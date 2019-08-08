DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 

1- BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 7 YARALI Murat SOLAK - Soner HASIRCIOĞLU - Ersan SAN/ İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde yolcuları taşıyan havalimanı otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan bir yolcu hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Tepecik Mevkii Çatalca Yolu üzeri Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddialara göre İstanbul Havalimanı'ndan Büyükçekmece'ye yolcu götüren Niyazi Yılmaz yönetimindeki havaist otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıkan otobüs, önce yol kenarında bulunan sebze ve meyve satan satıcılara daha sonra bir elektrik direğine çarptı. Kazada otobüste bulunan Didem Şam hayatını kaybederken, 7 kişide yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri otobüste bulunan yaralıları ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Sağlık ekipleri bir yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan sebze ve meyve satıcılarının olduğu tezgahlar zarar görürken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Olay yerine otobüsün kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç çağrıldı. Kaza yeri havadan da görüntülendi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan havalimanı otobüsünden görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Kaza yeri havadan görüntü

-Genel ve detaylar 08.08.2019 - 07.29 - Haber Kodu : 190808020

08.08.2019 - 07.52 - Haber Kodu : 190808021

08.08.2019 - 07.59 - Haber Kodu : 190808022 =============================== 2- İSTANBUL HAVALİMANI YOLUNDAKİ KAZA NEDENİYLE YOL TRAFİĞE BİR BUÇUK SAAT KAPATILDI (geniş haber) Haber-kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde yol 1 buçuk saat trafiğe kapatıldı. Havalimanına yetişmek isteyen bazı vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak yolun karşı şeridinde bulunan taksilerle havalimanına ulaşmaya çalıştı. Kaza saat 05:00 sıralarında Hasdal-İstanbul Havalimanı yolu Mithatpaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine seyir halinde olan Bilal Öztürk idaresindeki 34 JYC 19 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Önce bariyerlere çarpan kamyon ardından yol ortasında devrildi. Kazada sürücü Öztürk ile yanında bulunan Barış Tutal yaralandı.

KENDİ İMKANLARI İLE KAMYONDAN ÇIKTILAR

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. YOL TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından İstanbul Havalimanı yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, devrilen kamyonun kaldırılması için tamamen kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmasının ardından kamyon kaldırılarak yol kenarına alındı. UÇAĞA YETİŞMEK İÇİN HAYATLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Yolun tamamen trafiğe kapatılmasının ardından bazı yolcular, otobüsten ve taksilerden inerek karşı şeride geçti. Hayatlarını tehlikeye atarak yolun karşı şeridine geçen vatandaşlar gelen taksilerle alternatif yollardan havalimanına ulaşmaya çalıştı. KAMYONUN KENARA ÇEKİLMESİYLE TRAFİK AÇILDI

Ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalarının ardından devrilen kamyon önce düzeltildi. Ardından da başka bir hafriyat kamyonu ve iş makinası yardımıyla kenara alındı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yolu temizlemesiyle birlikte trafik yeniden açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen kamyon

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Araçlarından inen vatandaşların çalışmaları takip etmesi

-Çekicinin kamyonu kaldırması

-Oluşan trafik

-Kamyonun kenara çekilmesi

-Vatandaşların yolun karşısına geçerek taksiye binmesi

-Genel ve detay görüntüler 08.08.2019 - 07.05 - Haber Kodu : 190808019

08.08.2019 - 06.10 - Haber Kodu : 190808015 ============================== 3 - OTOMOBİL TAKLA ATIP BAŞKA BİR ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ: BİRİ AĞIR, 2 YARALI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de orta refüje çarpıp takla atan araç kırmızı ışıkta bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Kaza, saat 23.45 sıralarında Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osmangazi Caddesi'nde ilerleyen Mert Ürün 34 HY 205 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Alpaslan'ın yönetimdeki 06 YAZ 37 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobilin içerisinde sıkışan yaralılardan birinin durumu ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve trafik polisleri kazayı incelemelerin ardından otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Ambulans içerisindeki yaralı

-Otomobillerden detay

-Kazayı izleyen meraklı vatandaşlar

-Ambulansların gidişi

-Kazayı gören vatandaşla röp.

-İtfaiye ve polis ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar 08.08.2019 - 01.59 - Haber Kodu : 190808013 4 - SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: BİR AĞIR YARALI Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Direksiyon başında sıkışan sürürcü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 04:00 Sıralarında Demokrasi Şehitleri Caddesi Tarabya istikametinde eydana geldi. İddiaya göre Sönmez Buldu'nun kullandığı 22 AC 599 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce kaldırıma çarptı ardında karşı şeride geçerek Tunahan İl'in kullandığı 34 HU 7990 plakalı otomobile çarptı. Direksiyonda sıkışan Buldu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansa alındı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Buldu hastaneye kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Tunahan İl kazadan yara almadan kurtuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri

-Yaralının ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Aracın çekiciye alınması

-Genel ve detay görüntüler ===================================

(Ek Görüntüyle)

5- ESENYURT'TA ALACAĞINI İSTEYEN KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜRDÜ Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir kişi, evine gelerek borcunu istediği için tartıştığı kayınbiraderini silahla ateş ederek öldürdü. Şüpheli eşiyle birlikte eve gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yenikent Mahallesi 660. Sokak üzerinde bulunan binadaki evde meydana geldi. İddiaya göre, ablasının evine gelen Hasan Ö. eniştesi emekli astsubay Metin M.'den alacağı olan parayı istedi. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Metin M., silahını çıkararak Hasan Ö.'nün boynuna iki el ateş etti. Hasan Ö. ablasının da olduğu sırada yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Metin M. ile eşini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek inceleme başlattı. Ekiplerinin inclemesinin ardından Hasan Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Sokaktaki hareketlilik

-Şüpheli ile eşinin polis otosuna bindirilerek götürülmesi

Detaylar 07.08.2019 - 23.45 Haber Kodu : 190807264

07.08.2019 - 20.41 Haber Kodu : 190807237 =====================

6- SEFAKÖY'DE ATIK DEPOSUNDA YANGIN Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de atık malzemelerin toplandığı depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülene yangında bir kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sefaköy Şehit Erol Olçok Caddesi üzerinde bulunan Bahçelievler Belediyesi'ne ait atık malzemeleri depolama merkezinde saat 17.30 sıralarında çıktı. Görevlilerin dumanları fark etmesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bahçelievler ve Bakırköy itfaiyeleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken yangında ölen veya yaralanan olmadı. Yangında belediyeye ait olan bir kamyon yanarak kullanılmaz hale geldi. Depoda bir süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri daha sonra alandan ayrıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan alandan detaylar

-İtfaiyeden detaylar

-Yoğun dumandan detaylar

-Yanan kamyondan detaylar

-Genel ve detaylar 07.08.2019 - 18.31 Haber Kodu : 190807216

07.08.2019 - 17.43 Haber Kodu : 190807207

07.08.2019 - 17.36 Haber Kodu : 190807205 7- ATAŞEHİR'DE TEMİZLİKÇİ KADININ 4. KATTAN DÜŞME ANI KAMERADA -HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA)

Ataşehir'de, 4. kattaki evin pencerelerini silerken dengesini kaybeden kadın hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan kadının düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kayışdağı Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 4. katında pencere camlarını silerken dengesini kaybeden kadın yoldan geçen otomobilin üzerine düştü. Adı öğrenilemeyen kadının, ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın bir görgü tanığı, "Biz dükkanda yoğunluk yaşıyorduk, bir anda ses duyduk. Kadını zaten görmüştük, cam silerken. Ayağı dışarı doğru çıkmıştı. Biz arabanın kadına çarptığını zannettik ama kadın, yukarıdan arabanın kaputuna düşmüş. Sonra yuvarlanıp yere düşmüş, yüz üstü bir şekilde. Bir süre yerde yatırdılar kadını, hiç kimse dokunmadı. Ambulansı aradık, sonra sağlık ekipleri orada gerekli müdahaleleri yapıp götürdüler. Biz orada oturanlardan biri zannediyorduk. Temizlik işçisiymiş. Sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söylediler." dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde dengesini kaybeden kadının, hareket halindeki otomobilin üzerine düşüyor. Kadın daha sonra yola savruluyor. Çevredeki vatandaşlar da kadına yardım için koşuyor. Görüntü dökümü

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-GÜVENLİK KAMERA

-Trafikten görüntü

-Çevredeki vatandaşlardan görüntü

-Kadının aracın üzerine düşme anı

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Olay yerinden detaylar

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler 07.08.2019 - 17.13 - Haber Kodu : 190807198 =============================== 8- ARNAVUTKÖY POLİS OKULU'NDAN MEZUN OLAN 714 POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)

Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 290'I kadın 714 polis için, mezuniyet töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Polis Okulu Müdürü Vedat Mercan ve mezun olan polislerin aileleri katıldı. Törende konuşma yapan Mustafa Çalışkan genç polislere Hz. Ömer'den örnek vererek nasihatlerde bulundu.

GENÇ POLİSLERDEN NEFES KESEN GÖSTERİ

Mezuniyet töreninde, erkek ve kadın polisler yakın savunma tekniklerinden oluşan özel bir gösteri yaptı. Gösterinin ardından polisler, Bayrak ve Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek meslek hayatlarına başladı. ÇALIŞKAN'DAN HZ. ÖMER NASİHATI

Törende konuşma yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Benim polislikle ilgili, mesleğe başladığımdan beri örnek aldığım insanlar veya örnek aldığım davranış şekilleri var. Polislik tarihine baktığınızda, Selçuklu devletini kuran Selçuk Bey ilk polis müdürüdür, ilk Subaşıdır. Yine Hz. Ömer, polislik tarihini irdeleyenler için ayrı bir önem arz eder. Hz. Ömer, polislikle, güvenlikle, adaletle ilgili kısmı çok çok önemlidir. Ama bizim için çok özel bir kişiliği vardır Hz. Ömer'in. Hz. Ömer nereye giderse gitsin yanlış iş yapanlar, hainler, arsızlar, hırsızlar tir tir titrerler, Hz. Ömer'i görünce şeytan bile kaçacak delik arar ama iyi iş yapanlar, güzel iş yapanlar, doğru insanlar Hz. Ömer'i görünce dünyalar onların olur. Kendilerini güvende hissederler, huzurlu hissederler. Ben mesleğe başladığımdan beri hep Hz. Ömer figürünü kendime örnek aldım. Ben inanıyorum ki, sizler de mesleğe başladığınızda devlet düşmanları, vatan hainleri, hırsızlar, arsızlar, ahlaksızlar, uyuşturucu kaçakçıları, kötü olan herkes sizleri gördüklerinde tir tir titreyecek. Ama vatanının seven, memleketini seven, milletini seven, insanlara hizmet etmek için çaba sarf eden her insan da sizleri gördüğünde huzur bulacak. Gece gündüz nerede bir polis görse güven duyacak huzur duyacak. Ben sizlerin bu figürü örnek alacağınızı tıpkı Hz. Ömer gibi düşmanları tir tir titretip, dostları da sevindirecek polisler olacağınıza eminim. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Çalışkan, konuşmasının ardından dereceye giren polislere plaketlerini takdim etti.

Görüntü Dökümü:

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-Protokolden detaylar

-Mezun olan polislerin yakın savunma gösterilerinden detaylar

-Dr. Mustafa Çalışkan'ın konuşması

-Mezun olanlara Çalışkan'ın plaket takdimi 07.08.2019 - 19.02 Haber Kodu : 190807220 ================================= 9- PARASINI ALAMADIĞI İDDİASIYLA ÇALIŞTIĞI RESTORANI KUNDAKLADI Haber- Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, (DHA)-BÜYÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi maaşını alamadığı iddiasıyla çalıştığı restoranı kundakladı. Restoranda hasar oluşurken, kundaklayan çalışan gözaltına alındı.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi çalıştığı restorandan parasını alamadığı gerekçesiyle önce iş yerinin camlarını kırdı daha sonra yanında getirdiği bidondaki benzini dökerek ateşe verdi. O saatlerde kapalı olan iş yerinden yükselen dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.