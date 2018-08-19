DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(havadan görüntüyle)

1- İLK ATATÜRK HEYKELİNİ ÇEVİREN METAL PARAVANLAR 14 YIL SONRA KALDIRILDI Haber- Kamera: Ali AKSOYER - Cansel KİRAZ- Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL / DHA

Sarayburnu'ndaki Türkiye'nin ilk Atatürk Heykeli'nin çevresindeki metal paravanlar 14 yıl sonra kaldırıldı.

Atatürk heykeli Avusturyalı ünlü heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapıldı. Heykel 3 Ekim 1926'da Sarayburnu'ndaki yerine törenle koyuldu. 2004 yılında Marmaray Projesi sebebiyle Atatürk heykelinin de içinde bulunduğu Sarayburnu Parkı'nın bir kısmı metal perdelerle kapatıldı. Heykeli çeviren metal perdeler geçtiğimiz günlerde kaldırıldı. Heykel ve zarar gören çevresi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili projenin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

1883'te doğan ve 1945 yaşamını yitiren Heinrich Krippel Türkiye'de gerçekleştirdiği anıt heykeller ile tanınıyor. Sarayburnu Atatürk Anıtı (3 Ekim 1926), Konya Atatürk Anıtı (29 Ekim 1926), Ankara Zafer Anıtı (24 Kasım 1927), Samsun'daki Onur Anıtı (15 Ocak 1931), Afyonkarahisar'daki ünlü Büyük Utku Anıtı (24 Mart 1936), Ankara Sümerbank içindeki Oturan Atatürk Anıtı (1938) Krippel'in bilinen ünlü eserleri.

Görüntü dökümü

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- Havadan Atatürk anıtının görüntüsü

- Atatürk Anıtı çevresinde yapılan çalışmaların görüntüsü

- Anıtın kırılan duvarından görüntü

- Sarayburnu sahilden görüntü

- Vatandaş röportajı

- Heykel ve çevresinin 2015'te çekilen görüntüleri

19.08.2018 - 11.37 Haber Kodu : 180819045

19.08.2018 - 11.38 Haber Kodu : 180819046 ====================== 2- GEZİ PARKI'NDA ÖNCE KAVGA SONRA BIÇAKLI SALDIRI Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA)

Taksim Gezi Parkı'nda Suriyeli bir kişi parkta uyuyan birine saldırdığı gerekçesiyle dövülüp kalçasından bıçaklandı.

Olay saat 08.00 sıralarında, Gezi Parkı içinde meydana geldi. İddialara göre, adının Musa olduğu öğrenilen Suriyeli bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle, parkta uyuyan bir kişinin kafasına şişeyle vurdu. Bunu gören parktakiler, kaçmaya başlayan saldırganı yakalayarak dövdü. Bu sırada bir kişi, Musa adlı kişiyi sol kalçasından bıçakladı. Saldırgan daha sonra kayıplara karıştı.

Suriyeli Musa, saldırının ardından acıyla yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bir duvara oturan Musa, bir süre sonra, kan içinde kalan pantolon ile tişörtünü çıkarttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, yaralı kişi kendine yardım etmek isteyenlere taş attı.

Yaralı gencin kan kaybettiğini gören bir polis memuru, yanına giderek tişörtle bacağına turnike yaptı. Yaralı, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Bıçaklanan kişinin yanına yaklaşmaya çalışanlara taş atması

-Bıçaklanan kişiden genel ve yakın detaylar

-Çevredeki vatandaşlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinin yaralıyı sakinleştirmeye çalışması

-Polisin yaralının yarasına müdahale etmesi

-Sağlık ekiplerinin gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Görgü tanığı ile röp.

19.08.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180819027_ 3- SURİYELİ İKİZLERİ DENİZ AYIRDI Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Şile'de denize giren Suriyeli ikizlerden biri boğuldu.

Sultanbeyli'den Şile'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (16), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı serinlemek için Ayazma plajında denize girdi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra yoğun dalgalara karşı koyamadı. İkizler ve arkadaşları plajdakilerinden yardım istedi. Vatandaşlar gençleri güçlükle denizden güçlükle çıkardı. Recap Arcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İkizi Muhammet Arcan ise Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Arcan'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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-Suriyeli gencin boğulduğu plaj

-Plajda bulunan bir kişi ile röp

-Boğulan gencin getirildiği hastane

-Boğulan gencin fotosu ve videosu

-Genel ve detay

19.08.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180819048 4- ÇAMLICA TELEVİZYON KULESİ "GİYDİRİLMEYE" BAŞLANDI Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)- ÇAMLICA'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 388,5 metre yüksekliğindeki kulede dış giydirme ve kaplama işlemlerine başlandı. Çalışmaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor

2016 YILINDAN BU YANA İNŞAAT SÜRÜYOR

Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin 1400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti. KULE "GİYDİRİLMEYE" BAŞLANDI

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri başladı. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden başlarken tamamlandıkça aşağı doğru devam edecek. Tamamlandığında toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak. Görüntü Dökümü;

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-Kulenin havadan görüntüleri

19.08.2018 - 12.06 Haber Kodu : 180819055_ 5- VATAN CADDESİ'NDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PROVASI Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Can EROK- Harun UYANIK, İSTANBUL DHA

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 96'ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi'nde tören provası yapıldı.

Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçları geçiş yaptı. Prova kapsamında Vatan Caddesi ve caddeye çıkan bazı yollar trafiğe kapatılırken, çevrede güvenlik önlemlerinin alındı. Görüntü dökümü:

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-Bando takımından görüntü

-Asker ve polislerin geçişi

-Resmi araçların geçişi

-Genel ve detaylar

============================ 6- SAHTE POLİSLER ŞANTAJDAN TUTUKLANDI Ali AKSOYER / İstanbul (DHA) - İSTANBUL'da kendilerini narkotik polisi olarak tanıtarak ellerinde ilişkiye girerken görüntülerinin olduğunu söyledikleri 53 yaşındaki M.S.T.'den şantajla 50 bin lira almaya çalışan iki kişi tutuklandı. POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

İstanbul'da polise başvuran M.S.T.(53) kendisini narkotik polis olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını, elinde cinsel ilişkiye girerken çekilmiş video görüntülerinin bulunduğunu ve 50 bin lira karşılığında bunları verebileceğini söylediğini belirtti. M.S.T. polisten yardım isteyerek şantajcıların yakalanmasını istedi. OPERASYON DÜZENLENDİ

Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan operasyonda M.S.T.'ye şantajı kabul etmiş gibi yaparak parayı vermek üzere şüphelilere randevu vermesi istendi. Fatih, Molla Gürani mahallesi, Adnan Menderes Bulvarında bulunan metro durağındaki buluşma yerinde bekleyen polis, parayı almaya gelen Bülent Ö.(40) ile Türker G.(49)yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden telsiz ve kelepçe çıktı. Şüphelilerin birinin cep telefonunda ise şantaj görüntüleri bulundu.

ŞANTAJCILAR TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler olayla ilgili sorgulandı. Şüphelilerden M.S.T ile bir arkadaşlarının ilişkiye girdiğini ve gizli video kaydı aldığını, görüntülerini kendilerine gösterince şantaj yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

19.08.2018 - 10.53 Haber Kodu : 180819031_ 7- ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ CAMİ OTOPARKLARINDA SAKLIYORLARDI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL'da gelen telefon ihbarını değerlendiren polis, 3 saat içinde 5 çalıntı otomobil ele geçirdi. Aralarında bir özel güvenlikçinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çalıntı otomobilleri dikkat çekmemek için cami otoparklarına bıraktıkları ortaya çıktı.

Asayiş şube müdürlüğüne gelen bir telefon ihbarında Beykoz'da yaşayan Emrah Y.'nin çalıntı otomobillerle dolaştığı belirtildi. İhbarda şüphelinin dolaştığı çalıntı otomobillerin marka ve modelleri de belirtildi. Bu ihbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek ihbarda söz edilen sokağa gitti. Yapılan incelemede sokakta üzerine sahte plaka takılan iki araç ele geçirildi. Polis kısa sürede yakınlarda oturan özel güvenlikçi Emrah Y.(40)'ı gözaltına aldı.

Polis sorguladığı Emrah Y.'nin araçları Serdar Y. ve Furkan O. adlı kişilerden aldığını tespit etti. Bunun üzerine bu kişilerin peşine düşüldü. Kısa süre içinde ulaşılan bu kişilerin içinde yakalandığı otomobilinde çalıntı olduğu ve motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi. Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen bu kişilerin üzerinden iki adet kontak anahtarı çıktı. Beykoz'da bir caminin otoparkına bırakılan iki otomobilinde çalıntı olduğu ve üzerlerine sahte plaka takıldığı tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede ele geçirilen 5 otomobilin Tokat, Maltepe, Bağcılar'dan çalındığını tespit etti. Şüphelilerin çalıp sahte plaka taktıkları otomobilleri dikkat çekmemek için özellikle cami otoparklarına çektikleri öğrenildi. Daha önceden polise geliş kaydı olmayan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilen araçlar

19.08.2018 - 11.09Haber Kodu : 180819040 8 - THY'DEN YOLCU TAŞIMA REKORU Gökhan ARTAN - İbrahim YILDIZ - İSTANBUL (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde bin 547 seferle 253 bin yolcuya hizmet vererek rekora imza attı.

Kurban Bayramı tatili turizmciler ve havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında tatilci yoğunlukları cuma ve cumartesi günü oldukça fazlaydı. Yoğunluk özellikle İstanbul'un iki havalimanının yolcu rakamlarını da önemli oranda artırdı. Türk Hava Yolları da cumartesi günü dünya genelinde taşıdığı 253 bin yolcu ile yolcu rekoru kırdı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad, “Bayram tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Dün tarihi bir rekor ile 1547 seferimizde 253 bin yolcumuzu yüzde 75 zamanında kalkış ile sevenlerine ulaştırdık. Tüm gayretimiz ile bu yoğunlukta sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tercihiniz için teşekkürlerö dedi. ATATÜRK HAVALİMANI’NDAN 123 BİN KİŞİ PASAPORTTAN GEÇTİ

Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapısı konumundaki İstanbul Atatürk Havalimanı’nın dün yolcu rakamları da dikkat çekti. Transitler hariç 123 bin kişi pasaporttan geçti. Bu yolculardan 55 bin kişi Türkiye’ye girerken 68 bin kişe ise yurt dışına uçtu. İç hatlarda ise 60 bin kişi Atatürk Havalimanı’nı kullandı. 29 bin kişi İstanbul’a gelirken, 31 bin kişi ise Atatürk Havalimanı’ndan başka iç hat noktalarına uçtu. Özellikle tatilciler iç hatlarda Antalya, Bodrum, Dalaman ve Trabzon’a ek seferlerden dolayı çoğunlukla uçtuğu gözlendi.