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DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 09:43 | Son Güncelleme

  1- ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.

1- ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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2- POLİSİ GÖRÜNCE 20 KAÇAK GÖÇMENİ BIRAKIP KAÇTILAR

* Küçükçekmece'de alkol denetimi yapan polis ekiplerini görünce panikleyen 2 kişinin bırakıp kaçtığı panelvan araçtan 20 kaçak göçmen çıktı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL/DHA
Küçükçekmece'de alkol denetimi yapan polis ekiplerini görünce panikleyen 2 kişinin bırakıp kaçtığı panelvan araçtan 20 kaçak göçmen çıktı. Olay, Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy istikameti fidanlık yanyolda 01.00 sıralarında meydana geldi. Yan yolda alkol denetimi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerini gören 34 YT 6439 plakalı palenvan araçtaki 2 kişi, panikleyerek geri dönüş yapmak istedi.

ARAÇTAN 20 MÜLTECİ ÇIKTI
Geri dönmeye çalışırken bariyerlere çarpan panelvanı olay yerinde bırakan 2 kişi gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı. Uygulamayı görünce kaçmaya çalışan aracı gören polis ekipleri yaptıkları incelemede araç içinde çoğunluğu Pakistan uyruklu 20 kaçak göçmen olduğunu gördü. 20 kişi olay yerine çağırılan minibüs ile önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından ise işlemlerini yapmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay sebebiyle bölgede trafik bir süre kontrollü şekilde verildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Araçtan detaylar
-Mültecilerden detay
-Polisten detaylar
-Trafikten detaylar
-Mültecilerin minibüse bildirilmesi
-Genel ve detaylar

08.07.2019 - 02.47 Haber Kodu : 190708010

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3- ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYE TEKME TOKAT SALDIRDILAR

-İki şüphelinin sürücüye tekme tokat saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL,(DHA)
ŞİŞLİ'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüler akşam saatlerinde Şişli'de kaydedildi. 34 NV 0729 plakalı otomobil sürücüsü ile 06 BKK 504 plakalı araçta bulunan kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı. Okmeydanı'nda araçlarından inen iki kişi 34 NV 0729 plakalı otomobildeki sürücüyü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde şüphelilerin otomobilin ön kapılarını açarak, çift taraflı sürücüye saldırdıkları görülüyor. Yumruklarla sürücüye saldıran şüpheliler araya girmek isteyenlere aldırış etmiyor. Şüphelilerden biri hızını alamayıp, sürücüye tekmeler atıyor. Şüpheliler bir süre sonra çevredekilerin de araya girmesiyle otomobilden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Şüphelilerin sürücüye saldırmaları
-Araya girmek isteyenler
-Şüphelilerden birinin tekme atması
-Şüphelilerin otomobilden uzaklaşmaları

07.07.2019 - 23.05 Haber Kodu : 190707168

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