DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL EMNİYETİ'NE 3 ADAY İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçen ay yapılan terfilerin ardından şube müdürlükleri ve ilçe emniyet müdürlükleri tayinleri İstanbul Valisi Vasip Şahin'in önüne gitmesine rağmen henüz onaylanmadı. Kulislerde bu duruma sebep olarak, 'İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görev yeri ve tanımının değişme ihtimali' olduğu konuşuluyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçen ay yapılan terfiler İstanbul Valisi Vasip Şahin tarafından onaylanmadı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın görev yeri ve tanımının değişeceği, emniyet kulislerinde konuşulmaya başladı.

Böyle bir durumda Çalışkan'dan boşalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü koltuğuna ise Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu ve Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak'ın isimlerinin geçtiği belirtiliyor. ============= (ek görüntülerle geniş haber)

2- EŞİ İLE KAYINVALİDESİNİ SOKAKTA VURDU Haber-Kamera: Murat SOLAK - Taner YENER/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta Hüseyin İ., eşi ile annesini sokak ortasında pompalı tüfek ve bıçakla yaralayarak kaçtı. Polis, tüfek ve bıçağı olay yerine bırakarak kaçan zanlı kocayı yakalayarak gözaltına alındı.

Akçaburgaz Mahallesi 3088. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ergül İ., ve annesi Ayşe Ö'nün yolları, sabah saatlerinde iş yerlerine giderken Hüseyin İ., tarafından kesildi. Kısa bir süre eşiyle tartışma yaşayan Hüseyin İ., yanında getirdiği pompalı tüfek ve bıçakla eşi ve annesini yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan kadın ile annesini çevredeki hastanelere kaldırdı. Ayşe Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POMPALI TÜFEK VE BIÇAK BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği yer ve çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde olayda kullanılan pompalı tüfek, bıçak ve fişek olduğu görüldü. Ele geçirilen deliller incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hüseyin İ.yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan hastaneye yaralı kadın ve annesinin sağlık durumları hakkında bilgi almaya gelen yakınları ve komşuları basın mensuplarına konuştu. Ergül İ'nin eşiyle aralarında daha önceden alkol kullanımı nedeniyle tartışmaları olduğunu ifade eden komşusu Orhan İvgen, "Bayramda birleşelim, diye bir araya geliyorlar. Eşinin tekrar alkol kullandığını görünce tekrar ayrılmak istiyor. Bugün sabah onların işe gittiğini öğrenip, onların önüne çıkıp bıçaklandığını duyduk. Hanımıyla kayınvalidesi aynı fabrikada çalışıyor. Gelip direk saldırmış. " diye konuştu. Görüntü Dökümü: EK GÖRÜNTÜ

-Hüseyin İ fotoğraf

-Ergül İ. fotoğrafı

-Orhan İvgen ile röportaj

-Hüseyin İ'nin emniyete girişi

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Yerdeki kan izleri

-Polis ekipleri

-Bıçak ve tüfekten görüntü 27.08.2018 - 10.04 Haber Kodu : 180827019

27.08.2018 - 10.49 Haber Kodu : 180827031 ============== 3- PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLARA "SESSİZ OLUN" KURŞUNU * Parkta oynayan çocukları sessiz olun diye uyaran komşu havaya ateş açtı. Mermi 7 yaşındaki Hiranur'un sırtına saplandı. * Ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşılan merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek. Haber: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Pendik'te bayramın 1.gününde yaşanan olay iddialara göre söyle gelişti; Demircan ailesinin 7 yaşındaki kızları Hiranur arkadaşlarıyla birlikte oturdukları sitenin çocuk parkında oyun oynuyordu. Sitenin hemen karşısında bulunan binada oturan B.B çocukları 'gürültü yapmayın' diyerek uyardı. Çocukların parkta oyun oynamaya devam etmesi üzerine yine iddiaya göre B.B oturduğu dairenin camından silahla havaya ateş etti. Silah sesi üzerine parktaki çocuklar saga sola kaçmaya başladı. Hiranur da eve gitti. Hiranur'un annesine sırtının ağrıdığını söylemesi üzerine anne Serenay Demircan kızının vücudunu kontrol etti. Sırtındaki kanları fark eden anne küçük kızını komşularıyla birlikte hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede merminin kemiği delip küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, plastik cerrahi servisine sevk edildi. Merminin çıkarılıp çıkarılmayacağına doktorlar karar verecek. Bayram Demircan ailesi için kabusa dönerken parktaki çocukların ifadeleri üzerine aile, ateş ettiği iddia edilen B.B'den şikayetçi oldu. Olay yerine gelen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli B.B'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen B.B ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Çocukların parkta oynaması

-Kaçışmaları 27.08.2018 - 12.32 Haber Kodu : 180827060 ============= 4- BEYKOZ'DA TANKER DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ 4 SAATTE KURTARILABİLDİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)

Beykoz'da kum yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. . Kazada sürücü araç içinde sıkışırken yol trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin sürücüyü 4 saat süren çalışma sonucu kurtarılabildi.

Kaza saat 09.00 sıralarında Kılıçlı Köyü Karakiraz yolunda meydana geldi. İddiaya göre İlker Demirel'in kullandığı 34 DN 9503 plakalı kum yüklü tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Demirel şoför kabininde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine Beykoz ve Ömerli'den kurtarıcı ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına 2 vinç de katıldı. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi sıkıştığı yerden yaptı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucunda sürücü Demirel, sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Yaralının kurtarışlmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Bazı gördü tanıkları olayla ilgili olarak, "Seyir halindeyken devrilmiş, sürücü içinde sıkışmış' diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Devrilen tankerin görüntüsü

-İtfiaye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Kapanan yol

-Vinçlerin gelmesi

-Sıkışan sürücünün görüntüsü

-Vatandaşlar ile röp

-Yaralının çıkarılması 27.08.2018 - 13.21 Haber Kodu : 180827069

27.08.2018 - 11.04 Haber Kodu : 180827036

27.08.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180827030 5- İLK HACI KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ Haber-Kamera: ANIL UÇAN/İSTANBUL DHA

Kutsal topraklarda hac vazifelerini yerine getiren hacılar, yurda dönmeye başladı. İlk hacı kafilesi Türk Hava Yolları (THY) ve Suudi Arabistan Havayolları'nın Cidde'den kalkan uçaklarıyla arka arkaya saat 10.30 sularında Atatürk Havalimanı'na geldiler. İlk hacı kafilesi Atatürk Havalimanı'nda aileleri tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Hac görevini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacılar yakınları ile kucaklaşarak hasret giderdiler. KAFİLENİN EN YAŞLISI 90 YAŞINDA

İlk kafilenin en yaşlı üyesi 90 yaşındaki Hediye Yıldırım, "Allah herkese nasip etsin. Ben biraz zorlandım. Yürüyemiyorum. 11 senedir bekliyordum. Daha önce gitmiştim. Bu sene de hacca gittik. Gençlere tavsiyem, gençken gitsinler. İhtiyarken çok zor oluyor. Allah herkese nasip etsin" dedi. Kafilede bulunan ve hac vazifesini yerine getiren engelli Halil Türknaz ise, "9 sene önce yazdırdım adımı. Allaha çok şükür bu sene çıktı. Şükürler olsun rabbime. Herkese rabbim nasip etsin. Çok güzel bir yer. Dünyanın en mutlu insanı oldum. Orada hiç zorluk çekmedim çok güzel gittim geldim. Mekke'yi Medine'yi hepsini gezdim dolaştım. Arafat'a gittim çok kolay, insan mutlu oluyor. Biraderim bana yardım etti" dedi.

Kafile başkanı Abdullah Cihangir ise, "Diyanet işleri başkanlığı organizasyonu olarak ilk kafileyiz. Allah-u Teâlâ gitmeyenlere de nasip etsin. Diyanet işleri başkanlığımızın organizasyonu mükemmeldi. İyi bir hac yaparak inşallah günahlarımızın Allah-u Teâlâ tarafından muafiyet oluşuna inanarak geri dönmüş bulunuyoruz. Hac Müslümanlar için ibret alınacak büyük bir kongredir Allah'a hamdolsun Müslümanları tanıyorsunuz. Müslümanlarla selamlaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu rabbim gitmeyen herkese nasip eylesin inşallah" dedi.

Görüntü Dökümü

-Hacıların pasaporttan geçişi

-Hacıların yürüyüş detayları

-Hacıların röportajları

-Hacıların Aileleriyle kavuşması

-Genel Detaylar 27.08.2018 - 13.29 Haber Kodu : 180827070_ (ek bilgi ve görüntülerle)

6- BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda bir sokağa bırakılan valiz için olay yerine uzman ekipler geldi. Yapılan incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu.

Beyoğlu Dünya Sağlık Sokağı'nda merdivenlere bırakılan valizi gören sokaktakiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis güvenlik şeridi çekerek sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede valizin içinde kıyafetler bulundu. Kapatılan yol da trafiğe açıldı. Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Valizden görüntü

-Güvenlik şeridi

-Uzman ekiplerin incelemesi

-Valizi açmaları

-Detaylar 27.08.2018 - 10.57 Haber Kodu : 180827032

27.08.2018 - 11.16 Haber Kodu : 180827040 =========== 7- 4,5 YIL ELİNİ KULLANAMADI, KAS NAKLİYLE ESKİ HALİNE DÖNDÜ Haber: Buse ÖZEL/ İSTANBUL DHA

Eskişehir'de yaşayan 15 yaşındaki Barış Kaan Datlı, 4,5 yıl önce arkadaşlarıyla oynarken bir kaza geçirdi. 10 yaşındayken sağ kolu bir apartmanın demir korkuluklarına giren Datlı, hastaneye kaldırıldı. O günden sonra el parmaklarını kullanamayan Datlı'ya 4,5 yıl boyunca çeşitli tedaviler uygulandı ancak çare olmadı. Anne Filiz Akgül Datlı'ya son olarak 'yapılacak bir şey olmadığı' söylendikten sonra anne-oğul umudunu yitirdi. Tesadüfen internette benzer hastaların hikâyesini gören genç kadın, oğluna kas nakli yapıldığında elini tekrar eskisi gibi kullanabileceğini öğrendi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Prof. Dr. İsmail Bülent Özçelik tarafından ameliyat edilen Barış Kaan Datlı ameliyattan sonra çok kısa bir sürede eski haline kavuştu ve 4,5 yıl sonra tekrar parmaklarını kullanmaya başladı.

"4,5 SENE ÖNCE KAZA GEÇİRDİ"

Hastanın el bileğini büken bir kasını, parmakları yukarı kaldıran kasının yerine kullandığını söyleyen Prof. Dr. Özçelik, "4,5 sene öncesi geçirilmiş bir kaza sonucu hastamızda sinir hasarı olmuştu. 4,5 sene sonra hala elini ve el bileğini kullanamıyor haldeydi. Gördüğümüz zaman yapılabilecek bir şeyler olduğunu düşündük ve hastaya ilettik. Eğer hastanın elini kullanabildiği kaslarını, kullanamadığı kaslarının yerine aktarabilirsek elini normal fonksiyonlarına getirebileceğini düşündük" dedi. "KENDİ VÜCUDUNDAN KAS NAKLİ YAPILDI"

Hastanın bir siniri dışında diğer sinirlerinin çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Özçelik, "Çalışan kaslardan bir kısmını alarak çalışmayanların yerine aktardık. Çalışmayan kasların fonksiyonunu diğer kaslar yapmaya başladı. Böylece elinin bütün fonksiyonları tamamen yerine gelmiş oldu. Mesela el bileğini büken bir kas, parmakları yukarı kaldıran bir kasın yerine aktarıldı. El bileğini çeviren bir kas artık el bileğini yukarı kaldıran bir kas haline geldi. Böylece çalışmayan kaslar çalışan kaslar ile tekrar fonksiyon kazandı ve eli eskisi kadar güzel kullanılabilir hale getirdik."

Hastanın ameliyattan 2 ay sonra elini büyük ölçüde kullanır hale getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Özçelik, "4 senedir kullanamadığı elini artık kullanabiliyor. Bu da çok büyük bir mutluluk" dedi.