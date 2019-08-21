DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROF. DR. DURSUN'UN CENAZESİNE KATILDI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze törenine katıldı. Törende taziyeleri eşi Gülşen Dursun ve kızı Nilay Dursun kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardıcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, AK Parti Milletvekilleri Fikri Işık, Mustafa Demir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski bakanlar Taner Yıldız, İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. "DİCLE'NİN KUZULARINI ALLAH'IN İZNİYLE ÇAKALLARA YEDİRTMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde kısa bir konuşma yaparak, "Öncelikle Haluk hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Bunun yanında tabi ilim dünyamıza da baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; alimin ölümü alemin ölümü gibidir buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Ve kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Ve bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti. Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı. Son zamanlarda da özellikle tabi Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. Ve 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek. Ve bizler özellikle Haluk hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de icra ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun" dedi. Konuşmasının ardından Erdoğan Dursun'un tabutuna omuz verdi.

AYASOFYA'DAN SELA OKUNDU

Dursun için Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'nden sala okundu. Dursun'un cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Dursun törenin ardından defnedilmek üzere Kocaeli Hereke'ye götürüldü. Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntüler

-Erdoğan'ın görüntüsü

-Tabutun görüntüsü

20.08.2019 -18.25 Haber Kodu : 190820181

20.08.2019 -18.29 Haber Kodu : 190820183 ======================================= 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze töreninin ardından Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet Meydanı'ndaki rektörlük binasında yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Ziyareti sırasında Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal eşlik etti. Erdoğan rektörlük binası çıkışında çevrede bulunanlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bir kişinin Erdoğan'a çiçek hediye ettiği görüldü. Erdoğan ardından tarihçi Murat Bardakçı ile bir süre sohbet ettikten sonra buradan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın görüntüsü

-Erdoğan'ın sohbet etmesi

-Erdoğan'a çiçek verilmesi

-Erdoğan'ın makam aracına binmesi

-Detaylar

20.08.2019 -19.48 Haber Kodu : 190820200

20.08.2019 - 21.47 Haber Kodu : 190820216 ================================== 3-İKİTELLİ'DE KOZMETİK İMALATHANESİNDE YANGIN Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bir kozmetik firmasına ait imalathanede yangın çıktı. İçerideki kimyasal maddelerden dolayı zaman zaman patlamalar meydana gelirken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Marmara Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir kozmetik firmasına ait 3 katlı imalathanede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, imalathanenin birinci katında başladı. Kimyasal maddelerin alev alması sonucu kısa sürede büyüyen yangın diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İçeride bulunan kimyasal maddelerin patlaması

-Röp.

-Genel ve detay görüntüler

21.08.2019 -08.03 Haber Kodu : 190821018

21.08.2019 - 02.45 Haber Kodu : 190821012

21.08.2019 - 04.16 Haber Kodu : 190821016 ======================================= 4-KAĞITHANE'DE MİNİBÜS EVİN DUVARINA ÇARPTI "ŞOFÖR BAĞIRARAK GELDİ" Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önce elektrik direğine daha sonra bir otomobil ile eve çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BNE 777 plakalı minibüs sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki elektrik direğine daha sonra da park halindeki otomobile ve eve çarparak durabildi. Minibüs içerisinde sıkışan sürücüyü görenler durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakini Ali Altun "Şoför bağırarak geldi. Aşağı doğru gelirken frenleri tutmadı. Önce kaldırımdaki demirlere ve elektrik direğine vurdu. Daha sonra evin duvarına girdi" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Eve çarparak duran minibüs

Minibüsün çarptığı elektrik direği

Minibüste oluşan hasar

Olay yerindeki itfaiye ekipleri

Polisin inceleme yapması

Aracı hasar gören kişi ile röp.

Mahalle sakini ile röp

Genel ve detaylar

21.08.2019 - 08.48 Haber Kodu : 190821021 =============================================== 5-KADIKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, 3 KİŞİ YARALANDI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZK 0642 plakalı otomobiliyle caddede ilerleyen Zeki Yakupoğlu, ışıklardan sola dönmek istediği sırada karşıdan gelen Fehmi Araz yönetimdeki 34 UC 2732 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cadde tabelası devrilirken, otomobil sürücüleri ile birlikte Araz'ın yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken, bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulans içerisinde tedavi altına alınan yaralılar

-Yaralıların ambulansla hastaneye gitmesi

-Kaza yeri

-İtfaiye ve trafik polislerin çalışması

-Otomobillerden detaylar

-Çevredeki vatandaşlar

-Kaza da devrilen cadde tabelası

-Genel ve detaylar

21.08.2019 -04.03 Haber Kodu : 190821015 ========================================= 6- BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bulunan Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önündeki otobüs durağında unutulan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın içinden ayakkabı ve inşaat malzemeleri çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan Güzelce İmam-Hatip Ortaokulu'nun önündeki otobüs durağında meydana geldi. Otobüs durağında unutulan çanta polisi ihbar üzerine harekete geçirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri alanı güvenlik çemberine aldı. Daha sonra ise bomba imha uzmanı olay yerine gelerek şüpheli çantaya fünye yerleştirdi. Kontrollü olarak patlatılan çantanın içinden ayakkabı ve inşaat malzemeleri çıktı.

CADDE ULAŞIMA KAPATILDI

Öte yandan, şüpheli çanta ihbarı üzerine polis ekipleri Bahariye Caddesi'ni tamamen ulaşıma kapattı. Çantanın fünye ile kontrollü şekilde patlatılmasının ardından ulaşım normale döndü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis ekiplerinin çevre güvenliği alması

-Trafiğin kapatılması

-Bomba İmha uzmanının şüpheli pakete gitmesi

-Fünyenin yerleştirilmesi

-Fünye ile şüpheli paketin patlatılması

-Çantadan çıkan malzemeler

-Trafiğin tekrar ulaşıma açılması

-Genel ve detay görüntüler

21.08.2019 -03.08 Haber Kodu : 190821014 =========================================== 7- KADIKÖY'DE EYLEM GERGİNLİĞİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de yasadışı eylem yapan gruba yapılan müdahale sırasında kaçan kişilerin çöp tenekelerini devirirken kendilerine tepki gösteren esnafı bıçaklayarak yaraladıklarını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi Süreyya Operası önünde yasaya aykırı şekilde toplanan gruba yaptıkları eylemin yasal olmadığı ve dağılmaları yönünde defalarca anons edildiği hatırlatılarak, "gruptaki göstericilerin direnmeleri ve dağılmamaları üzerine görevlilerimizce müdahale edilmiştir. Kaçan göstericilerin yol kenarlarındaki çöp tenekelerini devirmeleri sonrasında bir esnafın tepki göstermesi üzerine, esnaf vatandaş göstericiler tarafından 3 yerinden bıçaklanmak suretiyle hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanmıştır. Olaylar boyunca 16 şüpheli gözaltına alınmış, müdahale esnasında 3 güvenlik görevlisi çeşitli yerlerinden yaralanmış, bıçaklama olayının faili olan şüphelileri yakalama çalışmaları devam etmektedir. " ifadeleri kullanıldı.

Bir görgü tanığı, "O anda yolu açmak İçin çöp konteynerini kaldırmak istedi. Adamı bıçakladılar göstericiler. Vatandaş yani sadece vatandaş. Adamın hiç bir suçu günahı yok, yazık. Durumu iyi şu anda. Hayati tehlikesi yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Polisin göstericilere müdahalesi

-Yapılan gözaltılar

-Bıçaklamayı gören esnaf ile röp

-Olayın yaşandığı yer

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Genel ve detay

20.08.2019 - 22.52 Haber Kodu : 190820221 ====================================== 8- KAYAŞEHİR'DE BİR SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİYLE KÖPEĞİ EZME ANI KAMERADA İSTANBUL DHA

Başakşehir Kayaşehir'de bir sürücünün cadde üzerinde yatan iki köpekten birini ezerek durmayıp uzaklaşma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos günü sabah saatlerinde Kayaşehir Bozcaada Caddesi'nde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Güvenlik kamara görüntülerine yansıyan olayda, cadde üzerinde iki köpek yatarken bir otomobilin yolda ilerlediği görülüyor. Köpeklerden biri, araç kendisine yaklaşınca kaçarak son anda ezilmekten kurtulurken birkaç metre ilerideki bir başka köpek, aracın altında kalarak ezildi. Köpek olay yerinde feci şekilde can verirken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

Olayı gören mahallesi sakinleri, durumu polise bildirerek kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Polis, sürücünün yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-İki köpeğin yolda yatması

-Caddede ilerleyen araç

-Köpeklerden birinin kaçarak son anda ezilmekten kurtulması

-Otomobilin köpeği ezerek durmayıp uzaklaşması

20.08.2019 -23.33 Haber Kodu : 190820228 ===================== (Havadan görüntülerle)

9-KAMIŞTAN TEKNE MISIR'A GİTMEK İÇİN BOĞAZ'DAN AYRILDI Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ALMAN arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, eski Mısırlı denizcilerin Karadeniz'e ulaştığını kanıtlamak için kamıştan yapılan tekne ile Bulgaristan'dan, Mısırın İskenderiye Limanı'na 3 bin kilometre yol kat edecek. Kamış teknesiyle 2 gün önce yola çıkan Görlitz, İstanbul'da 1 gece konakladıktan sonra İstanbul Boğazından geçip Marmara Denizine açıldı.

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot'un bir yazısında bahsettiği '4 bin yıl önce eski Mısırlı denizcilerin gemiyle Karadeniz'e ulaştıkları' iddiasını doğrulamak amacıyla Bulgaristan'dan, Mısır'ın İskenderiye kentine deniz yoluyla yolculuğa karar verdi. Domonique Görlitz ve ekibi bu amaçla, Bulgaristan'ın Beloslav Gölü'nde eski Mısırlı denizcilerin kullandığı tipte, 23 metre uzunluğunda bir kamış teknesi inşa etti. Teknenin yapımında, Bolivya'daki Titicaca Gölü'nden getirtilen Totora kamışı ve ağaç kullanıldı. Teknede, Görlitz'in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda'dan olmak üzere 12 kişilik mürettebat yer alıyor.