DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- TEM OTOYOLU'NDA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ: 16 YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada 16 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar mevkiinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis midibüsü sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken yol bir süre trafiğe kapandı. Midibüsün vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazanın sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığı öğrenildi. Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görütü

-Ambulans ve yaralılar

-Midibüsün görüntüsü

-Detaylar 06.10.2019 - 07.22 - Haber Kodu : 191006018 ========================================= 2- ATAŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 1'İ AĞIR, 3 YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarondaki yeşillik alanın bulunduğu tümseğe çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken biri ağır 3 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 01.15 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde bir dinleme tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, Avcılar'dan yola çıkan Hüsnü Bilginç yönetimdeki 34 KF 4676 plakalı otomobil Ataşehir'de bir dinlemek tesislerine girmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşil alanın bulunduğu tümseğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 150 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipler sevk edildi. 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Sağlık ekipleri TEM Otoyolundaki kazada otomobilin içerisinde bulunan sürücünün kayınvalidesi Lütfiye Karakuş ve sürücünün eşi Emine Bilginç olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kaza'da sürücünün kızı Kübra Bilginç Karadağ ve torunu 4 yaşındaki Ertuğrul Karadağ ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan Kübra Bilginç Karadağ'ın durumun ağır olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin kazayı yerinde incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden Lütfiye Karakuş ve Emine Bilginç cenazeleri ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Kaza yaptıkları haberlerini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Trafik ekipleri kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırarak otopark götürdü

Kaza ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Otomobilin içerisindeki cesetler

-Yaralı sürücü ambulans içerisinde tedavisi

-Ambulanslar detay

-Cenazelerin ambulansa alınması

-Trafik polislerin çalışması

-Akrabaların sinir krizi geçirmesi

-Çekiciden detaylar

-Yeşillik alandan detay

-Genel ve detaylar 06.10.2019 - 03.35 - Haber Kodu : 191006012 ==================================== 3- TEM BAĞLANTI YOLU'NDA DEVRİLEN KAMYONETTE 3 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Mahmutbey-Yeşilköy TEM Bağlantı Yolu Bakırköy istikametinde seyir halinde giden İSKİ'ye ait hizmet aracı henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrası sürücü ve beraberinde bulunan kişiler yara almazken, devrilen kamyonet ise yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu kaldırıldı.

Kaza TEM Bağlantı Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde gece saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Kırşan yönetimindeki İSKİ'ye ait 34 ZJ 2743 plakalı hizmet kamyoneti yan yolda seyir halinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri kazayı yara almadan atlatan sürücü Ercan Kırşan ile beraberinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi ayakta kontrol etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi alarak yan yolu araç geçişine kapattı. Olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait vinç ile devrilen kamyonet yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kapattığı yan yolu tekrar araç geçişine açtı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Devrilen kamyonetin görüntüsü

- Trafikten görüntü

- Polisin önlemi

- Kamyonetin vinç ile kaldırılması

- Genel ve detaylar 06.10.2019 - 00.00 - Haber Kodu : 191006001 4- D-100 KARAYOLU'NDA BARİYER OTOMOBİLE SAPLANDI: 4 AĞIR YARALI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken otomobildeki 4 kişi araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışması yaparken gelen sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. Araçtan çıkarılan 4 ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. BARİYERLER OK GİBİ SAPLANDI

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikameti Küçükçekmece mevkiinde sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VG 3392 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çobançeşme Kavşağı yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü dahil isimleri öğrenilemeyen 4 kişi araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, gelen sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada kazayı haber alan yakınları arkadaşlarını o halde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan araç

- Yaralıların görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Polisin önlemi

- Yakınlarının görüntüsü

- Genel ve detaylar 06.10.2019 - 06.39 - Haber Kodu : 191006014 5- SANCAKTEPE'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi'nde saat 23.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada Emrullah Yıldırım(27) boyundan ve vücudun çeşitleri yerlerinden vurularak yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Yıldırım sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yıldırım bütün müdahaleleere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde zırhlı polis araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayı gören vatandaşların bilgisi başvururken olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit etmek için caddedeki bütün kameralar incelemeye alındı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler caddedeki ve aracının içerisinde detaylı delil araştırması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği tespit edilen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polislerin cadde geniş güvenlik önlemi alması

-Zırhlı polis araçları detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerin çalışması

-Boş kovan detaylar

-Otomobilin sürücü kısmındaki cam kırılmış olması

-Otomobilden detaylar

-Genel ve detaylar

06.10.2019 - 02.07 - Haber Kodu : 191006007 6- BEYOĞLUN'DA METRUK BİNADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ -Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın duvarlarında çökme meydana geldi. Olaydan son anda kurtulan mahalle sakini yaşananları anlattı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağı yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Mustafa BAKIRHAN- Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA / İSTANBUL(DHA)

Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu'nda metruk bir binanın duvarlarında çökme meydana geldi. Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar yan tarafında bulunan binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri göçükte inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı. Binanın metruk olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri Kumbaracı Yokuşu'nu yaya trafiğine açtı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağı yarın yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

SON ANDA KURTULDU, YAŞANANLARI ANLATTI

Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada ki göçükten son anda kurtulan adam, yaşadıklarını anlattı. Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazında yaşayan Halil Durmaz, evinin yan tarafında yavrulayan kedileri beslemek için evinden çıktı. Durmaz, yavru kedilere süt verip evine üstünü değiştirmeye gitti. İddiaya göre Durmaz, evine tam girdiği sırada dışarıda büyük bir gürültü koptu. Durmaz dışarıya baktığında, kedilerin bulunduğu bahçeye yan binanın duvarının göçtüğünü gördü. Yaşadıklarını anlatan Halil Durmaz, "Bina yıkılırken evdeydim. Hayvanları çok seviyorum. Bir kedi 5 tane 6 tane yavru yavrulamış. Bahçede hayvan yavrularını büyütüyor. Hayvanlara süt aldım verdim. İçeriye girdim atletimi çıkardım, gürültü koptu. Yan binada oturan bir arkadaş da motorunu almaya girdi ama oda çabuk çıkmış. Arkasından bu bina gürül diye uçtu" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Alınan önlemler

-Ekiplerin çalışması

-Binadan detaylar

-Son anda kurtulan mahalle sakini röportaj

05.10.2019 - 18.52 - Haber Kodu : 191005202

05.10.2019 - 19.17 - Haber Kodu : 191005207

05.10.2019 - 19.25 - Haber Kodu : 191005208

05.10.2019 - 19.33 - Haber Kodu : 191005211

05.10.2019 - 19.53 - Haber Kodu : 191005213

05.10.2019 - 23.16 - Haber Kodu : 191005232_ 7- İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR * Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- Mustafa BAKIRHAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. 05:00 itibariyle yağmaya başlayan yağmur, zaman zaman etkisini artırdı.

Bazı noktalarda yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu. BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

Bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken Üsküdar'da ise vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Balık tutan bir kişi, "2 haftadır boğazda balık sayısında düşme var.Geçen sene aldığımız balığı bu sene göremiyoruz. Balık tutmak bizim için bir hobi olduğu için geldik balık tutuyoruz. Yağmur, çamur demeden arkadaşlarla birlikte balık tutmaya geldik. Yağışta zor oluyor balık tutmak. Yine de bize mutluluk veriyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Beyoğlu-Kadıköy-Üsküdar ve Avcılardan görüntüler

-Yağmurdan detaylar

-Yağmurda balık tutanlar

-balık tutanlarla rop

-genel ve detaylar 06.10.2019 - 07.29 - Haber Kodu : 191006019

06.10.2019 - 06.57 - Haber Kodu : 191006017

06.10.2019 - 06.50 - Haber Kodu : 191006016 8- ARKADAŞINI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi arkadaşını boğazından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beyoğlu Karaköy'de sahilde oturan iki yabancı uyruklu arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını boğazından bıçaklayarak kaçtı. Olay saat 22:30 sıralarında Karaköy Vapur iskelesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki arkadaş, bir süre sahilde oturdu. Sonrasında iki kişi, arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir kişi arkadaşını boğazından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı, boğazını tutarak çevrede bulunanlardan yardım istedi. Bir süre gittikten sonra yere düşen yaralı için vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları durumu ağır olan yaralı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirirken bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin incelemesi

-olay yerinden detaylar

-polisin şerit çekmesi

-genel ve detaylar 06.10.2019 - 00.02 - Haber Kodu : 191006002 ====================================

-(ÖZEL)

9- MOTOSİKLET ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI Şişli Feriköy'de belediyeye ait çöp kamyonuna arkadaş çarpan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL(DHA)

Şişli'de belediyeye ait çöp kamyonuna çarpan motosiklette bulunan iki kişi ağır yaralandı. Kaza, Şişli Feriköy Mahallesi Yay Meydanı Caddesi üzerinde 02:45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Şişli Belediyesi'ne ait 34 JE 9403 plakalı çöp kamyonu cadde üzerinde çöp topladığı esnada, üzerinde iki kişinin bulunduğu sürücüsü öğrenilemeyen 20 BFS 43 plakalı motosiklet, çöp kamyonuna arkadan çarptı. İKİ AĞIR YARALI

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi, ağır yaralandı. Motosiklet ise cadde üzerinde savruldu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Motosikletteki iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yapılanan incelemelerin ardından motosiklet ve çöp kamyonu olay yerinden kaldırıldı.

"YARALILAR SAVRULDU"

Kazayı gören Ali Demir adlı bir kişi, "Bizim şoför arkadaş, seyir halindeyken motosiklet arkadan hızlı geliyordu. Hakimiyeti kaybettiler. Direk arabanın üzerine geldiler. Arkadan vurur vurmaz kendilerini savurdular. Birisi arabanın altına birisi kenara düştü. Düşen arkadaşın birinin durumu ağır, kırıkları çoktu" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazadan detaylar

-Ambulanslardan detaylar

-vatandaşlardan ve polisten detaylar

-kazaya karışan motosiklet ve çöp kamyonundan detaylar

-Ali Demir adli bir kişi ile rop

-genel ve detaylar 06.10.2019 - 04.16 - Haber Kodu : 191006013 10- HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)

Haliç Köprüsü üzerinde üst geçidin yaklaşık 200 metre ilerisinde D-100 üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilmeyen yabancı uyruklu bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 Karayolu Eyüp Haliç Orta Köprü üzeri Okmeydanı istikametinde 00:30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi, üst geçit yerine Haliç Köprüsü üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada Edirnekapı'dan Okmeydanı istikametine gitmekte olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 EN 8882 plakalı otomobil, yabancı uyruklu kişiye çarptı.