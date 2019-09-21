DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- NESLİCAN TAY HAYATINI KAYBETTİ İlkay DİKİCİ / İstanbul, (DHA) - KANSERE karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay ile ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21:20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz." Neslican Tay'ın tedavi görmeden önce çektiği video ortaya çıktı. Tay'ın son videosunda, "Gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu yaşadığım kaçıncı nüks yada metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumdalar. Benim tümörüm en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş .O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğime bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. 'Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz' dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı."

Görüntü Dökümü:

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- Tay'ın videosu

- Arşiv görüntüleri 20.09.2019 - 22.50 Haber Kodu : 190920290

20.09.2019 - 22.49 Haber Kodu : 190920289

20.09.2019 - 22.24 Haber Kodu : 190920287 =============================== 2 - ARNAVUTKÖY'DE DEHŞET: ANNE, BABA VE İKİ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ Haber-Kamera: Taylan ERGÜN-Murat SOLAK-Şahin BOZKURT-Ali AKSOYER - Mustafa BAKIRHAN / İstanbul, (DHA) -

ARNAVUTKÖY'de dün gece bir kişi annesi, babası ve ağabeyini silahla vurarak kız kardeşini ise bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından İzmit'te yakalandı.

Olay, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında yaşandı. Sabaha karşı 24 yaşındaki Veysel Aydın, iddiaya göre ailesiyle kredi borcu sebebiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın, önce üvey babası Kadir Açıkalın (45) annesi Kader Aydın (42) ve ağabeyi Serkan Aydın'ı (26) silahla vurarak daha sonra 13 yaşındaki kız kardeşi Nazlıcan Aydın'ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı Veysel Aydın, cinayetleri işledikten sonra evden kaçtı. Kadir Açıkalın'ın işe gelmediğini farkeden iş arkadaşları, önce telefonla aradı. Açıkalın'a ulaşamayan iş arkadaşları daha sonra Açıkalın'ın oturduğu eve geldiler. Kapıyı çalan iş arkadaşları ve komşuları kapının açılmaması üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi.

EVE GELEN EKİPLER VAHŞETLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirle yardımıyla içeriye girince 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine bina emniyet şeridiyle çevrilerek güvenlik önlemleri alındı. Eve gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda cinayeti, oğul Veysel Aydın'ın işlediği tespit edildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından cenaze nakil araçlarına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. "ŞOK BİR OLAY BU"

Hayatını kaybeden Abdülkadir Açıkalın'ın mahalleden arkadaşı Mehmet Aluç, "Beş, altı senelik komşumuzdu. İyi bir arkadaşımızdı. Az önce haberim oldu. Şok bir olay bu, çok üzüldük, arkadaşımızdı. Beş vakit namazında niyazında biriydi. Çok temiz bir arkadaşımızdı. Belediyede çalışıyordu, operatördü. İki gün önce yolda karşılaştık, espiri yaptık. Allah rahmet eylesin" dedi. ZANLI VEYSEL AYDIN İZMİT'TE YAKALANDI

Kaçan zanlının izi İzmit'te tespit edildi. Veysel Aydın'ın peşine düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakaladı. İzmit'te gözaltına alınan Aydın, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Aydın'ın ilk ifadesinde cinayeti kredi borcu nedeniyle çıkan tartışma sonucunda işlediğini söylediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Cenaze nakil araçları

-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Cenazelerin nakil araçlarına konularak götürülmesi

-Vatandaşlarla röportajlar

-Genel ve detay görüntüler 20.09.2019 - 21.14 Haber Kodu : 190920279

20.09.2019 - 21.05 Haber Kodu : 190920278

20.09.2019 - 20.31 Haber Kodu : 190920273 ================================ 3- MALTEPE'DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Maltepe'de 17 yaşındaki Akın B. babası Yusuf B.'yi çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay, Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, baba Yusuf B. ile oğlu 17 yaşındaki Akın B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Akın B. bıçakla babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. Kavga sırasında sesleri duyan komşuları ise dairenin kapısına gelerek uzun süre zili çaldı. Komşularının ısrarı üzerine uzun süre sonra kapıyı açan Akın B.'nin "ambulans çağırın" dediği öğrenildi.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri ise dairede yaklaşık iki saat incelemelerde bulundu. Olayın ardından Akın B. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Akın B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Ailenin üstü komşuları Recep Pulat ise, “Olay şöyle ben üst komşularıyım zaten akşam 21.00 civarıydı. Komşularımız zaten dünde bir tartışmışlardı, sesler falan geldi, yine tartışıyorlar galiba dedim ben de aşağıya indim hemen, bir komşumuz daha vardı kapının önünde. Kapıya falan vurduk ‘Aç kapıyı kardeşim’ diye çocuğu da çok iyi tanıyorum babasını da çok mütavazi insanlar zaten. Çaldık kapıyı, baya tartışma sesleri geliyordu, sonra ses durdu, beş dakika falan sessizlik oldu. Çocuk seslendi bize ‘Ambulans çağırın’ diye, ben de Akın ismi ‘Akın iyi misin kardeşim’ dedim ‘İyiyim Ağabey’ dedi, ‘Baban iyi mi kardeşim’ dedim, ‘Babam da iyi, ambulans gelince kapıyı açacağım’ dedi, ‘Tamam’ dedim, tahmin edemezsin babasını bıçakladığını, tartışma falan olmuştur kapısını bir yere vurmuştur falan dedik, ‘Aç kapıyı kardeşim yardım edeceğimiz bir şey varsa yardım edelim’ dedik, ‘Yok ağabey ambulans gelsin, öyle açarız kapıyı’ dedi. Hemen orada ambulansı aradım, ambulans beş on dakika sonra geldiğinde açtı kapıyı çocuk kanlar içindeydi, babası yerde yatıyordu, şoktayız hala. Babası binanın en sakin, en mütavazi, adliyede çalışıyordu babası zaten çok beyfendi bir insandı, çocukta aynı şekilde efendi bir insan fakat akli dengesinde sorun vardı. Çocuk akşama kadar evde tek başına duruyordu öyle söyleyeyim, engelli değildi. Sağlık açısından tespik edilememişti ama akli dengesinde sorun vardı" diye konuştu.

Yusuf B.'nin cenazesinin morga kaldırıldığı sırada kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Acılı kardeşi komşuları teselli etti. Olayı sonradan öğrenen Yusuf B.'nin eşi ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalıştığı öğrenilen Yusuf B.'nin 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yusuf B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Binanın önünde toplanan kalabalık

-Sağlık ve Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Cenazenin çıkışı ve aracına konulması

-Üst komşusuyla röp.

-Ölen kişinin kız kardeşinin sinir krizi geçirmesi

-Yusuf B.'nin fotoğrafı

-Genel ve detaylar 21.09.2019 - 01.55 Haber Kodu : 190921007 ======================= 4- OTOMOBİL, KAZAYA MÜDAHALE EDEN POLİS ARACINA ÇARPTI: 1 YARALI Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL(DHA)

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız Kavşağı'nda takla atan bir otomobilin kazasına müdahale eden trafik polislerinin aracına başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı Yıldız Kavşağı'nda saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yıldız Kavşağı'nda ilerlemekte olan 34 BGL 325 plakalı otomobilin sürücüsü, bir anda bariyerlere çarparak takla attı ve ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle otomobilin kadın sürücüsü bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS OTOSUNUN ÜZERİNE ÇIKTI

Olay yerine gelen 34 A 5635 plakalı trafik ekibi, kazaya müdahale etmeye başladı. Bu esnada 14 AAP 091 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aştı ve trafik ekiplerinin aracının üzerine çıktı. Şans eseri ikinci kazada ölen veya yaralanan olmazken polis otosunda ve ona çarpan otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi. Polisin olay yerindeki incelemesi sonrasında kazaya yarışan otomobiller çekici yardımıyla otoparka çekilirken polis ekipleri, trafik polisinin aracına çarpan sürücüsü gözaltına alarak emniyete götürdü. Görüntü Dökümü:

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-Yaralı kadından detaylar

-kazaya karışan otomobillerden detaylar

-takla atan otomobil

-polis otosu ve üzerine çıkan otomobil

-araçların çekilmesi

-Genel ve detaylar 21.09.2019 - 04.26 Haber Kodu : 190921008 ============================== 5- İSTANBUL'DA YAĞMURLA BİRLİKTE CUMA TRAFİĞİ ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yağmur haftanın son iş günüyle birleşince trafik yoğunluğu yaşandı.

Bazı yerlerde trafik durma noktasına gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur trafiğine bir de cuma trafiği eklenince, ana arter yollarda sürücüler trafikte kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten detaylar 20.09.2019 - 19.42 Haber Kodu : 190920261 =========================== (özel görüntülerle)

6- OKULDAN KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLEN ÖĞRENCİ PENCEREDEN DÜŞTÜ Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbu DHA - ESENYURT'ta okulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci yaralandı. Çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kıraç mahallesinde bulunan ortaokulda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5. sınıf öğrencisi Suriyeli Omar S. okuldan kaçmaşa çalışırken 3. kat penresinden düştü. Yaralı öğrenci için okula sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı öğrenci okul bahçesindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Yaralı öğrenci (özel)

-Sağlık ekipleri (özel)

-Yaralının ambulansa alınması (özel)

-okuldan detaylar

-Düşme anı (ek) 20.09.2019 - 18.33 Haber Kodu : 190920242

20.09.2019 - 17.01 Haber Kodu : 190920213 ================================== 7- İMAMOĞLU: (TUZLA'DAKİ FABRİKA YANGINI) YANGININ NEGATİF BİR TESİRİ OLMAYACAK

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki fabrika yangının etkilerinin sorulması üzerine "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak" dedi. "BU HATTIN 2022 YILINDA BİTİRİLMESİNİ ÖNGÖRMEKTEYİZ"

Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Göztepe metro hattı tünel kazı çalışmalarını yeniden başlattı. Çalışmaları inceleyen İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "İstanbul hem şehrin geleceğini tasarladığı gibi yatırımlarıyla ilgili de kararlı ve karakterli adımlar atacak. Bu noktada şu anda ulusal ve uluslararası ölçekte görüştüğümüz finans kuruluşlarıyla hem İstanbul'un gücünü anlatıyoruz hem bundan sonra ne kadar kararlı ve akılcı, planlı şekilde gittiğini ifade ediyoruz. Bugün bulunduğumuz yerde yaptığımız görüşmeler neticesinde Ağustos ayında attığımız imza ile burayla ilgili finansman anlamındaki sorunun büyük kısmını aşmış bulunmaktayız. Bu nedenle yaklaşık 1 yıldır duran bu şantiyeyi hareketlendireceğiz ve gerçekten önemli bir hat olan ve günlük yolcu sayısı 300 bin üzerinde planlanan bu hattın 2022 yılında bitirilmesini öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, konuşmanın ardından beraberindeki heyeti yanına davet ederek, "Allah, tamamına erdirsin. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek yarım kalan metro çalışmasını başlatan butona bastı.

"TOPLUMUMUZU ÜRKÜTEN YA DA KORKUTACAK BİR HUSUS OLMADIĞI İÇİN HERHANGİ BİR BİLGİLENDİRME YAPMADIK"

İmamoğlu, törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Tuzla'daki yangın sonrası bir çevre etki raporu çıktı mı? Atmosferde kimyasal bir etki yarattı mı? Yağmurun kimyasal yağış olduğu iddiaları var?" sorusuna, "Resmi rapor bakanlık üzerinden yayımlandı. Böyle bir tehdidin olmadığı yönünde. Biz de de şu anda o raporlar ışığında toplumumuzu ürküten ya da korkutacak bir husus olmadığı için herhangi bir bilgilendirme yapmadık. Ama bu yangının öyle negatif bir tesiri olmayacak. Ne yazık ki şu anda kahraman bir itfaiye erimiz ameliyat oldu. İyi gidiyor. Neticede ciddi bir yaralanma geçirdi talihsiz. Şu an tek negatif etkisi bu. Bir de orada bir mal kaybı var. Oradaki sanayi kuruluşuna da geçmiş olsun diyoruz. Ama atmosferi etkileyecek zehirli bir atık şeklinde yağmurla tekrar yeryüzüne inecek şekilde bir tanım ya da tehdit bize ulaşmadı" yanıtını verdi. Görüntü Dökümü:

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-Şantiyeden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-İmamoğlu'nnu konuşması

-Çalışmayı başlatması

-Soru-cevap

-Detaylar

20.09.2019 - 18.09 Haber Kodu : 190920238 =================================== 8- KENDİ TASARLADIĞI DRONE İLE TEKNOFEST'TE KATILIYOR İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve hurda malzemelerden 4 kilogram ağırlığında ve 30 dakika havada kalabilen drone tasarlayan Bedran Tüner, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festival'i olan TEKNOFEST'e katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Hurda malzemelerden yaptığı insansız hava aracı(drone) ile Hakkarili genç Bedran Tüner, bugün Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan 19 yaşındaki Bedran Tüner, TEKNOFEST'e katılacak olmak büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tüner, "Yüksekova'dan TEKNOFEST için geldim. Kendi tasarladığım dronenu sergileme fırsatı bulacağım, yeni insanlarla da tanışma fırsatım olacak. Yeni eleştiriler alıp yeni geliştirmelerle daha ileri taşıyacağım" dedi. "YENİ FİKİRLERLE DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Drone'nun çok pahalı olduğu için hurda malzemelerden kendisinin ürettiğini ifade eden Tüner konuşmasında şunları söyledi:

"Drone malzemeleri çok pahalı olduğu için alamadım kendim yapmaya çalıştım. Bozuk Drone parçaları ve hurda malzemeleri ile kendi dronenumu tasarladım. Yarın göreceğim dronelar ile kendimi daha çok geliştirip yeni fikirler kazanacağımı düşünüyorum. Yeni fikirler ile birlikte ülkemiz için daha iyisini yapacağıma inanıyorum."