DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1 - D-100'Ü KİLİTLEYEN KAZA (1) İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 karayolu bir süre kapandı.

Kaza, saat 05.45 sıralarında meydana geldi. Sebze yüklü kamyon Esenyurt'taki Saadetdere Mevkii'ne geldiğinde sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Yan yolda ilerleyen kamyonet yön tabelasını devirdikten sonra D-100 karayoluna girerek devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanırken, D-100 karayolunun iki yönünde de uzun kuyruklar oluştu. Görüntü Dökümü:

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Devrilen kamyonet ve kurtarma çalışmalarından görüntüler ====================== 2- ÖLDÜRÜLEN İTÜ'LÜ HALİT AYAR'IN ANNE-BABASI İDDİANAME SONRASI KONUŞTU Haber - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Kubilay ÖZEV / İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda 7 Eylül'de öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi soruşturması tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüphelilerin ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi. Halit Ayar'ın anne ve babası iddianamede istenen cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CEZASINI BEN VERMEK İSTERDİM"

Öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, "Cezayı az bulsak, çok bulsak ne olur, çocuğum geri gelmeyecek. Böyle insanlar bir daha kolay dışarı çıkarılmasın, elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşmasın. Benim çocuğum senenin bir günü arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı, o gün de onu öldürdüler. Böyle olmasaydı, suçlular böyle rahat rahat dolaşmasın başka çocukların canı yanmasın, insan ona üzülüyor. Benim çocuğumu tekmelemişler. Yattığı yerde neler yaptılar çok fazla bilmiyorum ama cezasını ben vermek isterdim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum sadece" dedi. "BAŞKA EVLATLAR ÖLMESİN AİLELER ÜZÜLMESİN"

Acılı baba Mehmet Ayar da, "Ne kadar ceza verilse de bizim evladımız geri gelmeyecek, acımız kapanmayacak. Bundan sonra örnek olur, emsal olur. Evlatlarımız ölmesin, aileler üzülmesin. Adalete güveniyoruz adaletimiz tecelli edecektir. Cezayı daha fazla versinler ama yaramız kapanmayacak. Evladımız geri gelmeyeceğine göre onlar da en ağır ceza neyse onu görmesini istiyoruz. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Anne Hanife Ayar ile röp.

Baba Mehmet Ayar ile röp. 30.09.2019 - 22.04 Haber Kodu : 190930209 =========================== 3- METROBÜSTEKİ KAVGA KAMERADA Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Metrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste, bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, metrobüste ayakta yolculuk yapan kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor. Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu kamerası

-Kadın ile erkek yolcunun tartışması

-Kadın yolcunun erkek yolcuya tekme ve tokat atması

-Genel detaylar ========================= 4- METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSADI Haber-Kamera: Özgür EREN-Ersan SAN-Kublay ÖZEV / İSTANBUL(DHA)

Darülaceze Metrobüs Durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün, Darülaceze-Perpa durağına geldiğinde dün saat 17.30 sıralarında motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Metrobüs Şoförü yolcuları hemen tahliye ederken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanırken, her iki yönde metrobüs kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım süren çalışmaların ardından, yanan metrobüs çekici yardımı ile olduğu yerden kaldırıldı ve metrobüs seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Yanan metrobüsten görüntü

-Metrobüsün motor kısmından dumanların çıkması

-Yolculardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yolcuların ters yönden metrobüslere binmesi

-Yığılan metrobüslerden görüntü

-Röpörtajlar

-Genel ve yakın detaylar 30.09.2019 - 20.40 Haber Kodu : 190930202

30.09.2019 - 18.24 Haber Kodu : 190930175

30.09.2019 - 18.20 Haber Kodu : 190930174

30.09.2019 - 17.47 Haber Kodu : 190930166 ================================ 5- SANCAKTEPE'DE GENÇ KIZ KALDIRIMDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Zahide A., çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Zahide A.(16) silahla karnından vurulmuş halde evinden çıktı ve kaldırıma yığıldı. Zahide A.'yı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede evde bir adet ruhsatsız silah bulundu. Polis, Zahide A.'nın birlikte yaşadığı anne ve ağabeyini, ifadelerini almak üzerine emniyete götürdü. Zahide A.'nın mahalle sakinlerine evde çarşaflı bir kişiyle karşılaştığını ve o kişinin kendisini vurduğunu iddia ettiği öğrenildi. Zahide A. ameliyata alınırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı ev

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Mahalle sakini İle röp

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Polise ifade veren kadın

-Genç kızın yığıldığı kaldırımda bulunan eşarp

-genel ve detay 30.09.2019 - 18.25 Haber Kodu : 190930176 ===================== (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

6- ATIKSU TESİSİ İHALESİ İPTAL EDİLDİ Haber-Kamera: Ali ABLAY - Ali AKSOYER - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ), Haliç kıyısına yapmayı planladığı "Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı" ihalesini, ihalenin üzerinden iki yıl geçtikten sonra iptal etti. Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için hayati öneme sahip ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak "bütçe imkânları" gösterildi.

Eyüpsultan Silahtarağa'da Haliç kıyısına, üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi, iptal edildi. 780 milyon TL'ye mal olması öngörülen tesis, Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için son derece önemliydi. İSKİ, 25 Ağustos 2017 tarihinde "Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı" işini "Pazarlık" usulüne göre ihale etmiş ve teklifleri almıştı. Aradan geçen 2 yıl içinde teklifleri değerlendiren İSKİ, bugünlerde ihale sonucunu açıklaması beklenirken ihaleyi iptal etti.

Eyüp Silahtarağa Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Alibeyköy Deresi'nden gelen kötü kokunun kendilerini rahatsız ettiğini ve ihalesi iptal edilen tesisin gerekli olduğunu dile getirdiler. "BU KARARI NEYE DAYANARAK VERMİŞLER?"

Silahtarağa Mahallesi sakinlerinden Burak Sezer, "Bu derenin olduğu yer çok kokuyor, arabayla bile geçerken camı kapatıyoruz kokudan dolayı. Bir karar vermişler ama bu kararı neye dayanarak vermişler, herhalde buradan çok fazla geçmiyorlar. Belki de o yüzden iptal etmişlerdir. Ben burada 27 yıldır yaşıyorum burası bildim bileli böyle. Biz parkta oturuyoruz, yeri geliyor mangal yapıyoruz, burada çay içiyoruz ama kokudan çok rahatsız olup başka yerlere gidiyoruz. burada bir arıtma tesisi olması herkes için iyi olurdu" dedi. "BURADAN HERKES RAHATSIZ"

Mahalle sakinlerinden Turgay Uzel ise, "38 yıldır Alibeyköy Cengiz Topel Mahallesi'nde yaşıyorum. Bizim buraya çoluğumuz çocuğumuz geliyor. Herkes rahatsız buradan. Su arıtma tesisinin buraya kurulması lazımdı çünkü burada yaşayan insanlar var. Kokudan pislikten durulmuyor. Buraya bu tesis şart. Sol taraf belediyenin tesisi. Burada insanlar nikah kıyıyor, insanlar piknik yapıyor" diye konuştu.

Her gün bu yolu kullanmak zorunda olduğunu belirten Şengül Özalp ise, "Dere kokuyor. Yoğun bir atık vardı. Leş gibi bir su vardı. Garip hayvanlar vardı. Bazen derenin rengi değişiyor. Daha tuhaf kokular oluyor" şeklinde konuştu