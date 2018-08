DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

"TÜRKİYE VE İSTANBUL AFETLERE HAZIR MI?" Ersoy'un ardından söz alan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD'ın tek başına çok fazla "Türkiye ve İstanbul afetlere hazır mı?" sorusuyla muhatap olduğunu belirterek, "Bu soru tek başına AFAD'ın cevaplayabileceği bir şey değil. Bu soru İstanbul'da yaşayan her bireyle, her bir kurumla, özel sektörle, hep beraber açıklamamız gereken bir soru. AFAD olarak müdahale konusundaki kapasitemizi 1999 yılına göre çok ileriye taşıdık, çok iyi bir yere geldik. Ancak afet yönetimi dediğimiz şey sadece arama, kurtarmadan ibaret değil. Arama, kurtarma bundan 30-40 önceki yapının önem verdiği bir kavram. Kentsel dönüşüm, şehirlerin dönüşümü, bireylerin eğitim, ilkyardımın yaygınlaştırılması ulaşımın sağlanması gibi konular tamam olduğunda ancak o zaman tam olarak hazırız diyebiliriz. Afet yönetimi birlikte çalışmayı gerektirir. Bugünden dantel gibi öreceğiz biz bu çalışmayı ki, en sonunda istediğimiz yere varabilelim. Afet yönetimi bitmeyen bir süreçtir. Afet yönetimi birbirini tekrarlayan stratejik planlar gibidir. Yaparsınız, ilerlersiniz, sonra tekrar kontrol eder bir daha baştan planlamaya başlarsınız. İnsanoğlu tabiatla, yeryüzüyle beraber yaşamayı öğrenmek zorunda" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Havalimanı yolcu yoğunluğu

15.08.2018 - 11.54 Haber Kodu : 180815058

4- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK'TAN KONGRE AÇIKLAMASI

*AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 18 Ağustos'ta yapılacak Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan Kongresi öncesi yaptığı açıklamada, "İstanbul teşkilatımızla beraber Ankara'daki salonda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"TEŞKİLATIMIZLA BERABER ANKARA'DAKİ SALONDA OLACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını belirten Şenocak, " 6'ncı Olağan Büyük Kongremizle partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ant etmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini gerçekleştirecektir. 16 yıldır girdiği her seçimde kazanan AK Parti, ilerlemeyi yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferi olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü olarak değil, bir dönem ve sorumluluk olarak görüyoruz, atfediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız bugünden sonra da hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü İstanbul teşkilatımızla beraber Ankara'daki salonda olacağız. Liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Şenocak, bir gazetecinin kongreye İstanbul teşkilatı olarak kaç kişinin katılacağı sorusuna "İstanbul olarak 193 delegemiz var, artı milletvekillerimiz doğal delege. Bunun yanında İstanbul her zaman güçlü bir ses olmuştur. En az 10 bin kişinin üzerinde oluruz" yanıtını verdi.