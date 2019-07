DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA) Silivri'de D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Silivri'de jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, trafiği birbirine kattı. Bir otobüs ve 3 otomobile çarpan aracın önü polis ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Olay yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- Polisin çalışması

- Araçların çekilmesi

- Genel ve detaylar

28.07.2019 - 05.46 Haber Kodu : 190728005

==========================

6- BİSİKLETLİLERDEN FAYTONLARA TEPKİ EYLEMİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Kadıköy Adalar iskelesi önünde bir grup bisikletli adalarda fayton kullanılmasına tepkisini pedal çevirerek gösterdi.

Kadıköy Adalar iskelesi önünde saat 19:30 sıralarında toplanan bir grup bisikletli Adalar'da atların fayton olarak kullanılmasına tepki göstermek için pedal çevirdi. Bisikletli eylemcilerin sözcüsü Melike Özdemir yaptığı basın açıklamasında "Talebimiz; Türkiye'nin faytonculuk yapılan her yerinde 'daha az fayton' veya 'atlar için daha iyi yaşam koşulları' değil, atlı faytonların tamamen kaldırılmasıdır! Atlara özgürce yaşam hakkının, yani her canlının doğuştan sahip olduğu en temel hakkın derhal geri verilmesidir. Bizim eşit ve özgürce yaşam hakkımız onlarınkinden üstün değildir! Atlı faytonların kaldırılması yetkisine sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve seçimden önce Hayvan Hakları Yaşama İzleme Delegasyonu'nun 'SÖZ VERİYORUM' metnine imza atarak metnin 15. Maddesinde 'Atlı faytonları kaldırarak yerine akülü ulaşım araçları koyacağıma, kurtarılan atların etolojilerine uygun geniş doğal ortamlarda rehabilite edilerek ölene kadar yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağıma söz veriyorum." diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Atlara yapılan işkenceye ve adına 'kaza' denilen sistematik cinayete karşı, atlar ve yeryüzünün tüm bileşenleri için özgürlük arayışımıza ses verin! 'Faytondan in, bisiklete bin' sloganıyla bisiklet isyan zamanıdır" dedi.