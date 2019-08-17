DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1-SANCAKTEPE'DE BİNADA PATLAMA (2) - Patlama meydana gelen dairede büyük hasar oluştu Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Röportajlar

-Detaylar

17.08.2019 - 07.59 Haber Kodu : 190817019

17.08.2019 - 08.21 Haber Kodu : 190817021

17.08.2019 - 08.50 Haber Kodu : 190817024 ============================================== 2-KAĞITHANE'DE CİNAYET: KADIN TARTIŞTIĞI KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kağıthane'de aralarında önceden husumet olduğu belirtilen iki kişinin tartışması kanlı bitti. C.K., evine gittiği bir çocuk annesi A.G.'nin tabanca ile ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı A.G., kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunduğu belirtilen C.K., akşam saat 21.00 sıralarında bir çocuk annesi A.G'nin bulunduğu eve geldi. Eşi evde olmayan A.G. ve C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.G., yanındaki silahla C.K'ya 4 el ateş açtı. Kafasına aldığı tek kurşunla ağır yaralanan C.K. merdivenlere düştü. Silah seslerinin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.K'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

A.G., TESLİM OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.G.'yi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından C.K.'nın cenazesi Kâğıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olayın yaşandığı bina

-Toplanan mahalle sakinleri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekipleri

-olay yeri inceleme polisleri

-Cenaze aracının gelişi

-Cenazenin araca alınması

-Genel ve detay görüntüler

17.08.2019 - 01.54 Haber Kodu : 190817007 ================================================= 3- KADIKÖY'DE MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada kask takmayan sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında D-100 Karayolu Kartal istikameti Medeniyet Üniversitesi'nin önünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AAR 714 plakalı motosiklet, Kadıköy istikametinden Kartal istikametine doğru ilerlediği sırada İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin önünde, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce bariyerlere çarptı sonra da savruldu. Motosiklette bulunan 2 kişi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletten yola düştü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yolcu ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yaralının sedye ile ambulansa bindirilmesi

-Kaza yerinde bulunan vatandaşlar

-Kaza yapan motosiklet

-Genel ve detay görüntüler

17.08.2019 - 06.56 Haber Kodu : 190817017 ====================================== 4 - BEYOĞLU'NDA 4 KATLI BİNANIN GİRİŞ KATINDAKİ DAİRE ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dairenin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine elen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın Beyoğlu, Gümüşsuyu Mahallesi'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazancı yokuşunda bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken çevrede bulunanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken daire de maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangını gören bir vatandaş , "Kapının önündeydik bir baktık komşunun dairesinden dumanlar çıkmaya başladı. Bizim arkadaşlarla üst kata çıktık camları kırdık müdahale ettik. İçeride hiç kimse yoktu. Evde değillerdi ulaşamadık, ölen ya da yaralanan yok" dedi.

DAİRENİN ALEV ALEV YANMASI CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜNDE

Dairede çıkan yangın bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde daireden alevlerin yükseldiği görülürken itfaiye ekiplerinin de müdahalesi görülüyor. Ayrıca yangın sırasında polis ekiplerinin panik yapan vatandaşları sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Yangın çıkan dairenin hemen altında bulunan bir kafe çalışanlarının da itfaiye ekiplerine yardım ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polisin önlemi

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

- Dairenin alev alev yanma anları

- İtfaiyenin müdahalesi

- Vatandaşların panik anları

- Genel ve detaylar

16.08.2019 - 23.41Haber Kodu : 190816197 ================================================= 5-17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE HAYATINI KAYBEDENLER AVCILAR'DA ANILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin İstanbul'da en fazla etkili olduğu Avcılar'da hayatını kaybeden 246 kişi anıldı. Ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş depremin olduğu saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunarak, Deprem Anıtı'na karanfiller bıraktı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20'inci yıl dönümü nedeniyle Avcılar'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine Avcılar Belediyesi Başkan vekili, Avcılar Kent Konseyi yetkilileri, Magame Arama Kurtarma ekibi ile Avcılar'da oturan vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar saat 03.02'de Marmara Caddesinde toplanarak depremde hayatını kaybeden 246 kişinin adının yer aldığı Deprem Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından törene katılanlar daha sonra önünde mumların yakıldığı anıta karanfil bıraktı. ACILARIMIZIN TAZELENDİĞİ GÜNDÜR Anma sonrası açıklamalarda bulunan Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, "17 Ağustos bizim acılarımızın tazelendiği gündür. Üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen hala kapanmayan bir yaradır bizim için. Komşumuzu, eşimizi, dostumuzu, ailemizi, 18 bin vatandaşımızı yitirdiğimiz kara bir gündür 17 Ağustos. Elimizden gelen, bu acıları tekrar yaşamamak için, halkımıza tekrar yaşatmamak için var gücümüzle çalışmaktır. Deprem ve doğal afet gerçekliğini görüp bunlarla yaşamayı öğrenmeliyiz fakat depremi ve acıları bir kader olarak görmemeliyiz. Hedefimiz afet riski azaltılmış daha güvenli ve yaşanılabilir bir Avcılar yaratmaktır. Özellikle vurgulamak isterim ki afet yönetimi tüm vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının el güdümlü ve organize çalışmasıyla başarıya ulaşabilir. Hepinize saygılarımı sunuyor, 17 Ağustos 1999 depreminde yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Deprem anıtından görüntü

- Anıt etrafından toplanan vatandaşlar

- Sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinden görüntü

- Arama kurtarma ekibinden görüntü

- Avcılar Belediye Başkan vekili açıklaması (Tuncay Gündüz)

- Sivil toplum örgütlerinin yetkililerinin açıklaması

- Arama kurtarma yetkilisinin açıklaması

- Gene ve detaylar

17.08.2019 -06.59 Haber Kodu : 190817018 ==================================== - "14. YEDİTEPE HUZUR" UYGULAMASI YAPILDI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ozan URAL - ERTAN KILIÇ - Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen 14. Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 11'nci Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polisleri ve yunus polisleri katıldı. Hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Kadıköy, Fatih ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlerde polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin üstleri arandı ve kimlik sorgulamaları yapıldı.