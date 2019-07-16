DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SANCAKTEPE'DE İETT OTOBÜSÜ DEHŞET SAÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI (2) Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA)

Sancaktepe'de İETT otobüsü önce bir servis minibüsüne sonra yoldaki bir kişiye sonrasın ise bir servis minibüsüne çarparak iş yerine girdi. Kazada otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında Emek Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü önce servis minibüsüne çarptı. Otobüs şoförü, Kayalar Caddesi'ne ters yönden girerek o sırada kaldırımda yürümekte olan bir yayaya ardından bir servis minibüsüne çarparak bir dükkana girdi. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü de bir taksiye vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otobüsün çarptığı yayanın öldüğünü belirledi. Servis şoförü, servisteki yolcu ve taksi sürücüsü birlikte hafif şekilde yaralandı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Görgü tanığı Ahmet Demirci, "Yukarıdan aşağı ani ve kontrolsüz bir şekilde geldi" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan servis minibüsü

-Kaza yapan İETT otobüsü

-Cesetin görüntüsü

-Polis ekipleri

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detay görüntüler ========================== 2- ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ 15 TEMMUZ ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, -"15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler. Ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. Siz kurşunların, mermilerin üzerine gittiniz yılmadınız. Bazı gençlerimiz tankların altına attı. Bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek. Kürek değil. Bunu ancak bu millet yapar." -"S-400'leri aldık mı? S-400 artık ülkemize inmeye başladı mı? 8 uçak geldi. Diğerleri de geliyor. Ne dediler? 'Alamazlar, yapamazlar. Nereye koyacaklar? Yerleştiremezler.' Ne oldu. Aldık mı? Şu anda montajlar başladı mı? Şu anda takvim işliyor mu? Allah'ın izni ile Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. "

-"Bu bir taarruz sistemi değildir. Bu bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400'ler en güçlü savunma sistemidir. Bunu inşallah Rusya ile birlikte ortak yatırım olarak yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz." Gökhan ÇELİK - Ümit UZUN - Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Güven USTA - Onur MERİÇ-Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanı dolduran kalabalığa seslendiği konuşmasında, "2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle selamlıyorum. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Bizleri inanıyoruz ki, şehitler peygamberlerden başka hiçbir kula nasip olmayan en yüce makamın sahibidirler. Darbenin ilk anlarından itibaren cesaretle ihanetin üzerine giden yargı mensuplarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"BURASI ANLAMLI BİR MEKAN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burası anlamlı bir mekan. O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı ve tankların arasından Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'nde kendi ifadesiyle 'Gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim.' dedi. Saat 01.05'te biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Beraberce buradan üzerimizden geçen F16'lar vardı. Üzerimizden geçen helikopterler vardı. Ve onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk. 'Korkmayın Allah bizimle beraberdir.' O gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımı yaptım. Valimiz, birinci ordu komutanımız aynı şekilde basın toplantıları yapıldı. Mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, STK'larımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sala okuyan imamlarımıza, seccadelerinin başında dua eden kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Cape Town'dan İslamabad'a, Kudüs'ten Mogadişu'ya bütün dünyanın dört bir köşesinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlarımıza bütün dost ve kardeşlerimize özellikle buradan selamlarımı yolluyorum." diye konuştu.

"HİÇBİR DARBE, DARBE GİRİŞİMİ YAPANLARIN YANINA KALMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak, TBMM'ye gelen, tepelerine bırakılan bombalara rağmen vakur duruşlarını bozmayan milletvekillerimizi selamlıyorum. Millet sokakta istiklalini korurken milletin vekilleri de orada demokrasiye milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milli mücadele sürerken işgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar geldiler. Ama meclise saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli iradeye, meclis ruhuna saldırı olsa bile meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Milletin iradesine de, evine de uzanan eller bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe, darbe girişimi yapanların yanına kalmadı. Allah'ın izni ile de bundan sonra da kar kalmayacak. Yeter ki, siz böyle dik durun. 15 Temmuz'dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecek. Hiçbir ihanet şebekesi, terör örgütü birliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacak. Ruhlarını İblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecek. O karanlık gecede okunan ezanlar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inançla yolumuza devam edeceğiz. Şehitlerimizin hiç birini unutmayacağız." şeklinde konuştu.

"ŞEHİTLERİNİ UNUTANLARIN YÜREKLERİ KURUR"

Erdoğan, "Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını da bombalayıp, yıkmışlardı. Orada da on binler beraber katıldık. Onlar emniyet müdürlüğü binamızı yıkarak sakalımızı tıraş ettiler. Ama biz muhteşem bir emniyet müdürlüğü binası yaparak, onların kolunu kanadını kırdık. Çünkü tıraş edilen sakal daha gür biter. Ama kesilen kol geri gelmez. 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım'ı, 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'u 63 yaşındaki Ümit Güder'i unutmayacağız. Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir'i, darbecilerle son nefesine kadar çarpışan Albay Sait Ertürk'ü unutmayacağız. Her birini şahsen tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok'u, İlhan Varank'ı, Halil Kantarcı'yı unutmayacağız. 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur." dedi. ERDOĞAN'DAN VAKIF AÇIKLAMASI

"Biz de, yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları, yad etmeleri için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram olarak ilan ettik." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her anımızda ama özellikle de 15 Temmuz'da şehitlerimizi, gazilerimizi, meydanları, sokakları dolduran kahramanlarımızı hep kalbimizde yaşatacağız. Açılış öncesi hocalarımızı dinledik ve Kur'an-ı Kerim'den tamamıyla şehitlerimizi, şehitlerimizle birlikte onlara Rabbimizin müjdelerini o ayetlerde dinledik. Bunlarla birlikte, hamdolsun geleceğin müjdelerini aldık. Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak, inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde anacaklar, hatırlayacaklardır. Hiç endişeniz olmasın. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır. Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da bu devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi daha derli toplu yürüteceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZ NESLİMİZE SAHİP ÇIKTIKÇA, BU ÜLKEYİ KİMSE İŞGAL EDEMEZ, BU MİLLETİ KİMSE KÖLE YAPAMAZ"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"15 Temmuz gecesi Türkiye'yi karanlığa gömmek istediler. Ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi. O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. Siz kurşunların, mermilerin üzerine gittiniz yılmadınız. Bazı gençlerimiz tankların altına attı. Bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek. Kürek değil. Bunu ancak bu millet yapar. Evet işte bu aşkla toprağa girmek var ya bu bambaşka. Rabbim hepimize şehadeti nasip etsin. Rabbim bu ülkenin gelecekteki tüm nesillerini de Asım şuuruna erenlerden eylesin diyorum. Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz. İşte bunun için gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ediyoruz. Şayet geleceğimize bu şuurla bakmazsak, Rabbim muhafaza etsin, 15 Temmuz darbe girişimi işte o zaman başarıya ulaşmış olur. Ecdadın emanetine sıkı sıkıya sahip çıkmaya hazır mısınız? Hanımlar, Alparslan'ın, Fatih'in, Yavuz'un, cümle şehitlerimizin, gazilerimizin mirasına layık Asım'ın nesillerini yetiştirmeye hazır mısınız? Gençler, Ata'nızdan işaret aldığınızda, arkanızda tüm milletle birlikte yürümeye hazır mısınız? Ey İstanbul, 566 yıldır olduğu gibi ilelebet İslam'ın ve Türk milletinin sembol şehri olarak dünyaya meydan okumaya hazır mısın? Bunun için her gün kalbimizi ve zihnimizi yeniden fethetmeliyiz. Bunun için her birimiz kendi alanımızdaki gayretlerimiz ve başarılarımızla Ulubatlı Hasan gibi burçlara sancağımızı yeniden dikmeliyiz. Bunun için Akşemsettin gibi her gün yüreğimizi pirüpak etmeli, Rabbimize ram olmalıyız. Bunun için Fatih gibi hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, fitneye kulak vermeden, çağımızın ötesine geçecek adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizden ancak işte bunları başardığımızda razı olacaklardır. Onların aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. "

"ÜLKEMİZE SALDIRMAK İSTEYENLERE KARŞI S-400'LER EN GÜÇLÜ SAVUNMA SİSTEMİDİR"

Erdoğan konuşmasının devamında Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemleri hakkında açıklama yaparak, "Nasıl istiklalimizi ve istikbalimizi korumaktan vazgeçmiyorsak bizim önümüze tuzaklar kuranlar da emellerinden asla vazgeçmeyecektir. Bugün ülkemizin önündeki engeller yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar hep bu kadim kavganın tezahürleridir. Suriye meselesini böyle okumayan müstevlilerin emellerine hizmet ederler. Irak meselesini böyle okumayan bu oyuna figüranlık yapar. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. İçinden geçtiğimi z dönemin gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı biçimlendirecek önem sahip olduğunu görmeyene diyecek bir sözümüz kalmaz. S-400'leri aldık mı? S-400 artık ülkemize inmeye başladı mı? 8 uçak geldi. Diğerleri de geliyor. Ne dediler? 'Alamazlar, yapamazlar. Nereye koyacaklar? Yerleştiremezler.' Ne oldu. Aldık mı? Şu anda montajlar başladı mı? Şu anda takvim işliyor mu? Allah'ın izni ile Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz dik durduk, dikleşmedik. Ama biz Türk'üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz. Durduk. Bu bir taarruz sistemi değildir. Bu bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400'ler en güçlü savunma sistemidir. Bunu inşallah Rusya ile birlikte ortak yatırım olarak yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"MİLLETİMİN HUZURUNU DÜŞÜNMEKLE MÜKELLEFİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son 17 yılda demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği hamlelerle çağ atladığını inkar edenin gözü görmüyor, kulağı duymuyor dili lal olmuş demektir. Aynı şekilde milletimizin son 6 yılda ardı ardına uğradığı saldırılara karşı verdiği mücadeleyle destan yazdığını kabul etmeyenin aklı da vicdanı da kurumuş demektir. Ne diyorlar, 'ekonomi battı, Ekonomi bitti. 'Buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok. Bunlar nankör. Şu anda Türkiye'nin 4 bir yanında, içeride, dışarıda terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye'ye karşı acaba kimse ya bu mücadele verilirken biz bu mermiler, bu kurşunlar, bu kalkan uçaklar, helikopterler, bunlar fıstık, leblebi bunu mu dağıtıyorlar. Bunların hepsi para değil mi, bunların hepsi ekonomi değil mi? Bunlar ekonomiden buralara harcanmıyor mu? Biz bütün bunlarla beraber şu anda terörün belini Allah'ın izniyle kırdık, kırıyoruz ve inlerine girdik inlerine. Bak 'Pençe-1' harekatını yaptık, şimdi 'Pençe-2' harekatını yapıyoruz ve bütün bunlarla beraber milletimin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. Bunlar bedava olmuyor. Bunun bir bedeli, karşılığı var ama bunu şimdi terörizmi arkasına alan siyasi partiler, onlara destek verenler ne diyor? 'Madem ki böyle yapmayın.' Yapmayalım da canımızdan daha mı kıymetli. Milletimin refahını düşünmekle mükellefiz. Milletimin huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için de bu süreci devam ettiriyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşmaları 15.07.2019 - 23.10 Haber Kodu : 190715244

15.07.2019 - 22.47 Haber Kodu : 190715235

15.07.2019 - 22.43 Haber Kodu : 190715234

15.07.2019 - 21.41 Haber Kodu : 190715225 ==================================== (AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE)

3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 15 TEMMUZ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ Haber-Kamera: Ümit UZUN-Gökhan ÇELİK-Güven USTA-Onur MERİÇ-Hüseyin COŞKUN-Yılmaz OKUR-Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda anma programı düzenlendi. Program, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Bölüğü'nün konseri ile başladı. Ardından sanatçılar konser verdi. Daha sonra 20.30 sularında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı havalimanına iniş yaptı. Erdoğan'ı 50 kişilik 15 Temmuz gazisi, sanatçılar ve protokol üyeleri karşıladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazilerle birlikte alana geçti. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından 251 15 Temmuz şehidinin fotoğrafları tek tek ekrana yansıtılarak isimleri okundu. Daha sonra kürsüye çıkarak vatandaşı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından program, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua ettirmesiyle son buldu. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek üzere helikopterle alandan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandan ayrılmasıyla birlikte vatandaşlar etkinlik alanından ayrıldı. Alandaki bariyerler toplanırken, temizlik işçileri de alanı temizlemeye başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Alandan genel ve detaylar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının alana gelişi

-Şehitlerin isimlerinin okunması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan inişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokol ile selamlaşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın helikopter ile alandan ayrılışı

-Tören alanından dağılan kalabalık

-D-100 Karayolu'nda araç ve insan yoğunluğu

-Genel ve detaylar 15.07.2019 - 23.34 Haber Kodu : 190715251

15.07.2019 - 23.23 Haber Kodu : 190715248

15.07.2019 - 23.06 Haber Kodu : 190715243

15.07.2019 - 23.03 Haber Kodu : 190715241

15.07.2019 - 22.55 Haber Kodu : 190715237

15.07.2019 - 22.49 Haber Kodu : 190715236

15.07.2019 - 21.39 Haber Kodu : 190715224

15.07.2019 - 21.11 Haber Kodu : 190715220

15.07.2019 - 21.02 Haber Kodu : 190715217

15.07.2019 - 20.59 Haber Kodu : 190715216

15.07.2019 - 20.06 Haber Kodu : 190715209 ============================ 4- ERDOĞAN HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ'NİN AÇILIŞINDA KONUŞTU İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müze açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafıza 15 Temmuz'un İstanbul'umuz ve tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu mekanın şehrimize kazanılmasında emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle başta bu köprüde şehit olanlar olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimizden her birine rabbimden sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." dedi.

"TARİH BİR MİLLETİN SADECE MAZİSİ DEĞİL, İSTİKBALİNİN DE PUSULASIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerimi tarih yazmak kadar, doğru tarihi nesilleri aktarmak da önemlidir. Tarih yazan bir millet olarak tarihimizi kayda geçirme, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda maalesef aynı başarıyı aktaramıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın sembollerini dahi olması gerektiği şekilde koruyamıyoruz. Dünyanın en büyük şehitliği olan Çanakkale daha 10-15 yıl öncesine kadar bakımsızlığa terk edilmişti. İktidar olduk, ilk işim önce Çanakkale Şehitliği'ni mamur hale getirmek, şehitlerimize yakışır bir hale getirmek ve orayı ele almak oldu. Orası on yıllarca ihmallerin kurbanı olmuştu. Bu millet Osmanlı arşivlerindeki milyonlarca belgeyi kilosu 3-5 kuruştan kâğıt diye satan şuursuz idareciler de gördü. Milletimize şanlı tarihini hatırlatacak pek çok eser, belge ve olay maalesef bilinçli bir şekilde geri palana itildi. Oysa kökleri koruyan bir ağaç nasıl ayakta durmazsa mazisiyle bağları zayıflayan milletler de yaşayamaz. Çünkü tarih bir milletin sadece mazisi değil, istikbalinin de pusulasıdır. Biz geçmişimize bakınca sadece ibret almayız aynı zamanda kuvvet alırız. Cesaret ve ilham alırız. Bunun için devlet olarak her fırsatta tarihimizle bağlarımızı güçlendirecek, insanımıza tarih bilinci aşılayacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bilhassa da birilerinin unutturmaya çalıştığı zaferlere, kahramanlıklara, hatta dramlara özel önem veriyoruz. 3 sene önce Kut'ul Amare zaferimizi bu anlayışla ilk kez kutladık. Bugün burada beraberce açılışını yaptığımız Hafıza 15 Temmuz da yine bu hassasiyetimizin bir ürünüdür." diye konuştu.

"15 TEMMUZ, TIPKI İSTİKLAL HARBİMİZ GİBİ TÜRK MİLLETİNİN TOPYEKÛN KIYAMIDIR, DİRİLİŞİDİR, ŞAHLANIŞIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz, demokrasi mücadelemizin en önemli kırılma anlarından biridir. O gece milletimiz kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz, tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekûn kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Açık ve net söylüyorum. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü o meşum gecede minarelerden yükselen salalar, aydınlığın ve zaferin müjdecisi oldu. O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşartan, göğsümüzü kabartan birçok kahramanlık hikâyesine de şahitlik ettik. Milletimizin bu ihanete verdiği cevap bizim için nesilden nesle aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcudur." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması 15.07.2019 - 23.31 Haber Kodu : 190715250

15.07.2019 - 23.27 Haber Kodu : 190715249 ===================================== (MÜZEDEN GÖRÜNTÜLERLE)

5- HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILDI * 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı. Müzede Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon, Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı, gazilerin ve şehitlerin eşyaları yer alıyor. Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki programının ardından 15 Temmuz Anıtı'nın bulunduğu noktaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada 'Hafıza 15 Temmuz' müzesinin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'a açılış töreninde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın, Ak Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Yapılışı yaklaşık 1,5 yıl süren ve 15 Temmuz'un 3. Yıldönümünde açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde, 15 Temmuz 2016 da şehit olanların isimlerinin ve hayatlarının anlatıldığı bir bilgi ekranı, aynı gecede kullanılan mühimmatlar, Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon, Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı, Şehitlerin ayakkabıları gibi 15 Temmuz 2016 gecesinde kullanılan, gazilerin ve şehitlerin eşyaları yer alıyor. 7 DEN 70'E HERKES MÜZEYE AKIN ETTİ

Müzeyi ziyaret eden Dursun Soylu, "Müzede şehitlerimizin kalıntıları var. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Beni müzede en çok etkileyen, tankın geçmiş olduğu arabaydı. Ben askerliğimi Diyarbakır'da Tankçı olarak yaptım. Yani bilmiyorum. Görünce içim bir soğuk olmuş gibi bir şey oldu. Değişik bir his oldu" şeklinde konuştu. Mesut Çevikbaş, "Müzeyi gezdik çok güzel şeyler var. 15 Temmuz'da kalan hatıraları yeniden canlandırdık. Dünyada olan biten her şeyi gördük. Duygulandık" dedi. Müzeye ailesiyle gelen Ecem Erva Soylu, "Müzeyi gezdim. Çok güzel. Darbeleri anlatıyorlar. Vatanları anlatıyorlar. Muhammet Mustafa Yavuz, "İzlediğim film sahnesi vardı, belgeseli. İzlemediğim şeyleri burada gördüm. Bayağı etkilendim. Değişik duygular. Anlatılmaz yaşanır" ifadelerini kullandı.

Seval Okyay, "Beğendim. Güzel düşünülmüş. Belgesel vardı. O geceyi anlatan bir belgesel vardı. İzlerken o geceyi yaşıyor insan. Altta şehitlerimizin hayatlarını anlatan bir bilgisayar düzeneği kurmuşlar. Her birinin üstüne tıklayıp okuyamadım ama okuduğum her bir yaşam hikayesi beni derinden etkiledi. Şehit olamazsın diyorlar, adam şehit oluyor. Bu ülke için bir daha olsa bir daha çıkarız. Bir daha olsa ki Allah izin vermesin ve olmasın. Kesinlikle istemeyiz. Ama bir daha olsa köprüye çıkarız, bir daha şehit oluruz bu ülke için. Ben bu bayrağın altında yaşıyorum. Bu bayrağın altında yaşamaya da devam edeceğim. Devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Müzeden detaylar

-Bilgi ekranına bakanlar

-15 Temmuzda kullanılan mühimmatlar

-Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in beresi ve kaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait telefon

-Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet eden motosiklet kaskı

-Şehitlerin ayakkabıları

-Tankın ezdiği araç

-Müzeyi gezen insanlardan detaylar

-Röportajlar 16.07.2019 - 02.17 Haber Kodu : 190716032 ===================== 6- 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 3. YILDÖNÜMÜNDE CAMİLERDEN EŞ ZAMANLI SELA OKUNDU Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Hüseyin COŞKUN-Müslüm SARIYAR- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü anma programları kapsamında, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda sela sesleri yükseldi. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Görüntü dökümü:

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-İstanbul'da camilerden yükselen sela sesleri

-Detaylar 16.07.2019 - 01.12 Haber Kodu : 190716024

16.07.2019 - 00.59 Haber Kodu : 190716017 (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

7- 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk Bayrağı yansıtıldı. Çamlıca Camii'nde görsel şölen oluşturan Türk bayraklı mahya havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Caminin havadan görüntüleri 15.07.2019 - 23.44 Haber Kodu : 190715252 =========================== 8- İSTANBUL'DA SELA EŞLİĞİNDE DOLUNAY Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye genelinde bütün camilerde aynı anda sela sesleri yükseldi. Sela sesleriyle birlikte Dolunay böyle görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-Sela sesleri ve dolunay

-Genel görüntüler 16.07.2019 - 06.03 Haber Kodu : 190716050 ================================

9- PENDİK'TE OTOMOBİL SERVİS MİNİBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Saat 04.30 sıralarında İDO Pendik Feribot İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen 34 CDN 510 plakalı servis minibüsü kırmızı ışıkta beklediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 34 JF 4334 plakalı otomobil servis minibüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Murat Karadiş'i (43) kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, Karadiş'e ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Karadiş hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar trafik ekiplerin incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Henüz ismi öğrenilmeyen servis minibüsü gözaltına alınarak Pendik Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürerken olaya ilişkin MOBESE görüntüleri incelemeye alındı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Araçların çekici yardımıyla kaldırılması

-Otomobilden detaylar

-Hastanede bekleyen polis ekipleri

-Genel ve detaylar 16.07.2019 - 06.37 Haber Kodu : 190716054 ================================ 10- TUZLA'DA OTOMOBİL TAKLA ATIP DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma ardından da duvara çarptı Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Postane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen 06 NL 605 Plakalı otomobilin sürücüsü Tunç Fırat Kaya(26) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak İSKİ Su Arıtma Tesisinin duvarına duvara çarptı. İhbar üzerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya'nın cansız bedeni ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik polislerinin otomobilde ve caddede incelemelerde bulunmasının ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sürücü Kaya'nın sağlık ekiplerin teslim edilmesi

-Sürücüye ambulans içerisinde müdahalesi

-Polis ekiplerin çalışması

-Vatandaşlardan detaylar

-Otomobilin içerisinden detay

-Genel ve detaylar 16.07.2019 - 03.48 Haber Kodu : 190716042 11- EYÜPSULTAN'DA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ, HAVALİMANI YOLUNDA TRAFİK KİLİTLENDİ Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTAN D-20 Karayolunda, hafriyat kamyonu sürücüsü, aniden duran taksiye ve yan tarafındaki şehirlerarası otobüse çarpmamak için manevra yaparken kamyon devrildi. Sürücünün ağır yaralandığı kazanın ardından İstanbul Havalimanı yönünde trafik oluştu.

D-20 Karayolu Göktürk mevkiinde İstanbul Havalimanı yönünde dün saat 15.45 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 KL 7520 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Gökmen Türkeli, önünde ilerleyen taksi sürücüsünün aniden durması nedeniyle yolun soluna manevra yaptı. Türkeli, o sırada solundan ilerleyen şehirlerarası otobüse çarpmamak için bu kez de sağ tarafa doğru manevra yaparken, toprak yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Ağır yaralanan ve araç içinde sıkışan Gökmen Türkeli, yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldı. Türkeli, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, geçiş tek şeritten sağlanırken, İstanbul Havalimanı yönünde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda trafik oluştu. Hafriyat kamyonunun kaldırılması ve yola saçılan toprağın temizlenmesi çalışmaları sırasında yol trafiğe tamamen kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından trafik normal seyrine döndü. Kamyon sürücüsüyle aynı firmada çalışan Ali Aldız, kazaya aniden duran bir taksinin neden olduğunu iddia ederek, "Arıza lambası yanan bir araç sürücüsü emniyet şeridine almadan aniden duruyor. Bu da arkasında duramayınca, vurmamak için sola kırıyor. Solda da şehirlerarası otobüse vurmamak için tekrar sağa manevra yapıyor. Kontrolünü kaybettiği için soluna yatıyor araç. Yattığında da epeyce sürükleniyor. Şoförü ağır yaralı olarak gördük" dedi. Kazanın ardından oluşan trafik nedeniyle havalimanına geciktiğini söyleyen Serhat İnci ise "Havaalanına gidiyorduk. 15-20 dakikadır yoldayız. Bu sapağa geldik, burada kamyon devrilmiş. Yaklaşık yarım saatimiz var ama yetişmeye çalışacağız. Ekipler hızlıca hemen geldi ama çalışmalar biraz sürecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen hafriyat kamyonu

-Hafriyat kamyonundan yola saçılan toprak

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Çevrede toplanan vatandaşlar

-Görgü tanığı ile röp

-Kamyondan yola dökülen mazot

-Karayolları ekiplerinin yola kum dökmesi

-Kamyondan saçılan toprağın iş makinesi tarafından alınması

-Yolun trafiğe kapatılması

-Vinç yardımıyla devrilen kamyonun düzeltilmesi

-Araçlarından çıkan vatandaşlar

-Havalimanına geç kalan yolcu ile röp

-Kazanın yaşandığı yolun temizleme çalışmaları

-Kaza nedeniyle oluşan araç kuyrukları

-Genel ve detaylar 15.07.2019 - 18.20 Haber Kodu : 190715191 ============================= 12- ÜST GEÇİTTEN D-100'E ATLAYAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA

Eyüpsultan Edirnekapı'da üst geçitten D-100 Karayolu'na atlayan kadını fark etmeyen bir taksi sürücüsü kadını altına alarak bir süre sürükledi. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eyüpsultan Edirnekapı'da metrobüs üst geçidinden D-100 Karayolu'na atlayan bir kadın hayatını kaybetti. Olay Eyüp Edirnekapı Metrobüs üst geçidinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Adının H.A. olduğu öğrenilen 39 yaşındaki kadın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı metrobüs üst geçidinden yaklaşık 20 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Yola düşen H.A.'yı fark etmeyen Bakırköy istikametinde seyir halindeki taksi de kadını altına alarak bir süre sürükledi.

TAKSİ ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Taksinin altına bir şeyin olduğunu fark eden taksi sürücüsü aracını durdurduğunda H.A'yı fark etti. Sürücü ve vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde H.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı. VATANDAŞLAR FİLM GİBİ İZLEDİ

Polisin çalışması esnasında vatandaşlar üst geçitten olayı film izler gibi izledi. Olay sebebiyle Edirnekapı'dan Bakırköy istikametine bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Yapılan incelemelerin sonucunda H.A.'nın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. H.A'yı altına alarak sürükleyen taksi de çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinin tepeden görüntüsü

-Vatandaşların olayı film gibi izlemedi

-Cenazenin farklı açıdan görüntüsü

-Trafiğin yoğunluğu

-H.A'nın cansız bedeninin cenaze aracına konulması

-Ekiplerin çalışması

-Olaya karışan taksinin çekilmesi

-Genel ve detaylar