DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- ESENYURT'TA TAKSİCİLERLE TURİZM ŞOFÖRLERİ ARASINDA KAVGA:11 GÖZALTI - POLİS İKİ GRUBU HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI * Esenyurt'ta taksicilerle turizm firması sürücüleri arasında başlayan tartışmalar iki tarafı karakolluk etti. Polis merkezi önünde taksicilerle turizm firması arasında çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırırken 11 kişi gözaltına alındı. Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, Ersan SAN- İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL(DHA)

ESENYURT'ta taksicilerle turizm taşımacılığı yapan şirket sürücüleri arasında yaşanan tartışma bitmek bilmiyor. Pazartesi günü bir turizm çalışanının Başakşehir'den aldığı turisti Sapanca'ya götürdüğü sırada Esenyurt'ta önü taksiciler tarafından kesilmiş ve evrakları kontrol edilmişti. Bu tartışmaların ardından Salı Günü, Esenyurt Akbatı Taksi Durağı'nın bulunduğu bölgedeki bir otelden turist almak isteyen turizm firması şoförünün minibüsü taksiciler tarafından kesildi. Taksiciler olay yerine polis çağırırken yaşanan tartışmada turizm firması şoförü ve taksici birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri de iki tarafı alarak Esenkent Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

POLİS HAVATA ATEŞ AÇTI

Olayın duyulmasıyla çok sayıda turizm firması çalışanı ve taksiciden oluşan kalabalık iki grup polis merkezinin önünde toplandı. Bir süre sonra ise turizm firması çalışanları ile taksiciler arasında önce sözlü tartılma ardından ise kavga çıktı. Tekme, tokat ve yumruk yumruğa çıkan kavgada iki taraf birbirine girdi. polis ekipleri yaşanan kavgayı havaya ateş açarak ayırdı. 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda 11 kişi gözaltına alınarak polis merkezine alındı. Kavganın ardından yeni olayların yaşanmaması için Esenkent Polis Merkezi önüne toplumsal müdahale aracı(TOMA) ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Çevik kuvvet polisi karakol önünde önlem aldı. Zaman zaman turizm firması çalışanlarıyla polis arasında da tartışma yaşandı. Bir süre sonra grup olaysız dağıldı. "KAÇAK TAŞIMA YAPMIYORUZ"

Yaşanan olaylarla ilgili konuşa turizm firması çalışanı Ahmet Bal, "Biz UBER'ci değiliz. Biz kaçak taşımıyoruz. Ticari anlamda kurumsal turizm şirketleriyiz. Rezervasyonlarla iş yapıyoruz. Yoldan misafir, müşteri almıyoruz. Biz yasadışı bir şey yapmıyoruz. Taksicilerle turizmcileri bir ayrıştırın. Yol belgemizi verin, bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

"DAHA ÖNCE VERİLEN BELGEMİZİ İSTİYORUZ"

Turizm firması çalışanı Oğuz Saraç da yaşananlarla ilgili olarak, "Buradaki insanlar ayrı taksiciler ayrı değildir. Onlar da bizim kardeşimizdir. Bizim sıkıntımız sistemle alakalıdır. Buradaki arkadaşlarımızın babaları da turizm işi yapmıştır. Daha önce belediyenin vermiş olduğu yol güzergah belgeleri şuanda amaçsız ve anlamsız şekilde verilmemektedir.9+1 yolcu taşımacılığı belgesini istiyoruz. Buradaki insanlar evine ekmek götürmek zorundadır. Bizim işimiz ekmeğimizle, biz korsan değiliz. Daha önceden verilmiş olan hakkımızı geri istiyoruz. Biz sistem dışı çalışmıyoruz. Yasa dışı uygulamalarla çalışmıyoruz. UETS sistemimiz var. Yolcu taşıma belgemiz var. E-2'miz var. TURSAB'ımız var. Ama daha önce verilen belgemiz verilmiyor. 9+1 yol ve güzergah belgemizi istiyoruz" diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Gözaltına alınan taksici

-Gözaltına alınan turizm şoförü

-Yaşanan kavga

-Polis ekiplerinin havaya ateş açması

-Kavgadan sonra gözaltına alınanlar

-Genel ve detaylar

-Polisten detaylar

-Turizm çalışanlarından detaylar

-Ahmet Bal, rop

-Oğuz Saraç rop

29.01.2020 - 01.21 Haber Kodu : 200129005

29.01.2020 - 02.37 Haber Kodu : 200129010

29.01.2020 - 03.42 Haber Kodu : 200129014 ========================== 2- YOL KESİP EVRAK KONTROLÜ YAPTIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINAN TAKSİCİ KONUŞTU Ersan SAN/ İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı. Emre Güngör isimli taksiciye ceza kesilirken, 34 TCA 95 plakalı taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi. Taksici Emre Güngör, yaşananlara ilişkin konuştu.

İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait 34 CBM 474 plakalı aracın sürücüsü M.A.A., Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere dün yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra Esenyurt'ta taksiciler tarafından kesildi. 34 TCA 95 plakalı taksinin sürücüsü Emre Güngör şoförün evraklarını alıp kontrol etti. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden Emre Güngör tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi. Durdurulan araç sürücüsü M.A.A. da taksiciden şikayetçi oldu. Taksi şoförü Emre Güngör Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Emre Güngör Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Polis Merkezine getirildi.

TAKSİCİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Taksi şoförü Emre Güngör'ün burada verdiği ifadesinde, "Bahse konu araçların İBB'den yol belgesi olmayan korsan araçtı. Ben aracın önünü kesmedim. Arkasında durakta duruyordum. Defalarca durağımdan iş alıyordu. Polise haber vermek için belgen var mı? diye sordum. Ayrıca araçta tur rehberi de yoktu. Bahse konu araç sahibi ve şoförden belgesiz korsan taşımacılık yaparak hak gaspı yaptığı için şikayetçiyim. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından korsan olan bu aracın ilgili yasaya göre 60 gün trafikten men edilmesi için de gereğini arz ederim." dediği öğrenildi. TAKSİNİN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Sürücü Emre Güngör "Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan ve "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak'tan toplam bin 360 lira cezası kesildi. Emre Güngör'ün sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alınırken, 34 TCA 95 plakalı araç trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da İBB tarafından süresiz iptal edildi.

TAKSİCİ KONUŞTU

Taksici Emre Güngör, "Korsan taksicilik yapıyorlar, durağımda beklerken onun yolcu aldığını gördüm. Yanına gidip ne hakla yolcuyu aldığını sordum. Bu arkadaşların 2 yıldır yol belgesi vermediklerini biliyorum. Ona istinaden sordum, o sırada arkadaşım geldi, beraber sorduk. Ne tehdit, ne fiziki müdahale hiçbir şekilde bulunmadık. Kendisi bize videolu tacizde bulundu. Hiçbir şekilde önünü kesmedik, benim ticari taksim arkasında duruyordu. Yaya olarak gittim, yanına. Uygulamaları var, uygulama üzerinden yolcu alıyorlar." dedi.

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli de, "Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde bu tip araçların yaklaşık 34 bin 700 adet korsan cezası yediklerinden dolayı, belediye de verdiği yol belgelerinin yüzde 90'nını korsan taşımacılıktan askıya aldığından dolayı bu araçlar şu anda belgesiz çalışan korsan araçlardır. Bu nedenle taksici esnafımız bu araçları emniyetin trafik birimine bildirmesi gerekiyor." diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Taksicinin açıklamaları

-Kooperatif başkanı açıklaması

-Gözaltına alınan taksici

-Taksicilerin o anlara ilişkin görüntüleri

28.01.2020 - 18.48 Haber Kodu : 200128244 ============================ 3- OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 1'İ POLİS, 2 YARALI Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL(DHA)

Arnavutköy'de yoldan çıkarak karşı şeride geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisin kullandığı otomobil kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis ile birlikte çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı. Arnavutköy'de yoldan çıkarak karşı şeride geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ağır yaralandı. Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi Çadaktepe mevkiinde 02:30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut M. kendisine ait olan34 ZZ 159 plakalı otomobille Çardaktepe Mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Orta refüjdeki ağacı koparak Mesut M. karşı şeride geçerek Yunus Emre Ç'nin kullandığı 34 BZH131 plakalı inşaat şantiyesine ait bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis Mesut M. ağır şekilde yaralanırken çarpıştığı kamyonetin sürücüsü Yunus Emre Ç. hafif şekilde yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören Kemal Çaka, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralılardan Mesut M, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yunus Emre Ç ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla otoparka çekildi. POLİSİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevli polis Mesut M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören Kemal Çaka, "Karşı şeritten gelirken kaldırımdan atladı. Arnavutköy'den gelen kamyonetle çarpıştı. polisi gördüm yaralıydı. Bacağı kırıktı. Ambulansı ben aradım" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Çekilen kamyonetten detaylar

-Polislerden detaylar

-Kemal Çaka rop

-Genel ve detaylar 29.01.2020 - 04.40 Haber Kodu : 200129015 4- ŞİLE YOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye Şile Yolu'nda seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle trafik oluştu.

Kaza 07.00 sıralarında Şile Yolu Ümraniye Mevkii'nde meydana geldi. Üsküdar istikametine ilerleyen Salih D. yönetimindeki 34 GE 8852 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otomobil taklalar atarken içinde bulunanlar yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan sürücü Salih D. ve Hakan D.'ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normal döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların görüntüsü

-Takla atan aracın görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler ============================ 5- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Oğuzcan YAZAR-Murat DELİKLİTAŞ/İstanbul DHA

ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamaları üzerine ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri protesto eylemi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Trump'ın Filistin-İsrail meselesine ilişkin açıklamalarını protesto eden Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, saat, 23:00 sıralarında Sarıyer'deki ABD'nin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Protestoya, Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de katıldı. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç, Trump'ın yaptığı açıklamanın yeni bir dengesizliği olduğunu belirterek, "Biz bu gece burada, ABD Büyükelçiliğinin önünde, Filistin halkını yalnız bırakmamak için, Kudüs'e sahip çıkmak için, Türkiye'nin ve tüm dünyanın olup biten haksızlığa dikkatini çekmek için toplandık" dedi.

"KÜSTAH AÇIKLAMALARDA BULUNDU"

Genç, Trump'ın yeni bir dengesizliğe daha imza attığını belirterek, "ABD'nin belki de gelmiş geçmiş en dengesiz başkanı Trump, bu akşam, Türkiye saatiyle 20:00'da sözde barış anlaşması adı altında, Filistin meselesine dair küstah açıklamalarda bulundu. Filistinliler için cehenneme dönüştürülmüş bir hayattan İsrail halkına cennet oluşturulamaz. Kudüs'ü İsrail'in bölünmemiş tek ve ebedi başkenti olarak ilan etmek barış değil savaş sebebidir" diye konuştu. "BARIŞ'IN İKİ ŞARTI VAR"

Trump'ın planının barış çabası değil, işgali meşrulaştırma çabası olduğunu belirten Genç, barışın iki şartı olduğunu belirterek, "Bu coğrafyada barışın iki şartı var. Birincisi ABD'nin mutlaka evine dönmesidir. İkincisi ise İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır" dedi. "TRUMP'IN PLANINI KABUL ETMİYORUZ"

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri de bir konuşma yaptı. Zuhri konuşmasında bu planın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Türkiye'de müslümanlar ortaya çıkarak, sokaklara çıkarak, bu ilan etmiş olduğu planı kabul etmiyoruz demiştir. sevgili kardeşlerim bugün sizin burada oluşunuz, dışarıya çıkışınız ve kendi Medine'nizi, kendi şehrinizi savunmak için Mescid-İ Aksa'yı Kudüs'ü savunmak için dışarıya çıktınız. İnşallah oradaki zulmün bitişi olacaktır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dua okuyan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Yunus Genç'in konuşması

-Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri'nin konuşması

-ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar atılması

-Dua edilmesi

-Genel ve detay görüntüler 29.01.2020 - 02.16 Haber Kodu : 200129008 ============================= 6- KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İRANLI RAPÇİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI Ali ABLAY / İSTANBUL, (DHA)

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul'da gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo(33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Türkiye'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo'nun, vize süresinin dolmasına rağmen yasadışı bir şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği belirlendi. İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, İranlı rapçının gözaltına alındığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.