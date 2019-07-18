DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BEYKOZ'DA İKİ KATLI EV KUNDAKLANDI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Beykoz'da iki katlı ev kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce kundaklandı. Olay, Tokatköy Mahallesi Kasırga Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı binaya yüzleri maskeli kişi yada kişiler ellerindeki yanıcı maddeyi evinin çatısına atarak, kaçtı. Çatıda çıkan yangın kısa sürede bütün binayı sardı. İKİ KATLI BİNADA OTURAN 10 KİŞİ PANİKLE DIŞARIYA ÇIKTI

Çatıdaki yangını gören bina sakinleri binada yaşayan 10 kişiyi uyandırarak dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve binada yaşayanların yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, sokakta ve evin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. BAHÇEDE, İÇİNDE YANICI MADDE OLAN ŞİŞELER BULUNDU

Yangın söndürüldükten sonra evin etrafında şişelerin içerisindeki yanıcı maddeyi tespit eden itfaiye ekipleri durumu polise bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evinin etrafında bir süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemelerin ardından olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin evde yaşayan kişilerle husumetli olduğu belirtildi. Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sakinlerinden Ahmet İnce, "Uyuyorduk, sese uyandık baktık şişeler vardı, hayatımıza kast ettiler. Kim olduğunu biliyoruz hasım sahibi" dedi. Saniye İnce ise, "Ben uyuyordum, kütür kütür, tak ta,k çatının üzerine ben dedim herhalde dolu yağıyor. Kalktım ayağa baktım benim camın önü alevlendi. Kalkar bakarım ki her taraf yanıyor sonra korkuyla bağırdım 'Niye yatıyorsunuz, kalkın yanacağız ev tutuştu' diye. Ondan sonra kiracımız geldi, hortumlarla kovalarla merdivene çıkarak Allah razı olsun yangını söndürdüler. Benzin evin etrafına dağıldı, kokudan yani öldük. On kişi kalıyorduk altı biz dört kişi de kiracı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ekiplerin sokakta güvenlik önlemi alınması

-Ekiplerin çalışması

-İki katlı binadan detaylar

-Zırhlı polis aracı

-Evde yaşayanlarla röp.

-Genel ve detaylar

18.07.2019 - 06.33 Haber Kodu : 190718012 ===================== 2- ŞİŞLİ'DE PANELVANA ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLETLİ KURYE AĞIR YARALANDI Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de, seyir halindeki motosikletli kurye, önündeki panelvana çarptı. Kaskı olmayan kurye motosikletle birlikte yere düşerken kafasını asfalta çarparak ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Halil Rıfat Paşa Mahallesi mevkiinde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, bir restoranda çalışan motosikletli kurye, orta şeritten Kasımpaşa yönüne giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun sağına manevra yaptı. Kurye, bu sırada, otobüs durağından yolcu aldıktan sonra yola çıkan bir panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsüyle birlikte devrildi. Kaskı bulunmayan kurye, kafasını asfalta vurarak ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, bir ayağı motosikletin altında kalan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşların da yardımıyla motosiklet kaldırıldıktan sonra kurye, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen kuryenin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İsmini vermek istemeyen panelvan sürücüsü, bir akrabasını duraktan aldıktan sonra yola çıktığını ifade ederek "Ben buradan sol sinyalimi verdim, gidiyordum. Geldi, arkadan çarptı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kazada yaralanan kişiden detay görüntüler

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Kaza yapan motosikletten detay görüntü

-Kazaya karışan minibüsten detay görüntü

-Kalabalıktan detay görüntü

-Minibüs sürücüsünden detay görüntü

-Minibüs sürücüsü ile röportaj

17.07.2019 - 18.48 Haber Kodu : 190717193 ===================================== 3-FATİH'TE İŞ YERİ YANGINI Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR-Zeki GÜNAL-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL (DHA)

Fatih'te çanta imalatı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinde çalışan bir kişi yaralanırken, yangına müdahale eden bazı itfaiye erleri ise dumandan etkilendi.

Yangın, Demirtaş Mahallesi, Firuze Sokak'ta bulunan bir çanta imalathanesinde dün saat 17.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında iş yerinde çalışan bir kişi yaralanırken, bazı itfaiye erleri ise dumandan etkilendi. Yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında sonucu iş yerinde hasar oluştu.