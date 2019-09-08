DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BALKONDA TARTIŞTILAR: KADIN DÜŞTÜ, EŞİ PEŞİNDEN ATLADI Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Pendik'te bir çiftin balkonda tartışmasının sonucunda kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düşerken eşi de peşinden aşağı atladı. Aşağı düşen kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken ağır yaralı eşinin tedavisi sürüyor. Olay, Güzelyalı Mahallesi, Kervansaray Sokak'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında oturan Hilal Güneş ve eşi Gökhan Güneş evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çift ardından balkona çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle aşağı düştü. Eşi de balkondan kendini aşağıya bıraktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. KADIN ÖLDÜ, KOCASI AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri yerde hareketsiz bir şekilde yatan karı-kocaya ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hilal Güneş, Tuzla Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralı Gökhan Güneş'in ise Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Pendik Asayiş Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karı-kocanın evinde ve çevresinde uzun bir süre detaylı bir şekilde inceleme yaptı. Polis ekipleri olay hakkında ailesine ve komşuların bilgisine başvurdu. Kadın'ın annesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi etraftaki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. "ŞİDDET UYGULADI" İDDİASI

Olayın gerçekleştiği binanın yanındaki binada oturan Ahmet Keleş, "Saat 17.30 sıralarında karı-koca arasında sözlü tartışma başlıyor. Daha sonra kocası kadına şiddet uyguladıktan sonra kadın kendi aşağıya atıyor. Olaydan sonrada kocası da kendini balkondan aşağı atıyor" iddiasında bulundu. Başka bir vatandaş da "Olay bir intihar vakası olduğunu biliyoruz. İlk başta kadını aşağı atlamış daha sonrada adam kendini aşağı atmış. İkisi de durumları ağır hastanede tedavi altında şu anda Kadın 22 yaşlarında Erkek ise 30 yaşlarında neden kavga ettikleri belli değil. Ekipler şu an içeride çalışıyor" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü (ÖZEL)

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-Olay yeri

-Sağlık ekiplerinden detaylar

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Vatandaşlarla röp.

-Üst katında olay yeri incelemenin delil araştırması

-Sokaktan detaylar

-Genel ve detaylar 07.09.2019 - 21.55 Haber Kodu : 190907194 ========================= 2- KADIKÖY'DE TAKSİYE ATEŞ AÇTILAR: 1 YARALI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de park halindeki taksiye motosikletten ateş açıldı. Olayda yoldan geçmekte olan bir vatandaş seken mermiden yaralandı.

Olay,Caferağa Mahallesi Albay Faik Sözdener Caddesinde saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy Metro istasyonun önünde müşteri bekleyen Tarık Tekin'in sürücüsü olduğu 34 THB 99 plakalı taksiye motosikletteki kasklı iki kişi tarafından ateş açıldı. Mermiler taksiye isabet ederken olayda taksi sürücüsü yara almadan kurtuldu. Saldırganlar motosikletle hızla olay yerinden uzaklaştı. O sırada yolda yürüyen Mehmet Okuyucugil ise seken merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Okuyucugil ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Okuyucugil'in durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri ise cadde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili çevreden bilgi topladı. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekipleri taksinin etrafında bir süre delil araştırması yaptı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalama çalışması sürüyor. Görüntü dökümü

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-Olay yeri

-Taksi isabet eden kurşun

-Yerdeki boş kovanlardan detay

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Sağlık ve polis ekipleri

-Cadde alınan güvenlik önlemi

-Sağlık ekipleri yaralıyla müdahale etmesi

-Genel ve detaylar 08.09.2019 - 06.51 Haber Kodu : 190908015 ========================== 3- İSTİKLAL CADDESİ'NDE DEHŞET: 1 ÖLÜ, 1 YARALI Murat DELİKLİTAŞ-Zeki Günal-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) - BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında oturan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganlar, Ayar'ın arkadaşını da yaraladıktan sonra kaçtı.

Olay, İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit Ayar (23) iki arkadaşıyla buluşarak Taksim'e gitti.

Gruptaki bir arkadaşlarının yurt dışına gidecek olmasını kutlayan 3 genç, gecenin ilerleyen saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın tünel durağında bankta otururken madde bağımlısı olduğu iddia edilen 6 kişi yanlarına geldi. Bu kişiler, Ayar ile arkadaşlarından para istedi. Para isteğine olumsuz yanıt veren Halit Ayar ile 2 arkadaşı banktan kalkarak uzaklaşmak istedi. Bu sırada, grup içerisinden 2 kişi yanlarında bulunan bıçaklarla 3 arkadaşa saldırdı. Saldırıda, Halit Ayar göğsünden, Sinan adlı arkadaşı ise kol ve bacağından yaralandı. Saldırganlar, olayın ardından yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Halit Ayar ile arkadaşını Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İTÜ Elektrik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.

"BAKTIM KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR..."

Görgü tanığı bir kişi olayı şöyle anlattı:

"3 arkadaş durakta oturuyordu. İki kişi gelip para istedi. Gençler vermeyince bıçakla saldırmaya başladılar. Bir tanesine bir şey olmadı. Diğerinin koluna vurmuşlardı, diğer çocuğunda göğsüne bıçağı sokmuşlardı. Ben geldiğimde çocuk yüz üstü yatıyordu. Baktım kimse bir şey yapmıyor ben de önlüğümü çıkarıp tampon yapmaya başladım, kanamayı durdurmaya çalıştım. Sonra ambulanslar geldi, polisler geldi. İki arkadaş da aşağı doğru kaçtı. Onları aramaya çıktılar. Sonra ambulans gelip yaralıyı alıp gitti. Saldırganlar iki kişiydi. Biri uzun, biri kısa boylu. Biri bıçaklıydı. Birinin elinde de şişesini kırmıştı, elinde kırık şişe vardı" Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanığı

-Adli Tıp'tan görüntü

-Öldürülen gencin fotoğrafları 07.09.2019 - 16.31 Haber Kodu : 190907122 ============================= 4- İSTANBUL'DA 'DEĞNEKÇİ' OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, İSPARK'a ait park alanlarında mesai saatleri dışında park eden sürücülerden haksız yere ücret talep eden değnekçilere yönelik operasyonlarına bu akşam da devam etti. Park alanları ve çevresinde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması(GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) bünyesinde faaliyet gösteren İSPARK'a ait otopark alanlarının, mesai saatleri dışında, 'değnekçi' olarak adlandırılan kişilerce haksız kazanç elde etmek için kullanılmasının gündeme gelmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce başlanan denetimlere bugün de devam edildi. Polis ekiplerinin denetim gerçekleştirdiği noktalardan biri de Fatih, Saraçhane'de bulunan bir İSPARK alanıydı. Ekipler, sivil ve resmi ekipler olarak ikiye ayrılırken, sivil ekipler caddede şüpheli gördükleri kişileri yakın takibe aldı. Resmi ekipler ise, uzaktan takiple sivil ekiplere destek verdi. İSPARK alanı ve çevresinde 'değnekçi' olduklarından şüphelenilen bazı kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yapıldı, bu kişilerin üstleri arandı. Polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Değnekçilere yönelik operasyon devam ediyor. Görüntü dökümü:

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- Polis ekipleri

- GBT ve üst araması

- Gözaltı

- Genel ve detaylar 07.09.2019 - 22.45 Haber Kodu : 190907195 =============================

5- BAYRAMPAŞA'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN Ali AKSOYER - Cemil ÖZDEMİR - Elif YAVUZ - Harun UYANIK - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da, tekstil ürünleri imal edilen bir atölyede yangın çıktı.

Vatan Mahallesi, 29 Ekim Caddesi'nde bulunan ve içerisinde iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı bir binanın çatı katında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tekstil ürünü imalatının yapıldığı öğrenilen atölyenin büyük bir bölümünü sardı. Yangını fark edenlerin ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler itfaiye gruplarından çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Asayiş ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çevreleyerek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yangından etkilenen olası bir kişiye müdahale etmek için olay yerinde hazır bekletildi. Yangın yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü olay yerinde kalarak, bir süre de soğutma çalışması yaptı. Yangından etkilenen kimse olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken soruşturma başlattı.