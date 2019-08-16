DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1-DEVRAN ÇAĞLAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)-ÜNLÜ şarkıcı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu. Devran Çağlar (56) ismiyle bilinen şarkıcı Mustafa Dağlar, Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları ve iş yeri sahibi çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine ihbar üzerine polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Dağlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Dağlar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sahne aldığı işletmenin müdürü Zeki Yazdıç olayla ilgili, "Bugün divamız sahne alacaktı. Ama dükkana gittiğimde divanın evde olduğunu, telefonlara cevap vermediğini öğrendim. Patronumuzun buraya gelip ölüm haberini bize bildirmesi haliyle hepimizi üzdü. Biz de bekliyoruz, savcı beyin incelemesi sonucu cenazemizi alıp Adli Tıp'a gideceğiz. Savcı bey şu anda inceleme yapıyor. Savcı beyin ve adli tıbbın incelemesi sonucunda netleşecek. Bu sabahtan beri kendisine ulaşılamıyormuş. Biz de saat 15.00-16.00 gibi buraya geldik." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntüler

-Polisin görüntüsü

-Cenaze aracının görüntüsü

-Detaylar

-Yazdıç ile röportaj

15.08.2019 -19.15 Haber Kodu : 190815182

15.08.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190815197 ==================================== 2-FATİH'TE TRAMVAY YOLUNDA KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-TOPKAPI Pazartekke tramvay durağında, tramvay yolundan giden polis minibüsü ile yolun diğer tarafına geçmeye çalışan otomobil çarpıştı. Kazada 1'i çocuk, 1'i polis 7 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Fatih Pazartekke tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan ilerleyen çevik kuvvet taşıyan polis aracı ile yolun diğer tarafına geçmeyen çalışan otomobil çarpıştı. Kazada aracı kullanan polisle, otomobilde bulunan 1'i çocuk ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri yaklaşık yarım saat yapılamadı. Araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Ambulansların görüntüsü

-Araçların görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler

-Tramvay yolundan görüntüler

-Araçların kaldırılması

-Detaylar

15.08.2019 -21.54 Haber Kodu : 190815193

15.08.2019 - 21.55 Haber Kodu : 190815194

15.08.2019 - 22.05 Haber Kodu : 190815196 ================================= 3-KADIKÖY'DE YALNIZ YAŞAYAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 4 AY SONRA ORTAYA ÇIKTI Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'deki evinde yalnız yaşayan ve kendisinden uzun süredir haber alınamayan Teoman Beysan'a ulaşamayan komşuları, evden gelen kokular üzerine polise haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yaklaşık 4 ay önce öldüğü tahmin edilen Teoman Beysan'ın çürümüş cesediyle karşılaştı.

Acıbadem Mahallesi Şam Fıstığı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinde 5 yıldır yalnız yaşayan Teoman Beysan'dan uzun süredir haber alamayan komşuları gece saatlerinde dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmaması ve evden gelen kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak eve girdi. Bu sırada daireden yoğun kokular yükseldi. Ekipler, dairede Teoman Beysan'ın çürümüş cesediyle karşılaştı. Olay yeri ekiplerinin ilk incelemelerinde, Beysan'ın 4 ay önce hayatını kaybettiği belirtildi. Evde yapılan incelemede ise duvardaki takvim yaprağının son olarak 12 Nisan tarihinde kaldığı saptandı. Beysan'ın cesedi incelemeler sonucu otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, komşuları ise psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Beysan'ın hiçbir yakını ile görüşmediğini ve arkadaşlarıyla da arasının iyi olmadığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Polislerden görüntü

-Genel detay görüntü

16.08.2019 - 01.20 Haber Kodu : 190816004 =========================================== 4- GÜNGÖREN'DE PARK HALİNDEKİ 10 OTOMOBİLİN LASTİKLERİ KESİLDİ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Güngören'de sokakta park halinde bulunan 10 otomobilin ön lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi.

Olay, Güven Mahallesi'nde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Çalışlar Sokak'ta park halindeki 10 aracın ön lastiklerini bıçak kullanarak patlattı. Şüpheli kişi ya da kişiler olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Sabah evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen araç sahipleri ise lastiklerin patlak olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşlardan aldığı bilgiler ve çevrede yaptıkları incelemeler sonucu kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada araç sahipleri ise lastikleri değiştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Lastikleri kesilen araçlar

-Polisten görüntü

-Araç sahipleri ile röp.

-Genel ve detaylar

16.08.2019 - 07.43 Haber Kodu : 190816010 ========================================== 5- İSTANBUL'DA 'ÖLÜM FISKİYELERİ': MOTOSİKLETLER RİSK ALTINDA - İstanbul'da yol kenarlarındaki yeşil alanları sulamak için açılan fıskiyelerden akan suyun kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazalar can alıyor.

- Uzmanlar özellikle motosikletlilerin büyük risk altında olduğunu belirtiyor.

- Motosiklet sürücüleri yetkililerin önlem alması gerektiğini kaydediyor. Haber-Kamera: Nermin GEYİK - İdris TİFTİKCİ- İstanbul DHA) İstanbul'da yol kenarında fıskiyelerden yola akan su sürücüler için ölüm tuzağına dönüşüyor. Sancaktepe'de dün bir polis memuru yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda kaza yaparak hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu durumun özellikle motosiklet sürücüleri için büyük tehlike oluşturduğunu kaydediyor. POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Sancaktepe Anadolu Otoyolu Samandıra gişeleri bağlantısında sulama yapılırken yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda motosikletinin hakimiyetini kaybeden polis memuru Ali Ulaş kaza yaptı. Ulaş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalere rağmen hayatını kaybetti.

Benzer kazalar İstanbul'da sık sık meydana geliyor. Otomobil sürücüleri tehlikeli anlar yaşarken motosiklet sürücülerinin kurtuluşu ise çok kolay olmuyor.

"SÜRÜCÜLER SU GÖRDÜĞÜNDE YAVAŞ GEÇMELİ"

İleri sürüş Uzmanı Murat Günarslan, "Sürücüler yolda bir ıslaklık görüyorsa ya da çimenlerin sulandığını görüyorsa, ortaya çıkan suyu gördüğünde çok yavaş geçmeleri gerekiyor" dedi.

Günarslan "Burada bizim 'aqua plank' dediğimiz hadise meydana geliyor. 'Aqua plank' aslında Türkçeye çevirdiğimizde suda kızaklama dediğimiz hadise. Otomobiller çok hızlı geldiği için kuru asfalttan suyun üzerine geldiklerinde lastiğin üzerindeki yağmur kanaları suyu tahliye edemiyor ve otomobilin biranda asfalta olan tutunması bittiği için suyun üzerinde kaymaya başlıyor. Böylece otomobil kontrol dışına çıkıyor. Otomobilin asfaltla olan teması kesildiği için fren, direksiyon hamleleri otomobilin tepki yapmasına izin vermiyor. Otomobili bu durumdan kurtarmak çok zor. Profesyonel sürücüler bile bunu geriye çeviremiyor. Hem çok hızlısınız hem kaymaya başladınız, frenle hiçbir şekilde otomobili kurtaramıyorsunuz" diye konuştu.

Günarslan sürücülere kazadan korunmaları için "En doğrusu suda kızaklamaya hiç girmemek. Sürücüler yolda bir ıslaklık görüyorsa ya da çimenlerin sulandığını görüyorsa, ortaya çıkan suyu gördüğünde oradan çok yavaş geçmeleri gerekiyor" ifadesini kullandı.

"MOTOSİKLETLER RİSK ALTINDA"

Günarslan "Burada başka bir etken devreye giriyor. Lastiklerin çok iyi durumda olması gerekiyor. Motosikletler daha büyük risk altında. Zaten iki tane tekerleği var. Motosiklet dediğimiz aletin avuç içi genişliğinde alanı, yani lastiğin yüzeyi asfalta değiyor. Oraya su geldiğinde, küçücük alanı bile kaybediyorsunuz. Otomobiller de süratlerine ve lastiklerin durumuna bağlı olarak büyük bir risk altındalar. Büyük araçlar bir miktar daha avantajlı diyebiliriz. Ağırlıklarından kaynaklı suyu yararak asfaltla olan teması çok kaybetmiyorlar. Çimlerin sulanmasının bu tehlike göz önüne alınarak, düzenlenmesi lazım. Çimleri sularken asfaltı da yıkıyoruz. Kış lastiği suyu daha rahat tahliye ediyor. Yaz lastiği daha sert yapıda olduğu için kayma ihtimali daha yüksek" şeklinde konuştu. MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ ÖNLEM ALINMASINI İSTİYOR

Motosiklet sürücüleri de tehlikeye dikkat çekerek önlem alınmasını istiyor. Serdar Sülün, "İki dakika önce motorum kaydı, ön tekerlek kaydı. Su azdı ve kendimi biliyorum o yüzden yavaş gidiyordum, kurtulma şansım oldu. Sulama kanalları yola çok su atıyor. Mecburen o sudan geçmek zorundayız. Hızlıysak motor kayıyor, gidiyor altımızdan" dedi.

Yıllardır motosiklet kullandığını belirten Yılmaz Yazıcı ise "İki sene önce benim de başıma geldi. Zeytinburnu sahilde viraj gölet olmuş. Suyu görünce aniden fren yapmak zorunda kaldım, kaza yaptım. Suyu görünce refleks olarak fren yapıyorsunuz. Lastikler kuru. Kuru lastikle, lastikte toz suda kaygan bir zemin oluşturuyor" diye konuştu. Yasin Kor da, "Bir kere kayıp düştüm motosikletten. Zaten iki tekerlekli bir araç, kontrol zor oluyor. Su olduğu zaman komple kayıyor, kontrolü kaybedip düşüyor" şeklinde konuştu

Motosikletli kuryelik yapan Hakan Tozak, motosiklet kullanıcılarının fıskiyeler nedeni ile kaza yaptıklarını belirterek, "Yetkililerin fıskiye olaylarını bir an önce ele almaları lazım. Çünkü biz motorcular olarak için çok tehlikeli oluyor. En ufak suda bile kayıp düşüyoruz. Onun için bir önlem alınması lazım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Fıskiyelerden detaylar

-Trafik detay

-Murat Günarslan röp.

-Motosiklet sürücüleri röp.

-Muhabir anonsu

-Kaza yerinden genel ve detaylar

-Fıskiyelerden görüntüler

-Polis memurunun kask parçası ve pantolon paçası

-Motosiklet sürücüsü röportaj

15.08.2019 -17.21 Haber Kodu : 190815159 =========================================== 6- LEO BEBEK AMELİYAT OLDU Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)

İzmir'de 9 Ağustos'ta kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Leo bebeğin ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

İzmir'de özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilen Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirilmişti. O günden bu yana Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Dalgıç, bugün ameliyata alındı. Leo bebeğe, Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile Prof. Dr. Hakan Ceyran ve ekibi tarafından bugün saat 09.00 sıralarında jaten ameliyatı yapıldı. Yaklaşık 4.5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi. Leo bebek bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.

Görüntü Dökümü:

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(ARŞİV)

- Bebeğin İstanbul'a getirilmesi

- Hastaneden görüntüler

- Anne ve babasının görüntüsü

15.08.2019 - Haber Kodu : 190815189 ================================================== 7- OKUL STRESİ UYURGEZERLİĞE DAVETİYE ÇIKARIYOR Haber-Kamera: Özlem YURTÇU KARABULUT-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)

Uyku bozukluğu hastalığı olarak nitelendirilen uyurgezerlik en sık çocukluk çağında görülüyor. Özellikle 12 yaş ve öncesinde her 5-6 çocuktan birinde rastlanan uyurgezerliği tetikleyen unsurların başında ise okul ve sınav stresi geliyor. Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Doç. Burcu Örmeci aileleri uyararak, "Anne babalar çocuklarını iyi okullara gönderebilmek için sabahın karanlığında servise bindiriyor, çocuk saatlerce yol gitmek zorunda kalıyor. Bu da aşırı yorgunluk ve uyku yoksunluğuna yol açıyor. Uyku yoksunluğu ise derin uyku yoğunluğunu artırarak uyurgezerliği tetikleyebiliyor. Özellikle lise öncesi çağda çocuk açısından başarı değil sağlık ön planda tutulmalı" dedi.

"HER 5-6 ÇOCUKTAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR"

Çocukluk çağında oldukça sık rastlanan uyurgezerlik hakkında önemli bilgiler veren Doç. Dr. Örmeci, "Uyurgezerlik derin uykunun bir hastalığıdır. Kişinin bilincinde olmadan uyanması ve ambulasyon dediğimiz, kapı pencere açabilecek kadar hareketliliğe geçtiği, uyandırmanın zor olduğu, kişinin kendini başka bir yerde uyanmış şekilde ya da tekrar yatağına dönerek bulduğu bir durumdur. Çocuk yürümeye başladıktan sonra görülme sıklığı artmaya başlar. 12 yaşına kadar bu risk yüksektir. Her 5-6 çocuktan birinde görülür. Ergenlikle beraber azalır, erişkinlikte yüzde 1 civarına düşer. Çocuklukta sık görülmesinin nedeni ise uykunun organizasyonuyla ilgilidir. Zira çocuklar erişkinlerdeki uyku organizasyonuna sahip değildir. Bu süreç bebeğin kırkı çıktıktan sonra başlar, ergenliğe kadar tamamlanır. İşte bu nedenle 12 yaş sonrası uyurgezerliğin görülme sıklığı da düşer" şeklinde konuştu. "ÇOCUKLUKTA GENETİK YATKINLIK ÖNEMLİ FAKTÖR"

Çocukluk çağı uyurgezerlikte genetik alt yapının önemli olduğunu vurgulayan Dr. Örmeci, erişkinlikteki uyurgezerliğin altında başka patolojiler yatabileceğine işaret ediyor ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklukta genelde ailede bir ya da iki jenerasyon öncesinde uyurgezerlik hikayesi vardır. Genetik yatkınlık daha ön plandadır. Yetişkinlikte ise stresle ilişkili faktörler daha yoğundur. Ayrıca uykuda huzursuz bacak sendromu, uyku apnesi, parasomniler, uykuyla ilişkili panik bozukluk gibi sorunlar, uyurgezerliğin zeminindedir."