DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- FSM KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI
Haber-Kamera: Ersan SAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Köprü dün saat 18.00'de trafiğe açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat:18.00'de köprü trafiğe açılacaktır" açıklaması yapılmıştı.
Görüntü Dökümü:
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-Köprünün trafiğe açılması havadan ve yerden
28.07.2019 - 18.18 Haber Kodu : 190728138
28.07.2019 - 18.25 Haber Kodu : 190728139
28.07.2019 - 18.51 Haber Kodu : 190728143
28.07.2019 - 18.59 Haber Kodu : 190728145
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2- ESENYURT'TA DİNİ NİKAHLI EŞİNİ ÖLDÜREN KATİL ZANLISI YAKALANDI
Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'TA 13 Haziran günü Elif Özde Uzun'u elleri iple bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dini nikahlı eşi Erhan Taşlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Erhan Taşlı adliyeye sevk edildi.
13 Haziran günü Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine daireye giren polis ekipleri, kapısı kilitli odada elleri iple bağlanmış, vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaşmıştı. Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'a ait olduğu belirlenen cesedin, dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan Erhan Taşlı tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünerek bu yönde çalışma başlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan detaylı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi Erhan Taşlı, dün akşam 18.30 sıralarında Esenyurt'ta sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Erhan Taşlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Burada yapılan sorguda cinayeti kabul eden şüpheli evde bulunduğu sırada eşinin cep telefonuna mesajlar geldiğini, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Erhan Taşlı, muhabirin 'cinayeti neden işlediniz ?' sorusunda 'Namusum için işledim, sevgilisi vardı' iddiasında bulundu.
Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin Asayiş Şube'den çıkışı
-Şüphelinin muhabirin sorusuna cevap vermesi
-Şüphelinin polis aracına konulması
-Genel ve detaylar
Olay yerinden görüntüeler(ARŞİV)
28.07.2019 - 18.54 Haber Kodu : 190728144
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3- USTA OYUNCU YALÇIN GÜLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)
YEŞİLÇAM'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan (75) dün, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yalçın Gülhan'ın cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye Gülhan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda sinema sanatçısı katıldı. Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan, taziyeleri kabul etti. Serpil Gülhan, eşinin tabutuna sarılarak, "devrik kralım benim, güle güle git", "ben hakkımı helal ettim, sen de helal et" diyerek ağladı.
"ÇOK GÜZEL BİR ADAMI KAYBETTİK"
Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan, "Çok güzel bir adamı kaybettik. Çok temiz kalpliyi. Hiç kimsenin arkasından bir gün kötü bir laf söylediğini duymadım. Güldürürdü bizi. Herkesi mutlu etti. Öbür tarafta da mutlu olur inşallah. Elimizden geleni yaptık ama bu kadarmış vadesi. Mekanı cennet olsun." dedi.
"GÜZEL BİR İNSAN DAHA GİTTİ"
Sanatçı arkadaşı Müjdat Gezen, "Çok değerliydi. Benim asker arkadaşımdı. 55 sene önce birlikte askerlik yaptık. Aynı tiyatroda çalıştık. Diziler, filmler.. Eşi Serpil son dakikaya kadar saniye yanından ayrılmadı ama böyleymiş. İnsan gibi bir insanı kaybettik. Çok iyi oyuncuydu. Çok beğenirdim ben oyunculuğunu. Hababam Sınıfı'nda da beraber oynamıştık. Güzel bir insan daha gitti. Nur içinde yatsın." diye konuştu.
Sinan Bengier ise, "Çok sevilen bir insandı. Arkadaşlarla otururken, konuşurken Yalçın'ın adı mutlaka anılırdı. Her birlikte olduğumuzda adı geçerdi. Mekanı cennet olsun. İyi bir aktördü, iyi bir insandı. Hakkında çıkan yazılara bakıyoruz. Hiç kimse kötü bir şey dememiş, o çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.
Yalçın Gülhan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden genel ve detaylar
-Serpil Gülhan röportaj
-Müjdat Gezen ve Sinan Bengier röportaj
-Cenaze namazı
-Tabutun götürülüşü
28.07.2019 - 19.05 Haber Kodu : 190728146
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4- SİLİVRİ'DE BİR KİŞİ YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Silivri'de 44 yaşındaki Erim Yılmaz, yalnız yaşadığı evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Yılmaz'ın cesedinin hemen yanında bulunan tüfekle intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir apartmanda 3 gündür gelen koku üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Dün saat 18.00 sıralarında olay yerine gelerek kokunun geldiği daireye giren ekipler, bekâr olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Erim Yılmaz'ın cesediyle karşılaştı. Yılmaz'ın hemen yanı başında bulunan tüfekle vurularak öldüğü anlaşıldı. İlk belirlemelere göre Yılmaz'ın, tüfekle intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. İncelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi Silivri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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- Cesedin evden çıkarılması
- Genel ve detaylar
28.07.2019 - 21.42 Haber Kodu : 190728159
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