. Evinin mutfak penceresine dayadığı merdivene tırmandığı sırada, merdiven kırıldı. Dengesini kaybeden genç adam, birinci kattan beton zemine düştü. Sesi duyan, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mohammed M. hayatını kaybetti. Mohammed M.'nin cenazesi incelemerlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İŞ İÇİN TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Ölüm haberinin duyulmasının ardından Mohammed M.'nin yakınları da olay yerine akın etti. Yaklaşık bir yıl önce iş için Türkiye'ye geldiği öğrenilen Mohammed M.'nin, Mısır'da eşi ve iki çocuğu olduğu öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Sağlık ekibinin ambulansa binmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yakınlarından görüntü

-Olay yeri ekibinin çalışması ========================== 4 - ÇİFTLİK BANK DAVASINDA TUTUKLU SANIK KALMADI Yüksel KOÇ / İstanbul, (DHA) - KURUCUSU Mehmet Aydın ile birlikte 5'si firari, 2'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının bugün görülen duruşmasında tutuklu sanıklar Savaş Yıkılmaz ve Cudi Cumhur Yurdakul'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanıklar Cudi Cumhur Yurdakul, Savaş Yıkılmaz ve tutuksuz sanıklar Serdal Dostdoğru, Anıl Çiçek, Hamit Can, İzzet Çelik ve Düzgün Genç ile tarafların avukatları katıldı. Başka illerden bulunan bazı sanıkların talimatla alınan ifadeleri dava dosyasına geldi.

SILA AYDIN KARACABEY'DE VERDİĞİ İFADE DAVA DOSYASINA GİRDİ

Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın 26 Haziran 2019 tarihinde Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alınan savunması da dava dosyasına girdi.

Tutuksuz sanık eski Uzman Çavuş Hamit Can, 2017 yılında sosyal medya üzerinden Çiftlik Bank ile karşılaştığını, başlangıçta 15 bin TL para yatırdığını, 150 bin TL karşılığı çiftlik açtığını, 2018 yılında da ödemelerin durması üzerine şirkete ihtarname gönderdiğini söyledi. Can, mağdur olduğunu, örgüte üye olduğu yönündeki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Sanıklar Anıl Çiçek ve İzzeddin Çelik de örgüt üyesi oldukları yönündeki suçlamaları kabul etmediler. MÜŞTEKİLER ARASINDA ZABIT KATİBİ DE VAR

İstanbul Adalet Sarayı'nda zabıt katibi olarak çalıştığını beyan eden müşteki Cengiz M., 2017 yılında Konya'da askerlik yaparken arkadaşlarının söylemesi üzerine sistemden haberdar olduğunu, 6 bin TL yatırdığını, 2 bin TL'sini geri aldığını 4 bin TL alacaklı olduğunu belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bugünkü davada toplam 45 müşteki dinlendi. Müştekiler alacaklı olduklarını belirterek sanıklardan şikayetçi olduklarını beyan etti.

TUTUKLU OLAN SON SANIKLAR DA TAHLİYE EDİLDİ

Tutuklu sanık Cudi Cumhur Yurdakul'un avukatı Aydın Mollaoğlu, müvekkilinin yurt dışından kendiliğinden geldiğini, emniyet mensuplarına yardımcı olduğunu belirterek tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Savaş Yıkılmaz'ın avukatı Ülkü Düztaş da müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini istedi. SILA AYDIN'IN DA ARALARINDA OLDUĞU 21 SANIK HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Cudi Cumhur Yurdakul ve Savaş Yıkılmaz'ın adli kontrol hükümleri ile tahliyelerine karar verdi. İki sanığın ayda bir gün karakola giderek imza vermelerine karar veren mahkeme, Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık hakkındaki adli kontrol kararını da kaldırdı. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise firari.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor. Görüntü Dökümü:

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-arşiv ============================ 5- GENÇ KIZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIĞI DEHŞETİ MAHKEMEDE ANLATTI... * SANIK İLE MAĞDUR KIZ OLAYDAN SONRA İLK KEZ KARŞI KARŞIA GELDİ Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Avcılar'da 5 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'ın (25) boğazını falçatayla keserek, tecavüz etmeye çalışan, ardından öldüğünü düşünerek göl kenarına bırakan ve üzerinden arabayla geçen Emre Çiçek (25) hakim karşısına çıktı. Sanık Emre Çiçek, "Rabia ne diyorsa doğrudur, öyledir. Gerekirse idam edileyim. Maalesef kendisini hala çok seviyorum. Lanet olsun. Onu kıskanıyordum" dedi. Avukatlarının elini tutarak ifade veren mağdur Rabia Kaçmaz, Emre Çiçek'in 'Sana sürprizim var!' diyerek işyerine götürdüğünü, elini ayaklarını bağladığını, falçata ve bıçakla kendisini kestiğini belirterek, "Emre, 'seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın' dedi. Baltanın arkasıyla karnıma vurdu ve 'seni burada parçalardım ancak zamanım yok' dedi. Orada sadece ölmek istedim. Sesim bu olay nedeniyle kısıldı ve şu anda kısık sesle konuşmak zorundayım. Halen tedavilerim devam ediyor. Kendisi benim paramı gasp etti. Şikayetçiyim" dedi. Genç kız yaşadığı dehşeti ayrıntılı anlatırken sık sık gözyaşı döktü. Rabia Kaçmaz'ın adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

SANIK: RABİA NE DİYORSA DOĞRUDUR. MAALESEF KENDİSİNİ HALA SEVİYORUM. LANET OLSUN"

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır hazır bulundu. İfade veren sanık Emre Çiçek psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia ederek, Rabia Kaçmaz'a cinsel istismarda bulunmadığını belirterek, "Rabia ne diyorsa doğrudur, öyledir. Gerekirse idam edileyim. Maalesef kendisini hala çok seviyorum. Lanet olsun. Onu kıskanıyordum" diyerek ağladı. "BENİ KAN TUTTUĞU İÇİN MİDE BULANTISI VE BAŞ DÖNMESİ OLDUĞU İÇİN DİREKT DIŞARI ÇIKTIM"

Diğer sanık Yunus Kıldır da olay günü hastaneden eve geldiklerini, çalan kapıyı ablasının açtığını belirterek, "Emre, ablama 'Yunus'a borcumu ödeyeceğim, gelsin' dedi. Birlikte aşağı indik. Arabaya bindik ve işyerine gittik. Emre kapıyı açtı. Aşağıya indik, bir kaç merdiven kalmıştı ki yerde kana benzer birşey gördüm. Beni kan tuttuğu için mide bulantısı ve baş dönmesi olduğu için direkt dışarı çıktım. Mide bulantısı olunca tedirgin de oldum. Mecbur hava almak zorundaydım. O sıra da ablam 'Hastaneye gideceğiz, acil gel' şeklinde mesaj attı. Emre'ye bunu söyleyerek oradan ayrıldı. Mide bulantım olduğu için evde dinlendim. Karakoldan çağırdılar, ifade verdim ve karakoldan çıktım" dedi.

"SENİ BURADA PARÇALARDIM ANCAK ZAMANIM YOK!' DEDİ.

Rabia Kaçmaz ifade verdiği sırada salondan sanık Emre Çiçek çıkarıldı. Uğradığı olay nedeniyle sesinin kısık olduğunu söyleyen Rabia Kaçmaz sanık Emre Çiçek'in erkek arkadaşı olduğunu, olay günü patronun telefonundan kendisini aradığını ve sürprizi olduğunu söylediğini anlattı. Emre Çiçek'in kendi ailesinden de bir saatliğine izin aldığını ve akşam eve gelerek kendisini arabayla aldığını belirten Rabia K. "Balıkçıya gittik, balık yedi. Bir saat sonra eve dönmek için yola çıktık. Yeni iş bulduğunu ancak ailesinin istemediğini bu nedenle farklı yerde kaldığını söyledi. Tekstil atölyesinin önüne geldik. Emre'ye 'Beni buraya neden getirdin' dedim. Sana sürprizim olduğunu söylemiştim' dedi. Kapıyı açtı, içerde kimse yoktu. Ben içerde insanlar var sanıyordum. Emre'nin elinde siyah bir göz bandı vardı. 'Sana sürprizim var' dedi. Bunu gözüne takmam lazım' dedi. Ben buna müsaade etmedim. 'Telefonu çıkart arkadaşım Can'a mesaj at' dedi. 'Neden?' diye sordum. 'Sana at diyorum' dedi. Kapıya doğru yöneldim. Beni çekti ve duvara doğru itti. Ağzımı ve burnumu kapattı, soluksuz kaldım. Beni yere doğru yatırdı, karnımın üzerine oturdu. Kollarıma plastik kelepçe taktı. Ayaklarımı ve diz kapaklarımı bağladı. Arka kısma doğru sürükleyerek beni götürdü. Orada tekmelemeye başladı. Daha sonra yine falçatayla kesmeye devam etti ve 'Seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın' dedi. Kafamı tekmelemeye başladı. Ellerimi o kadar sıkı bağlamıştı ki, ellerimi hissetmiyordum. Baltanın arkasıyla karnıma vurdu ve 'Seni burada parçalardım ancak zamanım yok!' dedi. Telefonum çalıyordu sürekli, annem arıyordu. Annemle konuşuyordu tekrar içeri geliyordu. Olayı tekrar yaşıyorum. O sırda zaten yere düştüm. Falçatayla daha fazla vurmasın diye elimle falçatayla tutup kenara atmaya çalıştım. Bu sırada elim kesildi. Bu sefer bavuldan bıçak aldı ve böbrek kısmıma saplamaya başladı. Ne olduğunu anlamadı. Sadece acı hissediyordum. Şok halindeydim" dedi.

SANIKLARIN BİRİNİN ÇUVALI TUTTUĞUNU DİĞERİNİN DE ÇUVALA KOYDUĞUNU ANLATTI

Emre Çiçek'in 'Buradan kurtulmak istiyorsan benimle beraber olmak zorundasın, daha sonra ben seni hastaneye götürürüm merak etme" dediğini anlatan Rabia Kaçmaz, sanık Emre Çiçek'in nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Diğer sanık Yunus Kıldır'ı sanık Emre Çiçek'in arkadaşı olmasından dolayı tanıdığını, olay yerine sonrasında Kıldır'ın da geldiğini, Kıldır'ın kendisine yardım etmediğini, polisi veya ambulansı aramadığını anlatan Rabia Kaçmaz, Kıldır'ın çuvalı tuttuğunu, Çiçek'in de kendisini çuvala soktuğunu ardından ikisinin kendisini arabanın bagajına taşındığını söyledi. "ORADA SADECE ÖLMEK İSTEDİM"

Arabada sanıkların müziği son ses açtığını, hiçbir şey olmamış gibi gittiklerini söyleyen Rabia Kaçmaz, "Ağzım bantlıydı, öleceğimi düşünüyordum. Araba bir ara durdu, biri indi. Sonrasında göl kenarı gelmiştik. Bagajdan Emre Çiçek beni tek çıkardı. Çıkardıktan sonra beni sanık yere doğru fırlattı. Ayaklarıyla üzerine basarak yaşayıp, yaşamadığımı anlamaya çalışıyordu. Daha sonrasında arabayı çalıştırdı, üzerimden arabayla geçtiğini hatırlıyorum çünkü üzerimde büyük bir baskı olduğunu hatırlıyorum. Beni tekrardan çiğnemesin diye alt kısma doğru yuvarlandım. Saatlerce soğukta kaldım. Yarı çıplak vaziyetteydim. Issız bir yerdi. Orada sadece ölmek istedim. Sanığın söyledikleri yalandır. Sesim bu olay nedeniyle kısıldı ve şu anda kısık sesle konuşmak zorundayım. Halen tedavilerim devam ediyor. Kendisi benim paramı gasp etti. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

2 SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne yazı yazılarak, sanık Emre Çiçek'in psikiyatri bölümünde tedavisine ilişkin belgelerin istenilmesine karar veren mahkeme heyeti, müşteki Rabia Kaçmaz'ın beyanları doğrultusunda her iki sanık hakkında 'Hürriyeti kısıtlama" ve müştekini iddiaları bakımından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Müşteki Rabia Kaçmaz'ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'na sevk edilerek cinsel istismar iddiası ve diğer olgular bakımından rapor alınmasını kararlaştırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Davanın ardından Rabia Kaçmaz avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı. Avukat Diren Cevahir Şen, davada yaşananları ayrıntılı olarak anlatırken, Rabia Kaçmaz' da sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. İDDİANAME

İddianamede Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğunu belirtti. İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla, Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın arşiv görüntüleri

-Avukat'ın konuşması

-Rabia Kaçmazdan görüntü

-Genel ve detaylar ===================================== 6 - TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN, SERDAR ÇEKİÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ -Nermin GEYİK / İstanbul (DHA)

Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü tarafından öldürülen Serdar Çekiç için cenaze töreni düzenlendi.

Bağcılar TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde dün tartıştığı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal tarafından silahla öldürülen Serdar Çekiç için Kağıthane'de bulunan Nurtepe Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Çekiç'in ailesi ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri Çekiç'in ailesi kabul etti. Cenaze töreninde kardeşi Aslı Akyar ve ailesi sinir krizi geçirdi. Serdar Çekiç'in cenazesi Hasdal Mezarlığı'na defnedilmek üzere sevenlerinin omuzunda cenaze arabasına konuldu. "İNSANLAR BU KADAR RAHAT SİLAHLANMAMALI"

Serdar Çekiç'in eniştesi Hüseyin Şahin, "Sürecin takipçisi olacağız. Kavga etmişler, tartışmışlar. Bizim rahmetliyi arabaya bindiriyorlar. O da silahını alıyor, vuruyor. Olay bittikten sonra peşinden koşup silahla vurmuş. Silahsız birisini vurmuş. İnsanlar bu kadar rahat silahlanmamalı. Bu kadar rahat ölmemeli. Bunlara devletin bir çözüm yolu bulması lazım. Bunlara biz çözüm bulamayız. Şurada emniyet kemeri için 50 tane yere polis koyuyorlar. Silahlı insanlar böyle elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar, TEM'in ortasında da vuruyorlar. Yani enteresan, bilmiyorum. İşte görüyorsunuz" dedi.