DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

"HER BALIK HER AN HER YERDE OLMUYOR"

İstanbul Su ürünleri Hali'nde balık komisyonculuğu yapan Sıtkı Yılmazer, "Dün ilk gündü balıklar biraz azdı, fiyat yüksekti. Bugün nispeten düne göre biraz daha düştü. Dün hamsinin kasası 300 liraydı, istavrit 200 liraydı. Bugün hamsi 200'den başladı sabah,100 liraya kadar düştüğü oldu" dedi. İstanbul ve diğer iller arasında fiyat farkı olmasıyla ilgili ise Yılmazer, "Normal, çünkü balığın yüzde 90'ı İstanbul balık halinde satıldı. Balık burada tutulduktan sonra bir nakliye olayı var, buzlanma olayı var, işçilik olayı var ondan sonra şehirlere sevk edilme durumu var. Bunların her biri maliyet. İstanbul'da çıkan balıklar diğer şehirlere sevk edildiği zaman ya da bu durum tam dersi olduğu zaman fiyatlarda da farklılık oluyor. Her balık her an her yerde olmuyor. Şu anda Marmara bölgesinde avcılık var, hamsicilik var. Diğer şehirlerimizde istavrit balığı olabilir. Olmayan balıklar diğer şehirlere gider, orada olmayan balıklar da buraya gelir. İstanbul'da balık 10 lira olduğunda Trabzon'da da 10 lira olacağı anlamına gelmez. Bu tam tersi durumda da böyledir" şeklinde konuştu. Fiyatlar belirleyici olan şeyin arz-talep olduğunu vurgulayan Yılmazer, "Bir önceki gün perakende satış yerlerinde ne kadar çok satış olursa, bir gün sonra talep artar. Her üründe olduğu gibi. Mesela bu sabah ilk gelen mamuller 225 liraydı, sonradan 100 liraya düştü. 225 liraya balık alan satıcı tezgaha en az 25 lira etiket koymak zorunda. Ancak öyle kurtarır onu" ifadelerini kullandı.