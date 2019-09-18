DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- GAZİOSMANPAŞA'DA MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLARDAN 4 AYRI SİLAHLI SALDIRI Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA)

Gaziosmanpaşa'da, motosikletli ve silahlı 2 kişi, ilçede 4 ayrı noktada silahlı saldırı düzenledikten sonra polisle yaşadıkları kovalamacanın ardından motosiklet ve silahla birlikte yakalandı. 1'i ağır 7 kişiyi yaralayan saldırganların, çok sayıda suç kayıtları ve aranmaları bulunduğu öğrenildi.

Olay, Gaziosmanpaşa Cami Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında başladı. Plakasız bir motosikletle söz konusu adrese gelen Osman C. (22) ve Murat A. (24), seyir halindeyken silahla ateş açtı. Birkaç el ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar çevredeki binalara isabet etti. Saldırganlar, hızla olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine asayiş ekipleri sevk edildi. Olay yerinde görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera görüntüleri üzerinden saldırganları belirleyip yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri, ilçede aynı motosikletle başka bir silahlı saldırının gerçekleştiği ihbarını aldı. Motosikletli saldırganlar, Cami Sokak'tan sonra sırasıyla Vefa Sokak, Dirsek Sokak ve Bülbürdere Caddesi'nde de kurşun yağdırdı. İlçede görevli çok sayıda polis ekibi, plakasız motosikletle kaçan saldırganları yakalamak için çok yönlü bir çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından fark edilen motosikletli saldırganlar ile polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca kısa sürdü, saldırganlar polis tarafından 11. Devriye Sokak üzerinde saldırıları gerçekleştirdikleri motosiklet ve silahla birlikte yakalandı. Polis ekipleri, saldırıların gerçekleştiği noktalar ve saldırganların yakalandığı sokakta incelemelerde bulundu. Saldırganların, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet başta olmak üzere, çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunduğu ortaya çıktı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

4 farklı adreste etrafa kurşun yağdırarak terör estiren saldırganların silahından çıkan kurşunların 2'si yaşı küçük 7 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Saldırılarda İsmail Kaldırımcı (27), Yaşar Kulaner (18), G. B. (8), Selma Gürleyen (62), Cihan Bayram (32), Necmi Özcan (51) ve D. B. (13) isimli kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinden isabet alarak yaralandığı bildirilirken, karın boşluğuna iki kurşun isabet eden Selma Gürleyen isimli yaralının kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Çevredeki çeşitli hastanelere götürülen diğer yaralıların da tedavileri sürüyor. "DAHA VAHİM SONUÇLARA YOL AÇABİLECEKLERİNE DAİR BİR ÖNGÖRÜYE SAHİBİZ"

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da, ilçede bulunan özel bir hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Hatipoğlu, "Ekiplerimiz ilçe genelinde gerekli tertibatları hızla alarak, şahısları yakalamak üzere çalışma başlattı. Çok kısa süre içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler, saldırganları yakaladılar. Bu saldırılarda 3 mahallemizde cereyan eden saldırı sırasında 7 vatandaşımız yaralandı. Vatandaşlarımızdan sadece biri, bir kadın vatandaşımız ameliyatta, diğer yaralılarımızın durumu şükürler olsun ki iyi. Ben büyük geçmiş olsun diyorum. Saldırganlar elimizde, çeşitli suçlardan kabarık bir suç kayıtları var. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizi de bu özverili çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum. Saldırganların bu saldırıları devam ettirip daha da vahim sonuçlara yol açabileceklerine dair bir öngörüye sahibiz. Bir tabanca ve birkaç şarjör var. Nitelikli bir silah yakalandı. Biri motosikleti sürüyor, diğeri de çevreye ateş açıyor. Saldırganların durumu ve saldırının nedeni zannediyorum ifadelerin tamamlanmasından sonra belli olacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerin incelemeleri

-Boş kovanlar

-Motosiklet

-Kaymakam'ın açıklaması

-Genel ve detaylar 17.09.2019 - 21.57 Haber Kodu : 190917245

17.09.2019 - 19.27 Haber Kodu : 190917223

17.09.2019 - 19.22 Haber Kodu : 190917222 2- SARIYER'DE KAZAK KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Sarıyer'de kötü kokular gelen daireye giren polis, 55 yaşındaki kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Sarıyer'de 5 katlı binanın giriş katından gelen kötü kokular, bina sakinlerini tedirgin etti. Dairede oturan Kazakistan uyruklu 55 yaşındaki H.Y.'ye de ulaşamayan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye girdiklerinde 55 yaşındaki H.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay, Maden Mahallesi, Altınbaşak Çıkmazı'nda bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşandı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise haber verdi. Saat 23.00 sıralarında binaya gelen polis ekipleri çilingir tarafından kapının açılmasının ardından içeri girdi. İçeri giren ekipler dairede yalnız yaşayan 55 yaşındaki H.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

4 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAMIŞ

H.Y.'nin özel bir iş yerinde çalıştığı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı öğrenildi. H.Y.'nin iş arkadaşlarının da binaya gererek H.Y'yi sordukları öğrenildi. İTFAİYE EKİPLERİ OKSİJEN MASKESİ İLE İÇERİ GİRDİ

Daireden gelen yoğun kokuya karşı itfaiye ekipleri özel kıyafet ve oksijen maskesi ile çözüm buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından H.Y.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görüntü dökümü:

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-Olayın meydana geldiği bina

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin özel giysi giymesi

-Cenaze aracının gelmesi

-Cenazenin çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler 18.09.2019 - 03.16 Haber Kodu : 190918008 ==================================== 3- BEYKOZ'DA ORMAN YANGINI Haber-kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki bir askeri alanın yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken soğutma çalışması yaptı. Öte yandan askeri görevliler de olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

EL FENERLİ ŞÜPHELİLER POLİS HAREKETE GEÇİRDİ

Vatandaşların yangının meydana geldiği yerde el fenerli şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine ise polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, aynı bölgede son bir ayda defalarca yangın çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgli başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekipleri

-Ormanlık alandan görüntü

-Askerlerden görüntü

-Polis ekipleri

-Vatandaşların koşuşturması

-Detaylar 18.09.2019 - 01.44 Haber Kodu : 190918004

18.09.2019 - 02.16 Haber Kodu : 190918005 ======================== 4- KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA TIR'IN DORSESİ ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın dorsesi alev alev yandı. Eyüpsultan Odayeri mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki Antalya'ya kargo götüren TIR'ın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu farkeden TIR sürücüsü aracını yol kenarına çekerek TIR'ı dorseden ayırıp uzaklaştırdı. Dorsedeki yangına müdahale etmeye çalışan sürücü başarısız olunca itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan dorse olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan dorse nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Ekiplerin dorseyi kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan dorse

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar 18.09.2019 - 02.33 Haber Kodu : 190918006

18.09.2019 - 02.59 Haber Kodu : 190918007 ========================== (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)-

5-BAKANLIKTAN İSTANBUL'DA KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE... Haber-Kamera: Elif YAVUZ/ Güven USTA/Cemal YURTTAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kaçak yapılarla mücadelesi devam ediyor. Muğla'da kaçak yapıların tespiti ve yıkılmasının ardından sıra İstanbul'daki yapılarda.

İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kaçak yapı bulunduğu belirtiliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıların tespiti ve yıkılması için harekete geçti. Ekipler ilçe ilçe tespit yapmaya başladı. Boğaz'daki yalılardan, imar barışı fırsatçılarının yaptığı yapılara kadar tüm kaçakların yıkılması için çalışmalar yapılacak. Tespitler için ekip kuran bakanlık bir ay içinde tebligatları göndermeye başlayacak. "BAKANLIK YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK"

İnşaat Mühendis Barçın Kayaman, yapılan uygulamayla yapı stokunun belirlenmesi olduğunu belirterek, "Ruhsatlı başlamış iskan almamış veya ruhsatsız olarak yapılan bir çok yapı bulunuyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yapıları tespit edip aslında yapı stokumuzu belirlemek istiyordu. Bir de deprem gerçeğimiz var. Kaçak yapıların stokundan sonra da bu kaçak yapıların sağlamlığı ile ilgili de çalışma yapılacaktı. İmar barışının önceliği bu yapıların tespiti oldu. Bunun da kanunda belirtildiği üzere 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları baz aldılar. Suistimaller oldu tabii. Yapı kayıt belgesinde beyan edip de aslında yerinde yapılmamış daha sonra biz bunu imar barışına sokarız görüşü olan bazı vatandaşlarımız oldu. Bakanlık mevcut durumu Google haritalardan tespit etmişti zaten. Ellerinde verileri vardı. Yapılan beyanlarla bu veriler karşılaştırıldı. Karşılaştırmalar sonucunda çıkan farklar kaçak yapıları ortaya çıkardı. Bu kaçak yapılar tespit edilip tebligatlar gönderilecek. Verilen sürede eski haline getirilmezse bakanlık yıkım çalışmalarına başlayacak" diye konuştu.

4 MİLYON KAÇAK YAPI

İstanbul'da yaklaşık 4 milyon kaçak yapı olduğunu söyleyen Kayaman, "Kaçak yapıların bir çoğu Avrupa yakasında. Boğaz hattındaki yapılarla ilgi pek net bir sayı olmasa da kaçak yapılarının yoğun olduğu bölgeler Üsküdar, Beykoz, Sarıyer gibi ilçeler" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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- Sarayburnu ve Sarıyer'den detay görüntüler

-Barçın Kayaman röportajı

-Muhabir Anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay 17.09.2019 - 19.05 Haber Kodu : 190917215 ==================================== 6- İBB BAŞKANI İMAMOĞLU HAREM OTOGARI VE KEMERBURGAZ KENT ORMANI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Harem Otogarı ve Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu. Öğlen saatlerinde ilk olarak Harem Otogarı'na giden İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Orhan Demir, Murat Kalkanlı ile Mehmet Çakılcıoğlu eşlik etti. "ÇOK HIZLI YOL ALACAĞIZ"

Harem Otogarı Esnaf Derneği Başkanı Kemal Kolaçoğlu'ndan otogarın son durumu ile ilgili bilgi alan İmamoğlu, "İstanbul buradan ciddi şekilde rahatsız oluyor. Siz esnafımız da burada mutsuzsunuz. Buradaki olumsuzlukları esnafımız ve vatandaşlarımız bize anlatıyor. Burada, 'bıçak kemiğe dayanmış' durumda. Göreceksiniz çok hızlı yol alacağız. Hiç endişeniz olmasın" dedi. Harem Otogarı'nın ömrünü tamamladığını ifade eden İmamoğlu, "Biz buraya çözüm bulacağız. Bizde kaderine terk etmek yok. Burada şehir adına en doğru kararı nasıl veririz ona bakacağız. Harem ömrünü tamamladı. Ama yıllardır bu konunun böyle belirsizlik içinde durması üzücü. Dolayısıyla bizim bundan sonraki hedefimiz hızlıca, yine sizin bilginiz dahilinde buraya en uygun alternatifi oluşturup sizinle paylaşmak" diye konuştu.