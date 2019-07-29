DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)- ESENYURT'TA 13 Haziran günü Elif Özde Uzun'u elleri iple bağladıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dini nikahlı eşi Erhan Taşlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Erhan Taşlı adliyeye sevk edildi. 13 Haziran günü Esenyurt İnönü Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine daireye giren polis ekipleri, kapısı kilitli odada elleri iple bağlanmış, vücudunda bıçak ve darp izleri bulunan kadına ait ceset ile karşılaşmıştı. Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'a ait olduğu belirlenen cesedin, dini nikahla yaşadığı belirtilen ve kayıplara karışan Erhan Taşlı tarafından öldürülmüş olabileceğini düşünerek bu yönde çalışma başlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Yapılan detaylı çalışmaların ardından cinayet şüphelisi Erhan Taşlı, dün akşam 18.30 sıralarında Esenyurt'ta sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan Erhan Taşlı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan sorguda cinayeti kabul eden şüpheli evde bulunduğu sırada eşinin cep telefonuna mesajlar geldiğini, eşinin kendisini aldattığından şüphelenerek ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Erhan Taşlı, muhabirin 'cinayeti neden işlediniz ?' sorusunda 'Namusum için işledim, sevgilisi vardı' iddiasında bulundu.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Köprü dün saat 18.00'de trafiğe açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmalar tamamlanmış olup bugün saat:18.00'de köprü trafiğe açılacaktır" açıklaması yapılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin Asayiş Şube'den çıkışı

-Şüphelinin muhabirin sorusuna cevap vermesi

-Şüphelinin polis aracına konulması

-Genel ve detaylar

Olay yerinden görüntüeler(ARŞİV)

28.07.2019 - 18.54 Haber Kodu : 190728144

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3- USTA OYUNCU YALÇIN GÜLHAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan (75) dün, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yalçın Gülhan'ın cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılındı. Cenazeye Gülhan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda sinema sanatçısı katıldı. Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan, taziyeleri kabul etti. Serpil Gülhan, eşinin tabutuna sarılarak, "devrik kralım benim, güle güle git", "ben hakkımı helal ettim, sen de helal et" diyerek ağladı.

"ÇOK GÜZEL BİR ADAMI KAYBETTİK"

Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan, "Çok güzel bir adamı kaybettik. Çok temiz kalpliyi. Hiç kimsenin arkasından bir gün kötü bir laf söylediğini duymadım. Güldürürdü bizi. Herkesi mutlu etti. Öbür tarafta da mutlu olur inşallah. Elimizden geleni yaptık ama bu kadarmış vadesi. Mekanı cennet olsun." dedi.