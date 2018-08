DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

SİGARAYA DİKKAT ÇEKTİ

Soylu, "Bir taraftan uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Ama bilmenizi isterim ki terörle mücadele sadece güvenlik kuvvetlerimizin yapacağı mücadele elbette önemli bir pay tutmaktadır. Ama her alınan bir dal sigara dahi terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır. Bu kadar açık ve nettir, hiç kimse alınmasın. Türkiye'de alınan kaçak bir dal sigara direkt terör örgütlerinin finansmanına ve onların değirmenine ciddi bir şekilde katkı sağlamakta, su taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE HAPİSHANELERDE EN ÇOK UYUŞTURUCUDAN TUTUKLU VAR"

Uyuşturucunun kullanımı noktasında İstanbul'un önemli riskler barındırdığını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, "Tüm Türkiye'deki narkotik olayların üçte biri, tek başına İstanbul'da gerçekleşiyor" dedi. Soylu şöyle devam etti: Tüm Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin sayısının yaklaşık olarak yine üçte biri, İstanbul'da yaşıyor. Ve ilginç bir detay, yüz bin nüfusa göre en fazla uyuşturucu kullanımı olan 10 ilçeye baktığınız zaman ne sosyal yapı açısından, ne gelir dağılımı açısından, belli bir ortak nokta göremiyorsunuz. İlk on ilçe içinde Fatih de var, Kadıköy de var, Adalar da var, Esenler de var. Öte taraftan yüz bin nüfusa göre en az uyuşturucu kullanan ilçelerde de bir ortak özellik yok. Eyüp de Kağıthane de Başakşehir de Ümraniye de Sultanbeyli de aynı listenin içinde. Bu sonuçlar, aslında uyuşturucunun ne kadar girift ve modellenemez bir yapı ile topluma dağıldığını göstermektedir. Yani sahanın her yerine basmak zorundayız. Oturanların profillerine bakarak bölgeler arasında birtakım ezberlerle hareket edemeyiz. Tehlike her yere eşit olarak dağılmıştır ve kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. İstanbul'da polis bölgesinde 2017'de 47 bin 226, bu yıl ise 36 bin 190 şüpheli yakalanmıştır. Geçen yıl 5 bin 891 kilogram esrar ele geçmiş, Mayıs ayı sonu itibarıyla bu rakam 2 bin 963 kilogram olmuştur. Sadece esrardan örnek verdim, liste çok uzun. Ancak geçen yıla göre birçok kalemde oransal olarak artışlar olduğu açıkça görülmektedir. Halihazırda Türkiye genelinde uyuşturucu suçundan tutuklu kişi sayısı 13 Ağustos itibariyle 14 bin 164 kişi. Bir algı var toplumda. Buna da sizler müsaade etmeyin. Deniliyor ki 'biz yakalıyoruz, mahkeme serbest bırakıyor. Size hapishanelerde tutuklu sayısını söylüyorum; 57 bin. Yani şu anda Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var"