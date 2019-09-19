DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- TUZLA'DA YANAN FABRİKADA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR (Havadan görüntülerle) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)

Tuzla'da kimyasal madde üretimi yapan bir fabrikada çıkan dün saat 11.40'ta çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin yaklaşık 20 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Dün itfaiyenin müdahalesi sırasında fabrikadaki patlamada metrelerce havalanarak itfaiye aracının üzerine düşen yakıt tankı da yol kenarına alındı. Çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans fabrikada bekletiliyor. Yangın nedeniyle araç trafiğine kapatılan cadde yangının söndürülmesinin ardından tekrara trafiğe açıldı.

Yanan fabrikadaki son durum havadan görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Yanan fabrikadan görüntü

-İtfaiyenin soğutma çalışmaları

-Yanan aracın görüntüsü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin fabrika içindeki görüntüsü

-Fabrikadaki yakıt tanklarından görüntü

-Açılan trafik

-Genel ve detay görüntüler

19.09.2019 - 08.32 - Haber Kodu : 190919018

19.09.2019 - 08.50 - Haber Kodu : 190919019 - TUZLA'DA FABRİKA YANGININDA YANAN ARAÇLARIN GÖRÜNTÜSÜ Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - TUZLA'da kimyasal fabrikasında çıkan yangında çok sayıda araç da hasar gördü. Fabrika çevresinde ve otoparkında bulunan araçlar büyük hasar gördü. Yanan araçlar ve söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı Görüntü Dökümü:

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-Yanan araçların görüntüleri 18.09.2019 - 18.50 Haber Kodu : 190918264 ======================== 2- TARTIŞTIĞI EŞİ VE OĞLUNA ATEŞ AÇTI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Eyüpsultan'da bir kişi tartıştığı karısı ve oğluna sokak ortasında ateş açtı. Olayda kadın yaralanırken oğlu ise yara almadan kurtuldu. Olay saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet İ. ile eşi Nazlı İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşi tarafından darp edilen Nazlı İ. evden çıkarak aynı cadde üzerinde bulunan akrabalarının evine sığınmak istedi. KARDEŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE OĞLU İLE KAVGA ETTİ

Eşinin peşini bırakmayan Ahmet İ. kardeşinin evinin önünde oğlu Ufuk İ. ile de kavga etti. Oğlunun bıçak çekmesi üzerine daha da öfkelenen Ahmet İ. oğlu ve eşin üzerine ateş açtı.

BACAĞINDAN VURULDU

Eşinden kaçarak akrabalarına sığınmak isteyen Nazlı İ. bacağından vurularak yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Nazlı İ. tedavisinin yapılması için Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu Ufuk İ. ise olaydan yara almadan kurtuldu. GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede ekipler tarafından yakalanan Ahmet İ. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Toplanan vatandaşların görüntüsü

-Ambulanstan görüntü

-Ahmet İ.'nin gözaltına alınması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler 19.09.2019 - 02.33 Haber Kodu : 190919012 =========================== 3- MALTEPE'DE SOKAK ORTASINDA SİLAHLI SALDIRI Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Maltepe'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede yürüyen kişi, bir alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada motosikletle gelen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi ilk müdahalesinin ardından ambulans Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerinden bilgi aldı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İncelme ekipleri olay yerinde bir süre delil araştırması yaptı. Ekiplerin incelemelerinde iki boş kovan bulunduğu ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Polis motosikletle kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Güvenlik Görevlerin bilgisi alınması

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detaylar 19.09.2019 - 00.38 Haber Kodu : 190919008 ================================== (ÖZEL)

4- GÜRÜLTÜ ŞİKAYETİNDE 108 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar'da komşuların şikayeti üzerine bir işyerine giren polis, 108 kaçak göçmen ile karşılaştı. Bir süre polise direnen kaçak göçmenler, mahallelinin de yardımıyla gözaltına alınarak bindirildikleri kamyonla polis merkezine götürüldü.

Olay, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Komşuların 21 numaradaki dükkandan gürültü geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri işyerini kontrol ettiklerinde kaçak göçmenlerle karşılaştı. Kaçak göçmenler kendilerini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine direndi. Araya giren mahalle sakinleri ile kaçak göçmenler arasından arbede yaşandı. Az sayıdaki polis ekiplerinin yetersiz kalması üzerine takviye ekipler sevk edildi.

KAÇANLARI MAHALLELİ YAKALADI

Kaçak göçmenlerden bazıları arbede sırasında kaçmaya başladı. Kaçanlar, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Olay kontrol altına alındıktan sonra polis ekipleri, gözaltına aldığı 108 kaçak göçmeni kamyona bindirerek polis merkezine götürdü. Olayın ardından mahalle sakinleri polis ekiplerini alkışlayarak, lehlerinde tezahüratta bulundu. "BİR ANDA GÜRÜLTÜ KOPTU AŞAĞIYA İNDİK"

Mahalle sakini Hazım Özkara "108 tane kaçak göçmen buradaymış. Çantayla birileri gelip gidiyormuş. Mahalleli rahatsız olmuş, polise haber vermiş. Ben de burada oturuyordum. Bir yandan gürültü koptu indik, geldik. Göçmenleri dışarıya çıkartmaya çalışmış polis, içeriye çekmeye çalışmışlar polisleri. Diğer polisler gelince ortalık karıştı. Mahalle sakinleri yardımcı oldu polise, sonra kamyona bindirip götürdüler" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenler

-Polis araçlarından detay görüntü

-Dükkandan detay görüntü

-Dükkanın içinde görüntü

-Mahallelinin polise tezahüratı

-Mahalleliden detay görüntü

-Mahallelinin ellerindeki sopalardan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

19.09.2019 - 00.14 Haber Kodu : 190919002 =================================== 5- BALIK BOYU DENETİMİNE TAKILAN 2 TON BALIĞA EL KONULDU * İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Marmara denizi açıklarında avlanan balıkçı teknelerinde gece saatlerinde incelemelerde bulundu. *Gürpınar Balık halinde de denetim yapan ekipler, boyları sınırın altında kalan yaklaşık 2 ton balığa el koydu. 11 kişiye de idari para cezası uyguladı. Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL/DHA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde Marmara Denizi açıklarında avlanan balıkçı teknelerinde denetimlerde bulundu. Denetimlere Deniz Polisi, Çevik Kuvvet Şube polisleri ile Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de eşlik etti. Denizde avlanan balıkçı teknelerine giren ekipler, ruhsat, personellerin su ürünleri tezkeresi, yer yasakları, derinlik yasakları, ışıkla avcılık ile ilgili evrak kontrolleri yaptı. Gece saatlerinde denetimlerine devam eden ekipler, Gürpınar Balık Hali'nde de inceleme yapan ekipler soğuk hava depolarındaki balıkları tek tek kontrol etti. Denetimler de boy ölçüsü kriterine uymayan 2 ton balığa el koyan ekipler, 11 kişiye de idari para cezası uyguladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.