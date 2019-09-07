DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

(havadan görüntülerle)

1- SULTANBEYLİ'DE YATAK FABRİKASI KÜLE DÖNDÜ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)

Sultanbeyli'de 2 bin metre karelik bir alandaki yatak fabrikasında çıkan yangında fabrika küle dönerken yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Sultanbeyli'de yatak imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında fabrika kül döndü. Yangın, Akşemsettin Mahallesi Tenvir Sokak'ta bulunan yatak imalatı yapan bir fabrikada 22:15 sıralarında meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede alevler, tüm fabrikayı sardı. BİR SAATLİK ÇALIŞMAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kadıköy, Maltepe, Kartal, Yenidoğan, Yenişehir, Sultanbeyli itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken fabrikası saran alevler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

FABRİKA KÜLE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle İGDAŞ ve AYEDAŞ ekipleri de fabrikada çalışma yaptı. Yaklaşık 2 bin metre karelik alandaki fabrika küle dönerken yangında ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Fabrikanın alevli şekilde yanması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-çevredeki vatandaşlar

-Polis ve sağlık ekiplerinden detaylar

-Fabrikanın içinden detaylar

-Genel ve detaylar

(HAVADAN DRONE GÖRÜNTÜSÜ)

-Fabrikadan detaylar

-Ekiplerin çalışması

-detaylar 06.09.2019 - 22.57 Haber Kodu : 190906225

06.09.2019 - 23.41 Haber Kodu : 190906229

06.09.2019 - 23.50 Haber Kodu : 190906230

07.09.2019 - 00.02 Haber Kodu : 190907001

07.09.2019 - 00.33 Haber Kodu : 190907004 ============================ 2- GÜNGÖREN'DE İŞ MERKEZİNİN ÇATISI ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN, Hüseyin COŞKUN, İSTANBUL(DHA)

Güngören'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısı, alev alev yandı. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Güngören'de 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği çatı yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alınabildi. Yangın, Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 05.30 sıralarında çıktı. İş merkezinin çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Alevli şekilde yanan iş merkezinin çatısındaki yangına Güngören, Bakırköy, Bağcılar, Kocasinan ve Başakşehir itfaiyeleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınabildi. Alevlerin kontrol altına alınması sonrasında itfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken iş merkezinin çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Çatının alevli yanması

-İtfaiyenin çalışması

-İtfaiyeden detaylar

-Sağlık ekipleri, polis detayları

-Genel ve detaylar 07.09.2019 - 06.37 Haber Kodu : 190907009 =========================== 3- İSPARK OTOPARKLARINI İŞGAL EDEN DEĞNEKÇİLERE 2. OPERASYON Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN, Murat SOLAK, Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon bugün de devam etti. Polis otoparkları kontrol ederken Kadıköy'de 1 değnekçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dünkü operasyonlar da gözaltına alındığı öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kontrolünde başlattığı İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi(İSPARK)'ne ait bazı otoparkları mesai saatlerinin ardından işgal ederek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti alan "Değnekçiler" olarak ifade edilen kişilere yönelik operasyonları bu gece de devam etti.

OTOPARKLAR KONTROL EDİLDİ

İlçelere bağlı polis ekipleri ile trafik polislerinin de destek verdiği operasyonlar, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Şişli'de gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında İSPARK'a ait otoparklar kontrol edildi. Değnekçilik yaptığından şüphelenilen kişilerin üst araması yapılarak kimlikleri kontrol edildi. KADIKÖY'DE 1 GÖZALTI

Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde yapılan kontrollerde herhangi bir değnekçiye rastlanılmazken polis ekipleri, vatandaşları, fiş almadan ücret talep eden kişilere karşı uyardı ve herhangi bir ücret ödememelerini söyledi. Kadıköy Caddebostan'da yapılan operasyonlarında ise değnekçilik yapan 1 kişi, suçüstü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dün yapılan operasyonlarda da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan değnekçi işlemleri için polis merkezine götürüldü. Görüntü Dökümü

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-Beşiktaş, Fatih, Kadıköy operasyonlarından detaylar

-Üstü aranan ve kimlikleri kontrol edilen otopark görevlileri,

-Beşiktaş'ta polisin vatandaşları değnekçilere karşı uyarması

-Kadıköy'de yapılan operasyonlarda değnekçinin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

06.09.2019 - 23.12 Haber Kodu : 190906226

06.09.2019 - 23.24 Haber Kodu : 190906227 4- TBMM BAŞKANI VE TARIM BAKANI ELEKTRİKLİ TRAKTÖRÜ İNCELEDİ Haber-kamera: İstanbul DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yerli elektrikli traktörü test etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin ibadete açılış törenine katılan Şentop, İTÜ'de bulunan yerli ve milli, elektrikli traktör ve araçları, Pakdemirli ise elektrikli traktörü test etti.

basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Şentop, "Burada geliştirilmiş yüzde 100 yerli ve milli, elektrikle çalışan bir traktör. Bu traktörü Cumhurbaşkanımız Ankara'da Hasat Şenliği'nde kullanmıştı. İnşallah buradan hareketle Türkiye, yerli ve milli bütün otomobiller ve büyük araçları imal edecek. Bunları geliştirmemiz ve desteklememiz lazım. Buradaki deneme imkanlarımız dahilinde traktör çok iyi. Güçlü bir motor. Zaten test edilmiş ve hepsinden başarıyla çıkmış. Ümit ediyoruz ki seri üretimine de geçilir" ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli de, "Meclis Başkanımızla beraber Cumhurbaşkanımızın bir programı vardı. Gelmişken üretim merkezine de uğrayalım istedik. Traktörümüzün prototipinin hazır olduğunu söylemiştim. Şu an tarla ve saha denemeleri devam ediyor. Bu denemeleri de yüzde 100'ün üstünde performansla tamamladık" diye konuştu.

Pakdemirli, şu anda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) bine yakın traktör bulunduğuna belirterek şöyle konuştu: "Bu traktörlerimizin bir kısmını elektrikli traktörlerle değişim sürecini başlatıyoruz. Bu da bize birkaç prototipin ötesinde 30-40 tane tarlada çalışan ve gerçekten problemlerini görebileceğimiz deneme sahası oluşturacak. Bu da seri üretime geçmeden önceki son safha. Hem denemeleri yapmış olacağız hem de sahada ve zorlu şartlarda traktörleri olacağız. İnşallah ilerleyen günlerde daha mutlu haberleri de görmüş olacağız" Görüntü dökümü:

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-TBMM başkanı Şentop'un açıklaması

-Bakan Pakdemirli'nin açıklaması

-İncelemelerde bulunması

-Genel ve detaylar 06.09.2019 - 19.18 Haber Kodu : 190906206 ======================== 5- BAKAN SOYLU: 100 BİN SURİYELİ'NİN İSTANBUL'DAN BAŞKA VİLAYETLERE GİTMESİ KONUSUNDAKİ HAREKETLENMEYİ SAĞLADIK Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Akademi Temsilcileri Göç Buluşması' programında yaptığı konuşmada, "Düzensiz göçmen konusunda ciddi bir adım attık. Düzenli ama İstanbul'da kayıtlı olmayan 35 bin, artı 65 bin daha derseniz 100 bin Suriyelinin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladık" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeşehir Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 'Akademi Temsilcileri Göç Buluşması' programına katıldı. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul'da bulunan üniversitelerin akademik temsilcileri katıldı.

Programda konuşma yapan Soylu "İstanbul'da ortalama çalışma izni alan yabancı sayısı 700-750'ydi, haziran ayının sonuna kadar. Attığımız adımla birden bu rakam temmuz ve ağustosta toplam 7 bin 500'e çıktı. Demek ki attığımız adım da doğru ve reaksiyon alınabilecek bir adım. 9 bin aile, bu yaklaşık 35 bin kişi yapar, illerine -sadece kayıtlı oldukları değil, biz istediği ile gitme esnekliği sağladık- gitti. Şu anda 16 bin aile gitmek için hazır. Bu da 65 bin yapıyor. İstanbul'da yakaladığımız düzensiz göçmen yılbaşından bu yana ortalama 55 bin. Geçen yıl bunun dörtte biriydi. Düzensiz göçmen konusunda ciddi bir adım attık. Düzenli ama İstanbul'da kayıtlı olmayan 35 bin, artı 65 bin daha derseniz 100 bin Suriyelinin İstanbul'dan başka vilayetlere gitmesi konusundaki hareketlenmeyi sağladık."

" BURADA İŞ ADAMLARIMIZA SİTEM EDİYORUM"

"Burada iş adamlarımıza da sitem ediyorum. Bize söz verdiler, çalışma bakanıydım, 'Çalışma şartlarını çıkartın, biz bunları rahat bir şekilde çalıştırma kabiliyetine sahip olalım.' dedi, hepsi yukarıdan aşağıya hangi sivil toplum kuruluşunu tanıyorsanız, biliyorsanız. 'Söz veriyoruz bunları çalışma izniyle çalıştıracağız.' dediler. Hepsi köle gibi çalışıyor. Şimdi çok net söyleyeyim, işin yürütülmesini aksatmayız, ama kim kayıtsız çalışıyorsa canına okuruz. Bu kadar açık ve net. Bu da ayrı uyumdur. Bunun SGK'sını, korumasını, güvenliğini sağlıyorsun. 31 Ekim'e kadar rehberlik yapıyoruz. 32 bin işyerine gittik, İstanbul'da. Şimdi Bursa, Ankara... 10 bin Suriyeli çalışıyor gözüküyor, böyle bir şey var mı? Para nereye gidiyor? Suriyeliler meselesinde sabahtan akşama kadar dayağı biz yiyelim, iş adamları parayı kazansınlar, belki oturdukları yerden bize sallayıversinler, ama kaçak çalıştırmaya gelince de 'Suriyeli şöyle gelsin, Afgan böyle gelsin' diye konuşsunlar. Yok öyle bir şey. Devlet böyle idare edilmez."

Görüntü dökümü:

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-Soylunun salona gelişi

-Salondan detay

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve detaylar 06.09.2019 - 18.37 Haber Kodu : 190906199 ========================= 6- FATİH'TE KABLO DÖŞEYEN İŞÇİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te kablo döşeyen Azerbaycan uyruklu bir işçi, binanın elektrik sistemindeki elektrik kaçağına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Azerbaycan uyruklu 22 yaşındaki Rufat Fahradov, 5 katlı iş merkezine fiber optik kablo döşerken binanın giriş kısmında bulunan beton gölgelikteki elektrik akımına kapıldı. Fahradov'un mesai arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fahradov'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri beton gölgeliğe düşen cesedin kaldırılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracına taktıkları bir aparat yardımıyla gölgelikte bulunan cesedi aşağıya indirdi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Fahradov'un cesedi cenaze aracına konularak incelenmesi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 22 yaşındaki gencin ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Çevrede bulunan meraklı kalabalık

-Polis ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin cesedi çıkarması

-Cesedin cenaze aracına konulması

-Genel ve detaylar 06.09.2019 - 18.23 Haber Kodu : 190906196 =========================== 7- MALTEPE'DE POMPALI TÜFEKLE SALDIRI KAMERADA Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli Engin U. olayda kullandığı iddia edilen pompalı tüfek ve otomobille gözaltına alındı. Engin U. ilk ifadesinde olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söylediği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Erdem Sokak'a araçla gelen Engin U. henüz bilinmeyen bir nedenle Engin Koçoğlu'na (37) pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Saldırı sırasında sokaktaki marketin sahibi Salih Topçuoğlu (49) ve markete alışverişe gelen Deniz Barış Özgül (16) da yaralandı. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan Engin U.'nun ise psikolojik rahatsızlığının olduğu bildirildi.

Saldırı anı marketin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda pompalı tüfekle saldırı sonucunda yaralananlar görülüyor. Polisin soruşturması devam ediyor.