DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de sabaha karşı üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, kaldırıma çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan 2 kişiden biri hayatını kaybederken diğeri de yaralandı. Kaza Bahçelievler, Kocasinan Mahallesinde sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kemal Sunal Caddesi'nden Şirinevler istikametine doğru seyir halinde giden ve üzerinde Emir A. (15) ile Metehan G. (16) bulunduğu 34 JL 2935 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet devrilerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kaza sonrası motosikletten fırlayan Emir A. ile Metehan G. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Emir A.'yı Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne, Metehan G.'yi ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Emir A.'nın hayatını kaybederken Metehan G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri kazanın olduğu yerde olay yeri çalışması yaparken, motosikleti kimin kullandığını tespit etmeye çalıştığı öğrenildi. Kaza sonrası motosiklet bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Editörün bilgisine: (Metehan Gündüz - Emir Aksakal) Görüntü Dökümü:

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- Kazanın olduğu yer

- Motosikletin görüntüsü

- Polisin çalışması

- Genel ve detaylar 31.07.2019 - 07.17 Haber Kodu : 190731012 =============================== 2- AVCILAR'DA METROBÜSTE YANGIN... Gül KABA / İSTANBUL DHA

Avcılar'da, arıza nedeniyle durakta yolcuları indirilen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Araç ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken Beylikdüzü istikametinde yaklaşık 15 dakika metrobüs seferleri yapılamadı.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Avcılar Metrobüs durağı yakınlarında Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında çıktı. Bir arıza fark eden sürücü, yolcuları durakta indirerek ilerlerken dumanları fark etti. Durdurulan aracın arkasında bulunan motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. Görevlilerin önce yangın tüpleriyle ve ardından gelen bakım ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 15 dakika boyunca Beylikdüzü istikametinde metrobüs seferleri yapılamadı. Aracın söndürülerek arıza şeridine çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Dumanların yükseldiği metrobüs aracı

Yangından görüntüler 30.07.2019 - 21.22 Haber Kodu : 190730221 3- ESENYURT'TA KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI MAHALLELİYİ AYAĞA KALDIRDI Haber-Kamera: Ersan San / İSTANBUL (DHA)

Esneyurt'ta, bir kız çocuğunun yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Mahallelinin bodrum katındaki evlerinde hapsettiği yabancı uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Çınar Mahallesi 1443. Sokak, 10 numaralı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kız çocuğu aynı apartmanın bodrum katında kalan 12 yabancı uyrukludan biri tarafından taciz edildiğini annesine söyledi. Aile bireylerinin durumdan bahsetmesi üzerine mahalleli yağa kalktı. Mahalleli 12 yabancı uyruklu kişinin kaldığı bodrum katını taşlamaya başladı. Mahalleli dairedeki kişilerin dışarıya çıkmalarını engellerken bir yandan polise haber verildi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaylara müdahale etti. Ekipler, bodrum katta bulunan yabancı uyruklu 6 kişiyi gözaltına alarak apartmanın kapısına kadar yanaştırdıkları zırhlı araca bindirdi. Esenyurt Polis Merkezine götürülen 6 şüphelinin sorgulaması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Toplanan kalabalık

-Polis ekipleri

-Ekiplerin mahalleliyi uzaklaştırması

-Kapıya yanaştırılan zırhlı araç

Detaylar 30.07.2019 - 23.09 Haber Kodu : 190730230 ========================== 4- BAKAN PEKCAN: BİZ BAKANLAR OLARAK HAZIRIZ, İŞ DÜNYASI SIRA SİZDE Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İstanbul Hizmet Binasında, Türkiye ve Paraguay arasında çalışma yemeği düzenlendi. İbrahim Çağlar toplantı salonundaki yemeğe, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. "BERABER İŞ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye ve Paraguay arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı yemekte konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılı itibariyle her iki ülke de büyükelçiliklerini karşılıklı olarak açmıştır. Latin Amerika'da hemen her ülkede artık Türk Büyükelçiliği bulunmaktadır. Ticaret Müşavirliklerimizin de sayısını arttırıyoruz. İşbirliklerimizin sayısını arttırıyoruz. MERCOSUR (Güney Ortak Pazarı) ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerimiz başlamış idi. Umuyoruz Paraguay'ın başkanlığında bu görüşmeleri daha da hızlandırabiliriz karşılıklı olarak. Şili ile serbest ticaret anlaşmamızı tamamladık. Bunun dışında Kolombiya, Meksika ve Peru ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunun dışında 5 ülke ile de yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik anlaşmamız var. Sayın Bakan, sayın başkanlarıyla beraber ziyaretlerinde de inşallah ilkini gerçekleştireceğimiz karşılıklı Ticaret ve yatırım konseyini toplayacağız. Bu çerçevede de yatırımların karşılıklı korunması ve teşvik anlaşmasını da imzalayacağız. Biz bakanlar olarak hazırız, siyasi irade hazır, başkanlarımız hazır, iş dünyası sıra sizde." dedi.

"TÜRKİYE'YE DUYDUĞUMUZ İLGİ ÇOK BÜYÜK"

Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer da, "Avrupa Birliği ile müzakere sürecindeyiz. Bu uzun zamandır var. Komşularımızla olan ilişkilerimiz gelişti. Artık ekonomimiz daha fazla gelişmiş durumda. Dünyaya bakış açımız da değişti. Tüm bunlara baktığımızda Avrupa Birliği ile imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması Türkiye ile de imzalanabilir. Farklı olasılıkları analiz ediyoruz. Türkiye'ye duyduğumuz ilgi çok büyük." İfadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu ise, "Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak özel sektörün tamamını temsil eden çatı kuruluşuz. Tüm Türkiye'de 1 milyon 500 bin tüccar, sanayici, hizmet sektöründe bulunan bütün iş aleminin çatı kuruluşuyuz. 3. Dünya ülkeleri üzerine iş yapmak istediğiniz zaman Paraguaylı iş adamlarımız, çünkü biz bu coğrafyayı çok iyi biliyoruz. Ortadoğu coğrafyası. Biz varız. Kuzey Afrika ülkelerinde biz varız. Balkanlarda biz varız. Orta Asya'da biz varız. Buralarda Paraguaylı iş dünyası insanları iş yapmak isterlerse bizler de onlarla beraber bizler de onlarla beraber iş yapmak için hazırız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Paraguay Ticaret ve Sanayi Bakanı Liz Cramer ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Pekcan'ın salona gelişi

-TOBB Başkanı konuşması

-Paraguay Ticaret Bakanının konuşması(İspanyolca)

-Bakan Pekcan'ın konuşması

-Hediye takdimi 30.07.2019 - 21.54 Haber Kodu : 190730224 ===================== 5- ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'NDE 6. GÜN SEVGİ, barış ve kardeşlik temasıyla 20.'cisi düzenlenen Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin 6. gününde dans ve fotoğraf yarışmalarının ardından ünlü sanatçı Simge Sağın sahne aldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, festivale olan ilgiye dikkat çekerek, "Dışarıdakileri unutmayalım, buranın beş katı dışarıda var" dedi. Şarkıcı Simge Sağın'ın da sahneye çıktığı festivale vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Haber-Kamera: Nermin GEYİK, Robert Sina BADENDİECK / İSTANBUL(DHA)

71 ülkeden gelen sanatçılarla Türkiye'yi buluşturan Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali 6. Gününde dans ve fotoğraf yarışmalarınını ardından Simge Sağın sahneye çıktı. 10 gün boyunca kültür, sanat etkinliklerinin yapılacağı festivale halkın ilgisi yoğun oldu.

Kültürpark, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da Altın Köprü Halk Dansları Akademisi Rize Yöresi dans gösterisi yaptı. Gösterinin ardından misafir katılımcılar arasında Uluslararası Altın Köprü Halk Dansları yarışması yapıldı. Festivalde sahneye çıkan her dans gurubunun ülkeleriyle ilgili kısa bir tanıtım videosu izlendi. Sanat elçilerinin gösterisini, jüri de izledi. Dans yarışması 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Yarışmanın ardından Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması ödül töreni yapıldı. Fotoğraf yarışması kapsamında ödül alanlar ve jüri üyeleri sahneye çıktı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu 2. Başkanı Hayri Gürhan Ozanoğlu, kazananlara ödül ve plaketlerini vermek için sahneye çıktı. Jüri üyelerine de plaket verilen törende 3 kategoride yapılan yarışma kapsamında 9 kişi ödül aldı. AKGÜN: BURANIN BEŞ KATI DIŞARIDA VAR

Ödül törenini ardından Simge Sağın sahneye çıktı. Sağın'ın konserine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sahneye çıkarak, "Dışarıdakileri unutmayalım buranın beş katı dışarıda var. Burada 5 bin kişi var, dışarıda 20 bin kişi var. Kültürpark'ta." dedi. Akgün, Sağın'a günün hatırası olarak Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün plaketini verdi. Simge Sağın ise "Başkanımıza kocaman alkışlar çünkü bir kere müziği destekliyor, çok teşekkür ederim" dedi. İlginin yoğun olduğu konseri vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Dans Yarışması- jüriden detaylar

-Fotoğraf yarışmasında ödül-plaket verilmesi

-Simge Sağın Konseri

-B.çekmece Belediye Başkanı AKgün konuşma

-Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nün plaketini verilmesi

-Konser detaylar 31.07.2019 - 02.21 Haber Kodu : 190731009 =============================== 6- SULTANGAZİ'DE YAŞLI KADINI SAHTE PARA İLE DOLANDIRDI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de oğluna olan borcunu ödemek için geldiğini öne süren bir kişi, yaşlı kadını para bozma bahanesiyle dolandırdı. Kimliği belirsiz dolandırıcı, sahte bin 600 lira verdiği yaşlı kadının kurban almak için sakladığı 2 bin 800 lirasını alarak kayıplara karıştı.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan Hediye Kurnaz (75)'ın kapısını çalan kimliği belirsiz bir kişi, yaşlı kadına 'oğlun Mehmet'e borcum var. Borcumu ödemeye geldim' diyerek, içeri girdi. Üstünde bulunan paraları çıkaran kişi, yaşlı kadına uzattığı paraları bozup, bozamayacağını sordu.

Hediye Kurnaz, parayı bozabileceğini belirterek, evde bulunan ve kurbanlık hayvan almak için sakladığı 2 bin 800 lirayı dolandırıcıya verdi. Dolandırıcı sahte olduğu öne sürülen paralarla, yaşlı kadının verdiği paraları değiştirdi. Dolandırıcı, Hediye Kurnaz'a bin 600 TL sahte para verirken, Kurnaz'dan aldığı 2 bin 800 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

"BANA VERDİĞİ PARALAR SAHTEYDİ"

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın çocuklarıyla birlikte soluğu polis merkezinde aldı. Yaşadıklarını anlatan Hediye Kurnaz, "Ben içerdeydim, mutfaktaydım. Biri bağırarak geldi, 'Ben Mehmet'in arkadaşıyım. Kapıyı açar mısın. Benim ona borcum var. 50 lira vereceğim var' dedi. Ben de kapıyı açtım, içeri girdi. Çıkardı kendi parasını saydı bin 600 lira, sonra da 'sen parayı çıkar. Ben bunu bozayım' diyerek aldı bendeki parayı gitti. Bana verdiği paralar sahteydi. Karakola teslim ettik. Ben kendisine 2 bin 800 lira para verdim" dedi. "BİZİ TANIYAN BİRİDİR"

Afrika ülkelerinden Nijer'de bir inşaat firmasında çalışan Mehmet Kurnaz, bayram tatili için ülkesine geldiğini belirterek, "Kesin çevremizden tanıdık biridir. Ya da evimizi gözetleyen birisi. Ben yurtdışından geldiğimden dolayı evde para olduğunu biliyordu. Ya da aylak, boş gezen gruplar var. Bunlar bizi tanıyorlar. Benim de evde olmadığımı bilerek gelmiş olabilirler. Yoksa sıradan biri benim adımı nereden bilecek, nerede oturduğumuz nasıl bilecek? Anneme de zarar verebilirlerdi. Kız kardeşim de bizimle kalıyor. Annemin evde yalnız olduğundan emin olduktan sonra içeri giriyor. 2 bin 800 TL para vardı. Bayramda kurban almayı düşünüyorduk. Sahte parayı bırakmış, Sahte parayı da polise teslim ettik. Eğer daha önceden suç işlemiş birisiyse, parmak izlerinden bulunacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dolandırılan kadının açıklamaları

-Oğlunun konuşmaları

-Detay görüntüler 30.07.2019 - 20.13 Haber Kodu : 190730210 ============================ 7- YAKINLARI SERBEST KALAN SEL KARDEŞLER İÇİN KURBAN KESTİ Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Pendik'te içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler bugün tahliye edildi. Yakınları, Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesti.

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan ilk duruşmanın ardından tahliye edildi. Yakınları Sel kardeşlerin tahliyesinin ardından Maltepe cezaevinin önündeki yeşillik alanda kurban kesti. Görüntü Dökümü:

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-Maltepe cezaevinden görüntüler

-Sel kardeşlerin yakınlarının kurban kesmesi

-genel ve detay 30.07.2019 - 19.55 Haber Kodu : 190730209