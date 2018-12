DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 (yeniden) 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE BASTIK VE İMHA ETTİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

-"Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz."

-"Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Ona nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp demektir. Çöp yığını demektir."

-"Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir defa siyasetçi olarak grev denilen olayları kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun. Hukunu gözetiyorsun." Haber: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 'İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Burada şu anda 700'ü aşkın kardeşimiz var. Ana kademe var, kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var, belediye başkanlarımız var, belediye başkan adaylarımız var. Burada yemek masasında sohbetlerimizi yapacağız. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söylemedi. 'Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir'. Kim bu Molla Kasım? Millet. Şimdi millet 31 Mart'ta sigaya çekecek. Biz de hazırlığımızı ona göre yaptık, yapıyoruz. Eser olarak ortaya ne koyduk? Büyükşehir olarak, ilçeler olarak ne yapacağız? Bunları halkımıza anlatacağız. Diyoruz ya işte karşımızda tevazu, samimiyet, gayret, önce millet, önce memleket. Gurur bize yakışmaz, kibir bize yakışmaz. Gurur, Allah'a aittir. Tevazu, kula aittir. Toprak gibi olacağız. Kim ki eğer bundan uzaksa, bizden uzaktır. Buna çok dikkat edeceğiz. Her işin, attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün, ortaya koyduğumuz her icraatın bir gün gelip milletimizin irfan terazisinde tartılacağının şuuru içinde çalışıyoruz, çalıştık" dedi.

"EKSİKLERİMİZİ TESPİT EDİP, KENDİ USULÜMÜZE GÖRE TAMAMLADIK VE BÖYLECE HEP DİMDİK AYAKTA KALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önceki partilerin yanlışı, kerameti kendilerinde vehmedip, milletten uzaklaşmaları hatta millete tepeden bakmaya başlamalarıydı. Kendilerini millete değil, içerideki ve dışarıdaki bir takım güçlere karşı sorumlu hissedenlerin hepsi de siyasetten tasfiye oldu, köşelerine çekildi. Sadece millete, milli iradeye ram olan biz ayakta kaldık. Hep ifade ettiğimiz gibi biz milletimize hakim olmaya değil, hadim olmaya çalıştıkça kazandık. Efendi olmayacağız, hizmetkar olacağız. Seçim kaybeden, oyu düşen, halkla arasındaki iletişimi bozulan her arkadaşımız dönüp, kendini sorgulamalı. Nerede yanlış yaptım? Suçu başkalarına atmak, hele hele millete atmak, sadece züğürt tesellisidir. Şahsen biz bugüne kadar seçimlerde beklediğimiz seviyede destek alamadığımızda hep döndük, kendimizi sorguladık. Eksiklerimizi tespit edip, kendi usulümüze göre tamamladık ve böylece hep dimdik ayakta kaldık" diye konuştu.

"SİYASETİ VESAYETİN, DARBECİLERİN, ELİTLERİN ELİNDEN KURTARIP, HALKA HİZMET VASITASI HALİNE GETİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Erdoğan, "Metal yorgunluğunun işaretini, 7 Haziran seçimlerinde de almıştık. Hemen gerekenleri yaptık ve partimizi, önce 1 Kasım'daki ardından 16 Nisan'daki ve 24 Haziran'daki neticelere elhamdülillah ulaştırdık, kavuşturduk. Türk siyasi hayatının en uzun süre iktidarda kalma vasfımızı işte bu samimi yaklaşımımıza borçluyuz. 2019 seçimleri öncesinde de her ilçede, her ilde, her teşkilatımızda, her belediyemizde aynısını yapacağız. Kendimizi milletimizin terazisine çekecek, eksiğimizi, fazlamızı görüp ona göre yola devam edeceğiz. AK Parti'nin siyaset anlayışı da siyaset yolu da budur. Aksini düşünenin de aksi yönde davrananın da bu kutlu çatı altında yeri yoktur. Siyaseti vesayetin, darbecilerin, elitlerin elinden kurtarıp, halka hizmet vasıtası haline getirmek için çok çalıştık, çok mücadele ettik. Bunca emeğin, bunca fedakarlığın neticesi olan AK Parti'nin geldiği yeri tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yoktur, haddine de değildir. Mademki biz Türkiye'yiz, mademki biz milletin bizatihi kendisiyiz, mademki biz kalbini bize yöneltmiş milyonlarca kardeşimizin umuduyuz, öyleyse bu vasfımıza uygun şekilde davranmalı, çalışmalı, hizmet etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERİ İNLERİNDE BASTIK VE İMHA ETTİK, İMHA EDİYORUZ

Erdoğan, "Yeri geldi sokaklarda kaos çıkartılarak, yeri geldi çukurlarla ülkemizin birliği tehdit edilerek, yeri geldi emniyet-yargı kumpasıyla, yeri geldi doğrudan darbe girişimiyle yıkılmak istendik. Milletimizle el ele gönül gönüle vererek hepsinin de üstesinden geldik. Yetmedi envai çeşit terör örgütünü sınırlarımız ötesinde üzerimize saldılar. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Sözümüzde durduk, teröristleri inlerinde bastık ve imha ettik, imha ediyoruz. En son ekonomi silahını çektiler. Kuru, faizi, enflasyonu kurşun gibi üzerimize yağdırdılar. Ülkemizde 16 yıldır temin ettiğimiz güçlü altyapı ve hızlı bir şekilde aldığımız tedbirler sayesinde bunu da kontrol altına aldık. Bütün bu başarıları sizlerle kuruluşundan beri birlikte yol yürüdüğümüz, değerli dava ve kader arkadaşlarımla beraber başardık. Rabbim hepinizden razı olsun" diye konuştu. "SAYIN SÖZEN SEN HERHALDE İSTANBUL'DA YAŞAMIYORDUN"

Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nurettin Sözen'in," Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyorum" sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan, "Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgimi çekti. İnanıyorum ki sizin de ilginizi çekecektir. Halef, selefiz ya. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkat çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Yani hem profesör olacaksın hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? Ne diyor biliyor musunuz? 'Grevi olamayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim' diyor. Hale bak ya. O zaman grevler varmışta çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun" dedi.

"HAK VERMEDİĞİN İÇİN GREV OLDU. ŞİMDİ GREVLER YOK"

Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Başka bir yerdeydin. Yoksa uzayda mıydın ya! Ümraniye'de bir vahşi çöp depolama alanı var. Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Ona nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp demektir. Çöp yığını demektir. Hava kirliliği demektir. CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir. Sayın Sözen yoksa İstanbul'un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? Yalova'dan tankerle su getiriyorsun ya tankerle getirdiğin su acaba Kuruçeşme'ye yeter mi? Sen nasıl hesap adamısın? Nasıl profesörsün? İşte bunların aklı bu. Mantığı bu. Ne oldu? Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir defa siyasetçi olarak grev denilen olayları kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun. Hukunu gözetiyorsun. Böylece de toplumun genelinde grevler minimize oluyor. Grevsiz toplum meydana getirdik.

"İNŞALLAH BİZ BU SEÇİMDE 39 İLÇEMİZDE GÜMBÜR GÜMBÜR GELMEMİZ LAZIM"

Erdoğan, "Bu şehrin mahalli idareler yönetimine sahip olmak demek sadece sıradan bir belediye başkanlığına sahip olmak demek değildir. Hepimiz de biliyoruz ki İstanbul bunun çok ötesinde bir anlama sahiptir. Bugün Sayın Merkel ile bir görüşmem vardı. Tabii Sayın Binali Bey'i ilan ettiğimizi o da duymuş ve 'İstanbul'a da Binali Yıldırım Bey'i aday olarak koymuşsunuz' dedi. Tebriğini bildirdi. Evet, yani olay, burası İstanbul. İstanbul'a seçilecek olan ismin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bunu ifade ediyorum. İstanbul, sıradan bir şehir değil. Şimdi inşallah biz bu seçimde 39 ilçemizde gümbür gümbür gelmemiz lazım" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü:

------------------

-Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar ======================== 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İBB ESKİ BAŞKANI SÖZEN'E 'GREV' YANITI * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nurettin Sözen yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkat çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Yani hem profesör olacaksın hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? Ne diyor biliyor musunuz? 'Grevi olamayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim' diyor. Hale bak ya. O zaman grevler varmışta çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun"

"Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Ona nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp demektir. Çöp yığını demektir." "Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir defa siyasetçi olarak grev denilen olayları kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun. Hukunu gözetiyorsun." Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısına katıldı. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nurettin Sözen'in," Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyorum" sözlerine yanıt verdi. "SAYIN SÖZEN SEN HERHALDE İSTANBUL'DA YAŞAMIYORDUN"

Erdoğan, "Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgimi çekti. İnanıyorum ki sizin de ilginizi çekecektir. Halef, selefiz ya. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkat çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Yani hem profesör olacaksın hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? Ne diyor biliyor musunuz? 'Grevi olamayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim' diyor. Hale bak ya. O zaman grevler varmışta çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun" dedi.

"HAK VERMEDİĞİN İÇİN GREV OLDU. ŞİMDİ GREVLER YOK"

Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Başka bir yerdeydin. Yoksa uzayda mıydın ya! Ümraniye'de bir vahşi çöp depolama alanı var. Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Ona nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp demektir. Çöp yığını demektir. Hava kirliliği demektir. CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir. Sayın Sözen yoksa İstanbul'un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? Yalova'dan tankerle su getiriyorsun ya tankerle getirdiğin su acaba Kuruçeşme'ye yeter mi? Sen nasıl hesap adamısın? Nasıl profesörsün? İşte bunların aklı bu. Mantığı bu. Ne oldu? Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir defa siyasetçi olarak grev denilen olayları kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun. Hukunu gözetiyorsun. Böylece de toplumun genelinde grevler minimize oluyor. Grevsiz toplum meydana getirdik.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Erdoğan'ın açıklamaları 30.12.2018 - 21.29 Haber Kodu : 181230160 =================================== 3- BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL'U DİNLEYECEĞİZ GÖZÜMÜZ KAPALI DEĞİL AÇIK DİNLEYECEĞİZ * TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "AK Parti'deki bayrak yarışı farklıdır, bayrağı alan daha hızlı koşar, bayrağı verende ondan daha hızlı koşar. Bayrağı illa ben taşıyacağım diye yarışmak değildir." "AK Parti kadrolarını doğru insanı seçme konusunda en iyi sisteme sahip partidir. Bir Ak Partiliye görev verildiyse diğerlerinin yetersiz olduğundan değildir, onları yeni görevler beklediği içindir." "Gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her insanla mümkünse kucaklaşacağız. Daha çok konuşmaktan ziyade dinleyeceğiz, İstanbul'u dinleyeceğiz. Gözümüz kapalı değil, kulağımız kapalı değil, açık dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü işiten kulağı olacağız." Haber: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 'İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısı' düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım toplantıda konuştu. Yıldırım, "Evimizde ailemizle eşimizle dostumuzla bir arada olacakken heyecanla hevesle buraya gelmemizi sağlayan duyu nedir. İşte Ak Parti farkı burada, bir başka parti böyle bir partiyi 25 yıldırı ne kadar çok iş yaptık diye bir böbürlendirme toplantısına dönüştürür. Bizim için böyle bir şey olmaz. İşimiz bunları yapmaktı. Bir insan işini yaptığı için böbürlenebilir mi? Bizim derdimiz başka, bundan sonra ne kadar çok iş yapacağız diye konuşmak daha çok nasıl hizmet diye üretiriz diye kafa yormak için buradayız. AK Parti'yi milletin gönüllerine yerleştiren ruh budur. 27 Mart 1994 ruhudur bu. O gün İstanbullu Türk milletinin eşi bulunmaz feraseti ülkemizin kaderini değiştirdi. Kirli havadan çöp dağlarından akmayan sulardan rüşvetten, ikinci sınıf muameleden bıkıp, İstanbul'da işi ehline vermeye karar verdi. O gün tarihin akışı değişti. O gün İstanbul kendisine belediye başkanı seçmedi. O gün Türkiye kendisine bir lider seçti. Liderimizin öncülüğünden hepimiz kenetlendik. Aynı davaya baş koyanlar olarak çalıştık. Evimizden çok parti merkezinde, sahada, işimizin başında vakit geçirdik. Çocuğumuzdan çok yol arkadaşlarımızla beraber olduk, ekmeğimizi suyumuz onlarla paylaştık. Bugün ne mutlu ki koskoca aile olarak buradayız" dedi.

"AK PARTİ KADROLARINI DOĞRU İNSANI SEÇME KONUSUNDA EN İYİ SİSTEME SAHİP PARTİDİR"

Yıldırım şöyle devam etti:

Milletimiz 25 yıldır, hem büyükşehri belediyesine hem de ilçelerimizin büyük çoğunluğuna bizi layık gördü. Demek ki iyi iş yapıyoruz. Zaten hepimiz şahidiz. Teşkilatlar, başkanlar, personellerimizim her zaman ellerinden gelenin en iyisin yaptı. Eksik olduğumuz geç kaldığımız yerler de oldu. O zaman bundan sonra o yetişemediklerimize, yetişeceğimiz bir dönemi başlatmaya hazır mısınız? Bundan sonra yürüyeceğimiz o uzun yolun ilk durağı 2023'e yürüyüşümüzü buradan başlatalım mı? Cumhurbaşkanımız İstanbul için belediye başkan adaylarımızı açıkladı. Sizin de huzurunuzda, şahsımı da bu göreve uygun bulduğu için kendisine şükranlarımızı sunuyorum. Beraber yol yürüyeceğiz ilçe başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Gönül belediyeciliğiyle ve büyük projelerle yine başımız dik olarak durmak yok yola devam. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu hep söylüyorum. Ben İDO Genel Müdürlüğü, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık, TBMM Başkanlığı yaptım. Milletin iradesi, ihtiyacı neredeyse liderimiz nereye uygun gördüyse o işe koştuk, canla başla çalıştık. Şimdide İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bundan tek farkı daha fazla çalışmak gerektiğidir. AK Parti'yi rakiplerinden ayıran en önemli noktalardan biride budur. AK Parti'deki bayrak yarışı farklıdır, bayrağı alan daha hızlı koşar, bayrağı verende ondan daha hızlı koşar. Bayrağı illa ben taşıyacağım diye yarışmak değildir. Bayrağı taşıyanı desteklemek ve onun başarısı için çabalamak, nefesinin yetmediği yerde ona nefes vermek. Sıra sana geldiğinde o bayrağı en ileri taşımak için kendini zinde ve kuvvetli tutmaktır. Bayrak yarışı içimizde değil diğer koşanlara karşı yapılır. O bayrağı tutan elin kuvveti sadece o elin sahibinin değildir. Onu besleyen onun için dua eden herkes tek bir el olmuştur. Bayrağa sımsıkı sarılmıştır. AK Parti kadrolarını doğru insanı seçme konusunda en iyi sisteme sahip partidir. Bir Ak Parti'liye görev verildiyse diğerlerinin yetersiz olduğundan değildir, onları yeni görevler beklediği içindir. Niye olmadım diye düşünen arkadaşlara sesleniyorum, çünkü sen başka yerde daha güzel işler yapacaksın. AK Parti kendine güveneni asla yolda bırakmayan bir partidir. Herkese değer verir, herkesin değerini bilen hiç kimseyi işin dışında koymayan partidir" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN GELECEĞİ İÇİN GÖREVE ÇIKIYORUZ"

Binali Yıldırım, "Sayın genel başkanım geçmiş 25 yılın üzerine gelecek bir 25 yıl hedefi koymak suretiyle bu hedefin ilk etabı 2023 yürüyüşünü başlatırken, daha güçlü ve birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Herkesten biraz alır götürür. İnsanın yüzünde kırışıklıklar başlar. Evin çatısı yenilemek ister. Zamanın hızlı aktığı her gün yeni teknoloji çıktığı bugünlerde hücreleri yenilemek kaçınılmaz hale gelir. Bizim tek vücut olup birlikte hareket etmeliyiz. İşimiz kolay değil, ama zorda değil. Çok çalışıp asla küsmemeliyiz. Her işi yapmalıyız. Sayın cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlığına başladığımız günden bu yana bu davaya yüreğini koyan arkadaşlarımın çalışmalarına şahidim. Bundan sonrada böyle olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 3 ay bize durmak, yorulmak, dinlenmek yok. Gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her insanla mümkünse kucaklaşacağız. Daha çok konuşmaktan ziyade dinleyeceğiz, İstanbul'u dinleyeceğiz. Gözümüz kapalı değil, kulağımız kapalı değil, açık dinleyeceğiz. İstanbul'un gören gözü işiten kulağı olacağız. Dinleyen kalbi olacağız. Görevi aldık sefere çıkıyoruz. İstanbul'un geleceği için göreve çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yıldırım'ın açıklamaları ================================== 4- İBB'DEN YILBAŞI ÖNLEMLERİ İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi yılbaşı için bazı önlemler aldı. Önlemler kapsamında zabıta, itfaiye, sağlık personellerinin gece boyu ek mesai yapacağı, Metro, metrobüs ve İETT hatlarının da ek seferler düzenleyeceği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için önlemlerini aldı. Taksim, Beşiktaş, Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte 277 zabıta gece boyu görev yapacak. İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. İETT, metrobüs dahil 20 hatta 665 ek sefer düzenleyecek. Metro ve Marmaray 02.00'a kadar çalışacak. Şehir Hatları'nın seferleri de uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi için gereken önlemleri aldı. Sorun yaşanmaması için zabıta, itfaiye, sağlık personelleri gece boyu ek mesai yapacak. Metro, metrobüs ve İETT hatları da ek seferler düzenleyecek.

İTFAİYE VE SAĞLIK PERSONELLERİ TEYAKKUZDA OLACAK

İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. Herhangi bir acil duruma karşı ekipler teyakkuzda olacak. 7/24 esasına göre çalışan İBB AKOM da yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı. Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE KARŞI EĞLENCE MEKANLARI DENETLENECEK

İBB Zabıta Daire Başkanlığı; Taksim, Galata, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kadıköy gibi yılbaşı programlarının gözde mekanlarında ek önlemler için hazırlıklarını tamamladı. Buna göre yılbaşı gecesi 69 ayrı ekip halinde 277 zabıta personeli görev yapacak. Trafiğin aksamaması için kritik noktalara 10 ayrı çekici ekibi konuşlandırılacak. Eğlence mekanlarında gürültü kirliliğine karşı desibel denetimleri yapılacak. İETT 665 EK SEFER DÜZENLEYECEK

İstanbulluların ulaşımda sorun yaşamaması için İETT, yılbaşı gecesi sabaha kadar ek seferler düzenleyecek. Metrobüs dahil toplam 20 hatta 127 araç ve 665 ek sefer konuldu. Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgiye www.iett.istanbul, http://www.iett.istanbul adresinden veya "MOBİETT" uygulamasından ulaşabilecekler.

METRO, MARMARAY VE ŞEHİR HATLARI'NIN SEFERLERİ UZATILDI

Metro İstanbul'un il genelindeki tüm hatları ve Marmaray gece 02.00'a kadar çalışacak. Şehir Hatları'na bağlı vapurlar da ek sefer düzenleyecek. Kadıköy-Karaköy hattında karşılıklı seferler 01.00'a kadar devam edecek. Beşiktaş-Kadıköy hattında Beşiktaş İskele'den son vapur saat 23.45'te, Kadıköy İskele'den ise son vapur saat 23.15'te kalkacak. Eminönü-Kadıköy hattında Eminönü İskeleden son vapur saat 22.30'da, Kadıköy İskele'den de saat 22.00'da hareket edecek. ================================================= 5- BAYRAMPAŞA'DA 17 YAŞINDAKİ TARAFTAR BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor'lular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 14.30'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kavgayı gören bir görgü tanığı şunları söyledi:

"Maçın başlamasına 15 dakika kala Yıldırım Bosnaspor taraftarının önümüzdeki caddeden geçmesiyle başladı. Küçükköy taraftarı otobüsle geldi. Fakat yürüyerek gelen 30 kişilik bir grup da vardı. Cadde başında gruplar karşılaşınca ortalık karıştı. Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki bir genç bıçaklandı. Maç esnasında 44'üncü dakikada stattakilerin de haberdar olmasıyla Küçükköy takımı maçtan çekilmiş." 17 YAŞINDAKİ TARAFTARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA

Hayatını kaybeden Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu önünde polisin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Yücel'in yakınları da Adli Tıp Kurumu önünde bir süre bekledi. Görüntü Dökümü:

--------------------

-Kavga anı

-Maçın oynandığı stadyum önünden görüntüler

-Stadyum önünde bekleyenler

-Görgü tanığı ile röportaj

-Yücel'in fotoğrafı

-Adli Tıp önünde bekleyen TOMA

-Bekleyen polisler

-Kapı önünde bekleyen yakınları

-Genel ve detaylar 30.12.2018 - 17.32 Haber Kodu : 181230131

30.12.2018 - 18.16 Haber Kodu : 181230141

30.12.2018 - 20.33 Haber Kodu : 181230157

=================================== (ÖZEL)

6-KADIKÖY'DE MOBİLYA MAĞAZASINDA YANGIN Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA

Kadıköy'de mobilya mağazasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi üzerinde bulunan mobilya satan bir mağazada dün saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mağazadan çıkan dumanlar, çevrede korku ve paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Mağazada maddi hasar meydana gelirken, mağaza sahibi yangının çıkış nedenini bilmediklerini belirterek, "Yarım saat önce dükkanı kapattı çocuklar. İş yeri benim. Çocuklar geldi. Abi dükkan yanıyor dediler. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Dükkan boştu" dedi. Görüntü Dökümü:

--------------------

-Yangın çıkan mağaza

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mağaza sahibi röp

-Yangını seyredenler

-Polisin önlem alması

-Dükkandan çıkan dumanlar (cep telefonu)

-Genel ve detaylar 30.12.2018 - 21.31-Haber Kodu : 181230156

================================= 7- ZEYTİNBURNU'NDA TARTIŞTIĞI ARKADAŞININ BOĞAZINI KESTİ Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Zeytinburnu'nda, yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan kişi hayatını kaybederken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kazlıçeşme sahilinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi yanında bulunan bıçakla tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını bıçaklayan kişi hızla buradan uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olay yeri çevresine şerit çekerek delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden yabancı uyruklu adamaın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Görgü tanığı bir kişi, "Biraz konuştular. Ondan sonra tartıştılar. O esnada bıçağını çıkardı. Bir kişiydi. Kaçıp gitti ama çok fena bıçaklandı" dedi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Bıçaklanan şahıstan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanığı röp

-Genel ve detaylar 30.12.2018 - 17.15 Haber Kodu : 181230130 =================================

(ÖZEL)

8- KADIKÖY'DE YILBAŞI ÖNCESİ ASAYİŞ DENETİMİ Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTABUL DHA

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden unsurların katılımıyla Kadıköy genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, uygulama noktalarından biri Kozyatağı'nda bulunan Atatürk Caddesi'ydi. Polis ekipleri, şüpheli otomobilleri durdurarak sürücü ve yolculara üst araması ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, sipariş götüren motosikletlerin de durdurularak kontrol edildiği görüldü. BAĞDAT CADDESİ'NDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Ekipler, yılbaşı öncesinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde de denetim gerçekleştirdi. Seyyar satıcılar başta olmak üzere, birçok kişi GBT kontrollerinden geçirildi. Caddede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.