DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane'de kırmızı listedeki teröristin öldürülmesiyle ilgili "Orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Bakan Soylu, AK Parti Fatih İlçe Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı açıklamada Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında 'Aranan Teröristler' listesinde Kırmızı Kategori'de, başına 4 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner ile 'Sorej K' kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun'un ölü ele geçirilmesiyle ilgili konuştu. Bakan Soylu, "Biliyorsunuz bu Tunceli-Erzincan hattından Karadeniz'e terörist sızdırmak suretiyle oranın da huzurunu bir şekilde etkilemek istiyorlar. Ama sabır selamettir. Arkadaşlarımız orada güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbari organlarımız çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir liderini almışlardı, sözde lider. Yine kırmızı listede orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkemizin bu konudaki ve liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli ibaresidir. Hiç endişe etmeyin" diye konuştu.

Haber: Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) Aydın'dan denize tekneyle açılan balıkçılar, Yunan askerlerinin silah çekip tacizde bulunduğunu iddia etti. Yunan Sahil Güvenlik botlarını görüntüleyen balıkçılar benzer durumun sık sık yaşandığını söyledi. Didim iskelesinden önceki gün açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta, uluslararası suda balık tutmak için ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı. Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntü çekildiğini gören asker, silahını indirdi. Balıkçılar, yasak bölgede olmadıklarını kanıtlamak için teknedeki koordinatları gösteren cihazı da görüntüledi. Yunan askerleri yaklaşık bir saat boyuncu balıkçılara sözlü ve el hareketleriyle tacizde bulundu. Uluslararası sulardan Türk sularına giren balıkçılara, burada da taciz devam etti. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde takip ettikleri bir otomobile arkadan çarparak kaza süsü veren hırsızlar, sürücünün otomobilden inmesini fırsat bilerek otomobili çalıp kaçtı. Hırsızları durdurmak isterken sürüklenen sürücü ölümden döndü. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ağustos ayı başında da meme kanserinde çığır açan ünlü Prof. Dr. Ömer Bender'in de aynı yöntemle otomobili çalınmıştı. Bender'in otomobilinin yanı sıra meme kanseri tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazı da çalınmıştı. Olay geçtiğimiz hafta sabah saat 06:45 sıralarında meydana geldi. Doğan Yaman, otomobiliyle seyir halindeyken başka bir otomobil arkadan çarptı. Aracını durdurup aşağı inen Yaman aracı kontrol etmeye başladı. Yaman, aracındaki hasarla ilgili kendisine çarpan şüpheli ile konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan dolaşan ikinci bir şüpheli Yaman'ın aracına binerek sürücü koltuğuna geçti. Son anda şüpheliyi farkeden Yaman, otomobilin kapısını açmak için hamle yaptı. Aracın içindeki şüpheli hızla kaçtı. Aracını durdurmak isteyen Yaman ise hızla giden otomobile asılınca yerde sürüklendi. Yere düşerek yaralanan Yaman aracının peşinden koşmaya başladı. Arkadan da şüphelilerin kullandığı otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Aracı gasp edilen sürücü durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüden aldığı ilk bilgilerle çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri aracı gasp eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Vücudu ve kollarından yaralanan Yaman, hastaneye giderek tedavi oldu.

PLASTİK MERMİ İDDİASI Aynı bölgeye ağ atan başka bir balıkçı ise Yunan Sahil Günvenlik botundan plastik mermi ile sıkıldığını iddia etti. Teknesinin bu merminin isabet etmesi sonucu camlarının kırıldığını öne süren balıkçı o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"POLİSLERİMİZE GÜVENİYORUM, İNŞALLAH BULACAKLAR ARACIMI"

Yaman, "Sabah 06:45 civarlarında işe gidiyordum ben. Bana çarpan araç önce yanımdan geçti. Daha sonra ben de onun yanından geçtim. Sonrasında beni takip etmiş. Bir anda geldi ve arkadan çarptı bana. Ben indim araçtan. Diğer araca eğilip bakarken, diğer araçtan atlayan birisi öbür taraftan benim araca bindi. Ben de kapıdan sarıldım ama o anda hızlandı; yuvarlandım bende. Gitti yani aracım. Bana vuran araçta aynı istikamette hızla kaçtı oradan. Polislerimize güveniyorum, inşallah bulacaklar aracımı" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ BÖYLE BİR DURUMDA HEYECAN VE PANİK YAPMASINLAR"

Yaman, " Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Böyle bir durumda heyecanlanmasınlar ve panik yapmasınlar. Bu herkesin başına gelebilecek bir durum bu tuzak yani. Seçilmiş bir yer burası bence. Vatandaşlarımız sakin olsunlar bu durumlarda. Görüntülerde de peşimden geliyor beyaz bir araç. Polislerimize güveniyorum" dedi.

ÜNLÜ PROFESÖRÜN DE AYNI YÖNTEMLE OTOMOBİLİ ÇALINMIŞTI

Ağustos ayı başında da meme kanserinde çığır açan ünlü Prof. Dr. Ömer Bender'in de aynı yöntemle otomobili çalınmıştı. Bender'in otomobilinin yanı sıra meme kanseri tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazı da çalınmıştı.