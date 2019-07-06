1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÛMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Hakan KAYA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti. Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler ======================= (GENİŞ HABER)

2- MECİDİYEKÖY'DE METROBÜS KAZASI: 2 YARALI Mustafa BAKIRHAN / İstanbul DHA

Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Metrobüsün çarptığı yaya ile araç içinde bulunan 1 yolcu yaralandı.

Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağı ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında 23:15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan Cevizlibağ -Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Çarpmamın etkisiyle metrobüsün ön camı kırılırken metrobüsün çarptığı yaya ile metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Kazada yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Metrobüs seferleri bir süre aksarken polis ekipleri ve metrobüs görevlileri olası ikinci bir kazanın yaşanmaması için yola çıkan yolcuları kaza nedeniyle duran metrobüslere bindirerek yolu trafiğe açtı. Kazaya karışan metrobüs de içinde kalan yolcularla birlikte Zincirlikuyu İstasyonu'na çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Metrobüslerin görüntüsü

- Yolcuların görüntüsü

- Kaza yapan metrobüsün görüntüsü

- Yaralılın ambulansa taşınması

- Polislerin trafiği açması

- Yolcuların metrobüse bindirilmesi

- Genel ve detaylar ============================= 3- 11. YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK-Mustafa BAKIRHAN/ İstanbul Dha

İstanbul genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Taksim'de yapılan denetimlerde polisten kaçan bir otomobil ekipler tarafından takibe alındı. Tophane'de durdurulan 35 HR 426 plakalı otomobilin sürücüsü Melih A. gözaltına alındı. Taksim Polis Merkezi'ne götürülürken sürücünün otomobilin hacizli olması nedeniyle kaçtığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

(TAKSİM)

- Kaçan otomobilden detaylar

- Kaçan otomobilin sürücüsünün gözaltına alınması GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

(KADIKÖY)

-Polis ekiplerinin araçları durdurması

-Polis ekiplerinin araçları araması

-Denetimlere katılan polis helikopteri

-Hassas burunlu köpeğin araçlarda arama yapması

-Genel ve detay (BEŞİKTAŞ)

-Polis ekiplerinin araçları araması

-Denetimlere katılan polis helikopteri

-Hassas burunlu köpeğin araçlarda arama yapması

-Genel ve detay ========================== 4- KÜÇÜKÇEKMECE'DE CADDEDE YÜRÜYEN 2 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler caddede yürüyen 2 kişiye silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Plakası alınamayan bir araçla Süvari Caddesi'ne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caddede yürüyen Murat Ozan ve yanındaki kişiye ateş açtı. Saldırıdan kurşunların isabet ettiği 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ya da şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin eşkâlini belirlemek için çalışma başlatırken, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Şüphelilerin kaçtığı aracın yönünü belirleyen polis, çevredeki kameraları incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin olay yeri çalışması

- Yerdeki boş kovanın görüntüsü

- Genel ve detaylar ======================= 5- KAĞITHANE'DE PTT ŞUBESİ SOYULDU Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Hakan KAYA / İSTANBUL , (DHA)

Kağıthane'de PTT şubesi yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından soyuldu.

Olay saat 16.00 sıralarında Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahalle Konağı'nın da bulunduğu binanın otoparkına giren iki kişi, yüzlerine maske takarak giriş katındaki PTT şubesine yöneldi. Maskeli kişilerden biri giriş kapısında etrafı özetlerken diğeri ise silah doğrulttuğu görevliden kasadaki parayı vermesini istedi. Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, binadan çıkarak yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplere, özel harekat polisleri de destek verdi. Polis, soyguncuların yakalanması için çalışmalara başladı.

Soyguncuları kaçarken gördüğünü belirten Aysu Çakı, "Yüzlerini kapalı görünce, tedirgin oldum. Aşağıya doğru kaçtılar. Para birinin elindeydi, diğeri de arkadan koşuyordu; elinde silah vardı" diye konuştu.