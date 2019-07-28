DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- AMBARLI LİMANI'NDAKİ GEMİDE YANGIN ÇIKTI (1) Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü'nde Ambarlı Limanı'nda demirlemiş bir gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Limanın görüntüsü

-Dumanlar

-Genel ve detaylar ======================== 2- FSM'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Köprüde yapılan 2. etap çalışmalarda kuzey bölümde 4 şerit son kat asfaltlama çalışmaları bitti. Bu alanda trafik şeridi çizme çalışmalarının ardından köprünün tamamen trafiğe açılması bekleniyor. Köprü tamiratın bitim tarihi olarak açıklanan 17 Ağustos'tan çok önce trafiğe açılmış olacak. 27 HAZİRANDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 1.Etap olarak adlandırılan bu bölümde çalışmalar 17 Temmuz tarihinde son kat asfaltın döşenmesiyle tamamlanmış ve yenilenen bölüm hizmete alınmıştı. Projenin ikinci etabında Köprünün kuzey bölümünde kapatılan 4 şeritte aynı çalışmalar tekrarlanmaya başlanmıştı. Köprüdeki çalışmalarda köprünün karayla olan bağlantı noktaları kontrol edilip hasarlı bölümlerde yenilenmişti.

SON KAT ASFALT ATILDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu bölümde de çalışmalar son kat asfaltın atılmasıyla tamamlandı. Asfalt makineleri, silindirlerle yapılan çalışmalarda köprünün üzerine son kat asfaltla kaplanma işlemi sona erdi. 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız yapılan çalışma yenilenen asfalt üzerine trafik şeritlerinin çizilmesinin ardından köprüdeki çalışmaların tamamlanması ve trafiğe açılması bekleniyor.

Köprüdeki çalışmalar için bitim tarihi olarak önce 17 Ağustos 2019 verilmişti. Ancak daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan çalışmaların Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacağını söylemişti. Görüntü dökümü:

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-Havadan köprüden görüntü

-Köprüden görüntü

-Genel ve detaylar 28.07.2019 - 07.09 Haber Kodu : 190728011

28.07.2019 - 08.07 Haber Kodu : 190728013 ======================================== 3- BAHÇELİEVLER'DE CİNAYET Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de akşam saatlerinde tadilat yapılan evde daire sahibi ile usta olduğu öğrenilen yabancı uyruklu kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan sözlü tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Yaşanan olay sonrası daire sahibi vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, usta yaralı halde olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri bir süre sonra şüpheliyi yaralı halde yakalayarak hastaneye kaldırdı.

Olay Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leylak Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın birinci katında dairesi bulunan Yılmaz Özcan (80) evinde yapılacak tadilat işleri için yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Alexandra B. ile anlaştı. İddiaya göre, daire sahibi Yılmaz Özcan ile Alexandra B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

DAİRE SAHİBİ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışma bir süre sonra yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. İddiaya göre kavga sırasında Alexandra B. ile daire sahibi Yılmaz Özcan birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaşanan olay sonrası daire sahibi Özcan vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, Alexandra B. ise yaralı halde olay yerinden kaçtı. Eve gelen Özcan'ın kızı içeri girince babasını kanlar içinde görünce şoka girdi. Hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber veren Özcan'ın kızı komşulardan da yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. POLİS KISA SÜREDE ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay sonrası polis ekipleri dairede ve bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayın meydana geldiği dairede titizlikle olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki vatandaşlarında bilgisine başvuran polis ekipleri olay sonrası kaçan Alexandra B.'yi yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Bir süre sonra polis ekipleri şüpheliyi yaralı halde yakaladı. Polis ekipleri yakaladıkları şüpheliyi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri Alexandra B.'nin sorgusunun tedavisi bittikten sonra yapılacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yılmaz Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi çıkarken yakınlarının ağladığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Hastaneden görüntü

- Özcan'ın yakınlarının görüntüsü

- Cenazenin çıkarılması

- Genel ve detaylar 28.07.2019 - 05.40 Haber Kodu : 190728004 ================================= 4- SİLİVRİ'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)

Silivri'de D-100 Karayolunda jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Silivri'de jandarma ekiplerinden kaçan ehliyetsiz sürücü, trafiği birbirine kattı. Bir otobüs ve 3 otomobile çarpan aracın önü polis ve jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Olay, saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu İstanbul istikameti Mimarsinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin yaptığı trafik uygulamasından kaçan sürücü, yaklaşık 6 kilometre sonra Silivri İlçe Trafik Şube yakınlarında durduruldu. 17 yaşında olduğu öğrenilen ehliyetsiz sürücü, bir otobüs ve 3 otomobile çarptı. Ehliyetsiz sürücü ve beraberinde bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçların içerisinde bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Jandarma, polis ve ambulans ekipleri

-Genel ve detaylar 28.07.2019 - 06.22 Haber Kodu : 190728010 ===================== 5- KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ 2 OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATARAK DURDU: 3 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenler, TEM Bağlantı Yolu'nda gece saatlerinde Seyir halinde giden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde önünde seyreden iki otomobile çarptıktan sonra takla atarak durdu. Olay sonrası kazaya neden olan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza Esenler, Tem Bağlantı Yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DF 0145 plakalı hafif ticari aracı kullanan İbrahim Ö. yanında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı ile seyir halinde giderken Bayrampaşa ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari araç aynı yönde önünde seyreden Eren Nacar yönetimindeki 41 RS 308 plakalı araca ardından da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DF 5611 plakalı araca çarparak savruldu. Savrulan hafif ticari araç takla atarak yaklaşık 30 metre sürüklenerek yeşillik alanda durdu. Olay sonrası kazaya neden olan araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, diğer araç sürücüleri de kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili diğer sürücülerin bilgisine başvurdu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçların görüntüsü

- Polisin çalışması

- Araçların çekilmesi

- Genel ve detaylar 28.07.2019 - 05.46 Haber Kodu : 190728005 ==========================

6- BİSİKLETLİLERDEN FAYTONLARA TEPKİ EYLEMİ Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Kadıköy Adalar iskelesi önünde bir grup bisikletli adalarda fayton kullanılmasına tepkisini pedal çevirerek gösterdi.

Kadıköy Adalar iskelesi önünde saat 19:30 sıralarında toplanan bir grup bisikletli Adalar'da atların fayton olarak kullanılmasına tepki göstermek için pedal çevirdi. Bisikletli eylemcilerin sözcüsü Melike Özdemir yaptığı basın açıklamasında "Talebimiz; Türkiye'nin faytonculuk yapılan her yerinde 'daha az fayton' veya 'atlar için daha iyi yaşam koşulları' değil, atlı faytonların tamamen kaldırılmasıdır! Atlara özgürce yaşam hakkının, yani her canlının doğuştan sahip olduğu en temel hakkın derhal geri verilmesidir. Bizim eşit ve özgürce yaşam hakkımız onlarınkinden üstün değildir! Atlı faytonların kaldırılması yetkisine sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve seçimden önce Hayvan Hakları Yaşama İzleme Delegasyonu'nun 'SÖZ VERİYORUM' metnine imza atarak metnin 15. Maddesinde 'Atlı faytonları kaldırarak yerine akülü ulaşım araçları koyacağıma, kurtarılan atların etolojilerine uygun geniş doğal ortamlarda rehabilite edilerek ölene kadar yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağıma söz veriyorum." diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu sözünü yerine getirmesini istiyoruz. Atlara yapılan işkenceye ve adına 'kaza' denilen sistematik cinayete karşı, atlar ve yeryüzünün tüm bileşenleri için özgürlük arayışımıza ses verin! 'Faytondan in, bisiklete bin' sloganıyla bisiklet isyan zamanıdır" dedi.