DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SULTANGAZİ'DE İETT OTOBÜSÜ MİNİBÜSE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 6 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sultangazi'de sabah saatlerinde içinde 5 yolcusu bulunan servis minibüsüne arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Savrulan servis aracı bariyerlere çarparken İETT otobüsü ise yaklaşık 300 metre ileride durabildi. Kaza sonrası araçta sıkışan minibüs sürücüsü ve 5 yolcusu yaralandı.

Olay Sultangazi, Habibler yolu Arnavutköy istikametinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 LBK 351 plakalı servis aracı sürücüsü Muzaffer Bakar Sultangazi Habibler yolunda Malkoçoğlu Mahallesi mevkiine geldiği esnada gireceği sapağı karıştırdı. İçinde yolcusu bulunmayan aynı yönde ilerleyen ve arkadan gelen 34 TP 6163 plakalı İETT yolcu otobüsünü kullanan Ramazan Çalış ise duramayarak önündeki servis aracına arkadan çarptı. Savrulan servis minibüsü bariyerlere çarparken İETT otobüsü ise yaklaşık 300 metre ileride durabildi. Kaza sonrası servis aracında bulunan Muhammed Özsoy, Ali Rıza Kuşku, Furkan Uslu, Haydar Holivar ve Abdullah Doğan isimli yolcular yaralanırken, sürücü Muzaffer Bakar ise araçta sıkıştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza Sonrası yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Servis aracında sıkışan Muzaffer Bakar ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri Bakar'ı kurtarma çalışması yaparken sağlık ekiplerinin de sürücüye müdahale ettiği görüldü. Sağlık ekipleri Bakar'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde önlem alarak çalışma yaptı. Kazaya karışan servis aracı ve belediye otobüsü çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Araç içinde sıkışan servis sürücüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralının ambulansa koyulması

- Aracın çekilmesi

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar 01.08.2019 - 07.43 Haber Kodu : 190801015 ================================= (ÖZEL)

2- PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLARIN ARASINA OTOMOBİL DALDI; 1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,DHA)

Sarıyer'de, bir kişi otomobiliyle parkta oyun oynayan çocukların arasına daldı. Otomobilin altında kalan 2 buçuk yaşındaki Elif Nur Öztürk, hayatını kaybederken, 4 yaşındaki Murat Erdoğan ayaklarından yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü mahalleli tarafından linç edilmek istenirken polis tarafından kurtarıldı.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bir çocuk parkında dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı 34 PV 578 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı ilerleyen Hüseyin Edinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek süratli bir şekilde çocuk parkına daldı. Otomobil, bu sırada parkta oynayan Elif Nur Öztürk(2.5)'ü altına aldıktan sonra Murat Erdoğan(4)'a çarptı. Parktaki spor aletlerine de vuran otomobil, duvar demirini parçaladıktan sonra alt yola düşmek üzereyken duvar üzerinde asılı kaldı.

Kazayı duyarak parka gelen vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkarılan Elif Nur Öztürk, bir vatandaş tarafından ağır yaralı olarak İstinye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Elif Nur Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobilin çarpması sonucu ayaklarından yaralanan Murat Erdoğan ise ambulansla kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin Edinç, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Mahalleli tarafından linç edilmek istenen Edinç'i öfkeli kalabalığın elinden polis aldı. Gözaltına alınan Hüseyin Edinç, polis merkezine götürüldü.

"HIZ TÜMSEĞİ İSTİYORUZ"

Kazanın meydana geldiği sokağa yıllardır hız tümseği yapılmasını istemelerine rağmen yapılmadığını iddia eden Fatih Sultan Mehmet Mahalle muhtarı Osman Karaçam, "Bu parka bir kaza meydana geldi. Biliyorsunuz havalar sıcak. Çocuklar burada parkta oynarken vatandaş süratli mi geldi, sarhoş muydu bilemiyorum? Buradan dümdüz parka giriyor. Salıncakta sallanan çocuğu altına alıyor, eziyor. Öbür taraftaki çocuğun da ayaklarını eziyor. Araba rampanın başında o şekilde kalıyor. Yetkili arkadaşlara sürekli buralara set yapılsın dememize rağmen önümüze prosedür koydular" diye konuştu.

Parka giren aracın altında kalan çocuğu aracın altından çıkartan Emrah Kaya ise "Yukarıdan aşağıya sadece bir fren sesi duydum. Gaza basarak indi aşağıya. Sonra bir patırtı kütürtü. Evden çıkıp hemen parka geldim. Çocuk arabanın altındaydı. Bir tanesi de salıncakların altından kalmıştı. Polis geldi, adamı burada linç edeceklerdi. Havaya iki el ateş etti. Sonra adamı polis aldı, götürdü" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Parktan genel ve yakın detaylar

-Araçtan detay görüntü

-Parkta kırılan aletlerden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-FSM Mahalle muhtarı Osman Karaçam ile röportaj

-Emrah Kaya ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar 31.07.2019 - 21.07 Haber Kodu : 190731190 ================================ 3- ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 kişi bir tekel bayiine gelerek iş yeri sahibi ile henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheliler bir süre sonra tekrar olay yerine gelerek dükkan sahibine silahla ateş açtı. Saldırı sonrası iş yeri sahibi bacağından yaralanırken, şüpheliler de geldikleri araç ile kayıplara karıştı. Olay Esenyurt, Yunusemre Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ceylan Caddesi üzerinde bulunan Kerem Yılmaz'a ait tekel bayiine gelen kimliği belirsiz 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri sahibi ile tartışma yaşadı. Yaşanan sözlü tartışma sonrası şüpheliler iş yerinden ayrılarak bir süre sonra tekrar geri geldi. İddiaya göre, tartışmanın çıktığı iş yerine plakası alınamayan bir araçla gelen şüpheliler Kerem Yılmaz'a silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Kerem Yılmaz bacağından yaralanırken, şüpheliler de kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri çevrede de güvenlik kamera görüntüsü aradı. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Yerde numaralandırılan boş kovanların görüntüsü

- Genel ve detaylar 01.08.2019 - 04.24 Haber Kodu : 190801013 ================================= 4- GAZİOSMANPAŞA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde polis ekipleri daha önce çay ocağı olarak kullanılan boş dükkana operasyon düzenledi. Yapılan baskında çok miktarda sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri daha önce belirlenen bir adrese gece saatlerinde sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1061 Sokak üzerinde bulunan ve daha önce çay ocağı olarak kullanıldığı öğrenilen boş bir dükkana baskın düzenledi. Yapılan baskında 2 kişi suçüstü yakalanırken, içeride ise sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile çok sayıda boş alkol şişesi, bandrol ve bidonlara doldurulmuş sahte içki ele geçirildi. Ayrıca operasyon yapılan dükkanın önünde duran panelvan bir minibüsün içinde de sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerin olduğu tespit edildi. Polis ekipleri sahte içki üretimi yapılan yerde olay yeri çalışması yaptı. Gözaltına alınan biri Suriye uyruklu, diğeri U. K. adındaki iki şüpheli sorgulanmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro'ya götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyon yapılan yer

- Polis ekiplerinin içeri girmesi

- Sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler

- Polisin çalışması

- Gözaltına alınan şüphelilerin görüntüsü

- Kapıdaki minibüsün içindeki malzemeler

- Genel ve detaylar 01.08.2019 - 01.58 Haber Kodu : 190801005 ======================================= 5- GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇAK VE SAĞLIKSIZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 3 ton civarında 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Vatandaşlardan gelen kötü koku ihbarını değerlendiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü üreten imalathaneye baskın yaptı. Baskında 1'i Suriye uyruklu 2'si Türk vatandaşı 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 TON SAĞLIKSIZ MALZEME

Depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton civarında olan 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütününe ve nargile malzemesine en konuldu. Malzemelerin yeni hazırlandığı ve dağıtıma çıkmak üzere olduğu anlaşılırken, şüphelilerin olası bir polis baskını durumunda kaçmak için duvarda delik açtıkları görüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anı çekimi

-Depodan detaylar

-Şüphelilerden detaylar

-Tütünlerden detaylar

-Kaçmak için kullanılan alandan detaylar

-Genel ve detaylar 31.07.2019 - 18.52 Haber Kodu : 190731173 6- KADIKÖY'DE DENİZE ATLAYAN İKİ KADIN BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy'de birbirleriyle iddialaşarak denize atladıkları ileri sürülen iki kadın, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kadınların imdadına çevredeki esnaf yetişti.

Olay, Kadıköy İskelesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sahilde arkadaşlarıyla oturan 2 kadın, birbirleriyle iddiaya girerek birdenbire denize atladı. Yaşanan olayı gören esnaf, denize atlayarak boğulmak üzere olan iki kadını kurtardı. İki kadın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Genç kadınların denizden çıkartıldıktan sonra teknede bekleyişleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Denize atlayan iki kadını kurtaran esnaf İbrahim Aydın, "Burada esnafım, çay satıyorum. Tam karşıda oturuyordum, dinleniyordum. Burada 4 tane arkadaş, galiba kardeşlerdi, iddiaya girmişlerdi. Atlarsın, atlayamazsın gibi laflar duydum, geldi bana sesleri. Gençler atladı. Kızlar oturuyordu. Bir baktım onlar da atladı kıyafetleriyle. Ben birbirlerini ittiler sandım ama iddiaya girdiler. O esnada arkadaşlar geldi atladık, kurtardık. Boğuluyorlardı, panik içindeydiler. Gördüğünüz gibi biz de zarar gördük, kurtarırken. Burada can güvenliği yok. Zor kurtardık, biz de canımızdan oluyorduk." dedi.

Denize atlayan kadınları kurtarırken gözlüğü çalınan Aydın "Onları kurtarayım derken, gözlüğümü de çaldılar. Kimseyi görmedim günahlarını almayayım. Biz can peşindeyken, biz de boğulabilirdik. O ara nasıl bir araya geldiler, gözlüğümü de çaldılar. Cüzdan da gidebilirdi, param da gidebilirdi. Hakkımı haram ediyordum onlara." şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Denize düşen kadınları kurtaran İbrahim aydın ile röp

-Olayın yaşandığı Kadıköy iskelesi

-Kadınların kurtarılma anları (cep telefonu kamerası)

-Genel ve detay 31.07.2019 - 19.12 Haber Kodu : 190731174 ============================= 7- ŞİRİNEVLER'DE KABLOLARDAKİ PATLAMALAR KORKUTTU Hakime Torun ATALAY / İSTANBUL DHA

Bahçelievler Şirinevler'de, ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında kablolarda medyada gelen patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Şirinevler İncesu Sokak'ta ekiplerin elektrik hattı yenileme çalışması sırasında, aşırı yükleme nedeniyle kablolarda patlamalar meydana geldi. Sokağı aydınlatan patlamalar, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa süren patlamalar sonrasında hattaki enerjinin kesilmesiyle ekiplerin çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Olayda yaralanan olmadı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından patlama anları

31.07.2019 - 22.42 Haber Kodu : 190731204 =============================== 8- ARNAVUTKÖY'DE BARAKA ALEV ALEV YANDI Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA

Arnavutköy'deki bir barakada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiyenin kısa sürede müdahale etmeye çalıştığı yangında bir kısmında tandır ekmeği yapılan, bir kısmı ise kümes olarak kullanılan baraka tamamen yandı. Tandır fırınından çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi İntizam Sokak'ta bulunan bir barakada çıktı. Boş arazideki barakada bulunan tandır fırınından çıkan yangın, kısa sürede tüm barakayı sardı. İçerisinde tandır ekmeği yapan kızının olduğunu zanneden bir kişi, yangına kendi çabasıyla müdahale etmek istedi. Vatandaşların da kovalarla su taşıyarak yangını söndürme çabaları sonuçsuz kaldı.

Daha sonra içeride kimsenin olmadığı bilgisine ulaşan ve kızının yangın anında evde olduğunu öğrenen baba, rahat bir nefes alırken, çevrede bulunan vatandaşlar baraka etrafındaki tavuk ve kazları yangın alanından çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri gelene kadar arakanın tamamını saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-Kümesten tavukların çıkarılması

-Ekiplerin yangına müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik

Detaylar 31.07.2019 - 21.31 Haber Kodu : 190731194 =============================== 9- YAPTIKLARI TANITIM FİLMİ KURBANLIK SATIŞLARINI ARTTIRDI Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)

Avcılar'da bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim alanı işletmecisi Erkan Değirmenci, yaptırdığı tanıtım filminin sosyal medya üzerinde paylaşılmasıyla hayvan satışlarında olumlu dönüşler olduğunu belirtti.

Avcılar Bahçeşehir Viyadük altında bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim alanı, diğer alanlara göre bir farklılığa sahip. Alanın işletmeciliğini yapan Erkan Değirmenci, kurban pazarını ve kurbanlıkları anlatan tanıtım filmi çektirdi. Tanıtım filmi sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgi odağı oldu. Anadolu'nun çeşitli illerinden hayvanların bulunduğu kurban pazarında Kurban Bayramının dördüncü gününe kadar kesimlerin devam edeceği öğrenildi. "İSTANBUL'UN EN BÜYÜK HAYVANI"

Hayvan pazarına Erzurum'dan gelen İbrahim Aydın, "Hayvanın ismi paşa. Erzurum'dan geldi. Hınıs'tan geldi. İstanbul'un en büyük hayvanı. Bunun fiyatı 35 bin TL. Hayvan 1 ton 440 kilo. Ağa gelirse bir pazarlık yaparız." dedi.

"3 BİN-3 BİN 500 CİVARINDA BÜYÜKBAŞ MEVCUT"

İşletme sahibi Erkan Değirmenci, "100'ün üzerinde çadır sayımız var. 3bin- 3 bin 500 civarında büyükbaş hayvanlarımız çadırlarımızda mevcut. Bir kısmı satıldı diğer kısmı da şuanda kendilerini almak isteyen müşterilerini beklemekte. 2 bin-2 bin 500 civarında da küçükbaş kurbanlıklarımız burada mevcuttur. İki tane İstanbul'un en kapsamlı, en donanımlı kesimhanesine sahibiz alanımızda. Büyükbaş kurbanlıklarımızın 8 pay ederek 600 TL, kemik ve et olarak ayırıp, terazilerde tartılarak, hisseler eşit bir şekilde, kimsenin hakkı kimseye geçmeyecek şekilde de bin 100 TL." ifadelerini kullandı. "GÜNÜMÜZDE SOSYAL MEDYA ÇOK KULLANILIYOR"

Değirmenci, "Bütün sektörlerde olduğu gibi insanların ekmek parasını kazanma noktasında kendilerine farklı farklı icatlar. Bir arkadaşımız da hayvanın kilosu, yaşı, nerede beslendi, nereden geldiği noktasında böyle bir çalışma yapmak istediğini bize beyan ettiğinde, kendisine bir masa uygun gördük. Arkadaşımızın işi tamamen hayvan sahipleri ve çadır sahipleriyle ilgiliydi. Bize de 'Sizin yapmış olduğunuz bu güzellik karşısında ben size ne yapabilirim' diye sorduğunda biz de 'yapabiliyorsanız öyle bir güzellik yapın' dedik, yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tanıtım filmi sonrasında muhakkak geri dönüş oldu. Zaten İstanbul'da alanlar kısıtlı. Kısıtlı olması münasebetiyle de, günümüzde sosyal medya çok revaçta, çok da kullanılıyor. Sosyal medya üzerinden yapılması münasebetiyle de olumlu çok dönüşler oldu." diye konuştu.

KURBANLIK PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Kurbanlık satın almaya gelen Bekir Kaplan, "Canlı kilo aldık. Yaklaşık 400-450 kilo geliyor. 13- 14 bin TL'ye geliyor. İki tane aldık. Bir tanesi de 500 kilo falan gelir. O da yaklaşık 17 bin TL geliyor. İki tane aldık hayırlısı olsun inşallah. Allah kabul etsin. 14 kişiyiz." şeklinde konuştu.

Hayvan sahibi Aydın Eker, "Siftahımızı yaptık Allah'a şükür. Bugün altıncı hayvanımızı verdik. Eşimiz dostumuz yabancı değil. 25 hayvan getirdik. Ümidimiz yüksek. Geçen sene de buradaydık bu sene de buradayız." dedi. Görüntü Dökümü:

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-Kurban Satış ve kesim alanı genel görüntü

-Kurban pazarından detaylar

-35 Bin TL'lik kurbanlık Paşa'dan detaylar ve sahibiyle Röp

-Kurbanlardan detaylar

-İşletme sahibi Erkan Değirmenci Röp

-Pazarlık yapanlardan detay

-Tanıtım Filmi 31.07.2019 - 21.50 Haber Kodu : 190731196 ======================================= 10- SALDA GÖLÜ İHALESİNE 7 FİRMA TEKLİF VERDİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi bugün yapıldı.

Burdur İli Yeşilova İlçesi, Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19'uncu maddesinde belirtilen "Açık İhale Usulüö ile bugün gerçekleştirildi. TOKİ'nin İstanbul Halkalı'da bulunan ek hizmet binasında yapılan ihaleye 7 istekli firma teklif verirken, değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak.

PROJE HAKKINDA

Millet bahçesindeki donatılar, Salda Gölü kumsalına yaklaşık 300 metre mesafede olup, günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatılar yer alacak. Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek doğal doku korunarak Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak. Görüntü Dökümü:

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-Binanın görüntüsü 31.07.2019 - 19.31 Haber Kodu : 190731177 ============================

11- ULUSLARARASI BÜYÜKÇEKMECE KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ'NDE 7. GÜN Haber-Kamera: Nermin GEYİK-Robert Sina BADENDIECK / ISTANBUL,(DHA) kez düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali, 7. gününde dans gösterileri ve sponsorlara ödül verilmesiyle devam etti. Festivalde Ferhat Göçer sahne alırken Macaristan ekibinin İzmir Marşı'nı söylemesi dikkat çekti. 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali'nin 7. Gününde Kültürpark, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da dans gösterisi ve plaket töreni yapıldı. Çocukların da sahnede yer aldığı dans gösterilerinin ardından, yabancı katılımcılar sahneye çıktı. Katılımcılar, ülkeleriyle ilgili tanıtım videolarının izlenmesinin ardından dans gösterisi yaptılar. Konuk ülkelerin 5'er dakikalık dans performansı renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu da katıldı.

MACARİSTAN EKİBİNDEN İZMİR MARŞI

Dans gösteri için sahneye çıkan Macaristan ekibinin İzmir Marşı'nı söylemesi dikkat çekerken seyirciler de Macaristan grubuna eşlik etti. Dans gösterilerinin ardından festival sponsorları için plaket töreni düzenlendi. Törende, desteği için Ekrem İmamoğlu adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Çakılcıoğlu'na plaket verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, "Güzel bir gecenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Pazartesi günü resmi festivaller birliğinin kurallarına göre resmi açılışta Ekrem İmamoğlu İstanbul başkanımız, 'Bu festival İstanbullunun festivali' diyerek mesajını vermişti. Sadece Kültürpark amfideki ve bizi izleyen sevgili sanatseverlere şunu söyleyebilirim; biz dünya festivali yapmaya çalışıyorduk yıllardan beri bıkmadan usanmadan hep birlikte ülkemize ve dünya kültür hayatına bir festival kazandırdık. 20 yılın emeği var burada. Kültüre sanata insana değer veren entelektüel bir adam geldi, adı Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un tüm köprülerinin üzeri, reklam alanları Festival Büyükçekmece yazıyor. 20. Uluslararası Kültür Sanat Festivali Büyükçekmece, 70 ülke Büyükçekmece'de diyor. Burada diyor. Seçim yeni bitmiş olmasına rağmen hem Genel Sekreter Yardımcısı arkadaşım Mehmet kardeşim, hem de İstanbul Büyükşehir Belediye'si her türlü desteği kısa bir zamanda vermeye başladılar. Bundan sonraki süreç içerisinde Türk ve dünya kültür alanında bambaşka bir uluslararası Büyükçekmece Kültür Sanat Festivali göreceğiz, hep beraber. Sayın İmamoğlu ve ekibine Mehmet Çakılcıoğlu arkadaşıma genel sekreter yardımcımca, çok teşekkür ediyorum" dedi.