DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SANCAKTEPE'DE TRAFİK KAZASINDA YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE'de yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu seyir halindeki trafik polisi Ali Ulaş, motosikletinin hakimiyetini kaybederek devrildi. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Ulaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sancaktepe TEM bağlantı yolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu bölgeden motosikletiyle geçen trafik polisi Ali Ulaş, kontrolü kaybetti. Devrilen motosikletiyle metrelerce sürüklenen trafik polisi Ulaş'ın sol bacağı diz altından koptu. Ulaş'ı gören çevredekiler, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ali Ulaş, kopan bacağı ile birlikte Kartal Lütfi Kırdal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Ulaş'ın yakınları ve polis arkadaşları da hastaneye akın etti. Tedaviye alınan Ali Ulaş, kopan ayağının mikro cerrahi tarafından yerine dikilmesi için ameliyata alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da, hastaneye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı ve Ulaş'ın yakınları ile görüştü.

Şehit polis memuru için düzenlenecek törenin tarihi ve saati ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Ulaş'ın fotoğrafı

-Genel ve detaylar

15.08.2019 -00.17 Haber Kodu : 190815001 ========================================= 2-SANCAKTEPE'DE CAN PAZARININ YAŞANDIĞI KAZA KAMERADA 1'İ AĞIR 4 YARALI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul DHA - SANCAKTEPE'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan bir kişi, Kartal Devlet Hastanesine diğer yaralılar ise çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814110

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814119

14.08.2019 - Haber Kodu : 190814143 ===========================================

3- SÜPER KUPA FİNALİNDE 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Süper Kupa Finali için aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12 kişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç sırasında sahaya giren bir kişi ve onu görüntüleyen arkadaşları da yer alıyor.

Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finali sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün müsabakayla ilgili olarak aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde, maç öncesi yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alındı. Çalışmalarda 13 Türk taraftar da karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlamalardan gözaltına alındı. SAHAYA GİREN VE ARKADAŞI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile arkadaşları da yer alıyor. Maçın oynandığı sıra sahaya giren Ali A.Y. ve onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

===================================== 4- LİVERPOOL TARAFTARI VE İSTANBULLULARIN KUPA KUTLAMASI Ozan URAL - İdris TİFTİKÇİ - Ümit UZUN-Harun UYANIK- Ertan KILIÇ - Şahin BOZKURT / İstanbul, (DHA) -

BEŞİKTAŞ Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finali sona erdi. Kupayı kazanan Liverpool taraftarı ve İstanbullular stat çevresi, Taksim Meydanı ve Beşiktaş'ta kutlama yaptı. Meşaleler yakan taraftarlar, havai fişek attı, doyasıya eğlendi.

Kupayı kazanan Liverpool taraftarı Beşiktaş'ta eğlendi. Taraftarlar sloganlar attı, şarkılar söyledi. Maç sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Liverpool'un penaltılarla kazandığı maç sonrası Chelsea taraftarları ise buruk bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Stadyum çevresinde maç sonu herhangi bir olay yaşanmadı. Görüntü Dökümü:

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- Kutlamalardan görüntüler

-Taraftarların meşaleli kutlaması

-Taraftarların stadyumdan çıkışı

-Genel ve detaylar

15.08.2019 -01.27 Haber Kodu : 190815005

15.08.2019 - 02.23 Haber Kodu : 190815012

15.08.2019 - 02.24 Haber Kodu : 190815013

15.08.2019 - 02.26 Haber Kodu : 190815014

15.08.2019 - 02.49 Haber Kodu : 190815023

=========================================== 5 - SÜPER KUPA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR AÇILDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Park'ta oynanan ve penaltılar sonucu Liverpool'un kazandığı UEFA Süper Kupa maçı öncesinde alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle kapatılan yollar sabah saat 05.30'da yeniden trafiğe açıldı.

Chelsea ile Liverpool arasında Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa müsabakası öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılan yollar maçın bitmesinin ardından sabah saat 05.30 sıralarında tekrar trafiğe açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafiğe kapalı olan yollar

-Yolu kapatan çekiciler

-Çekicilerin yoldan çekilmesi

-Araçların açılan yolda ilerlemesi

-Genel ve detay görüntüler

15.08.2019 - 07.46 Haber Kodu : 190815034 ========================================= 6- KADIKÖY'DE OTOBÜS KAZASI, YOLCULAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - D-100 Karayolu Harem istikametinde bir yolcu otobüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak önce refüje sonra da ters istikamete dönerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otobüste aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 45 yolcu ölümden döndü.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Harem istikametinde yaşandı. 45 yolcusuyla Samsun'dan İstanbul'a gelen Bayram Bala yönetimindeki 53 AG 350 plakalı yolcu otobüsü, D-100 Karayolu Göztepe köprüsü mevkiine geldiği sırada yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs önce refüje sonra da ters istikamete dönerek yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası yolcuları tahliye eden otobüs şoförü, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası panik yaşayan 45 yolcuyu tek tek kontrol etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de, otobüste bir süre incelemelerde bulundu. Yolcuların eşyaları kendilerine teslim edilerek, olay yerine çağrılan başka bir otobüs ile yola devam edecekleri öğrenildi. Kaza yapan otobüs ise incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Kaza yapan otobüs

-Vatandaşlar ile röp.

-Otobüs sürücüsü ile röp.

-Yolculardan görüntü

-Bebek ve çocuklardan görüntü

-Genel ve detaylar

15.08.2019 - 07.23 Haber Kodu : 190815032 ======================================= 7- ÇEKMEKÖY'DE MİNİBÜS BARİYERLERE ÇARPTI, KAZADA AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) -

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvanda bulunan ikisi çocuk beş kişi yaralandı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza dün akşam saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Şile'den Çekmeköy istikametine giden 34 JN J27 plakalı kapalı kasa panelvanın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Ömerli yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışanlar vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan iki çocuğun durumlarının ağır olduğu bildirildi.