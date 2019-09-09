DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ŞİRİNEVLER'DE 5 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI Haber-Kamera: Ozan URAL- Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)

Şirinevler'de 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 Edirnekapı istikameti kapanırken trafik yan yola yönlendirildi. Vatandaşlar kazayı görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. BİR ÖLÜ, 3 YARALI

Bakırköy, Şirinevler'de meydana gelen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Şirinevler çıkışı Edirnekapı istikametinde 01:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Henüz bilinmeyen bir sebeple 5 otomobilin birbirine girerek zincirleme kazaya meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. KAZAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YARIŞTILAR

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirnekapı istikameti trafiğe kapandı. otomobiller yan yola yönlendirilerek trafik akışı sağlandı. Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar cep telefonları ile kazayı görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan detaylar

-Cenazeden detaylar

-Yaralıdan detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Kazaya karışan otomobillerden detaylar

-Kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar 09.09.2019 - 02.40 Haber Kodu : 190909004

09.09.2019 - 04.30 Haber Kodu : 190909005 ======================== 2- BARİYERİ AŞAN KAMYON TEM'DEN DEREYE UÇTU Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL,(DHA)

TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu. Kaza, Esenyurt TEM Otoyolu Kiptaş Konutları mevkiinde 01.00 sıralarında meydana geldi. Dereye uçan 34 VZP 30 plakalı kamyonun sürücüsü ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücüye ulaşamayan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Görüntü Dökümü:

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-Kamyondan detaylar

-olay yerinden detaylar

-genel ve detaylar

09.09.2019 - 02.22 Haber Kodu : 190909003 ========================== 3- BEYLİKDÜZÜ'NDE OTLUK ALANDA YANGIN; 650 KÜMES HAYVANI ÖLDÜ Murat SOLAK / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde otluk alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir ahıra sirayet ederek 650 kümes hayvanının yanarak ölmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Gürpınar sahilinde bulunan otluk alanda dün saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alanın içerisinde bulunan bir ahır da tutuşunca içerisinde bulunan 650 kümes hayvanı yanarak öldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, yakın yerde bulunan evlere sirayet etmeden kontrol altına alındı.

Ahırı yanan İlyas Kaplaner, "Ahır ve samanlık vardı. 650 tavuk vardı. Telef oldu. 650 tane de saman balyası yandı. Sülün kuşlarım yandı. Büyükbaşlar vardı. Onları kurtardık. Neyden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan otluk alandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Röp

-Genel ve detaylar 08.09.2019 - 20.30 Haber Kodu : 190908175

08.09.2019 - 19.28 Haber Kodu : 190908169 4- İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ CİNAYETE 2 GÖZALTI Zeki GÜNAL- İstanbul DHA

İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) sabah saatlaerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Şüphelinin fotoğrafları 08.09.2019 - 19.52 Haber Kodu : 190908174 ================================ 5 - TUZLA'DA ASKERİ LOJMANDA 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Tuzla'da bulunan Deniz Harp Okulu Komutanlığı Lojmanlarında 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen 15 yaşındaki Demirhan Demirer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde bulunan Deniz Harp Okulu Lojmanlarında meydana geldi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre; 15 yaşındaki Demirhan Demirer, giriş kartı ile lojmana giriş yaptıktan sonra evlerinin bulunduğu blok içinde 4'üncü kattan aşağı merdiven boşluğuna düştü. Çevredekilerin olayı görüp bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Demirhan Demrier'i ilk müdahalesinin ardından Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Demirer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Demirhan Demirer'in, Deniz Harp Okulu Dekanlığında görevli Yarbay Cüneyt Demirer'in oğlu olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden detay görüntüler

-Hastane önündeki yakınları 08.09.2019 - 23.00Haber Kodu : 190908185 ============================== 6- OKULLARIN AÇILMASINA 1 HAFTA KALA KAPATILDI, ÖĞRENCİLER AÇIKTA KALDI Zeki GÜNAL - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde Uluslararası eğitim veren Canada okulları, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının başlamasına 1 hafta kala Kadıköy Moda'daki Lise kampüsünün mal sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle burada faaliyetin durdurulduğunu duyurdu. Velilere gönderilen maillerde yeni öğretim yılına Bağdat Caddesi'ndeki kampüslerinde devam etme kararı alındığı bildirildi.

Aldıkları mail ile neye uğradıklarını şaşıran veliler okula akın etti fakat karşılarında hiçbir yetkiliyi bulamadı. 1 yıllık kayıt ücreti olan 60 bin liranın iade edilmesi için mail ile talepte bulunan velilere "İade süreci, iptal dilekçe tarihi itibari ile 60 gün sonunda yapılmaktadır. Geçmişten gelen iadeler olduğu için, öncelik geçmişten gelen iadelere verilmektedir" denildi. Kredi çekerek peşin ödeme yaptıklarını belirten ve okulların açılmasına 1 hafta kala çocuklarının açıkta kaldığını belirten veliler ve öğrenciler mağdur olduklarını ileri sürdü.

Öğrenci velisi Güneş Eren, şunları söyledi:

"Geçen hafta mail yoluyla okulun kapandığına dair bilgi verdiler ve biz apar topar tatilden döndük. Zaten bu okulla ilgili bazı şeyler duyuyorduk ama güvendik açıkçası, 'biz eğitimimize devam edeceğiz' dediler bizi ikna ettiler. Biz nakit paramızı verdik, 'çocuğumuz iyi bir eğitim, iyi bir dil eğitimi alacak' diye. Mail yoluyla okulun kapandığını öğrendik, şimdi arıyoruz telefonlara bakan hiç kimse yok bizi kayıt yapan kişi bile bizim haberimiz yok, bizlik bir konu değil diyor.

Şişli'deki ofislerine geldik görüyorsunuz, kepenk indirmişler. Bizim kayıt yaptırdığımız Moda'daki kampüs, binanın kirası ödenmediği için zaten oradan atılmışlar. Kadıköy İlçe Milli Eğitim'e gittik onlar da zaten 'Bizde dosyalar çok kabarık, biz hiç bir şey yapamayız' dediler. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Bırakın parayı şu an çocuğumu yazdıracak okul bulamıyorum. Ve bu okul hala kayıt almaya devam ediyor. Zaten buna müdahale etmemiz gerekiyor kimsenin canı yanmasın, şimdi Suadiye'de derme çatma bir bina tutmuşlar orayı lise yapacaklarmış orası için kayıt alınıyor. Milli Eğitim de artık bunlara izin vermemeli. Şu an para iade edilse bile okullar açılıyor, kayıt yapacak okul bulamıyoruz.

"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU, HER YERİNDE YARA ÇIKTI"

Çocuğumun psikolojisi bozuldu her yerinde yaralar çıktı. Avukat ile konuştuk bize 2020 Şubat ayında parayı iade edeceklerini söylüyorlar ama hiç bir güvence yok, bizim gibi çok mağdur var. Kredi çekerek ödeme yaptık birbirimize kefil olduk ve şimdi bu parayı ödemek zorundayız ama önemli olan çocuklarımızın psikolojisi şimdi çocuk açıkta yaşıtları, arkadaşları okul heyecanı yaşıyor" diye konuştu. "BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLAYIP KANDIRDILAR"

Dilek Eren Özben "Çok mağduruz, biz okul ile ilgili duyumlar alıyorduk okul yönetimi ile kaç defa görüştüm. Bunlar hep uydurma böyle bir şey yok dediler ve bizi inandırdılar. Çok güzel ağırladılar ve kandırdılar. Sonra mail yoluyla okulumuz hizmete kapanmıştır dediler. Çocuğumu 9'uncu sınıf için kayıt yaptırdım 1 yıllık için 60 bin lira peşin ödedim" dedi. KAYIT ALINDI, İNŞAAT BİTMEDİ

Şahin Göksu "Ben çocuğumu okula yeni başlıyor, Adana'daki okula kayıt yaptırdım. İnşaat devam ediyordu bize okullar açılana kadar inşaatın biteceğini söylediler. Şu an inşaat hala bitmedi ve muhatap kimseyi bulamıyoruz. Adana'daki ofisleri kapalı, İstanbul'a geldim buradaki ofis de kapalı" diye konuştu.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN OLMAYACAK"

Bu arada, okul yönetimince velilere gönderilen mailde ayrıca, "Yaşanan bu ani gelişme söz verdiğimiz ve sizlerle paylaşımda bulunduğumuz Kanada ekolü içeriğinden nitelik ve nicelik olarak herhangi bir değişikliğe neden olmayacak. Aksine öğrencilerimiz yapacağımız tüm çalışmalara yönelik heyecanımızı artırarak standartlarımızı güçlü kılacaktır. Gerekli taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sizleri kurumumuza davet ederek tüm işleyişimizi ve sürecimizi sizlerle ayrıca paylaşıyor olacağız" denildi. Görüntü dökümü:

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-Okulun Şişli'deki ofisinin önüne gelen veliler

-Öğrenci velisi Güneş Eren ile röportaj

-Dilek Eren Özben ile röportaj

-Şahin Göksu ile röportaj

-Kadıköy Moda'daki kapatılan okul

-Genel ve detay görüntüler 08.09.2019 - 17.23 Haber Kodu : 190908147

08.09.2019 - 17.25 Haber Kodu : 190908148 ========================= 7- OKUL ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU PAZAR GÜNÜ DE DEVAM ETTİ Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

2019-2020 Eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor. Okulların açılmasına bir gün kala, veliler ve öğrencilerin okul alışverişi telaşı devam etti. Veliler Okul çantası, beslenme çantası, okul ayakkabısı, kırtasiye ürünleri gibi eksiklerini tamamlamak için mağazalara akın etti.

Oğluna okul çantası almak için Eminönü'nü tercih eden Selçuk Geçgel, "Çanta, beslenme çantası, pantolon, tişört, öyle şeyler bakacağız. Diğer kırtasiye ürünlerini daha önce aldık biraz. Piyasada ne var ne yok bakacağız. Fiyatlar kimi yerde pahalı, kimi yerde iyi. Mesela burada 200 lira, başka yerde 80 lira, 25 lira, 50 lira. Tabii ki, kalite farkı da var. Biraz da malzeme kalitesinden kaynaklı. En çok kaliteli olmasına özen gösteriyoruz. Ucuz bir ürün aldığınız takdirde bunu bir sene kullanır ama kaliteli ürün aldığınız zaman hem çocuk için daha sağlıklı hem de ilerisi için daha kullanışlı. Piyasaya şu an bakıyoruz, en iyisini, en uygun fiyatlısını, bütçemiz hangisine uyuyorsa ona göre hareket ediyoruz. Kırtasiye malzemelerini falan bilinen yerlerden almaya gayret gösteriyoruz çünkü ucuz olup hem kalitesinden kanserojen madde içeriyor mu diye bakıyoruz yani" dedi.

Okul alışverişinde önceliklerinin ayakkabı olduğunu dile getiren Kamil Bayrak ise, "önceliğimiz ayakkabı, sonra çanta, defter, kitap bu tarz alışverişlere çıktık. Geçen seneye göre biraz pahalı ama normal fiyatlar. Ayakkabılar biraz pahalı. Öncelikle arka etiketine bakıyoruz. CE etiketli olmasına dikkat ediyoruz. Ayakkabılarda orijinal olmasına dikkat ediyoruz. Kalem, silgi gibi ürünlerde kanserojen olmamasına dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Okul alışverişi yapan veli ve çocuklar

-Kalabalıktan detaylar

-Ayakkabı ve çanta alışverişindeki veliler ile röp.

-Genel ve detay 08.09.2019 - 18.09 Haber Kodu : 190908155 =============================== 8- MİLLİ SPORCUNUN 'YAN BAKTIN' KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI *Milli kick boksçu Berke Şahin caddede yan baktın kavgasına tutuştuğu Ömer Özdemir'i önce darp edip bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

*Şahin ve bir arkadaşının kovaladıktan sonra yakaladıkları Ömer Özdemir'i darp etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

*Cinayete ilişkin soruşturma sürerken 2 kişi daha gözaltına alındı. Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu, iddialara göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu kişileri darp etti. Kavga sonrası kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan aralarında Berke Şahin'in de bulunduğu 3 kişinin polisteki işlemleri sürüyor.

Olay, saat 03.00 sıralarına Kadıköy'de meydana geldi. İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti. Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve milli sporcu kavga ettiği kişileri darp etmeye başladı. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı. Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birinin indiğini ve yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Şahin ve diğer motosikletteki arkadaşlarından biri, motosikletten inerek kaçan kişiyi yaya olarak kovalamaya başladı.

Şahin'in arkadaşı kaçan kişiyi bir otoparkta yakaladı ve darp etmeye devam etti. Arkadan gelen Şahin de yerdeki kişiye vurmaya başladı. Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra ayağa kalktı. Otoparkta bulunan görevli sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralı tekrar yere yığıldı. Ömer Özdemir (24) olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİLLİ SPORCU GÖZALTINA ALINDI

Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Milli sporcu Berke Şahin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor. ÖZDEMİR'İN CENAZESİ ÇANKIRI'YA GÖNDERİLDİ

Ömer Özdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kartal Soğanlık Gasılhanesine getirildi. Özdemir'in cenazesi nakil aracıyla memleketi Çankırı'nın Orta İlçesi'ne gönderildi. Cenazenin yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi. OLAYLA İLGİLİ 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, peşinden gelerek Ömer Özdemir'i darp ettiği ileri sürülen Tevfik K.(44) ve Berke Şahin'i motosikletiyle olayın yaşandığı yere getiren motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Polis ayrıca Berke Şahin'in eğlence mekanından çıkarken yanında bulunan kız arkadaşı P.O'yu ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.