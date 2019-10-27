DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İddiaya göre, zanlı Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü. Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgli başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. İncelemede Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaşıldı. Malkara'yı kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara'nın gösterdiği yerde Seyman'ın cesedine ulaşıldı. Seyman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Buğra Benlioğlu / İstanbul DHA Kartal Belediyesi'ne ait Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirterek, "Yeni bir anlayış. Halka saygılı. Hesap veren. Verdiği hesap dolayısı ile onur duyan, halka güvenen, belde halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur" dedi.

Kartal Belediyesi tarafından yapılan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nı için açılış töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, partili milletvekilleri ve partililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim, size oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmayacaksınız, beldede bulunan bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Şunu da söyledim, kendi paranızı harcamıyorsunuz, harcadığınız para milletin ödediği para. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz" dedi.

"YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞI BAŞLATIYORUZ"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsunuz. Yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Yeni bir anlayış. Halka saygılı. Hesap veren. Verdiği hesap dolayısı ile onur duyan, halka güvenen, belde halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur. Kimseye kin duymuyoruz, kimseye öfke duymuyoruz. Kin ve öfke ile siyasetin yapılmadığını biliyoruz. Siyaset vatandaşa hizmet etme sanatıdır. Yani biz size hizmet ettiğimiz sürece, sizin sorunlarınıza eğildiğimiz sürece görevimizi yerine getirmiş oluruz. Dolayısı ile kentlerde huzur içinde yaşamanız çok ama çok önemlidir"