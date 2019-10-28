DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ERDOĞAN'DAN ÖLDÜRÜLEN DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI BAĞDADİ MESAJI Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan DEAŞ terör örgütünün elebaşısı Bağdadi'nin öldürülmesi ile alakalı bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Deaş terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. Deaş, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."

=========================== (ÖZEL)

2-RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ * Geminin ön bölümünde siper alan asker dikkat çekti. Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA)

'Azov' isimli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında siper almış şekilde yere uzanan asker dikkat çekti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin kıyıyı izlerken bazı askerler de dürbün ile boğazı gözledi. Bir asker de geminin ön bülümünde yatar vaziyette silahıyla siper almış halde görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı. Görüntü Dökümü

---------------------

-Rus savaş gemisinden genel görüntü

-Rus savaş gemisinden detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Geminin ön bölümünde sipere yatan askerden genel ve yakın detay

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

27.10.2019 - 17.08 Haber Kodu : 191027133 ========================== 3-KARTAL'DA MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)

Kartal Sahil Yolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüyü diğer sürücüler kurtardı.

Kaza dün 20.30 sıralarında Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak ilerlediği belirtilen Recep Ş. yönetimindeki 34 ZB 2080 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje çarptı daha sonra da takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Recep Ş. tedavi altına alındı. Kaza sırasında yola savrulan otomobilin parçaları toplanarak çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"MAKAS ATARAK İLERLİYORDU"

Kaza yapan otomobilin arkasından gelen sürücü Ali Aydın, Recep Ş.'nin makas atarak ilerlediğini iddia ederek, "Pendik istikametinde ilerliyorduk, benim önümde en soldan en sağa, en sağdan en sola ciddi şekilde makas atarak ilerliyordu arkadaş. 30 saniye geçmedi zaten orta refüje vurarak karşı şeride savruldu. 25 yaşlarında genç bir arkadaşımızdı, hayati tehlikesi vardı tabii. Kırıkları vardı, nefes alamıyordu, ilk müdahaleyi yaptık, boyunluk taktık. Kafasını falan çevirdik, dilini kontrol ettik ondan sonra zaten ambulansı da ben aradım. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşa, sürat felakettir diyoruz bir kez daha, herkesi yapmamaya davet ediyoruz." dedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

-----------------------------

(CEP TELEFONU)

-Kaza sonrası çekilen görüntüler

(AKTÜEL)

-Kaza yapan araç ve etrafa saçılan parçaları

-Kaza yeri

-Görgü tanığı Ali Aydın ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler 27.10.2019 - 21.58 Haber Kodu : 191027165 ===========================

4- İSTANBUL VALİLİĞİ BOĞAZDAN GEÇEN TÜM GEMİLERE BAYRAK DAĞITIYOR Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in ilan edilmesinin 96. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Haftası boyunca Boğaz'dan geçen tüm gemilere bayrak dağıtıyor.

25 Ekim-1 Kasım Cumhuriyet Haftası'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Valilik tarafından Boğaz'daki bütün gezi motorları, balıkçı gemileri, yatlar, yolcu motorları, gezi tekneleri, acente botları, deniz otobüsleri, vapur ve feribotlar, demirli ticari gemiler ve boğazdan kılavuz kaptanlar eşliğinde geçen tüm gemilere toplam 5 bin adet Türk Bayrağı dağıtma kararı aldı. Karar doğrultusunda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince bayrak dağıtımlarına başlandı. Ekiplerin bayrak dağıtımı, İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce kaydedilerek özel bir film oluşturuldu. FİRKATEYNLER 29 EKİM'DE ZİYARETE AÇILACAK

Öte yandan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı bünyesinde bulunan firkateynler, 29 Ekim günü Büyükdere Sarıyer, Paşabahçe Beykoz, Ataköy Marina Bakırköy, İDO İskelesi Tuzla ve Avcılar'da halkın ziyaretine açık olacak. Vatandaşlar gemileri, 29 Ekim Salı günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek. 29 Ekim günü Kara Kuvvetleri 1. Ordu Komutanlığı emrinde bulunan bir adet firkateyn ise Dolmabahçe önlerinde demirleyecek. Gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için 10.00 - 18.00 saatleri arasında Beşiktaş Deniz Müzesi İskelesi'nden teknelerle ulaşım sağlanacak.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Ekiplerin boğazda bayrak dağıtımı

-Genel ve detaylar 27.10.2019 - 21.28 Haber Kodu : 191027164 =========================== 5- BÜYÜKÇEKMECE'DE MARKETTE SİLAHLI KAVGA *Markette silahla bir kişiyi yaralayan şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı. Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece'de markette çıkan silahlı kavgada market sahibinin arkadaşı yaralandı. Karnından yaralanan kişi tedavi altına alınırken, otomobille polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı. Şüphelilerden biri kaçarken diğeri olayda kullanılan silahla yakalandı.

Olay Hürriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. İddiaya göre market sahibi ile aralarında husumet olduğu öğrenilen iki kişi dün saat 16.30 sıralarında otomobille markete geldi. Şüpheliler, iş yeri sahibi ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Şüphelilerden birinin silahla ateş açtı. Market sahibinin arkadaşı Samet S. karnından yaralandı. Şüpheliler geldikleri otomobile binerek, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Samet S. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanan Samet S. Tedavi altına alındı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN ŞÜPHELİ SİLAHLA YAKALANDI

Marketteki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelilerin kaçtıkları otomobili tespit etti. Markete yakın bir yerde plakası tespit edilen otomobili gören ekipler, şüphelilerin peşine düştü. Polislerden kaçan şüpheliler Fatih Caddesi'nde kaza yaptı. Otomobilden inen şüpheliler yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis şüphelilerden birini olayda kullanılan silahla yakalarken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahla yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği marketin çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede marketin bazı camlarının açılan ateş sonucu kırıldığı görülürken marketin içerisinde ve dışarısında boş kovanlar bulundu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Silahlı kavganın yaşandığı market

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Kaçan şüphelilerin peşine düşen ekip araçları

-Şüphelilerin kullandığı otomobil

-Genel ve detay görüntüler 27.10.2019 - 19.12 Haber Kodu : 191027152 6-HALİÇ'E DÜŞEN YABANCI UYRUKLU KİŞİYİ DENİZ POLİSİ KURTARDI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Unkapanı Köprüsü'nden Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi Deniz Polisi kurtardı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu bir erkek köprünün Beyoğlu yönünden denize düştü. Adamın düştüğünü gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbarın ardından Deniz Polisi olay yerine giderek denizde arama yaptı. Kısa süre sonra, Sokullu Mehmet Paşa Camii önünde bir kişinin denizde hareketsiz yattığını belirleyen ekipler kişiyi sudan çıkardı.

Denizden çıkarılan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adam, ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.