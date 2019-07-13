DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- HÜRMÜZ KÖRFEZİ'NDE GÖREVLENDİRİLDİĞİ BELİRTİLEN İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ Haber-Kamera: Hakan KAYA - Murat DELİKLİTAŞ - Güven USTA - İstanbul DHA -İNGİLTERE'nin Hürmüz Körfezi'ne yönlendirdiği öne sürülen HMS Duncan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İngiltere'nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği belirtiliyordu. İngiltere'nin Hürmüz Körfezi'nde bulunan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere görevlendirdiği öne sürülen HMS Duncan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyer, saat 16.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Hayalet gemi olarak da bilinen gemiye geçişi sırasında sahil güvenlik botu eşlik etti. Geminin güvertesinden Boğaz'ı izleyen askerlerin bazılarının cep telefonuyla fotoğraf çektiği görüldü.

Duncan destroyeri Marmara Denizi'ne doğru ilerledi. Görüntü Dökümü:

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-Geminin geçişi

-Askerlerden görüntü

-Sahil güvenlik botu

-Detaylar

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2- KURBANLIK TAŞIYAN TIR BARİYERE ÇARPTI, HAYVANLAR YOLA SAVRULDU Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-Kuzey Marmara Otoyolu'nda kurbanlık büyükbaş hayvan taşıyan TIR sürücüsü, iddiaya göre kendisini sıkıştıran bir otomobilden kaçmak isterken bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın dorsesinde bulunan büyükbaş hayvanlar, yola savruldu. Kazada hayvanlardan biri öldü, biri yaralandı. Çevreye kaçışan 23 kurbanlık ise otoyol çalışanları tarafından kazaya sebebiyet vermemeleri için bariyerlere iple bağlandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Sarıyer Uskumruköy yol ayrımında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı'nda satılmak üzere Erzurum'dan yüklenen 25 büyükbaş hayvanı, Habipler hayvan pazarına götürmek için İstanbul'a gelen Abdullah Çelik'in kullandığı 25 AAP 627 plakalı TIR, Uskumruköy ayrımında iddiaya göre bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün son anda sinyal vererek, Uskumruköy çıkışına yönelmesi üzerine Çelik, otomobile çarpmamak için aniden manevra yapınca bariyerlere çarptı.

DORSEDE BULUNAN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR YOLA SAVRULDU

Kaza nedeniyle TIR'ın dorsesinde bulunan kurbanlık 25 büyükbaş hayvan yola savruldu. Hayvanlardan biri ölürken biri de yaralandı. TIR'da bulunan diğer hayvanlar ise çevreye dağıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. BAŞIBOŞ HAYVANLAR KAZAYA SEBEBİYET VERMEMESİ İÇİN YOL KENARINA BAĞLANDI

Tedbir amaçlı Uskumruköy yan yolunu trafiğe kapatan karayolları ekipleri çevreye dağılan hayvanları başka kazaya sebebiyet vermemeleri için yol kenarına topladı. Ekipler, büyükbaş hayvanları bariyerlere iple bağladı. "BİR HAYVAN TELEF OLDU BİR HAYVAN DA YARALANDI"

Kaza yapan TIR sürücüsü Abdullah Çelik, "Biz kendi şeridimizde en sağ şeritte seyrederken, yanımızda bulunan araç son anda Kilyos çıkışında sinyal verdi. Orta şeritteydi sonra şeritleri ikiledi. Sinyal verdiğini görünce ben frene bastım. Sürücü son anda yine ayrıma girecekti; sonra son anda beni fark etti, kaçtı gitti. Biz de yol ayrımına kırınca direksiyonu, bariyerlere çarptık. Bir hayvan telef oldu bir hayvan da yaralandı. Arnavutköy, Habipler tarafına gidiyorduk. 20-25 tane büyükbaş hayvan vardı. Hayvanlar burada çevreye saçıldı. Hayvanları Erzurum'dan kurban bayramında satılmak için İstanbul'a getirdik" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza nedeniyle çevrede başıboş dolaşan kurbanlıklar

-Kaza yapan TIR

-İtfaiye, polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-Kaza nedeniyle telef olan ve yaralanan hayvan

-Karayolları ekipleri ve itfaiyenin çalışmaları

-Kaza yapan TIR sürücüsü ile röp

-Çevrede başıboş gezen hayvanların yol kenarına bağlanması

-Genel ve detaylar =============================================== 3-YOL VERMEDİ DİYE YOL KESİP, TEHDİT EDEN TAKSİCİ KAMERADA -Yolunu kesip, tehdit eden taksiciyi telefonuyla kaydetti. İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Görüntüler Bağcılar, TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaydedildi. Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında yolda gerginlik yaşandı. Sürücüyü takip eden taksici, Mahmutbey gişelerinin yakınında aracını tartıştığı kişinin önüne kırarak, yolunu kesti. Aracından inen taksici sürücüyü tehdit etti. Sürücü ise o anları telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde taksici aracından inerek, sürücünün aracına yöneliyor. Taksici sürücünün telefonunu almaya çalışıyor. Otomobil sürücüsünün taksicinin durağını arayarak, şikayette bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-taksicinin araca yönelmesi

-sürücüyü tehdit etmesi

-taksicinin telefonu elinden almaya çalışması ========================================== 4-ŞİŞLİ'DE ARKADAŞINI ZİYARETE GELEN KADIN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, Moğolistan uyruklu bir kadın, arkadaşını ziyaret için geldiği binanın 2'nci katından asansör boşluğuna düştü. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi, Vefa Poyraz Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Chimgee olduğu öğrenilen Moğolistan uyruklu kadın, arkadaşının çalıştığı işyerini ziyaret etmek istedi. İşyerinin bulunduğu 5'inci kata çıkmak isteyen kadın, giriş katında asansörün düğmesine basmadan kapıyı açmak istedi. Kapı açılmayınca birinci ve ikinci katta da aynı şekilde asansörü çağırmadan kapıyı zorlayan kadın, kapının açılması üzerine asansörün katta olduğunu düşünerek binmek istedi. Karanlıkta asansörün katta olmadığını fark etmeyen kadın, 2'nci kattan boşluğa düştü. Ayak bileği dönen ve omzundan yaralanan Moğolistan uyruklu Chimgee, bağırarak yardım istedi. Asansör boşluğundan gelen çığlıkları duyan bina sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan kadın, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği bina

-Apartman girişinde yerde yatan kadın

-Sağlık ekiplerinin kadını ambulansa taşıması

-Kadının düştüğü asansör boşluğu

-Görgü tanıkları röp.

-Genel ve detaylar ============================================== 5-FATİH'TE DÜKKANININ ÖNÜNE PARK ETTİRMEYEN KUAFÖRÜ VURDU -Dükkanını önüne park ettirmediği için kuaförle kavga eden şüpheli, bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek, kuaförü silahla vurdu

-Şüphelinin dükkanda ve sokakta yaşattığı dehşet anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te bir kuaför dükkanının önüne aracını park ettirmediği motosikletli kişi tarafından silahla vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray Mahallesi, Manastır Rıfat Sokağı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir kuaför dükkanı işletmecisi Şemsettin Z., dükkanının önüne aracını park etmek isteyen kişiyi uyarınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekilerin tarafları yatıştırması üzerine sonlandı. İsmi öğrenilemeyen kişi bir süre sonra bu kez motosikletle olay yerine tekrar gelerek, silahla kuaför dükkanına birkaç el ateş etti. Saldırıda dükkan sahibi Şemsettin Z. yaralandı. Saldırgan ise, motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarları üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kuaför ilk müdahalen in ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şemsettin Z:'nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kuaförün uğradığı silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen şüpheli, kuaför dükkanına doğru yöneliyor. Bir süre sonra silahın ateş almasıyla, sokaktakiler büyük korku yaşıyor. Şüpheli, sağa sola kaçmaya çalışan sokaktakilerin arasından karşı kaldırıma park ettiği motosiklete doğru yöneliyor. Şüpheli daha sonra motosiklete binerek, uzaklaşıyor. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin gelişi

-Dükkana girmesi

-Sokakta yaşanan hareketlilik

-Şüphelinin motosikletine binerek uzaklaşması

AKTÜEL

-Olay yerinden genel ve detay ============================================= 6 - SULTANBEYLİ'DE KORKUTAN ÇATI YANGINI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - SULTANBEYLİ'de metruk bir binanın çatısında başlayan yangın büyüyerek bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde çatların alev alev yandığı görülüyor.

Yangın, Battalgazi Mahallesi Nihal Sokak'ta saat 02.30 sıralarında çıktı. Sokaktaki metruk bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri 3 katlı binada oturanları uyararak binadan çıkardı. Vatandaşların panik yaşadığı görüldü. İtfaiye yangına tazyikli su ile müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, yangın bir mahalle sakini tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde çatıların alev alev yandığı gözleniyor.

YANGINI GÖREN VATANDAŞ KONUŞTU

Yangını gören bir vatandaş ise, "Biz işten geliyorduk, sokaktan geçerken baktım bina yanıyor. Kimse ayakta değil, herkes uyuyor. Milleti uyandırmaya çalıştım, kimse uyanmadı. Camlara taş attım, ıslık çaldım. Ondan sonra itfaiyeyi aradım, bina yanıyor diye. Bu arada millet de uyandı. Herkes sokağa çıktı. Ondan sonra itfaiye geldi, söndürdü. Can kaybı veya yaralı yok" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefon kamerası)

-Metruk binanın çatısı alev alev yanması

-Alevler bitişikteki binaya sıçraması

-Genel ve detaylar (Aktüel)

-Yangın çıktığı metruk bina

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Dışarı da bulunan vatandaşlar

-İtfaiye eri tazyikli su ile müdahalesi

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar ============================= 7-ÜMRANİYE'DE BAKKALDAN ÇIKAN KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye'de bakkaldan çıkan bir kişiye sokakta bekleyen otomobildekilerden ateş açıldı. Araçtaki şüpheliler kaçarken, 3 kurşun isabet eden yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Huzur Mahallesi Yiğitoğlu Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.G. isimli bir kişi bakkaldan alışveriş yapmaya girdi. E.G.'ye bakkaldan çıktığı sırada dışarıda bekleyen ve içinde 3 kişinin olduğu otomobilden ateş açıldı. 3 kurşun isabet eden E.G. yere yığılırken, şüpheliler otomobille buradan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına 3 kurşun isabet eden E.G. ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis sokağa güvenlik şeridi çekerek, olayı gören inceleme yaptı. Ekipler ayrıca çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerle E.G. arasında daha önceden arada husumet olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(CEP TELEFONU)

-Olayda yaralanan E.G. yerde yatması

-Sağlık ekiplerin yaralıya müdahalesi

-Yaralanan E.G. ambulansla götürülmesi

-Çevrede toplanan kalabalık

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Olay yeri

-Polis ekiplerin çalışması

-E.G. ait otomobilinde incelemesi

-Boş kovanlardan detay

-Bakkaldan detaylar

-Bakkal sahibiyle röp.

-Genel ve detaylar ================================================== 8- TEKNOFEST 2018'E EN ÇOK ÖĞRENCİ KATILIMI SAĞLAYAN OKULLARA 3D YAZICI HEDİYE EDİLDİ Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, İstanbul'da bulunan ve Teknofest 2018'e en çok öğrenci katılımı sağlayan okullara destek amaçlı 3D yazıcı hediye etti. Tamamı yerli ve milli üretim olan 3D yazıcılar düzenlenen bir törenle okul yöneticilerine teslim edildi.

Üsküdar'da gerçekleştirilen teslim törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, okul yöneticileri ve davetliler katıldı.