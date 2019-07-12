DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 

(ÖZEL)

1- HALİÇ'TE KÖPRÜDEN ATLAYAN KADINI KURTARMAK İÇİN ARKASINDAN BÖYLE ATLADI * İntihar etmek için denize atlayan kadının arkasından suya atlayan genç, kadını kurtardı.

* Günün kahramanı suya böyle atlamış. Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)

Haliç Metro Köprüsü'nden denize atlayan 21 yaşındaki Şirin B.'yi arkasından atlayan genç kurtardı. Yusuf Muhsin Kaya'nın köprüden atlaması ve kadını kurtarması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Şirin B. Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak, denize atladı. O sırada metroya giden Yusuf Muhsin Kaya, Şirin B'nin denize atladığını görünce kurtarmak için arkasından denize atladı. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kızı kurtarmak için denize atlayan Yusuf Muhsin Kaya deniz polisinin de yardımıyla genç kızı kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri olay yerindeki müdahalesinin ardından Şirin B.'yi ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Şirin B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ATLAMA VE KURTARMA ANLARI KAMERADA

Günün kahramı Yusuf Muhsin Kaya'nın kadını kurtardığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Köprüdeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla denizde çırpınan kadını çekmeye başladı. O an Yusuf Metin Kaya'nın suya atlaması da cep telefonu kaydına girerken, Kaya'nın kadına doğru yüzdüğü görüldü. Şirin B.'yi suyun üstünde tuttuğu sırada ise deniz polisine ait bir bot ikilinin yanına yanaşarak, polisler ikiliyi sudan çıkardığı görüntüler kameraya yansıyor. "SUYA ATLAYIP ÇIKARDIM"

Yusuf Muhsin Kaya, "Ben metroya biniyordum. Tam metroya akbil bastım içeri girecektim. Biri geldi 'denize birisi atladı.' dedi. Bir abi suya atlıyordu. Abi sen atlama ben yüzme biliyorum ben atlayayım dedim. Ben atladım işte genç kızı yukarı çıkardım. İki üç dakika sonra deniz polisi geldi. Bizi yukarıya çekti baya dalga vardı. Ben kulüpte yüzüyorum ona güvenerek atladım. Yüzme bilmesem atlamam. Onun şiddetiyle başımı çarptım. Biraz başım ağrıyor. Baya su yutmuştu, boğulma aşamasındaydı." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahalesi

-Ambulansa götürülüşü

-Şirin B'yi kurtaran Yusuf Muhsin Kaya ile röp

-Genel ve Detaylar 11.07.2019 - 18.30 - Haber Kodu : 190711232_ ====================================

(Geniş haber)

2- ŞEHİT SAVCI KİRAZ DAVASINDA KARAR, 2 SANIĞA AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI Özden ATİK-Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı. 2 sanığa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP/C terör örgütü mensupları Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından makam odasında rehin alınarak şehit edilmesi olayına ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Davada sanıklar Murat Canım ve Mustafa Koçak hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer suçlardan toplam 42 yıl hapis cezası verildi. Diğer üç sanık ise 6 yıldan 11 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı. Son savunmasını yapması için önceki celse süre verilen sanık Mustafa Koçak, savunmasını hazırlayamadığını, verilen 6 günlük sürenin de avukatıyla görüşüp, müzakere yapmaya yetmediğini öne sürerek savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Koçak açlık grevine de devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar yaşadıklarım haksızlıktır. İşkenceye maruz kaldım. Herhangi somut bir delil olmadan gözaltına alındım. Bu dosya haksızlık, adaletsizlik üzerine kurulu. Gerçekler yalanlarla yok edilemez. Bizler bu davanın günah keçileriyiz." dedi. Sanık avukatı Ali Şafak da mütalaaya katılmadıklarını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa geçen celse son kez süre verildiği uyarısında bulunulmasına rağmen sanığın savunma hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle yeniden süre verilmesi talebini reddetti. Bunun üzerine tekrar söz verilen sanık Mustafa Koçak ve avukatı, süre taleplerini yinelediler. Sanık avukatı Ali Şafak, 'Savunma hakkımız elimizden alınmıştır.' diyerek süre talebini yineledi. Mahkeme heyeti, 22 Mayıs'ta savcının mütalaasını bildirdiğini, mütalaadan sonra üç celse daha süre verildiğini belirterek, dosyanın sürüncemede kalmaması için süre talebini bir kez daha reddetti. Daha sonra sanıklara, son sözleri soruldu. Tüm sanıklar, beraatlerini talep ettiler.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti karar öncesi duruşmaya yaklaşık 1 buçuk saatlik ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Murat Canım ve Mustafa Koçak'ı ayrı ayrı "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçunu işledikleri sabit olduğu gerekçesiyle TCK 309/1. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

Sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın "Tasarlayarak ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl hapis cezası, "Kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan da 3 yıl hapis ve 2 bin 700 TL adli para cezasına çarptırıldılar. Sanıkların, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise "Anayasayı ihlal" suçu içerisinde eridiğinden cezalandırılmalarına yer olmadığına hükmedildi. Sanıkların duruşmalardaki olumsuz tutum ve davranışları, olay nedeniyle pişmanlık duymamaları aleyhlerine değerlendirilerek cezada indirim uygulanmadı.

2 SANIĞA ÖRGÜTE YARDIM CEZASI

Sanık Cengiz Özel, "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken sanık Mithat Öztürk aynı suçtan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. TUTUKSUZ SANIĞIN EV HAPSİ KALDIRILDI

Tutuksuz sanık Deniz Özel ise "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın sabit ikametgah sahibi olması nedeniyle hakkındaki ev hapsinin kaldırıldı ve sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Yakalamalı sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı dosyasının ayrılmasına ve haklarındaki kırmızı bülten ile yakalama kararlarının da devamına hükmedildi. KARARIN OKUNMASININ ARDINDAN SLOGAN ATTILAR

Kararın okunmasının ardından sanıklar, "Sizi Allah'a havale ediyorum, adaletiniz yok. Baskılar bizi yıldıramaz." şeklinde sloganlar attılar.

Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV 11.07.2019 - 22.01 - Haber Kodu : 190711254 3- FATİH'TE İRANLI İŞADAMININ 40 BİN DOLARINI BÖYLE ÇALDILAR -2 şüpheli otoparka kadar takip ettikleri işadamına 'Yere paranı düşürdün.' diyerek tuzak kurdu.

-İşadamı aracından indiğinde şüphelilerden biri otomobilde bulunan paraları alıp, kaçtı.

-Şüphelilerin İranlı işadamının parasını çalmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te İranlı işadamını takip eden şüpheliler, döviz bürosundan çektiği 40 bin dolarını tuzak kurarak çaldı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Olay, Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Sirkeci'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracını Sirkeci'de bir restoranın otoparkına park eden İranlı işadamı Bahmen Huseyin Alizadeh,(37) Kapalıçarşı'da bir döviz bürosuna gitti. Döviz bürosundan 40 bin Dolar para alan işadamı elindeki çantayla birlikte otoparka yürümeye başladı. Alizadeh'in döviz bürosundan çıktığını gören iki şüpheli, iş adamını otoparka gidene kadar takip etti. Şüpheliler Alizadeh'in arabasının 5 metre gerisinde yere para bıraktı. Alizadeh otoparktan aracıyla hareket ettiği sırada şüphelilerden biri aracın camını tıklayarak 'Az geride paranızı düşürdünüz.' dedi. Aracından inerek 5 metre geride yerde bırakılan paraları toplayan işadamı, aracına döndüğünde ön koltukta bir çanta içinde bulunan 40 bin Dolarının çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"ADAMLAR KENDİ PARALARINI TUZAK OLARAK BIRAKMIŞLAR"

40 bin Doları çalınan Alizadeh, "Uzun zamandır Türkiye'de ticaret yapıyorum. İran'dan bana para geldi. Ben de Sirkeci'ye geldim. Arabamı otoparka park ettim. Yürüyerek Kapalıçarşı'ya döviz bürosuna gittim. Oradan yaklaşık 40 bin Dolar paramı aldım. Otoparka gelirken iki kişi beni takibe almış. Arabanın yanına gelip bindim. Çıktığım sırada arabanın camını biri tıkladı. 'Abi paranı düşürdün.' dedi. Ben arabamı durdurdum. 4 metrede geride yerde baya para vardı. Onları alırken arabanın içine bıraktığım para çalındı. Ben indiğimde yerde baya para gördüm. Adamlar kendi paralarını tuzak olarak bırakmışlar. Ben paraların tarafına doğru gittim. Paraları toplarken diğer arkadaşı arabanın ön tarafından gelip, koltuktan paramı aldı kayboldu. Yerdeki paraların sahte olup olmadığını bilmiyorum. Paraları polis götürdü. Yerdeki para 5-10 liralık halinde 300 lira civarındaydı. Polis Merkezine gittik kamera kayıtlarını incelediler." dedi. İŞADAMINA KURULAN TUZA KAMERADA

Öte yandan İranlı işadamına kurulan tuzak güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde döviz bürosundan parasını alan Bahmen Huseyin Alizadeh şapkalı iki kişi tarafından takip ediliyor. Otoparka giden Alizadeh, arabasıyla hareket ettikten sonra şüphelilerden biri araca yaklaşarak camını tıklıyor. Ardından Alizadeh araçtan inerek şüphelilerin gösterdiği yerdeki paraları topluyor. Diğer şüpheli araca yaklaşarak ön koltukta bulunan para dolu çantayı alarak uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şapkalı iki şüphelinin İş adamını takip etmesi

-Şüphelilerin aracı durdurması

-Hırsızlık anı

(AKTÜEL)

-İş adamı ile röp

-Araçtan görüntü

-Otoparktan görüntü

-Genel ve Detaylar 11.07.2019 - 21.38 - Haber Kodu : 190711251 ============================= 4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan buradan Kısıklı'daki konutuna geçti. Görüntü Dökümü:

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-Vali Yerlikaya'nın konvoyunun gelişi

-Protokolün gelişi

-Cumhurbaşkanı konvoyunun Devlet konuk evinden çıkışı 11.07.2019 - 23.42 - Haber Kodu : 190711264 ========================== 5- BEYOĞLU'NDA SOKAKTAKİLERE ATEŞ AÇAN MOTOSİKLETLİ GRUP 1 KİŞİYİ YARALADI Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda, motosikletli 6 kişinin bulunduğu gruptan, sokakta bekleyenlere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Olay, Hasköy Piripaşa Mahallesi, İç Bostan Sokak'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Deresi Sokak üzerinde peş peşe ilerleyen motosikletli 6 kişinin bulunduğu grup, İç Bostan Sokak'a geldiği sırada yavaşladı. Motosikletli gruptan bir kişi, İç Bostan Sokak'ta bekleyenlere silahla ateş açtı. O sırada sokağa doğru yürüyen Akın Yıldız, bacağına ve koluna kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Saldırının ardından, motosikletli grup olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Akın Yıldız, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRIDA KULLANILAN SİLAH YAN SOKAKTA BULUNDU

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırganları yakalamak için çevrede arama yaptı. Motosikletli saldırganların kaçmış olabileceği yönlerde denetim yapan polis, olay yerine yakın bir sokakta saldırıda kullanılan silahı buldu. Yapılan tüm aramalara rağmen motosikletli şüphelilerin izine rastlanmadı. "SOKAKTAKİLERE ATEŞ ETTİLER"

Mahalle sakinlerinden Zeynep Kaşıkçı, bu tür saldırıların son zamanlarda sık yaşandığını iddia ederek, "Maskeli 5-6 kişilerdi. Şurada duran genci vurdular, sonra sokaktakilere ateş ettiler. Öylesine etrafa ateş ediyorlardı. Vurulan çocuk da yukarı doğru kaçtı. Bu yeni olan bir şey değil, hep oluyor. Benim çocuğuma da olmuştu, Allah'tan önemli bir şey olmadı. Ben buradan, yetkililerin ilgilenmesini istiyorum. Yetkililerden Hasköy Kalaycıbahçe'yle ilgilenilmesini istiyorum" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Olay yerine gelen zırhlı polis aracı

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığıyla röportaj

-Polisin çevrede önlem alması

-Genel detaylar

11.07.2019 - 23.36 - Haber Kodu : 190711262 6- BEŞİKTAŞ'TA APARTMAN YÖNETİCİSİ TARTIŞTIĞI DÜKKAN SAHİBİNİ BACAĞINDAN VURDU Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta apartman yöneticisi tartıştığı dükkan sahibini bacağından vurdu. Apartman yöneticisi gözaltına alınırken, dükkan sahibi tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sinanpaşa Mahallesi Dizi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre burada bulunan bir binanın girişinde çiçekçi dükkanı sahibi olan G.Y'nin iş yerinin bir kısmını ATM olarak kiraya vermesi nedeniyle aynı binada yönetici olan 60 yaşlarındaki M.H.U ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine apartman yöneticisi M.H.U. silahıyla G.Y.'yi bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bacağından yaralanan G.Y'yi hastaneye kaldırdı. Apartman yöneticisi M.H.U. polis tarafından gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Tedavi altına alınan dükkanı sahibi G.Y'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Olay yerindeki polis ekipleri.

-Sokaktan görüntü.

-Çevredeki Vatandaşlar.

-Genel ve Detay görüntüler 11.07.2019 - 19.20 - Haber Kodu : 190711243_ ================================= 7- D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak önce önündeki araca, sonra da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Ankara istikametinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Mert Özerdem kullandığı 34 PL 6618 plakalı aracı ile seyir halindeyken Sefaköy mevkiine geldiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce aynı yönde seyreden Mehmet Nezir Cirik'in kullandığı 34 BZ 3572 plakalı araca arkadan çarptı, sonra da bariyerlere vurdu. Kazada Özerdem yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Mert Özerdem'e ilk müdahaleyi burada yaparak, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Özerdem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri, diğer sürücüden kazayla ilgili bilgi aldı.