DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 

1- İSTANBUL'DA YAĞMUR VE KAZALAR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ (1)

- Trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da etkili olan yağmur ve beraberindeki kazalar trafiği felç etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

Görüntü dökümü

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-D-100'den detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Kazalar

-Genel ve detaylar

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2- SARIYER'DE KAMYON DEVRİLDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur kazaları da beraberinde getirdi. Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.