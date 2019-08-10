DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- OTOGARDA VE YOLLARDA GECE BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola dün akşam saatlerinden itibaren çıkmaya başladı. Yoğunluk gece saatlerinde de azalarak devam etti. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti. Görüntü Dökümü:

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-Otogarda yaşanan yoğunluk

-Şehrin Aanadolu yakası çıkış noktalarındaki yoğunluk

-Detaylar 10.08.2019 - 03.41 Haber Kodu : 190810008 ============================= 2- KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı. Bomba imha uzmanının açtığı paketten oyuncak çıktı. Olay, Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı Sokakta saat 00.30 şıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde dört katlı binanın girişine bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alınarak durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki eğlence mekanlarını ve dört katlı binada yaşayan vatandaşları kısa sürede olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede pakette oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Bomba düzenekli paket

-Eğlence Mekanları oturanların dışarıya çıkartılması

-Dört Katlı binada oturan vatandaşlar çıkartılması

-Bomba Uzmanı paket incelemesi

-Ekiplerin incelemesinin ardından sokak yeniden açılması

-Genel Ve detaylar 10.08.2019 - 02.03 Haber Kodu : 190810007 ================================ 3- TEM'DE İKİ KATLI OTOBÜSE ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)

TEM'de seyir halindeki motosiklet önündeki iki katlı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde dün saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Burak Süngü'nün kullandığı 34 BHY 630 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile önünde seyreden 34 DM 5368 plakalı Beylikdüzü-Taksim seferi yapan iki katlı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Burak Süngü yaralandı. Otobüsteki yolcuların ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan özel halk otobüsünde bulunan yolcular, olay yerine çağrılan başka bir otobüse bindirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıya yolcuların müdahalesi

-Ambulansın kaza yerine gelişi

-Sağlık ekibinin ilk müdahalesi

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Yol kenarında bekleyen yolcular ve trafik

-Yolcuların kaza yerine gelen başka bir otobüse binmesi

-Genel ve detay görüntüler 09.08.2019 - 21.33 Haber Kodu : 190809216 ============================== 4- OLAY YERİ TARİF EDİLEMEYİNCE DAKİKALARCA AMBULANS BEKLEDİ Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı'nda isminin Mehmet olduğu öğrenilen motorlu kurye, köprülü kavşakta seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Başından yaralanan genç sürücü, olay yerinin tarif edilememesi nedeniyle dakikalarca yerde ambulans bekledi.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametine bağlanan köprülü kavşağın üzerinde, akşam saatlerinde meydana geldi. Bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan ve isminin Mehmet olduğu öğrenilen kişi, köprülü kavşak üzerinde seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motordan düşen sürücü de bariyerlere çarparak, başının ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu; ancak ihbarlarda köprülü kavşağın tam olarak tarif edilememesi nedeniyle 122 Acil Servis ekibinin kaza yerini bulması yaklaşık 20 dakika sürdü.