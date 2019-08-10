DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- OTOGARDA VE YOLLARDA GECE BAYRAM TATİLİ TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ-Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola dün akşam saatlerinden itibaren çıkmaya başladı. Yoğunluk gece saatlerinde de azalarak devam etti. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti.
Görüntü Dökümü:
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-Otogarda yaşanan yoğunluk
-Şehrin Aanadolu yakası çıkış noktalarındaki yoğunluk
-Detaylar
10.08.2019 - 03.41 Haber Kodu : 190810008
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2- KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ PAKET PANİĞİ
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı. Bomba imha uzmanının açtığı paketten oyuncak çıktı. Olay, Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı Sokakta saat 00.30 şıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde dört katlı binanın girişine bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alınarak durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki eğlence mekanlarını ve dört katlı binada yaşayan vatandaşları kısa sürede olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede pakette oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekiplerin güvenlik önlemi
-Bomba düzenekli paket
-Eğlence Mekanları oturanların dışarıya çıkartılması
-Dört Katlı binada oturan vatandaşlar çıkartılması
-Bomba Uzmanı paket incelemesi
-Ekiplerin incelemesinin ardından sokak yeniden açılması
-Genel Ve detaylar
10.08.2019 - 02.03 Haber Kodu : 190810007
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3- TEM'DE İKİ KATLI OTOBÜSE ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
TEM'de seyir halindeki motosiklet önündeki iki katlı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, TEM Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde dün saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Burak Süngü'nün kullandığı 34 BHY 630 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile önünde seyreden 34 DM 5368 plakalı Beylikdüzü-Taksim seferi yapan iki katlı özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Burak Süngü yaralandı. Otobüsteki yolcuların ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan özel halk otobüsünde bulunan yolcular, olay yerine çağrılan başka bir otobüse bindirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yaralıya yolcuların müdahalesi
-Ambulansın kaza yerine gelişi
-Sağlık ekibinin ilk müdahalesi
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Yol kenarında bekleyen yolcular ve trafik
-Yolcuların kaza yerine gelen başka bir otobüse binmesi
-Genel ve detay görüntüler
09.08.2019 - 21.33 Haber Kodu : 190809216
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4- OLAY YERİ TARİF EDİLEMEYİNCE DAKİKALARCA AMBULANS BEKLEDİ
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı'nda isminin Mehmet olduğu öğrenilen motorlu kurye, köprülü kavşakta seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Başından yaralanan genç sürücü, olay yerinin tarif edilememesi nedeniyle dakikalarca yerde ambulans bekledi.
Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametine bağlanan köprülü kavşağın üzerinde, akşam saatlerinde meydana geldi. Bir restoranda motorlu kurye olarak çalışan ve isminin Mehmet olduğu öğrenilen kişi, köprülü kavşak üzerinde seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motordan düşen sürücü de bariyerlere çarparak, başının ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler, 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu; ancak ihbarlarda köprülü kavşağın tam olarak tarif edilememesi nedeniyle 122 Acil Servis ekibinin kaza yerini bulması yaklaşık 20 dakika sürdü.
AMBULANSIN OLAY YERİNİ BULMASI İÇİN SEFERBER OLDULAR
Çevre yollarda bir süre tur atan ambulans, vatandaşların yardımıyla kavşağa girerek, olay yerine ulaştı. Sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolleri olay yerinde yapılan yaralı, ardından sedye ile ambulansa taşınarak, tedavi edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Başından yaralanan sürücünün, sağlık durumunun hastanede yapılacak tetkiklerin ardından belirlenebileceği öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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- Yaralı
- Kazayı görüp duran vatandaşlar
- Ambulansın olay yerini bulamaması
- Vatandaşların ambulansın dikkatini çekme çabaları
- Yaralıya ilk müdahale ve yaralının ambulansa taşınması
- Genel ve detay görüntüler
09.08.2019 - 21.02 Haber Kodu : 190809211
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5- İNTERNET ÜZERİNDEN YILAN SATARKEN YAKALANDI
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen biri Meksika siyah kral yılanı, diğer ikisi Mısır yılanı olmak üzere toplam 3 yılanı satmaya çalışan şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yılan ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yılan ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli M. F. G. ile irtibata geçti. Küçükçekmece'de bulunan bir işyerine müşteri kılığında giden ekipler, cinsleri biri Nigrita (meksika siyah kral yılanı) diğer ikisi Corn Snake (Mısır yılanı) olan toplam 3 yılan almak için şüpheli M. F. G. ile buluştu. Getirdiği yılanların tanesine bin 850 TL isteyen M. F. G.'yi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusu sürüyor. Emniyet yetkililerinin durumu bildirmesiyle Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri M. F. G.'ye 18 bin TL para cezası kesti.
Görüntü Dökümü:
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-Mısır Yılanlarından detay
-Meksike Siyah Kral Yılanı detay
-Yılanlardan detaylar
-Muhabir Anonsu
09.08.2019 - 20.48 Haber Kodu : 190809207
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