DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- AVCILAR'DA SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI, 6 GÖZALTI Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN - İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul (DHA)

Avcılar'da, iki grup silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Olayla ilgili kişilerin saklandıkları adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede büyürken, silahlar çekildi, çok sayıda silah sesi duyuldu. Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilmek üzere ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürüldü. Polis, kavgaya karışan diğer kişileri yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, kavgaya karışanların saklandıkları bir adres belirlendi. Özel harekat polisleri eşliğinde yapılan operasyonda evde bulunan 6 kişi olayla ilgisi bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Gözaltılar

-Genel ve detaylar 14.10.2019 - 22.48 Haber Kodu : 191014209

14.10.2019 - 21.37 Haber Kodu : 191014207 ================================ 2 - İSTANBUL'DA 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 35 GÖZALTI Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL(DHA)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Sarıyer, Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde bir araya gelen polis ekipleri operasyon için harekete geçti. Daha önceden belirlenen 33 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yüzlerce polisin katıldığı operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerde biri de Kağıthane Yavuz Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartman oldu. Apartman kapısı, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koçbaşı ile kırılarak açıldı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Sarıyer merkezli Kağıthane, Ümraniye, Ataşehir, ve Başakşehir'de yapılan operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Koçbaşı ile kapı kırma

-Polislerden detaylar

-Apartmandan ve çevreden detaylar

-Genel ve detaylar 15.10.2019 - 07.01 Haber Kodu : 191015011 =========================== 3- SARIYER'DE DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer'de yolun karşısına geçmek için demir parmaklıklardan atlamaya çalışan bir kişinin ayağı parmaklığa sıkıştı. Çığlık atarak yardım isteyen Serkan Fil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü önünde dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Fil, Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan varyant altından yolun karşısına geçmek istedi. Yolu ayıran demir parmaklığa tırmanan Fil'in ayağı sıkıştı. Ayağını demir parmaklıktan çıkarmaya çalışan Fil, başarılı olamayınca çığlık atarak yardım istedi. Serkan Fil'in yardım çığlığını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Serkan Fil, vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Fil, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.