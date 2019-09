DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

"YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKARTTIK" Sel felaketinden sonra neredeyse ayakkabılarının tamamı sular altında kalan Fikret Aksu, "Bu anlamda biz belediyenin bize gösterdiği Yenikapı'ya ürünlerimizi kurutmaya götürdük. Oradan sonra kapalı bir mekanda üretici firmalarımızın desteğiyle bakımlarını yapmak üzere kurtarılabilecek olanlar kurtarıldı. Zaten çöpe gidecek olanlar gitti. Şu an kurtardıklarımız, yenisinden hiçbir farkı kalmayan ürünlerimiz, steril edildi. Sağlıksal anlamda bakımları yapıldı. Şu an ufak ufak da olsa satışları başladı. Bunları sezon sonu olması nedeniyle elimizden çıkartmamız lazım. Yarı yarıya, sermayesine yakın fiyatlarla ürünlerimizi satışa çıkarttık. Hakiki deri ürünler, piyasa fiyatı 200 lira olan ürünler sel sonrası bütün bakımları yapıldı, 125 lira. 165-170 lira olan yine deri ürünlerimiz 99 lira noktasında vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımızı çarşı esnafına desteğe davet ediyoruz" dedi.

"SAKATATIN BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK" Edremit Lokantacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Aykut Dürüst, "Sakatat besin değeri çok yüksek bir ürün. Çok da değer kazandı. Örneğin bir insanın kolu kırıldığında hakikaten çok vücuda katkı sağlar. Bu arada da Canan Karatay'ın televizyonlara çıkıp, 'paça çorbası için' demesiyle talep de kat ve kat arttı lokantalarda. Fiyat artışında başka sıkıntılarımız da var. İthal hayvan ülkemize karkas geliyor. Karkas geldiğinde de içinde kellesi ve sakatat kısmının olmaması, sakatat ihtiyacının karşılanamamasına neden oluyor. Talebin de artmasıyla fiyatı ciddi anlamda, ete göre yüzde 100 katlanıyor. Biz lokantacılar bazen ihtiyacımız olan sakatatı bulamıyoruz. Türkiye'de et yönününde besleyen il Balıkesir diyebiliriz. Et fiyatları çok fazla yükselmedi ama sakatat fiyatları yükseldi. Paça çorbası, işkembe çorbasına rağbet arttı. Halkımız sakatata ağırlık verince fiyat da aynı şekilde yükseldi. Canan hanımın açıklamaları, yaralanmalara, sakatlıklara iyi gelir demesi fiyatları ikiye, üçe katladı. Bundan bir buçuk sene önceki fiyatı ile şimdiki arasında çok fark var. Ete bu kadar zam gelmedi" dedi.

"BALIKESİR'DE 65, İSTANBUL'DA 75 LİRA"

Üç nesildir Balıkesir'de kasaplık yapan Volkan Kasabalı da şöyle konuştu:

""Kasaplık bizde dede mesleği. Dedem de, babam da kasaptı. Kendim de 30 senedir bu işi yapıyorum. Dedem, babam ve benim işe başladığım zamanlarda sakatatın değeri yoktu. Aynı tavuk kanadı gibi, ne arayan, ne soran vardı. Şimdi sakatat altın oldu. Ciğeri biz düne kadar 15-20 liraya satıyorduk. Şimdi oldu 45 lira. İşkembe düne kadar 5-6 liraya yüzüne bakan yoktu şimdi oldu işkembenin kilosu 18-20 lira. Diğer sakatat ürünleri de yüzde 100 arttı. Artışın ana sebebinin yerli malı kesimlerin azalarak, ithal etin gelmesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi et karkas olarak geliyor ve sakatatı yok. O yüzden lokantalar, oteller, restoranlar ciğeri, işkembeyi istiyorlar fakat kestiğimiz yerli hayvanın sakatatı yeterli gelmiyor. Talebin fazla olması, kesimin yeterli olmaması fiyatın artmasına neden oluyor. Ete göre sakatatın fiyatı daha çok artıyor. Dana ciğer 45 lira, yürek 20 lira, böbrek 18 lira, işkembe 18 lira kilosu. Kuzu kellesinin toptan fiyatı 20 lira şu an. Bunlar önceden bedavaydı. 6 liraya kuzu kellesi satıyorduk. Sakatat fiyatının düşmesi için yerli kesimin artması ve sakatatın bollaşması gerekiyor. Geçen sen 30- 32 liraya sattığımız dana ciğeri şu an 45 lira oldu. Şu an kıyma 52- 54 liradan, satılıyor kuşbaşı 54-58 lira. Semt semt bu fiyatlar değişmekte. Kuzu ciğerini ise şu an 65 liraya satıyoruz. En büyük sıkıntılardan biri de bu. Ki bu fiyat burada, İstanbul'da 70-75 lirayı buluyor. Kuzu kesimi de ciğer ihtiyacını karşılayacak durumda değil. Dana ile kuzunun kesimi önceden aynıydı. Şu an o fark da açıldı."