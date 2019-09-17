DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- KADIKÖY'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik Kadıköy'de operasyon yaptı. Fikirtepe Mahallesi'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen 35 adrese sabah saat 06:00 sıralarında baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi. ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ KAPILARI KIRDI

Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, kapıların açılmaması üzerine bir çok kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. CADDE ADETA ABLUKAYA ALINDI

Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan Mandıra Caddesi'nde yoğunlaşan operasyonlarda polis adeta caddeyi ablukaya aldı. Caddeye çıkan tüm sokak başları Çevik Kuvvet ve Gece Bekçileri tarafından tutuldu. GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan evlerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel Harekat Ekiplerinin binaya girişi

-Özel Harekat polisinin "Aç polis" diye bağırması

-Kapının açılması

-Ekiplerin içeri girmesi

-Polislerin çevre güveliği alması

-Gözaltına alınan şahıslar

-Cadde de bulunan polisler

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler 17.09.2019 - 06.59 Haber Kodu : 190917006 ============================ 2- İBB BAŞKANI İMAMOĞLU TARİHİ YARIMADAYI GEZDİ İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı Restorasyon ve Çevre Düzenleme İnşaatı, Kitapçılar Çarşısı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi, Tekfur Saray'ı Müzesi ve Anemas Zindanları'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu'na İBB Genel Sekteteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Şengül Altan Arslan, Murat Yazıcı, Murat Kalkanlı, Mehmet Çakılcıoğlu, Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın eşlik etti. "SİZDEN TAKVİM İSTİYORUZ"

İmamoğlu ilk olarak Yerebatan Sarnıcı çevresinde sürdürülen arkeolojik kazı alanını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu, daha sonra Yerebatan Sarnıcı'na indi. Tarihi yapı içinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen İmamoğlu, şantiye yönetim odasında restorasyonla ilgili brifing aldı. Bilgileri dinleyen İmamoğlu, restorasyon yetkilileri ve kurmaylarına, "Sizden takvim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde biz, sizden bunu almak istiyoruz. Çok hızla insanlıkla buluşmalı burası. Çalışmalar sonunda ziyaretçi sayısı iki katına da çıkar. Biz de bir tarih belirleyip, hızlıca kapalı alanı açmak için kazmayı vurduk demeliyiz insanlara. Bunu belirlemeliyiz. Kapalı alanla ilgili hangi işlem gerekiyorsa, orada da biz bu sürece başladık diye dünyaya bunu duyurmalıyız" dedi.

TEKFUR SARAYI MÜZESİ'Nİ GEZDİ

İmamoğlu daha sonra Cağaloğlu'ndaki "Kitapçılar Çarşısı Kentsel Tasarım Uygulama Projesi" alanına geçti. Buradaki incelemenin ardından Edirnekapı'daki Tekfur Sarayı Müzesi'ni gezen İmamoğlu, Tekfur Sarayı'nın başarılı bir restorasyonla hizmete açıldığını belirtti. Çevresel düzenlemelere ağırlık vereceklerini kaydeden İmamoğlu, "2 bin yıllık tarihten bahsediyoruz. Üstüne bastığımız taşlar, böyle bir geçmişe sahip. Temel hedefimiz, tümüyle İstanbul'un tarihi yarımadasını gerçekten hissedilebilmesi, dolaşılabilmesi, gezilebilmesi. Bunu yaptığımız takdirde, kazanan en başta Türkiye ve İstanbul olacak" diye konuştu. "MUAZZAM BİR ŞEY"

İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: Yerebatan Sarnıcı, gerçekten muazzam bir şey. Dünyada çok özel noktalardan birisi. Çok da ilgi gördüğünü biliyoruz. Ama burada da bir kısım gecikmeler söz konusu. 2016 yılında başlamış olan sürecin, ne aşamada olduğunu gördük. Yerebatan Sarnıcı, en az Ayasofya kadar turist ve gezeni karşılayabilecek, ağırlayabilecek bir yer. Ama şu anda onun 3'te 1'inden biraz fazlası gezilebilir durumda. 3'te 2'si uzun zamandır bir restorasyon altında. Şimdi o bölümle ilgili Anıtlar Kurulu ile yürüyen süreçleri analiz ettik ve büyük bir sorun gözükmediği ortada. Finansal tarafına da öncelik tanıyacağız ve inşallah verilen süreye göre, bir yıl dendi; ama daha erken bir tarihte, Yerebatan Sarnıcı'nın hemen hemen tamamının hizmete açılacağını öngörüyoruz arkadaşlarla.

Yerebatan Sarnıcı ve çevre düzenlemesi için kurmaylarından bütüncül bir rapor istediğini kaydeden İmamoğlu "Amacımız, sadece bir yapı ile ilgili değil, yakın çevresinin turizme kazandırılması ve oraya milyonlarca insanın ilgisini çekmek. Uluslararası turizm açısından da önemli. Zira buradan elde edilen kaynakla, aslında tümüyle sadece tarihi varlıklarımıza sahip çıkan bir metodolojiyi geliştirmek arzusundayız. Bu bütüncül bir yaklaşım. Bence tümüyle tarihi yarımadayı kurtaracak ve bütün dünyanın, bence insanlık mirasının, dünya mirasının yine tüm dünyaya gösterilmesi ve bu görsel şovun ülkemizce, şehrimizce yapılmasını sağlamış oluyoruz. Bu aynı zamanda milyonlarca turist demek. Aynı zamanda milyarlarca dolarlık turizm kazancı demek, otel demek, iş istihdamı demek. Bir tarafta manevi bir kazancın, büyük bir maddi kazanca dönüşmesini bu şehre tattırmak istiyoruz. Yaptığımız gezinin minik özeti bu. Bu daha başlangıç. Çok yerler gezeceğiz" diye konuştu. İmamoğlu daha sonra Tekfur Sarayı'nın yakınındaki Anemas Zindanları'nda da incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-İncelemelerden görüntü

-Soruları yanıtlaması

-Detaylar 16.09.2019 - 20.08 Haber Kodu : 190916238

16.09.2019 - 20.04 Haber Kodu : 190916237 ============================= 3- KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE KANSEROJEN TEHLİKESİNE DİKKAT Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Ticaret Bakanlığı'nca kırtasiye ürünleriyle ilgili yapılan denetimler sonucu toplam 204 bin 576 ürün incelendi. Ürünlerin güvensizlik oranı önceki yıllara oranla düşüş gösterirken, 5 bin 97 ürünün güvensiz olduğu tespit edildi. Denetimler sonucu kırtasiye ürünlerindeki güvensizlik oranının yüzde 2,49 olarak belirlendi. ELDE BOYA BIRAKAN ÜRÜNLERE DİKKAT

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Feyza Cebeci Gümüş kırtasiye alışverişi yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Kokulu olan hiçbir ürünün alınmaması gerektiğini belirten Gümüş, "Boyar, azor, solvent içeren kokulu yapıştırıcılar, silgiler, oyun hamurlarına özellikle dikkat edilmeli. Mutlaka TSE garantili olduklarına dikkat etmeliler. Aldıkları ürün çocukların ellerini hemen boyuyorsa onları kullanmayı hemen bırakmalılar. O gerçekten zararlı madde demektir. Ürünlerin kalite standartlarına uygun olmalarına dikkat etmeliler" dedi.

"KOKULU OLAN HİÇBİR ŞEYİ ALMAMAK GEREK"

"Kokulu olan hiçbir şeyi almamak gerek" diyen Gümüş, "Bu ürünlerin birçoğunda kanserojen madde var. Kanserin ortaya çıkması da uzun yıllar alabiliyor. Azor maddesi ilerleyen yıllarda karşımıza kanser olarak çıkabiliyor. Bu konuda ailelerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu. Gümüş, Çin malı ya da Uzak Doğu'dan gelen ürünleri bilmeden kullanmamak gerektiğini belirterek, "Ucuza kaçmayıp kaliteli ürünler alınmalı" ifadesini kullandı. "VELİLER GÜVENDİĞİ YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPMALI"

21 yıldır kırtasiyecilik yapan Ahmet Önder ise, faturalı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek "Üründe markası yazmıyorsa bu kaçak üründür. Sahte ürünler kanserojen madde içeriyor. Özellikle kokulu silgiler, onları dikkat ediyoruz ve alıp satmıyoruz. Dışarıdan gelen ürünler genelde Çin malı oluyor ve ucuz mal olduğu için de kanserojen madde içerebiliyor. Veliler de güvendiği yerlerden alışveriş yapmalı" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Doktor röportaj

-Kırtasiyeci röportaj

-Kırtasiye ürünlerinden genel ve detaylar

-Kırtasiyeciden genel ve detaylar

16.09.2019 - 18.30 Haber Kodu : 190916221 ============================== 4- AYAĞINI CAMDAN ÇIKARARAK MAKAS ATAN TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da ayağını camdan çıkararak karayolunda makas atarak ilerleyen trafik magandası sürücü polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 1218 lira ceza kesilirken, ehliyetine de el kondu.

İstanbul'da bir ayağını camdan çıkarak otomobil kullanan sürücü, kameralar tarafından görüntülenmişti. Ayağı camdan çıkmış halde hızlı araç kullanıp, karayollundaki diğer araçlar arasında makas atarak ilerleyen sürücü, bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu trafik magandası H.Ö. Sivil Trafik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sürücü H.Ö.'ye Karayolları Trafik Kanunun 46/2-G(aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) 1002 TL, 47/1D (trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak) 108 TL , 73/A (Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verebilecek şekilde saygısızca sürmek) 108 TL maddelerine istinaden toplamda 1218 TL trafik cezası kesildi.

Ehliyetine geçici olarak el konan Sürücü H.Ö., Türk Ceza Kanununun 179/2 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Firuzköy Polis Merkezine teslim edildi.