DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Esenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ve kamyonunun çarpışmasıyla meydana gelen kazada araçların sürücüleri yaralandı. Kazada kamyon yan yatarak devrilirken, TIR bariyerlere çarparak durabildi. Kaza saat 07.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Hüseyinli gişeler mevkiinde meydana geldi. İddialara göre sürücüsü Murat Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KJ 7543 plakalı TIR önünde seyreden 54 RG 686 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon yan yatarak devrilirken, TIR refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ve otoyol görevlileri dubalarla başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Bir görgü tanığı, "İkisi arka arkaya gidiyordu. Kamyon arkadan vurunca devrildi, kendisi de bariyerlere çarpıp kupasını kopardı." diye konuştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHA Kağıthane'de bir iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Diş protez laboratuvarı olarak kullanılan dairede hasar oluştu. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi , Anayurt Sokaktaki 5 katlı iş merkezinin 4. katında bulunan bir diş protez laboratuvarında gece saatlerinde yangın çıktı. Görenler olayı hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangına kısa zamanda müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Yanan laboratuvarda oksijen tüpü olduğunu bilen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini uyardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA) Türk Kızılay'ı ile Rusya Kızılhaçı arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmza töreni, Kızılay'ın Sütlüce'de bulunan başkanlık ofisinde gerçekleşti. Başta İdlib'de yaşanan insani trajedi olmak üzere ortak insani yardım faaliyetlerinin icrası, değişim programları, eğitim faaliyetleri, afet zarar azaltma çalışmaları, sosyal refah ve sağlık programları, göç, aile bağlarının yeniden tesisi, lojistik çalışmalarının karşılıklı olarak desteklenmesi gibi alanlarda ortak çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türk Kızılayı ile Rus Kızılhaçı bir mutabakat imzaladı. Anlaşma kapsamında Rus Kızılhaçı Başkanı Raisa Lukuttsova ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın Sütlüce'de bulunan başkanlık ofisinde bir araya geldi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN BAŞINA KADAR GÖREV GÜÇLERİ OLUŞTURULACAK"

İmzalanan iş birliği protokolünün öneminden bahseden Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Türkiye'deki özellikle mülteci krizi, dünyadaki mülteci krizi ile ilgili Türk Kızılayı'nın yapmış olduğu çalışmalarla ilgili elde etmiş olduğu kazanımları, bu anlamda paylaşmış olacağız. Kan bankacılığı, toplumların afete hazırlanması, ulusal derneğin finansla sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi pek çok konuda karşılıklı iş birliği çerçevelerimiz oluşacak. Önümüzdeki yılın başına kadar bu alanlarla ilgili karşılıklı görev güçleri oluşturularak, gerek Moskova'da gerekse Türkiye'de ekipler yol haritalarını ve faaliyet planlarını netleştirecekler. Bundan sonra ki süreçte de daha yakın iş birliği ile ortak projelerimizi, ortak uygulamalarımızı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"ATILAN BU İMZA TOPLUMLAR NEZDİNDE YAKINLAŞMASINA KATKI SAĞLAYACAK"

Kınık, "Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun devletler nezdinde ve toplumlar nezdinde yakınlaşmasına, iki ulusal derneğin bu atacağı imza da katkı sağlayacak. Bu aynı zamanda, iki ulusal derneğin dünyada acının dindirilmesi, insan ıstırabının dindirilmesi ve çatışma bölgesindeki sivillerin korunması ve insani yardım faaliyetlerinin daha geniş coğrafyalara ulaştırılabilmesi için de yeni bir pencere açacak" diye konuştu.