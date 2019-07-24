DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- HOLLANDA'DAN TATİLE GELEN AİLENİN İÇİNDE BULUNDUĞU ARAÇ KAZA YAPTI: 4 YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Hollanda'da yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil D-100 Karayolu'nda aynı yönde seyreden başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada tatile gelen aileden 3 kişi ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi yaralandı. Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu, Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; Barış Ülkü'nün kullandığı 34 TL 2401 plakalı otomobil, Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen Kasım Şimşek'in kullandığı 11-TF-LZ plakalı otomobile çarptı. KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazada tatile gelen aileden 3 kişi ve diğer aracın sürücüsü olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Yaralılar otomobillerden vatandaşlar tarafından çıkarılırken, kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolu, Anadolu yakası istikametinde trafik tek şeritten sağlanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye aracı

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza nedeniyle oluşan trafik 24.07.2019 - 02.46 Haber Kodu : 190724007 ==================================== 2- ÜMRANİYE'DE ÇATISI YANAN BİNADA 3 SAAT SONRA TEKRAR YANGIN ÇIKTI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHA

Ümraniye'de, çatısı yanan 3 katlı binada 3 saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı. Binanın 3'üncü katında alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Huzur Mahallesi Ravza Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaparak bölgeden ayrıldı. Ancak saat 19.30 sıralarında aynı binanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle tekrar yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını görenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Yangının çıktığı evin sahibi Ayşe Ak, itfaiye ekiplerinin yangının söndürdükten sonra ayrıldığını, daha sonra tekrar yangın çıktığını, 40 yıllık emeklerinin gittiğini söyledi. Bir mahalleli ise, itfaiye ekiplerinin yangını söndürerek soğutma çalışması yaptıklarını, ancak iç taraftaki montalamadan kaynaklı olduğunu tahmin ettikleri yeniden yangın çıktığını bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenini bulmaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Daire penceresinden alevlerin yükselmesi

-İtfaiye ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Ekiplerin müdahalesi

-Röp.

Detaylar

İLK YANGINDA GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Yanan çatı katı

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Bina sakini kadın ile röp

-Yangın sırasında binada olan çocuk ile röp

-Olay yerindeki mahalle sakinleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Alev alev yanan çatı katı(cep telefonu kamerası)

-Genel ve detay 23.07.2019 - 21.00 Haber Kodu : 190723211

23.07.2019 - 20.41 Haber Kodu : 190723207 ============================= 3- İZZET KERİBAR'IN GÖZÜNDEN 'AKDAMAR' SERGİSİ AÇILDI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'nin tarihsel mirasını coğrafi güzellikleriyle harmanlayarak tüm dünyaya duyurmak için başlattığı projenin ilk adımı olan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin tanıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı. İzzet Keribar'ın gözünden 'Akdamar' başlıklı sergiye ilgi yoğun oldu.

Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin fotoğraflarının bulunduğu serginin tanıtım kokteyli Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Aya İrini Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağatay Özdemir, Ermeni Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin fotoğraflarını çeken İzzet Keribar basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, "65 yıldır fotoğraf çekiyorum. Bugün böyle bir mekanda, hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bize sipariş edilen çekimden sonra burada fotoğraf çekmek herhalde unutulmayacak bir an oluyor benim için. Benim sanat hayatımın taçlarından bir tanesi." ifadelerini kullanarak proje kapsamında Akdamar kilisesin bine yakın fotoğrafını dört günde çektiğini belirtti.

"TARİH BU TOPRAKLARDA BAŞLADI"

Aya İrini Kilisesi'nin önünde kokteyl ile başlayan etkinlikte, ilk olarak Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin tanıtım filmi izlendi. Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yollamış olduğu mesaj okundu. Ardından kürsüye çıkan Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan, "Akdamar Adası Kutsal Haç Ermeni Kilisesi 1100 yıllık tarihi geride bırakarak gelecek bin yıllara uzanıyor. Bu kilisenin 2005 yılında başlayan restorasyon çalışmalarınca bir anıt kiliseye dönüşmesi bize bu güveni veriyor. Her gittiğimizde tarihi mekanın daha bir özenle ve titiz çalışmalarla tertip olup geliştiğini görüyoruz. Bu etkinlik bir fotoğraf sergisi olmanın çok ötesinde, uluslararası bir tanıtımı öngören daha geniş kapsamlı bir projenin bir parçası olarak düzenlenmektedir. Dünyanın ülkemizdeki kültür ve medeniyet zenginliğiyle daha yakından tanışmaya gereksinimi var. Tarih bu topraklarda başladı ve insanlarımızın kökleri bu topraklarda gömülü." şeklinde konuştu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Anadolu'da saklı kalmış başta inanç merkezleri olmak üzere tarihi eserlerin, gün yüzüne çıkartılması, ülkemize ve dünyaya tanıtılması çalışması kapsamında ilk etkinliğin Van'dan başlanması, Akdamar'a Kilisesi'nden başlamasından dolayı, hem şahsım hem de Van halkı adına İletişim Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLİKLÜ VR VİDEOLAR

Proje kapsamında kilise hakkında detaylı tüm bilgilerin, mimari çizim ve fotoğrafların yer aldığı bir kitap basılırken, kiliseyle ilgili yapılmış dijital çalışmaların bir web sayfası altında toplandığı öğrenildi. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde hazırlanan internet sitesinde, ilk kez yüksek çözünürlüklü VR videolar çekilerek 14 farklı spot noktadan 360 derecelik fotoğraflar yayınlandı. Mekanın iç ve dış cepheleri, rölyef ve freskleri yine ilk kez göz hizasından çekilerek en detaylı biçimde www.akdamarkilisesi.gov.tr internet sitesinde yerini aldı. Sergide, kilisenin fotoğraflarına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Emine Özmete, "Büyük bir ürün gerçekten emek olarak. Emeği geçen herkesin eline sağlık." dedi.

Nedim Sezer de, "Bu sergiyi gördükten sonra mutlaka oraya gitmeyi düşünüyorum. Oraya bir ziyaret edip bende çekebildiğim kadar fotoğraf çekmeye çalışacağım." diye konuştu. AKDAMAR KUTSAL HAÇ KİLİSESİ

Van Gölü'nde, Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, Orta Çağ Hristiyan sanatının mimari açıdan önemli eserleri arasında. 915-921 tarihleri arasında inşa edilen ve Ermeni tarihinin önemli merkezlerinin başında gelen kilise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen yenileme ve onarım çalışması sonrası günümüzde de varlığını sürdürüyor. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, dış duvarlarında yer alan figürlü taş kabartmalarıyla dikkat çekiyor.