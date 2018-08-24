DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ek bilgilerle)

1- ŞİLE'DE İKİNCİ KAYIP; OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI * SURİYELİ GENCİN CENAZESİNE ULAŞILDI *Şile Sofular Plajı'nda 25 yaşındaki bir gencin kaybolmasından sonra Ağva'da da genç bir kızın denizde kaybolduğu öğrenildi. *Şile Kaymakamlığı havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Haber: Nurcan KIRCALI-Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Şile'de Sofular ve Ağva'da iki kişi denizde kayboldu. Kaymakamlık etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı. Kayıp 2 gençten Suriyeli Louhey Balhawan'ın cesedine ulaşıldı. Kezban Kocalı'yı arama çalışmaları devam ediyor. AĞVA'DA GENÇ KIZ KAYBOLDU

Dün akşam saatlerinde Ağva'da baba Erol Kocalı, ismi öğrenilemeyen kızıyla denize girdi. Kızının boğulduğunu gören baba yardımına koştu. Bu sırada diğer kızı Kezban Kocalı'da (18) ablasının boğulduğunu görüncü denize atladı. Baba büyük kızını kurtararak sahile çıktı. Küçük kızının da denizde çırpındığını gören baba tekrar suya atladı ancak genç kız dalgalarda kayboldu.

SOFULAR PLAJINDA KAYBOLDU

Sabah saatlerinde ise 3 genç Sofular Plajı'nda serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 25 yaşlarında olduğu öğrenilen Suriyeli Louhey Balhawan dalgalara kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans, sahil güvenlik, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayı gören bir vatandaş "Su bunları sürükleyerek götürdü. Bir tanesi kayboldu, diğerleri kurtuldu"diye konuştu. Balhawan'ın cesedine Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ulaştı. Balhawan cesedi Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. GÖREVLİLER MEGAFONLA ANONSLAR YAPTI

Şile Kaymakamlığı etkili olan rüzgar nedeniyle ilçe genelinde boğulmaları engellemek amacıyla denize girmeyi yasakladı.

Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı. Denizde kaybolan genci ise arama çalışmaları devam ediyor. Görüntü Dökümü

-Arama çalışmalarından görüntü

-Plajdan görüntü

-Cankurtarn ve görevlilerin vatandaşları uyarması

-Dalgalardan görüntü

-Vatandaşların plajı boşaltması

-Uyarı tabelası

-Genel ve detay görüntüler

24.08.2018 - 10.29 Haber Kodu : 180824018

24.08.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180824026 ======================== 2- ŞİLE AYAZMA PLAJININ BOŞALTILMASI İÇİN UYARILAR YAPILIYOR * Ancak sahildekiler uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor. Haber: Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA

Şile Ayazma plajının boşaltılması için uyarılar yapılıyor. Ancak sahildekiler uyarılara aldırış etmeden denize girmeye devam ediyor.

Şile'de Sofular ve Ağva'da iki kişinin denizde kaybolması üzerine kaymakamlık olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Kayıp 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Cankurtaran ekipleri ve görevliler dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırılmaya çalışıyor. Ancak denizde bulunanlar, dalgalara ve uyarılara rağmen dnize girmeye devam ediyor. Görüntü Dökümü:

-Dalgalardan görüntü

-Denize girenler

-Uyarılar

-Detaylar 24.08.2018 - 14.26 Haber Kodu : 180824057

24.08.2018 - 14.08 Haber Kodu : 180824054

24.08.2018 - 15.10 Haber Kodu : 180824066

================== 3- SOYGUN ANI KAMERADA; FAST FOOD RESTORANI ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN SOYULDU Haber-Kamera: Murat SOLAK-Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Bağcılar'da bulunan bir fast food restoranı eski çalışanı tarafından soyuldu. Polis tarafından yakalanan soyguncunun 13 bin lira aldığı öğrenildi. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bağcılar İnönü Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan fast food restoranında sabah saatlerinde yüzü maskeli silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Restoran çalışanlarının alarma basmasının ardından polis ekipleri olay yerine giderek silahlı soygun yapan şüpheliyi caddede yaşanan kısa kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Engin G. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında soygunda kullandığı maske, tabanca ve restorandan aldığı 10 bin lira bozuk 3 bin lira da kağıt para ele geçirildi. Polis ekipleri Engin G.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığından suç kayıtları olduğunu belirlendi. Öte yandan şüpheli Engin G.'nin 3 yıl önce aynı restoranda kısa bir süre çalıştığı çalıştığı öğrenildi. Şüpheli Engin G.'nin Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

SOYGUN ANI KAMERADA

Engin G'nin silahla içeri girmesiyle başlayan görüntülerde temizlik yapan çalışan zorla içeri götürülüyor. Kasada bekleyen görevliye de silah doğrultan Engin G., içeri giriyor. Yaklaşık 3 dakika sonra Engin G., para dolu poşetle dışarı çıkıyor. Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

-Güvenlik kamerası

-Soygun anı GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen silah, maske ve para fotoğraflar

-Detaylar 24.08.2018 - 14.43 Haber Kodu : 180824062 =============== 4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU * İç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor. Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin son günlerinde yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Yoğunluk sebebiyle iç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor. Yoğunluğu nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarını tümünü açık tutarak pasaport kuyrukları yaşanmasının önüne geçti.

TATİLCİLER YOĞUNLUK NEDENİYLE ERKEN DÖNDÜLER

Tatil için İnebolu'da bir köyü seçen Erdem Özdündar "Tatil için Kastamonu'nun şirin bir ilçesi olan İnebolu'ya gittik. İstanbul'daki yoğunluktan ve kalabalıktan bunaldığımız için daha sessiz ve sakin bir yeri tercih ettik. Küçük şirin bir köyde tatilimizi geçirdik. Tatilimiz çok güzel geçti. İstanbul'dan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğun etkisiyle 2 gün erken geldik. İstanbul'un trafiğini ve uçuşlarını takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı da 2 gün erken döndük" dedi. Bayram tatili için Fransa'dan Türkiye'ye gelen Muzaffer Özkan

"Yıllık iznimizi bitirdik. Bayram tatilimizi yaptık. Cenevre üzerinden Fransa'ya dönüyoruz. Kuşadası'ndan başladık tatilimize Konya'ya kadar gittik. Çok güzel geçti. Memleketimiz çok güzel. Tatil yoğunluğuna kalmamak için biraz erken çıktık. Son güne kalmamak için tarihi ona göre ayarladık" diye konuştu.

Gülsüm Özkan ise , "Memleketimiz güzel, tatilimiz de iyi geçti. Seneye tekrar gelmek istiyoruz. Yoğunluğu da bildiğimiz için dönüşü son güne bırakmadık" dedi.