DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1-İSTİKLAL CADDESİ'NDE ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI -Galatasaray Meydanı'nda bırakılan sırt çantasından kıyafet çıktı. Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL (DHA)

BEYOĞLU, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. İstiklal Caddesi kapatılırken, ekiplerin yaptığı incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı.

Olay, İstiklal Caddesi'nde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Galatasaray Meydanı'nda bırakılan çantayı görenler durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. Polis ekipleri şerit çekerek, caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çanta fünye ile patlatılmazken, yapılan incelemede çantanın içinden kıyafet çıktı. Cadde daha sonra trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler 25.10.2019 - 23.39 Haber Kodu : 191025263 ============================================= 2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobildeki yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

Küçükçekmece, İnönü Mahallesi,1. Mutlu Sokakta park halinde bulunan otomobilde saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevler çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

- Vatandaşın çektiği cep telefonu görüntüleri

- Aracın alev alev yanması

- Vatandaşların koşması

- Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

- Olayın meydana geldiği sokak

- Yanan araç görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Polisin önlemi

- Polisin olay yeri çalışması

- Aracın hasarlı olan kısımlarının görüntüleri

- Genel ve detaylar ===================================== 3- MALTEPE'DE TEMİZLİK İŞÇİLERİ EYLEMDE Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - MALTEPE Belediyesinin taşeron şirketi MATAŞ işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yaşandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

Aydınevler Mahallesi'ndeki belediye garajında toplanan işçiler, işten çıkarılan arkadaşlarını geri alıncaya kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini bildirdi. Saat 21.00 ile 04.00 arasında mesaisi olan işçiler, çöp kamyonlarını çalıştırmayarak oturma eylemi yaptı.

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 nolu şube başkanı Yenigül Özen Dolgun, eyleme destek veren iş yeri temsilcisi arkadaşlarının iş akdinin feshedildiğini söyledi. Dolgun, “Bu yüzden bugün burada iş bıraktık. Çöp kamyonları kendi başlarına işe çıkmayacak, arkadaşlarımız kullanıyor bu araçları. Maltepe halkını cezalandırmak üzere burada değiliz. Burada hukuksuz bir uygulama var. 10 aydır uygulanmayan bir toplu iş sözleşmemiz var. Bu hukuksuz uygulamadan vazgeçtiklerinde bizim arkadaşlarımız çalışmaya devam edecek. Burada yazın sıcağında kışın soğuğunda Maltepe halkının çöpünü topluyor bu arkadaşlarımız. Biz hizmet vermeye devam edeceğiz, kimseyi cezalandırmak için burada değiliz. Bu ekonomik krizde bizi açlıkla yüz yüze bırakanlar imzaladıkları toplu iş sözleşmesini yok sayarak bizi açlıkla terbiye etmeye kalkmasınlar. Biz haklarımız verilinceye, arkadaşlarımız alınıncaya kadar mücadelemizi burada sürdüreceğiz. Maltepe halkının da buna katkı sunacağına inanıyorum.“ diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------- -Temizlik işçilerinin eylem yapması

-Yenigül Özen Dolgun ile röp

-Bekleyen polis ekipleri

-Garajda bulunan çöp kamyonları 26.10.2019 -09.13 Haber Kodu : 191026010 4- ESENYURT'TA OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA Haber-Kamera: Yılmaz OKUR - İstanbul DHA - ESENYURT'ta okul önünde öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt Anadolu Lisesi önünde iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada ortalık karıştı. Öğrencilerin birbirine girdiği kavgayı çevredekiler ayırdı. Kavgada bir öğrenci yaralandı. Kavgada karışan 3 öğrenci gözaltına alınırken öğrencilerin önceki gün aralarında çıkan tartışma nedeniyle okula bıçakla geldiklerini söyledikleri öğrenildi. Kavgada hafif yaralanan H. K. hastaneye kaydırılırken diğer öğrencilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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-Kavgadan görüntüler

-Yaralı öğrenci 25.10.2019 - 17.50 Haber Kodu : 191025230 ============================== 3- FETÖ'NÜN MEKSİKA İMAMI TUTUKLANDI Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 14 Ekim'de yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yurt dışında düzenlenen operasyonda 14 Ekim'de yakalanmıştı. 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilen Karaca, İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Karaca, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Osman Karaca , "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-şüphelinin adliyeye sevk edilmesi 25.10.2019 - 18.10 Haber Kodu : 191025234 ============================================ 4- MİDYECİ: SÜREKLİ OLMASA DA BAZEN ÇIKIYOR Haber-Kamera: Elif Yavuz-İdris TİFTİKÇİ - İSTANBUL DHA -

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki balıkların yüzde 44'ünün midesinde tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılan polimer bulunuyor. Yüzde 91'le en yüksek plastik oranına ise denizlerin çöpçüsü olarak bilinen midye dolma sahip. Eminönü'nde midyecilik yapan Yasin Demir ise "Tek tük çıkıyor. Sürekli olmasa da bazen çıkıyor" dedi "TEK TÜK ÇIKIYOR"

Greenpeace Akdeniz tarafından yayımlanan 'Türkiye'deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği' raporuna göre balıkların yüzde 44'ünde, midye dolmanın yüzde 91'inde mikroplastiklere rastlandı. Balıkların midelerinden alınan örneklerde özellikle tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılan polimer görüldü. İstatistiklere göre yüzde 65 kefalde yüzde 65, barbunda yüzde 63, mırmıda yüzde 34, tekirde ise yüzde 32 oranında plastiğe rastlandı. Eminönü'nde midye satan Yasin Demir, "Kaç senedir bu işi yapıyorum böyle bir şey yok. Tek tük çıkıyor. Sürekli olmasa da bazen çıkıyor. Hiç şikayet almadık. Müşteriye vermeden önce bakacaksın. Bakmadan verdiğin zaman şikayet gelir. Plastikleri denize attıkları için böyle oluyor. Denizleri insanlar kirletiyor mecbur midyeler de öyle olacak. Denizdeki çöpler midyeleri o hale getiriyor" diye konuştu.