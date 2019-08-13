DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BURGAZADA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN ÇIKTI Haber: Orhan OĞUZ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Burgazada'da ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 10 dönümlük alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 14.30 sıralarında Burgazada'daki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin bildirilmesi üzerine olaya yerine Burgazada, Büyükada, Kınalıada, itfaiyesi ile orman itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Maltepe itfaiyesi de itfaiye araçlarını çıkarma gemisi ile adaya götürdü. Havadan itfaiye helikopteri, yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 10 dönümlük alandaki yangın söndürüldü. Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntü (Cep telefonu)

-Alevlerden görüntü

-Helikopterin müdahale etmesi

-Genel ve detaylar 12.08.2019 - 17.15 Haber Kodu : 190812141

12.08.2019 - 17.14 Haber Kodu : 190812140

12.08.2019 - 16.28 Haber Kodu : 190812122

12.08.2019 - 15.34 Haber Kodu : 190812111

12.08.2019 - 15.18 Haber Kodu : 190812105

============================================= 2- CHELSEA SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN İSTANBUL'A GELDİ Haber-Kamera: Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,DHA

Liverpol ile Chelsea arasında, 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak "2019 UEFA Süper Kupa Finali" için İstanbul'a ilk gelen Chelsea oldu. UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea takımını taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na saat 01.10 sıralarında indi. İngiliz takımı, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, futbolculara da çiçek verildi.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerden oluşan kafile, apronda hazır bulunan takım otobüsüne bindi. Saat 01.45 sıralarında Chelsea takımını taşıyan otobüs, Beşiktaş'ta konaklayacakları otele hareket etti. Takım otobüsünde, Chelsea kulübünün amblemi ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali logosu olduğu görüldü.

Öte yandan aynı uçakla 70 civarında Chelsea taraftarı da İstanbul'a geldi. İngiliz taraftarlar, Dış Hatlar Terminali'nde, havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri ile bando ekibi tarafından karşılandı. Taraftarlara Chelsea atkıları dağıtıldı. Bir süre bagaj bekleyen taraftarlar, daha sonra konaklayacakları otellere hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın gelişi

-Park pozisyonuna yanaşması

-Uçaktan sporcuların inişi

-Çiçeklerle karşılanması

-Otobüsün aprondan çıkışı

-Taraftarların pasaporttan geçişleri

-Bagaj bantına yürümeleri

-Bando takımı tarafından karşılanma

-Marşlar çalınması

-Bagajlarını alan taraftarların alandan çıkışı

-Genel ve detaylar 13.08.2019 - 03.22 Haber Kodu : 190813015

13.08.2019 - 03.30 Haber Kodu : 190813016 ========================== 3- KADIKÖY'DE ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA

Kadıköy'de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Yangın, Merdivenköy Mahallesi Vural Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan dört katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir neden yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale ederken polis ekipleri sokakta ekiplerin çalışmalarını izleyen vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Olay yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik içerisinde kontrol altına alarak bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği çatı katında hasar oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Çatı katının alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Meraklı vatandaşlar ekiplerin çalışması izlemesi

-Genel ve detaylar 13.08.2019 - 05.09 Haber Kodu : 190813018 ===================================== (ÖZEL)

4-JANDARMADAN HAVADAN VE YERDEN BAYRAM DENETİMİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İlkay DİKİCİ - Beyza Nur GÜLER/ İstanbul DHA

İstanbul'da, jandarma ekiplerince Kurban Bayramı tatili boyunca, yerden ve helikopterle havadan denetimler yapılıyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurban bayram tatili boyunca sorumluluk alanındaki 120 noktada, Jandarma su altı arama kurtarma timleri, Jandarma asayiş timleri, yaya jandarma devriyeleri, motosikletli asayiş timlerinden oluşan 4 bin 984 personelle denetimlerde bulunuyor. Jandarma helikopterinin de katıldığı denetimlerde, piknik alanları ve ormanlık alanlar orman yangınlarına karşı havadan gözetleniyor. Helikopterdeki ekipler, şüpheli durumları yerdeki asayiş birimlerine bildiriyor. Jandarma ekipleri, Şile Sahilköy Plajı'nda İstanbul'un kuzey sahillerinde sıkça görülen "Çeken Akıntı" olarak da adlandırılan RİP akıntılarına bağlı boğulma olaylarının yaşanmaması için vatandaşları bilgilendirip uyarıyor. Burada helikopterle yapılan kontrollerde, karadan görülemeyen RİP akıntıları yukarıdan tespit edilerek, yerdeki ekiplerce vatandaşların denize girişleri engelleniyor. Jandarma ekipleri, plaj ve piknik alanlarından dönen vatandaşların yol güzergâhları üzerinde trafik ve asayiş denetimleri de yapıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülerin plakaları havadan tespit edilerek, yasal işlem yapması için Jandarmanın trafik ekiplerine bildiriliyor.

Denize girmek için Şile'ye gelen Hakan Celepgil, "Çok iyi bir uygulama yapıyorlar. Bilinçlendiriyorlar. Tehlikelerinden bahsediyorlar. Ona göre önlem alıyorlar. İyi bir şey. Özellikle böyle dalgalı olan zamanlarda, akıntılı olan dönemlerde uzak durmak en mantıklısı çünkü ufak çocuklarımız var. Tehlikeli olmasından dolayı uzak durmak daha mantıklı." dedi.